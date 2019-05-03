Евгения Куцуева объявила о планах баллотироваться на должность главы Башкортостана

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии
Космос без воровства, дух ...

Почему путилоиды выступает против интернета от Илона Маска? Потому, ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Бессмертный полк: Почему ...

32 | 17.05.2019, 14:02 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1750 ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Сотрудница Роспотребнадзо ...

Радию грозит статья 110 УК РФ Статья . Доведение до самоубийства пун ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Евгения Куцуева объявила ...

Руководитель представительства медиахолдинга "Регионы России" в РБ и куратор ...
  31.05.2019   18584    12

Конкуренты Радия ...

Кандидаты в главы Башкортостана должны собрать в свою поддержку не меньше 454-х ...
  31.05.2019   43100    4

Конституцию хотите? А ...

Конституцию наш раб галерный поимел в прямом и скрытом виде. Ширится география ...
  31.05.2019   15656    1

Вовремя предать – значит ...

Объяснить простому обывателю, что Путин, как «сказочный» трехголовый Президент ...
  31.05.2019   40451    2

В Башкирии назначат ...

Однако в кампании Радия Хабирова могут возникнуть сложности. Ожидается, что ...
  30.05.2019   14540    42

Последние публикации
Евгения Куцуева объявила ...

Руководитель представительства медиахолдинга "Регионы России" в РБ и куратор ...
  31.05.2019   24406    12

Конкуренты Радия ...

Кандидаты в главы Башкортостана должны собрать в свою поддержку не меньше 454-х ...
  31.05.2019   40325    4

Конституцию хотите? А ...

Конституцию наш раб галерный поимел в прямом и скрытом виде. Ширится география ...
  31.05.2019   31994    1

Вовремя предать – значит ...

Объяснить простому обывателю, что Путин, как «сказочный» трехголовый Президент ...
  31.05.2019   35014    2

В Башкирии назначат ...

Однако в кампании Радия Хабирова могут возникнуть сложности. Ожидается, что ...
  30.05.2019   12874    42

Госзакупки Башкирии: ...

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за I квартал 2019 года. 1. 368 ...
  30.05.2019   26756    4

В соцсетях поддержали ...

В Башкирии продолжается горячее обсуждение громкой аферы, когда в Салавате ...
  30.05.2019   40557    46

Толкачев выгораживает ...

В защиту единороса-онаниста из Башкирии собирают голоса под петицией. О ...
  29.05.2019   25757    71

Искандар Бахтияров: ...

Почему происходит деиндустриализация России? В чем ее экономический и ...
  29.05.2019   21432    16

Бессилие силы Путина ...

Очередной низкий исторический рейтинг Путина – 31,7%, – зафиксированный с ...
  29.05.2019   43058    32

Читаемое за месяц
Возомнили себя мессией ...

Полиция задержала башкирских активистов, ведущих борьбу с пьянством. Башкирская ...
  3.05.2019   24304    251

Политология в Башкириии: ...

Станислав Шкель: Инициативы по развитию политологии в Башкирии завершились ...
  6.05.2019   35391    34

Как воспитать ненависть ...

Отец ученика восьмого класса одной из уфимских школ написал обращение к Радию ...
  6.05.2019   12677    18

Несчастливый «Мустай ...

СК: В cуперджете имени Мустая Карима погиб 41 человек. Всего на борту было 78 ...
  6.05.2019   38785    100

Теперь можно воровать и ...

В Курултае поддержали проект закона, который освобождает сельских депутатов от ...
  7.05.2019   13424    29



Евгения Куцуева объявила о планах баллотироваться на должность главы Башкортостана

  • Опубликовано: Facebook | 31.05.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 19484 | Комментарии: 12
Оценили
0


Руководитель представительства медиахолдинга "Регионы России" в РБ и куратор проекта "Инвестируй в Башкортостан" Евгения Куцуева объявила о планах баллотироваться на должность главы Башкортостана на предстоящих выборах. Об этом политик сообщила на своей странице в Facebook.

Евгения Куцуева объявила о планах баллотироваться на должность главы Башкортостана


Друзья, я приняла решение баллотироваться на пост главы Республики Башкортостан. Скажу открыто и прямо, это не было спонтанным и сиюминутным решением. Ещё в конце прошлого года мы начали собирать команду и работать над программой конкретных действий для развития и процветания нашей республики.

Ровно 3 года назад, я будучи до этого беспартийной, вступила в Партию Роста. Это Партия Предпринимателей, Партия людей дела. Борис Юрьевич Титов поддержал меня и я в составе регионального списка выдвинулась на выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 7 созыва. Мы с нуля создали региональное отделение Партии Роста в Республике Башкортостан, объездили все города и районы Башкирии, лично познакомились с теми, кто своим ежедневным трудом развивает нашу республику. Стратегия роста, создание 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест, честные и открытые выборы с применением блокчейн-технологий, свободный интернет, поддержка малого и среднего бизнеса - это то, что и для меня лично является приоритетами.

Я прекрасно понимаю и осознаю, что такое выборы в современной России, я работала 3,5 года в Администрации Президента Республики Башкортостан, иллюзий у меня нет, а понимание процессов и этапов есть.

16 лет из своих 33 я работаю в сфере коммуникаций. Честный, открытый, искренний диалог власти и общества, без налёта фальши и имитации я считаю базой для построения гражданского общества, для роста благосостояния людей и создания условий для развития и проявления человеческого потенциала в Республике Башкортостан.

Я обращаюсь к Boris Titov

Борис Юрьевич, Вы поддержали меня 3 года назад, поддержите и сейчас. Наш регион сильный, красивый с большим потенциалом и нам нужна помощь всего предпринимательского сообщества страны. В 2016 году мы заложили хороший фундамент, сейчас пришло время «достроить первый этаж» и ответить всем на вопрос: «А что Титов?»

Я обращаюсь к Рафаиль Гибадуллин - руководителю Партии Роста в Башкортостане.

Рафаиль Вагитович, помните нашу любимую фразу: «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков»? Чувствуете её силу и мощь? Опираются на тех, кто сопротивляется.

Я обращаюсь к Радий Хабиров. Радий Фаритович, Вы борец, Вы точно меня поймёте как спортсмен спортсмена, ценна победа, одержанная в честной борьбе, за такую победу уважаешь себя, такой победой гордишься. Не дайте вашему не столь сильному сейчас окружению убедить Вас, что Вам не нужна честная победа, что лучше «зачистить» всех даже потенциальных конкурентов. Нужна, только честная победа и нужна.

Да, Вы, Радий Фаритович, в тяжелой весовой категории, но я готова составить Вам пару.

А выбор пусть сделают жители республики.

Я обращаюсь к вам, башкортостанцы! Именно сейчас мне нужна ваша помощь, именно сейчас, поддерживая меня, человека вне всяких согласований, договорённостей и группировок мы создаём будущее для своей жизни здесь, на родной земле. Я вступаю в это состязание ради будущего моих детей, ради хорошей жизни в республике моих родителей, друзей, товарищей, знакомых, ради роста, развития и процветания всех, кто выбрал своим домом Башкирию!

Я осознаю, что это крайне нелегкая задача, крайне, но я также чувствую, что не могу промолчать, когда молчат и опустили руки другие, не могу не делать, когда знаю, судьбы стольких людей можно изменить к лучшему, даже через такой шаг, как выдвижение на выборы на пост Главы Башкортостана.

Я нуждаюсь в вашей поддержке, только на таких же людей, которые любят свою Родину и хотят сделать максимум для ее блага я могу опираться.

Мне предстоит пройти выдвижение от Партии Роста Башкортостан, конференция с 3 по 7 июня, затем муниципальный фильтр до 20 июня, а это более 400 подписей депутатов, регистрацию, то есть до самой кампании там целый сложнейший квест, без вашей помощи мне не справиться. Но я точно знаю, что сейчас, я сделаю максимум того, что могу сделать, чтобы на моей родине прошли честные, свободные, открытые выборы, чтобы следующие 5 лет не было мучительно больно от того, что испугалась слова «невозможно»и промолчала.

Facebook
Оригинал публикации

***

Комментации с Facebook:

Елена Захарова

Напоминаю!!! Эта дрянь проталкивала всей своей школой куце-блогеров - строительство Кронохлама в Уфе!
Как грится - не забудем, не простим!

Евгения Куцуева

Елена Захарова ну на оскорбления аргументами отвечать сложно, но материал вы все же перечитайте:)Ну и да я поняла, ваш кандидат Хабиров, голосуйте, я с уважением отношусь к свободному выбору

Елена Захарова

Евгения Куцуева ты одного поля ягода с Хабировым - и не переводи стрелки. Ни ты, ни он - никогда не получат не только моего голоса, а всегда буду вас разоблачать! И да - ты дрянь! И ты сама это прекрасно знаешь. Просто людям пыль в глаза пускаешь! Пос...Ещё

Ольга Комлева

Евгения Куцуева конечно вы при власти. И играете по их правилам на тх деньги. Поэтому у меня иллюзий нету. Но в любом случае у всех должно быть право выдвигаться. Посмотрим как вас "мочить" будут за такое.

Ольга Комлева

Елена Захарова конечно нету у нас оппозиции. Кроме Лилии Чанышевой. Но пусть вме идут на выборы и вдруг ее выберут вместо Хабирова. Это будет весело.

Ольга Комлева

Евгения Куцуева вон и Потылицын взялся за вас. Интересно .

Ильдар Минликаев Если не будете выступать статистом,то это прекрасный ход. Я, за! Удачи в начинаниях!

Елена Захарова

Оля. Хочешь посмотреть на бизнес-вумен Куцуеву? Тут такое дело: в 2010 году она попала в АП к Хамитову - отвечала на письма страждущих(ну сама знаешь, какие ответы оттуда идут) - но вылетела оттуда и трех лет не прошло - согласись. что сами оттуда не уходят... и тут Женечка о...Ещё

Елена Захарова

Говоря о том, что "Ровно 3 года назад, я будучи до этого беспартийной, вступила в Партию Роста." Женечка лукавит, надеясь на отсутствие у людей памяти.

За пару-тройку месяцев до вступления в партию ПРОСТОТита она пыталась пройти праймериз от Единой России, где ее внезапно бортанули, поскольку ее в список проходимцев не внесли, она взбрыкнула - возмутившись, что всё было решено заранее)))) и разразилась постом возмущения и разоблачения. После чего пропала из инфо-пространства, появившись, как побитая собака спустя полтора месяца. И пошла зализывать раны к Титову.

Попала в списки, но и там потерпела фиаско.

Вот ровно так это и было.






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 31.05.2019, 09:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64223 | Рейтинг: +12170,1
Угу... почитайте там у нее - мои комменты... они в конце...

А еще лучше о Ольги Комлевой -
https://www.facebook.com/KomlevaOlgaUfa/posts/94145009291334
2?comment_id=941658422892509&reply_comment_id=94178340621334
4¬if_id=1559268154532797¬if_t=feed_comment_reply&ref=n
otif

короткая ссылка
http://haa.su/Nrx/



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 31.05.2019, 09:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64223 | Рейтинг: +12170,1
Хороший комментарий вошел в публикацию - не до конца. Исправлю огрех:

Оля. Хочешь посмотреть на бизнес-вумен Куцуеву? Тут такое дело: в 2010 году она попала в АП к Хамитову - отвечала на письма страждущих(ну сама знаешь, какие ответы оттуда идут) - но вылетела оттуда и трех лет не прошло - согласись. что сами оттуда не уходят... и тут Женечка открывает своё ООО "ИНТЕРНЕТ ПРОФЕССИОНАЛ" и знаешь какой ОКВЭД называет основным? Ни за что не угадаешь!!!
70.22 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления!!!
Ни дня не работая в бизнесе. не имея ни единого подчиненного в своей жизни - она намерена всех консультировать - как зарабатывать деньги и управлять персоналом)))))))))
Ну - "не шмоглая я, не шмогла"... С 13 по15гг ни рубля не заработала, в 2016 - 100 тыщ. 2017 - 20 тыщ.
Можешь глянуть вот тут:
http://haa.su/Nrz/
Женя! Там за тобой пени числятся 65 руб. 35 коп.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 31.05.2019, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Собчак башкирского разлива



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 31.05.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1. Эта дрянь проталкивала всей своей школой куце-блогеров - строительство Кронохлама в Уфе!
Как грится - не забудем, не простим!
2. в 2010 году она попала в АП к Хамитову - отвечала на письма страждущих но вылетела оттуда и трех лет не прошло - согласитесь. что сами оттуда не уходят..
3. тут Женечка открывает своё ООО "ИНТЕРНЕТ ПРОФЕССИОНАЛ" Ни дня не работая в бизнесе. не имея ни единого подчиненного в своей жизни - она намерена всех консультировать - как зарабатывать деньги и управлять персоналом
4. оворя о том, что "Ровно 3 года назад, я будучи до этого беспартийной, вступила в Партию Роста." Женечка лукавит, надеясь на отсутствие у людей памяти.
За пару-тройку месяцев до вступления в партию ПРОСТОТита она пыталась пройти праймериз от Единой России, где ее внезапно бортанули И пошла зализывать раны к Титову. Попала в списки, но и там потерпела фиаско.
Вот ровно так это и было.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 31.05.2019, 09:35 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3589 | Рейтинг: -289,3
Очень хороший кандидат. Тот факт, что она не удержалась в АП и др. властных структурах может говорить о том, что она честный человек.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 31.05.2019, 09:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64223 | Рейтинг: +12170,1
Тот факт, что она не удержалась в АП и др. властных структурах может говорить о том, что она честный человек.
_____________________________________________
Выгнали из гестапо за жестокость.
Точнее - КПД дамочки даже там оказалось весьма низким. Работать-то она не любит - любит болтать, сэлфиться и самолюбоваться...

Ты в курсе, что она бодибилдерша? А какая норм-баба пойдёт в бодибилдеры? Ну вот какая? Нормальная.
Только лесби-актив)))) Там для накачки мышц дофига тестестерона требуется...
Ну... я ничего не утверждаю, но в 33 года не выйти замуж, не иметь детей и самое главное - не стремиться к этому - как-то не обычно для женщины...

"Нигде ничего не получается - а не пойти ли мне в башлыки?"



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 31.05.2019, 09:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64223 | Рейтинг: +12170,1
4 | 31.05.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован

Мерси, но статью уже дополнили моими комменфтами))))



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 31.05.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чего встрепенулась сиКуха - непонятно .М.Б женщина женщине враг и неприятель .? Все равно в презики не пройдет , ну а попиариться никому не противопоказано.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 9 | 31.05.2019, 10:10 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3589 | Рейтинг: -289,3
Мне бодибилдерши больше нравятся, чем сумаистки.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 31.05.2019, 10:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64223 | Рейтинг: +12170,1
Наш диалог с Куцуевой продолжается онлайн:

Евгения Куцуева
Елена Захарова интересная интерпретация:)) а вот скажите, надо ли вообще хоть кому-то выдвигаться ещё, коме Кандидата от ЕР, или так, продолжим меня по привычке этих 9 лет, вашей личной привычке, критиковать?

Елена Захарова
Евгения Куцуева человек у которого за плечами нет ничего, кроме прислуживания ЕР и власти - заявивший о своей оппозиции на самом деле просто обижен за то, что в обойму его не приняли. У тебя нет никаких реальных дел. Вот абсолютно НИКАКИХ! С плюсом. Есть только минусы: создание школы блогеров на волне призыва Путиным побеждать оппозиционный интернет - на минуточку - этот призыв прозвучал в конце мая 2011 и ты ломанулась на Селигер, где и получила грант в 1 млн рублей на создание курсов для обучения как лизать власть. И тем же самым занимаешься до сих пор. Более того - волна разошлась по стране. Ты - виновна не меньше всяких хабировых-мурзагуловых в пропаганде этой позорной антинародной власти.
Ну и кронохлам напрямую на твоей совести - и не нужно гнилых отмазок, мол я выссказалась не столь однозначно.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 31.05.2019, 10:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64223 | Рейтинг: +12170,1
8 | 31.05.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован

Не пройдет. Безусловно. Но именно она и пиарится - на будущее.
Я просто не даю никому забыть - что из себя представляет эта бездарная ПУСТОТА!

Это даже не Собчак. Тут вообще никаких талантов! Одна дикая самовлюбленность и самолюбование!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 31.05.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Евгения, рада что вы уже не в яркой одежде танцующих, а в полне цивильном наряде в тон. Полагаю, ваше решение принято : "если не Я, то кто?"



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com