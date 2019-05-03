Евгения Куцуева объявила о планах баллотироваться на должность главы Башкортостана

Друзья, я приняла решение баллотироваться на пост главы Республики Башкортостан. Скажу открыто и прямо, это не было спонтанным и сиюминутным решением. Ещё в конце прошлого года мы начали собирать команду и работать над программой конкретных действий для развития и процветания нашей республики.
Ровно 3 года назад, я будучи до этого беспартийной, вступила в Партию Роста. Это Партия Предпринимателей, Партия людей дела. Борис Юрьевич Титов поддержал меня и я в составе регионального списка выдвинулась на выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 7 созыва. Мы с нуля создали региональное отделение Партии Роста в Республике Башкортостан, объездили все города и районы Башкирии, лично познакомились с теми, кто своим ежедневным трудом развивает нашу республику. Стратегия роста, создание 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест, честные и открытые выборы с применением блокчейн-технологий, свободный интернет, поддержка малого и среднего бизнеса - это то, что и для меня лично является приоритетами.
Я прекрасно понимаю и осознаю, что такое выборы в современной России, я работала 3,5 года в Администрации Президента Республики Башкортостан, иллюзий у меня нет, а понимание процессов и этапов есть.
16 лет из своих 33 я работаю в сфере коммуникаций. Честный, открытый, искренний диалог власти и общества, без налёта фальши и имитации я считаю базой для построения гражданского общества, для роста благосостояния людей и создания условий для развития и проявления человеческого потенциала в Республике Башкортостан.
Я обращаюсь к Boris Titov
Борис Юрьевич, Вы поддержали меня 3 года назад, поддержите и сейчас. Наш регион сильный, красивый с большим потенциалом и нам нужна помощь всего предпринимательского сообщества страны. В 2016 году мы заложили хороший фундамент, сейчас пришло время «достроить первый этаж» и ответить всем на вопрос: «А что Титов?»
Я обращаюсь к Рафаиль Гибадуллин - руководителю Партии Роста в Башкортостане.
Рафаиль Вагитович, помните нашу любимую фразу: «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков»? Чувствуете её силу и мощь? Опираются на тех, кто сопротивляется.
Я обращаюсь к Радий Хабиров. Радий Фаритович, Вы борец, Вы точно меня поймёте как спортсмен спортсмена, ценна победа, одержанная в честной борьбе, за такую победу уважаешь себя, такой победой гордишься. Не дайте вашему не столь сильному сейчас окружению убедить Вас, что Вам не нужна честная победа, что лучше «зачистить» всех даже потенциальных конкурентов. Нужна, только честная победа и нужна.
Да, Вы, Радий Фаритович, в тяжелой весовой категории, но я готова составить Вам пару.
А выбор пусть сделают жители республики.
Я обращаюсь к вам, башкортостанцы! Именно сейчас мне нужна ваша помощь, именно сейчас, поддерживая меня, человека вне всяких согласований, договорённостей и группировок мы создаём будущее для своей жизни здесь, на родной земле. Я вступаю в это состязание ради будущего моих детей, ради хорошей жизни в республике моих родителей, друзей, товарищей, знакомых, ради роста, развития и процветания всех, кто выбрал своим домом Башкирию!
Я осознаю, что это крайне нелегкая задача, крайне, но я также чувствую, что не могу промолчать, когда молчат и опустили руки другие, не могу не делать, когда знаю, судьбы стольких людей можно изменить к лучшему, даже через такой шаг, как выдвижение на выборы на пост Главы Башкортостана.
Я нуждаюсь в вашей поддержке, только на таких же людей, которые любят свою Родину и хотят сделать максимум для ее блага я могу опираться.
Мне предстоит пройти выдвижение от Партии Роста Башкортостан, конференция с 3 по 7 июня, затем муниципальный фильтр до 20 июня, а это более 400 подписей депутатов, регистрацию, то есть до самой кампании там целый сложнейший квест, без вашей помощи мне не справиться. Но я точно знаю, что сейчас, я сделаю максимум того, что могу сделать, чтобы на моей родине прошли честные, свободные, открытые выборы, чтобы следующие 5 лет не было мучительно больно от того, что испугалась слова «невозможно»и промолчала.
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Комментации с Facebook:
Елена Захарова
Напоминаю!!! Эта дрянь проталкивала всей своей школой куце-блогеров - строительство Кронохлама в Уфе!
Как грится - не забудем, не простим!
Евгения Куцуева
Елена Захарова ну на оскорбления аргументами отвечать сложно, но материал вы все же перечитайте:)Ну и да я поняла, ваш кандидат Хабиров, голосуйте, я с уважением отношусь к свободному выбору
Елена Захарова
Евгения Куцуева ты одного поля ягода с Хабировым - и не переводи стрелки. Ни ты, ни он - никогда не получат не только моего голоса, а всегда буду вас разоблачать! И да - ты дрянь! И ты сама это прекрасно знаешь. Просто людям пыль в глаза пускаешь! Пос...Ещё
Ольга Комлева
Евгения Куцуева конечно вы при власти. И играете по их правилам на тх деньги. Поэтому у меня иллюзий нету. Но в любом случае у всех должно быть право выдвигаться. Посмотрим как вас "мочить" будут за такое.
Ольга Комлева
Елена Захарова конечно нету у нас оппозиции. Кроме Лилии Чанышевой. Но пусть вме идут на выборы и вдруг ее выберут вместо Хабирова. Это будет весело.
Ольга Комлева
Евгения Куцуева вон и Потылицын взялся за вас. Интересно .
Ильдар Минликаев Если не будете выступать статистом,то это прекрасный ход. Я, за! Удачи в начинаниях!
Елена Захарова
Оля. Хочешь посмотреть на бизнес-вумен Куцуеву? Тут такое дело: в 2010 году она попала в АП к Хамитову - отвечала на письма страждущих(ну сама знаешь, какие ответы оттуда идут) - но вылетела оттуда и трех лет не прошло - согласись. что сами оттуда не уходят... и тут Женечка о...Ещё
Елена Захарова
Говоря о том, что "Ровно 3 года назад, я будучи до этого беспартийной, вступила в Партию Роста." Женечка лукавит, надеясь на отсутствие у людей памяти.
За пару-тройку месяцев до вступления в партию ПРОСТОТита она пыталась пройти праймериз от Единой России, где ее внезапно бортанули, поскольку ее в список проходимцев не внесли, она взбрыкнула - возмутившись, что всё было решено заранее)))) и разразилась постом возмущения и разоблачения. После чего пропала из инфо-пространства, появившись, как побитая собака спустя полтора месяца. И пошла зализывать раны к Титову.
Попала в списки, но и там потерпела фиаско.
Вот ровно так это и было.
Евгения Куцуева объявила о планах баллотироваться на должность главы Башкортостана
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