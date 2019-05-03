Дошло до того, что и пресс-секретарь Песков этого феномена объяснить не может и ждет компетентных комментариев от специалистов. Ясность есть только у посвященных, играющих по жестким правилам политической биржи, расположенной на Старой площади, но и там технологи в подковерной игре переиграли сами себя.
«Умело» нахлопав тройной рейтинг Верховного, в своих тенденциях отдающий когнитивным диссонансом, президентский аппарат технично исполнил постановку «Кремлевского балета» в репризе «и нашим и вашим».
Но лучше всех на сцене выглядит главный социолог Федоров, который еще в январе 2019 года (мы писали об этом 13 февраля) обозначил свои острые ощущения происходящего:
«Люди хотят перемен, но перемен к лучшему, в сторону более богатого, стабильного, мирного и справедливого общества. Это запрос левогосударственнического типа, приближающий современное государство к социальному идеалу времен Брежнева. А если нас ведут к другому, не нашему идеалу, то нам это не нравится и вызывает отторжение и сопротивление».
При том, что путинское окружение по-прежнему продолжает петь Президенту дифирамбы и льстят наперебой, есть стойкое ощущение, что скоро начнется процесс поведенческого дистанцирования от эпицентра маразма.
Ведь, как известно, вовремя предать – это значит предвидеть.
Эхо Москвы
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Вовремя предать – значит предвидеть
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