Вовремя предать – значит предвидеть

Объяснить простому обывателю, что Путин, как «сказочный» трехголовый Президент имеет тройной рейтинг: доверия, электоральный и одобрения – на грани невозможного. А вбить в мозг цифровое осознание разновекторной направленности котировок его деятельности (падение акций доверия при параллельном росте электоральной ценности и одобрения) – дело вообще бесполезное.Дошло до того, что и пресс-секретарь Песков этого феномена объяснить не может и ждет компетентных комментариев от специалистов. Ясность есть только у посвященных, играющих по жестким правилам политической биржи, расположенной на Старой площади, но и там технологи в подковерной игре переиграли сами себя.«Умело» нахлопав тройной рейтинг Верховного, в своих тенденциях отдающий когнитивным диссонансом, президентский аппарат технично исполнил постановку «Кремлевского балета» в репризе «и нашим и вашим».Но лучше всех на сцене выглядит главный социолог Федоров, который еще в январе 2019 года (мы писали об этом 13 февраля) обозначил свои острые ощущения происходящего:«Люди хотят перемен, но перемен к лучшему, в сторону более богатого, стабильного, мирного и справедливого общества. Это запрос левогосударственнического типа, приближающий современное государство к социальному идеалу времен Брежнева. А если нас ведут к другому, не нашему идеалу, то нам это не нравится и вызывает отторжение и сопротивление».При том, что путинское окружение по-прежнему продолжает петь Президенту дифирамбы и льстят наперебой, есть стойкое ощущение, что скоро начнется процесс поведенческого дистанцирования от эпицентра маразма.Ведь, как известно, вовремя предать – это значит предвидеть.