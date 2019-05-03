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Вовремя предать – значит предвидеть

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Объяснить простому обывателю, что Путин, как «сказочный» трехголовый Президент имеет тройной рейтинг: доверия, электоральный и одобрения – на грани невозможного. А вбить в мозг цифровое осознание разновекторной направленности котировок его деятельности (падение акций доверия при параллельном росте электоральной ценности и одобрения) – дело вообще бесполезное.

Вовремя предать – значит предвидеть


Дошло до того, что и пресс-секретарь Песков этого феномена объяснить не может и ждет компетентных комментариев от специалистов. Ясность есть только у посвященных, играющих по жестким правилам политической биржи, расположенной на Старой площади, но и там технологи в подковерной игре переиграли сами себя.

«Умело» нахлопав тройной рейтинг Верховного, в своих тенденциях отдающий когнитивным диссонансом, президентский аппарат технично исполнил постановку «Кремлевского балета» в репризе «и нашим и вашим».

Но лучше всех на сцене выглядит главный социолог Федоров, который еще в январе 2019 года (мы писали об этом 13 февраля) обозначил свои острые ощущения происходящего:

«Люди хотят перемен, но перемен к лучшему, в сторону более богатого, стабильного, мирного и справедливого общества. Это запрос левогосударственнического типа, приближающий современное государство к социальному идеалу времен Брежнева. А если нас ведут к другому, не нашему идеалу, то нам это не нравится и вызывает отторжение и сопротивление».

При том, что путинское окружение по-прежнему продолжает петь Президенту дифирамбы и льстят наперебой, есть стойкое ощущение, что скоро начнется процесс поведенческого дистанцирования от эпицентра маразма.

Ведь, как известно, вовремя предать – это значит предвидеть.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 31.05.2019, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Все эти потуги сделать Путина хорошим царем незнающего о проделках нехороших бояр



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  • Изображение
  • Гость
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  • 2 | 31.05.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вовремя предать – значит предвидеть
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Полностью цитата звучит так: "Предательство — это вопрос даты. Вовремя предать — это значит предвидеть"
Шарль Морис де Талейран-Перигор
Так что "раб на галерах",- суши весла ну и естественно сухари...



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