Путь националиста: Сначала «Кук буре», теперь «конгресс»

В Конгрессе башкирского народа появился новый руководитель. Рамзиль Байназаров стал председателем президиума организации.Президиум РОО «Конгресс башкирского народа РБ» сменил председателя. Им стал 33-летний Рамзиль Байназаров. До недавнего времени это пост в башкирской организации занимала правозащитница Рамиля Саитова, которая недавно заявила об участии в выборах на пост Главы РБ.- Рамиля Хамитьяновна активно участвует в общественно-политической и правозащитной деятельности, ведет большой объем работы в городах и районах республики. Она приняла для себя мужественное решение об участии в выборах, что потребует от нее больших сил и времени. При этом нашей организации необходимо активизировать свою работу, поэтому было принято решение о смене председателя президиума. Рамзиль Байназаров известен в башкирском движении. На мой взгляд, он одновременно принципиальный, но при этом неконфликтный и конструктивный человек. Рамиле Хамитьяновне и Рамзилю я желаю удачи в деятельности, - комментирует председатель РОО «КБН РБ» Рамиль Рахматов.В КБН также сообщили, что перед Рамзилем Байназаровым поставлены задачи в ближайшее время возобновить работу сайта конгресса, организовать работу c молодежью в районах.Справка. Байназаров Рамзиль Рамилевич родился в 1986 году в Зилаирском районе. В 2004-2006 годах проходил службу в ВС РФ.В 2006-2014 годах был активным участником БОД «Кук буре».В 2010-2011 гг. – специалист МСОО «Всемирный Курултай (конгресс) башкир».2011-2012 – Заместитель директора МБОУ СОШ № 14 г. Уфы.С 2013 года по сегодняшний день – индивидуальный предприниматель.Женат, воспитывает дочь и сына.