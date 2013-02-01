Путь националиста: Сначала «Кук буре», теперь «конгресс»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Лучшие комментарии
Космос без воровства, дух ...

Почему путилоиды выступает против интернета от Илона Маска? Потому, ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Бессмертный полк: Почему ...

32 | 17.05.2019, 14:02 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1750 ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Сотрудница Роспотребнадзо ...

Радию грозит статья 110 УК РФ Статья . Доведение до самоубийства пун ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Путь националиста: ...

В Конгрессе башкирского народа появился новый руководитель. Рамзиль Байназаров ...
  1.06.2019   23150    28

Евгения Куцуева объявила ...

Руководитель представительства медиахолдинга "Регионы России" в РБ и куратор ...
  31.05.2019   33288    149

Конкуренты Радия ...

Кандидаты в главы Башкортостана должны собрать в свою поддержку не меньше 454-х ...
  31.05.2019   40691    5

Конституцию хотите? А ...

Конституцию наш раб галерный поимел в прямом и скрытом виде. Ширится география ...
  31.05.2019   37202    4

Вовремя предать – значит ...

Объяснить простому обывателю, что Путин, как «сказочный» трехголовый Президент ...
  31.05.2019   13137    2

Последние публикации
Путь националиста: ...

В Конгрессе башкирского народа появился новый руководитель. Рамзиль Байназаров ...
  1.06.2019   30743    28

Евгения Куцуева объявила ...

Руководитель представительства медиахолдинга "Регионы России" в РБ и куратор ...
  31.05.2019   30070    149

Конкуренты Радия ...

Кандидаты в главы Башкортостана должны собрать в свою поддержку не меньше 454-х ...
  31.05.2019   26598    5

Конституцию хотите? А ...

Конституцию наш раб галерный поимел в прямом и скрытом виде. Ширится география ...
  31.05.2019   19886    4

Вовремя предать – значит ...

Объяснить простому обывателю, что Путин, как «сказочный» трехголовый Президент ...
  31.05.2019   41746    2

В Башкирии назначат ...

Однако в кампании Радия Хабирова могут возникнуть сложности. Ожидается, что ...
  30.05.2019   12123    43

Госзакупки Башкирии: ...

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за I квартал 2019 года. 1. 368 ...
  30.05.2019   37359    4

В соцсетях поддержали ...

В Башкирии продолжается горячее обсуждение громкой аферы, когда в Салавате ...
  30.05.2019   13402    46

Толкачев выгораживает ...

В защиту единороса-онаниста из Башкирии собирают голоса под петицией. О ...
  29.05.2019   43087    73

Искандар Бахтияров: ...

Почему происходит деиндустриализация России? В чем ее экономический и ...
  29.05.2019   40220    16

Читаемое за месяц
Возомнили себя мессией ...

Полиция задержала башкирских активистов, ведущих борьбу с пьянством. Башкирская ...
  3.05.2019   39786    251

Политология в Башкириии: ...

Станислав Шкель: Инициативы по развитию политологии в Башкирии завершились ...
  6.05.2019   35589    34

Как воспитать ненависть ...

Отец ученика восьмого класса одной из уфимских школ написал обращение к Радию ...
  6.05.2019   34995    18

Несчастливый «Мустай ...

СК: В cуперджете имени Мустая Карима погиб 41 человек. Всего на борту было 78 ...
  6.05.2019   33843    100

Теперь можно воровать и ...

В Курултае поддержали проект закона, который освобождает сельских депутатов от ...
  7.05.2019   37006    29



Путь националиста: Сначала «Кук буре», теперь «конгресс»

  • Опубликовано: ПроУфу | 01.06.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 40852 | Комментарии: 28
Оценили
0


В Конгрессе башкирского народа появился новый руководитель. Рамзиль Байназаров стал председателем президиума организации.

Путь националиста: Сначала «Кук буре», теперь «конгресс»


Президиум РОО «Конгресс башкирского народа РБ» сменил председателя. Им стал 33-летний Рамзиль Байназаров. До недавнего времени это пост в башкирской организации занимала правозащитница Рамиля Саитова, которая недавно заявила об участии в выборах на пост Главы РБ.

- Рамиля Хамитьяновна активно участвует в общественно-политической и правозащитной деятельности, ведет большой объем работы в городах и районах республики. Она приняла для себя мужественное решение об участии в выборах, что потребует от нее больших сил и времени. При этом нашей организации необходимо активизировать свою работу, поэтому было принято решение о смене председателя президиума. Рамзиль Байназаров известен в башкирском движении. На мой взгляд, он одновременно принципиальный, но при этом неконфликтный и конструктивный человек. Рамиле Хамитьяновне и Рамзилю я желаю удачи в деятельности, - комментирует председатель РОО «КБН РБ» Рамиль Рахматов.

В КБН также сообщили, что перед Рамзилем Байназаровым поставлены задачи в ближайшее время возобновить работу сайта конгресса, организовать работу c молодежью в районах.

Справка. Байназаров Рамзиль Рамилевич родился в 1986 году в Зилаирском районе. В 2004-2006 годах проходил службу в ВС РФ.

В 2006-2014 годах был активным участником БОД «Кук буре».

В 2010-2011 гг. – специалист МСОО «Всемирный Курултай (конгресс) башкир».

2011-2012 – Заместитель директора МБОУ СОШ № 14 г. Уфы.

С 2013 года по сегодняшний день – индивидуальный предприниматель.

Женат, воспитывает дочь и сына.

ПроУфу
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 01.06.2019, 08:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По этой роже сразу видно что отборная сволочь и нацист



Оценили
4

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 2 | 01.06.2019, 08:50 | Автор: назарий
    Публикации: 0 | Комментарии: 6 | Рейтинг: -0,9
Фюлер местного разлива



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 01.06.2019, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скорее всего работа на общественных началах. А вообще у него свой бизнес А про нацизм в Рашкеи от кого исходит нужно спрашивать у гоударственнообразовательного старшего брата. Вот ИГИЛОВЦЫ - это настоящие фашисты..Старший брат сказал!
.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 01.06.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То что кондидатура этого нацика соглачованна с радием нет сомнений, радий подтягивает к себе подобную шушару, взять например того же сарбаева выскочившего как черт из табакерки с приходом радия.
Меня интересует другое:Закончил ли он хотябы среднее образование, в интернете ответа на этот вопрос я ненашол..

Что бы не доводить дело до греха, нужно срочно создать петицию за отставку радия,считаю, что, наилучшим образом это получится у "Кухарки"...



Оценили
1

  • # 5 | 01.06.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 01.06.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А про нацизм в Рашкеи от кого исходит нужно спрашивать у гоударственнообразовательного старшего брата.
______________________________________________________
Нацизм в Башкортке исходит от аульной ущемленности титульных, которые считают себя какими то неполноценными и винят в этом и русских и татар.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 01.06.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 01.06.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

По этой роже сразу видно что отборная сволочь и нацист
===================
По тебе видно что ты е-баный татарин
___________________________________________________________
У тебя видать такая же тупая аульная рожа. Титульная спесь в чувяки стекает



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
Конгресс, немцы какие-то…
А то пишут, пишут......Голова пухнет. Взять всё, да и поделить…



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 01.06.2019, 11:09 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29934 | Рейтинг: -699,1
6 | 01.06.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован

Нацизм в Башкортке исходит от аульной ущемленности титульн х, которые считают себя какими то неполноценными и винят в этом и русских и татар.
------------------
Потому што русские с татарами самая полноценная публика, а платный бот - вам образец полноценности, лицо уфагубни



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 01.06.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конгресс татар РБ- есть такая организация ? Кто же председатель ? . Необходимо взять с них пример , конгрес русских - они тоже чему=то научат.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
https://youtu.be/oSngSnYXXxs?t=1997



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 01.06.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 01.06.2019, 11:09 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 29934 | Рейтинг: -699,1

6 | 01.06.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован

Нацизм в Башкортке исходит от аульной ущемленности титульн х, которые считают себя какими то неполноценными и винят в этом и русских и татар.
------------------
Потому што русские с татарами самая полноценная публика, а платный бот - вам образец полноценности, лицо уфагубни
____________________________________________________________
_
Дочка базарного фотографа и мартышки еще болле ущемленная нацистка



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 01.06.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какое образование у этого индивидуального предпринимателя? В какой области он предпринимает?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 01.06.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зуля! "Потому што русские с татарами самая полноценная публика"-ты ведь сама это понимаешь,поэтому и говоришь.Это ведь не всем приходит в голову,а токмо понимающим.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 01.06.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но самые лучшие -это татары.Ведь Русь -это татарская земляэ.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 16 | 01.06.2019, 13:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64269 | Рейтинг: +12173,8
С 2013 года по сегодняшний день – индивидуальный предприниматель.
__________________________________________
Это не правда. Он никогда не был ИП, участвовал в числе четверых в равных долях по 2,5 т.р. в уставном капитале, как учредитель ООО "МЕГАТРАНС" . которое просуществовало с 05.05.2009 по 26.10.2011 и ликвидировалось.
Основным видом экономической деятельности является "деятельность в области права".
Финансовой отчетности нет - то есть деятельность вообще не велась.

Далее - в качестве учредителя он так же засветился в РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"
Там их целый список "соучредителей"... и так же предприятия - политическая партия успешно ликвидирована без ведения финансовой деятельности(НКО), без сдачи финансовой отчетности..
Статус: Ликвидировано
Дата ликвидации: 12.04.2016
Дата регистрации: 01.02.2013

Так что - неизвестно на какие средства живет персонаж...аж с 2012 года, после изгнания из зам-директоров школы.
В общем - тема сисек не раскрыта!
Видимо работает в чёрную.

И да, харя, роюсь, выискиваю... потому что хочу знать, иметь представление, а не носить лапшу на ушах.



Оценили
3

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 17 | 01.06.2019, 14:14 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11583 | Рейтинг: -1877,6
Так что - неизвестно на какие средства живет персонаж...аж с 2012 года, после изгнания из зам-директоров школы.
В общем - тема сисек не раскрыта!
Видимо работает в чёрную.

И да, харя, роюсь, выискиваю... потому что хочу знать, иметь представление, а не носить лапшу на ушах.
-------------------------------------------

У меня есть старый друг, бывший челюстно-лицевой хирург, отличный парень, друг детства.

Медицину бросил, живет тем, что строит загородные коттеджи под ключ на продажу.

Так об этом знают только жена и трое самых близких друзей, остальным знать об этом не обязательно, считает он.

Я к тому, что в некоторых случаях "рыться и выискивать" просто бесполезно, в интернете ничего о человеке узнать нельзя.

Но ты продолжай, поскольку по моему глубокому убеждению, ты занимаешься этим не по причине ношения лапши на ушах ( еще вчера тебя этот самый Рамзиль Байназаров ничем не трогал), а просто оттого, что тебе хронически, и я бы даже сказал - категорически не@уй делать.

А лапшу на ушах ты сама с большим успехом вешаешь здесь всем присутствующим.

И да, я абсолютно не против. Поскольку известно, что сама природа не терпит пустоты, и один такой персонаж, как ты, непременно должен иметь место, и занимать свою нишу.

Это твое, вот и все. Кто-то строит дома, а кто-то вынюхивает за другими.

Желаю дальнейших успехов на этом нелегком поприще.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 01.06.2019, 14:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64269 | Рейтинг: +12173,8
Тема скучная - ни о чём, поэтому вернёмся к нашим баранам - ко всем четверым... я про фигурантов "изнасилования" - столь нашумевшем и застывшем в своём развитии...

Вчера арестовали некоего чиновника из подмосковья:
По версии СК, глава Раменского района Подмосковья убил 2 мая 39-летнюю знакомую, к которой испытывал личную неприязнь, хотя, по данным российских СМИ, они состояли в близких отношениях. Среди причин убийства называют их личный конфликт.

А уже сегодня -
Проверка на полиграфе подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве - РАЗ!

— Его виновность подтверждается, в том числе проверкой на полиграфе. Кроме того, на теле погибшей найдены биологические и потожировые следы Кулакова, — сказала Кирюшина. - ДВА!

В деле с нашими баранами - нет ни раз, ни два!
То есть - полиграф НЕ ПОДТВЕРДИЛ у фигурантов. а от полиграфа ОТКАЗАЛАСЬ сама "потерпевшая" . и никаких биологических и потожировых на клеветнице не найдено! Хотя искали не сутки-двое, а более месяца, отправляя в Мск.

Сейчас все трое жертв клеветы уже месяц, как находятся дома. И это очередное подтверждение моей правоты.
Бинго!

Мораль сей басни такова: Не хотите сидеть натыканными в соё же дерьмо мордой - не перечьте всякой ху-йней Кухарке.

И да - для татарычей и прочей пи-здобратии: старый пидорас по кличке доцент - гандон! Это исходит из его оскорбительных в мой адрес комментариев типа:
17.05.2019, 17:28 | Автор: юнг
Публикации: 144 | Комментарии: 37570 | Рейтинг: +5529,6

Лучше всего в этом вопросе разбирается старая и дементивная дура.
Считает, что "дело развалится".
Что-то авторитетно заявляла об экспертизе лобковых волос".
Чувствуется, что тема всколыхнула девичьи воспоминания.

И я не изменила своего оношения к нему. Просто он прекратил войну минусов - и я прекратила. А вот щас она заново начнётся. скорее всего))))))))))

То же самое касается и тебя, татарыч. Пока ты бредишь мной - заметь -. ЕЖЕДНЕВНО - будешь ходить красным(от стыда))))))



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 19 | 01.06.2019, 14:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64269 | Рейтинг: +12173,8
Я к тому, что в некоторых случаях "рыться и выискивать" просто бесполезно, в интернете ничего о человеке узнать нельзя.
___________________________________
Как раз - наоборот)))) Я узнала. что ПроУфу СОЛГАЛО! И он никакой не предприниматель. Это тот самый случай. который не "некоторый".
Про твоего приятеля тоже = наверняка в сети найдётся инфа - ведь Боширов и Петров - нашлись. хоты их конспирацией занималось ГРУ.

Быстро же ты выскочил из-под шконки)))) Опять в заССаде сидел.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 20 | 01.06.2019, 14:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64269 | Рейтинг: +12173,8
еще вчера тебя этот самый Рамзиль Байназаров ничем не трогал
________________________
Он и сегодня меня ничем не тронул - новость о нем я читала вчера на Эхе Москвы в Уфе. и завтра - вряд ли тронет - врймена уже не те.

Но меня трогает ЛОЖЬ. Я заинтересовалась - каким именно бизнесом занимаетмя этот предприниматель с 2012 года. Ну вот просто - каким именно? И оказалось, что НИКАКИМ!
Оказалось, что это -ложь!

То есть - то, что я не хаваю,как ты с экрана зомбоящика. с сайта прилепина - всё говно, а путаюсь разобраться - это порицательно, а хавать ложь и пропаганду с утра до вечера - это повод для гордости?!

Ты. харя. ничтожен в своем кухобесии.

И да - не нех@уй делать. Впрочем - как и тебе))))))))))))



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com