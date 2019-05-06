— Докладываю вам: провёл сегодня опрос. 100% женщин горячо поддержали трезвые сабантуи. 100% мужчин тоже, но сдержанно, и треть из них — почему-то отвели глаза))) Сегодня работаю в Бурзяне.
Уникальное место, одно из красивейших во всей России, на мой взгляд. Район — особенный. Он отделен от остальной республики горами и лесами.
Люди здесь чтут традиции, консервативные, в хорошем смысле слова, ценности, живут дружной и трудовой деревенской жизнью.
Но это, конечно, не значит, что Бурзяну не нужно развиваться, — написал в своих аккаунтах в соцсетях Радий Хабиров.
Не так давно врио главы Башкирии куда суровее отзывался об уфимцах, которые портят подъезды жилых домов.
Уфа1
Оригинал публикации
«100% жителей поддержали трезвые Сабантуи»: Хабиров провел опрос и получил результаты
Раздел: Новости | Просмотры: 11839 | Комментарии: 80