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«100% жителей поддержали трезвые Сабантуи»: Хабиров провел опрос и получил результаты

  • Опубликовано: Кухарка | 03.06.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 11839 | Комментарии: 80
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1 июня, врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил Бурзян, где и спросил местных жителей, поддерживают ли они трезвые Сабантуи? Результаты оказались очевидными, но странными, с точки зрения математики — 100% женщин поддержали запрет, 100% мужчин также поддержали врио, а еще треть опрошенных «отвели глаза».

«100% жителей поддержали трезвые Сабантуи»: Хабиров провел опрос и получил результаты


— Докладываю вам: провёл сегодня опрос. 100% женщин горячо поддержали трезвые сабантуи. 100% мужчин тоже, но сдержанно, и треть из них — почему-то отвели глаза))) Сегодня работаю в Бурзяне.

Уникальное место, одно из красивейших во всей России, на мой взгляд. Район — особенный. Он отделен от остальной республики горами и лесами.

Люди здесь чтут традиции, консервативные, в хорошем смысле слова, ценности, живут дружной и трудовой деревенской жизнью.

Но это, конечно, не значит, что Бурзяну не нужно развиваться, — написал в своих аккаунтах в соцсетях Радий Хабиров.

Не так давно врио главы Башкирии куда суровее отзывался об уфимцах, которые портят подъезды жилых домов.

Уфа1
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  • 1 | 03.06.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Манеры радия полностью соответствуют пословице: Можно вывезти челловека из деревни, а вот деревню из человека не вывести никогда.
Короче как был аульным малайкой, так им и остался!



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  • 2 | 03.06.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И этот "считовод" рвется к власти! Он даже не знает математику на уровне 5-го класса!!!
ПОЗОРИЩЕ!!!!!



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  • 3 | 03.06.2019, 10:25 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17717 | Рейтинг: -3090,8
И этот "считовод" рвется к власти! Он даже не знает математику на уровне 5-го класса!!!
------
Что за физдюк тут умничает. Ты любезный прочти еще раз, если не понимаешь. Сказано четко, мужчины тоже поддержали 100%, но при этом 30% отводили глаза. Ты физтюх этих 30 прибавляешь к 100, а если человек пять при этом покашливали, тоже приплюсуешь? Сколько же тут полоумных.



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  • 4 | 03.06.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Докладываю вам: провёл сегодня опрос. 100% женщин горячо поддержали трезвые сабантуи. 100% мужчин тоже
=============================
Ну насколько же этот радий непригоден не только на должность руководителя региона, ему и стадо баранов доверять нельзя!
Посмотрите как он формирует свое мнение: подошёл к трем апайкам и трем апаям и спросил прямо, без абиняков :Поддерживаете сухой закон? Те с перепуги дружно ответили ДА! И он делает вывод:100% аульных поддержали!
Ну полный трындец!



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  • # 5 | 03.06.2019, 10:52 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17717 | Рейтинг: -3090,8

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  • 6 | 03.06.2019, 10:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1306 | Комментарии: 64312 | Рейтинг: +12173,4
Люди! Вам не стрёмно. что вас как несмышлёнышей носом тыкают - не получишь конфету после обеда, потому что вчерась руки перед едой не вымыл!

Вам не унизительно, что кто-то за вас решает - пить вам в этот день или нет?

Все эти идиотские запреты на продажу в день последнего звонка. в день выпускного, в сабантуй - они показывают отношение бояр к крепостным!
А еще башкиры бьют себя пяткой в грудь. што крепостными никогда не были. А с 1917 года - вы кто? Какие? Ну. расскажите мне про вашу вольницу)))))

Кто захочет выпить - найдет это выпить без проблем! Наживутся ушлые...

Ну ведь у 1-го из 365 человек в этот день - днюха. И примерно 5-10(е если юбилей - то больше) человек придут этого каждого 1/365 поздравить. А - нету))))) Можно.конечно. заранее купить - ну так зная. что в день сабантуя СРАдий объявил сухой закуон - все и купят алкоголь - накануне! Да еще с запасом - а вдруг не хватит?! А кто-то с целью перепродать подороже.

Вот такой, б-ть, "эффективный" манагер уже 8 месяцев ху-йнёя страдает. Хорошего - ничего, только воздух портит!



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  • # 7 | 03.06.2019, 11:02 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17717 | Рейтинг: -3090,8

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  • 8 | 03.06.2019, 11:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1306 | Комментарии: 64312 | Рейтинг: +12173,4
Вы не против запрета на продажу алкоголя в день сабантуя?
варианты ответа:
Да. Не против.
Нет. Не против.

«100% жителей поддержали трезвые Сабантуи»: Хабиров провел опрос и получил результаты



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  • 9 | 03.06.2019, 12:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1306 | Комментарии: 64312 | Рейтинг: +12173,4
Регфонд Башкирии купит у Татарстана вертолет для VIP-персон

Как сообщает Проуфу, единственным участником аукциона по поиску поставщика гражданского вертолета Ми-8МТВ-1 стал «Казанский вертолетный завод», предложивший цену в 430 млн рублей.

Ранее стало известно, что регфонд ищет 10-местное воздушное судно не ранее 2015 года выпуска с «зоной главного пассажира» с четырьмя VIP-креслами повышенной комфортности, жидкокристаллическим монитором, двумя столами с подстаканниками и пепельницами, иметь «зону сопровождения», вмещать в себя туалет, гардероб и буфет.

В документации закупки указано, что вертолет из Татарстана 2015 года выпуска налетал 130 часов, за ним не было зарегистрировано ни одного происшествия. Срок поставки составляет пять месяцев.
_________________________________
Фигня вопрос - почти полмиллиарда СРАдию под его сраку!
Ах. как похорошел Б-стан при СРАдие!
Забота о населении. ёпт!
Вы еще вспомните дедушку Хамитова.... и не раз.

Черепаха! Как вам? Или вам уже пофиг - вы москвичка....



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  • 10 | 03.06.2019, 13:00 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29972 | Рейтинг: -699,8
"100% мужчин также поддержали врио, а еще треть опрошенных «отвели глаза». "
------------------
"100% мужчин тоже, но сдержанно, и треть из них - почему-то отвели глаза)))"
........................
Почувствуйте разницу. Кажется у проУфу нелады с логикой, и с правописанием, незнанием, куда и зачем ставятся запятые.

Повтор исторического анекдота - казнить нельзя помиловать.

А может Хабиров разглядел арифметическую ошибку и исправил текст?



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  • 11 | 03.06.2019, 13:01 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29972 | Рейтинг: -699,8
https://ufa1.ru/text/health/66110536/
ТЕКСТ
Виктория Ларина
------------------------
С Виктории Лариной и спрашивайте. Пусть учит рускей езык, а еще лучше пусть вникает в содержимое текста. И пусть научится думать.



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  • 12 | 03.06.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 03.06.2019, 10:57 | Автор: Кухарка
Публикации: 1306 | Комментарии: 64297 | Рейтинг: +12173,2
Люди! Вам не стрёмно. что вас как несмышлёнышей носом тыкают - не получишь конфету после обеда, потому что вчерась руки перед едой не вымыл!

Вам не унизительно, что кто-то за вас решает - пить вам в этот день или нет?
----------------------------
Не стремно. Не пью и тебе не советую. Бабы вообще не должны употреблять. А я если бы захотел выпить, мне бы никто не запретил, так же если я не хочу пить, то никто не заставит меня выпить.



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  • 13 | 03.06.2019, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фигня вопрос - почти полмиллиарда СРАдию под его сраку!
Ах. как похорошел Б-стан при СРАдие!
Забота о населении. ёпт!
Вы еще вспомните дедушку Хамитова.... и не раз.

Черепаха! Как вам? Или вам уже пофиг - вы москвичка....
---------------------------------
Мне однозначно лучше чем болото Хамитова. Когда по 20 миллиардов в Москву сдавали, профицит бюджета, тебя это устраивало?



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  • 14 | 03.06.2019, 13:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1306 | Комментарии: 64312 | Рейтинг: +12173,4
12 | 03.06.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
12 | 03.06.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован

СРАдий! Залогинься!



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  • 15 | 03.06.2019, 13:27 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29972 | Рейтинг: -699,8
Радий Хабиров запретил жителям Башкирии пить алкоголь во время проведения сабантуев.
http://i-gazeta.com/news/region102/41447.html
--------------------------
Разумнее было бы запретить пить алкоголь в Новогодние праздники. Именно на Новый год приходится наибольшее число несчастных случаев, а не на сабантуях. Так как традиция напиваться бытует именно при встрече Нового года. И на свадьбах - обязательность.

Взять и отменить Новый год.

Стало известно, сколько тысяч россиян погибли на новогодние праздники

Прошедшие новогодние праздники унесли жизни порядка 20 тысяч жителей РФ. Именно на такую цифру каждый январь увеличивается смертность в России на протяжении последних 14 лет.
Главная причина такой статистики — злоупотребление спиртным. Это и всевозможные отравления, и несчастные случаи, связанные с алкоголем, в том числе опасные зимние забавы.

Источник: https://zelv.ru/v-rossii/66846-stalo-izvestno-skolko-tysyach
-rossiyan-pogibli-na-novogodnie-prazdniki.html
............
Печальные последствия новогодних праздников

В период новогодних праздников в стране традиционно растет число происшествий и несчастных случаев. Это объясняется чрезмерным употреблением спиртного и склонностью россиян к поиску приключений в состоянии алкогольного опьянения.

Многие происшествия первых дней Нового года так или иначе связаны с неумеренным потреблением алкоголя.
https://lenta.ru/articles/2016/01/04/prazdniki/
---------------------------
А свадьбы?
"Что за свадьба без цветов Пьянка да и все"

А свадьба с цветами? Пьянка с цветами да и все.



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  • 16 | 03.06.2019, 13:35 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29972 | Рейтинг: -699,8
Помнится, где-то в конце 60-х в Башкирии вообще отменили сабантуи. Запретили вообще! Отмазка такая - в колхозах страда, летний день год кормит.
А поговаривали - потому запретили, что слишком колхоз напивается, болеет, умирает, вешается, дерется, бьет и режет.

Хотя до Советов на сабантуях башкиры если пили, то в меру.

Пришла советская власть, стала научать, как надо правильно жить. Со своими славными традициями, русскими в корне.

Результаты - налицо.



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  • 17 | 03.06.2019, 13:39 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29972 | Рейтинг: -699,8
И этот "считовод" рвется к власти! Он даже не знает математику на уровне 5-го класса!!!
ПОЗОРИЩЕ!!!!!

Статистика голосования
03.06.2019, 10:46Кухарка
---------------------
Кухарка, арихметику не знает афторша Виктория Ларина. Именно она и перекосячила текст.

Русскую грамматику может знает на пятерку, а способности мыслить грамматика не прибавляет.



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  • 18 | 03.06.2019, 13:55 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29972 | Рейтинг: -699,8
Вам не унизительно, что кто-то за вас решает - пить вам в этот день или нет?
-------------------
Решает. Развенчали старые шариатские законы, отменили мракобесные запреты. Взамен неправильных обычаев навязали свои традиции, самого прогрессивного на свете трудового пролетариата.

Для пьянства есть любые поводы:
Поминки, праздник, встречи, проводы,
Крестины, свадьба и развод,
Мороз, охота. Новый год,
Выздоровленье, новоселье,
Успех, награда, новый чин,
И просто — пьянство без причин



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  • 19 | 03.06.2019, 13:56 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17717 | Рейтинг: -3090,8
6 | 03.06.2019, 10:57 | Автор: Кухарка
Люди! Вам не стрёмно. что вас как несмышлёнышей носом тыкают - не получишь конфету после обеда, потому что вчерась руки перед едой не вымыл!
--------
Стремно конечно. Тут, рядом с тобой находиться стрёмно!



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  • 20 | 03.06.2019, 14:05 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17717 | Рейтинг: -3090,8
Алкаши пьют с прилавка, точно так похоже и кукайка.
Кукайка, нормальные люди имеют дома запас всех видов спиртного. Думаешь когда мы с Харрисоном решаем выпить маленько вискаря, водки хорошей или сухого вина сломя голову бежим в магазин? Всегда держат люди и шампанское. Бывает, хочется выпить именно шампанского. А нагрянет гость, бежать в магазин? Это же унизительно. Да и хорошие вина, конъяк не всегда найдешь в момент.



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