«100% жителей поддержали трезвые Сабантуи»: Хабиров провел опрос и получил результаты

1 июня, врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил Бурзян, где и спросил местных жителей, поддерживают ли они трезвые Сабантуи? Результаты оказались очевидными, но странными, с точки зрения математики — 100% женщин поддержали запрет, 100% мужчин также поддержали врио, а еще треть опрошенных «отвели глаза».— Докладываю вам: провёл сегодня опрос. 100% женщин горячо поддержали трезвые сабантуи. 100% мужчин тоже, но сдержанно, и треть из них — почему-то отвели глаза))) Сегодня работаю в Бурзяне.Уникальное место, одно из красивейших во всей России, на мой взгляд. Район — особенный. Он отделен от остальной республики горами и лесами.Люди здесь чтут традиции, консервативные, в хорошем смысле слова, ценности, живут дружной и трудовой деревенской жизнью.Но это, конечно, не значит, что Бурзяну не нужно развиваться, — написал в своих аккаунтах в соцсетях Радий Хабиров.Не так давно врио главы Башкирии куда суровее отзывался об уфимцах, которые портят подъезды жилых домов.