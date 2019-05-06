Будни импортозамещения: Острая нехватка вакцин против бешенства

По данным на середину мая 2019 года, в медучреждениях Башкирии находится 125 комплектов антирабической вакцины. Такую информацию предоставили в Минздраве республики депутату Госсобрания — Курултая РБ, члену комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Алексею Нилову в ответ на запрос по ситуации с бешенством.Поводом для направления депутатского запроса стал случай нападения барсука на посетителей одного из спортивных магазинов Уфы. После случившегося на территории, ограниченной улицами Лесотехникума, Комсомольская, Шафиева и проспектом Салавата Юлаева с 13 мая объявили карантин по бешенству, так как анализ головного мозга животного показал, что барсук был заражен вирусом бешенства.Один из пострадавших – Денис Сильванович после укуса животного обратился в больницу, где обнаружил острый дефицит вакцины против бешенства.«Я не мог оставить эту ситуацию без внимания. Обратился за разъяснениями в региональный Минздрав», — сообщил «Башинформу» Алексей Нилов.Депутату ответили, что в месяц в Башкирии расходуется 1800 вакцин, всего на начало года запас составлял 9 тысяч 195 комплектов, в больницы поступило 7290 вакцин.***В Оренбургской области возникла проблема с поставкой антирабической вакцины. По данным регионального минздрава, проблемная ситуация сложилась из-за срыва аукционов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, с начала года четырежды объявлялись тендеры на поставку 7,5 тыс. доз вакцины, но все они признаны несостоявшимися ввиду отсутствия предложений от поставщиков.***Шестилетний мальчик из Кургана третью неделю не может сделать прививку от бешенства из-за отсутствия вакцины. Об этом «URA.RU» сообщила его мама.«Три недели назад сына покусала и поцарапала кошка из подвала. Мы отправились в детскую поликлинику — там не помогли, отправились во взрослую — та же история. Позвонила в облздрав, сказали вакцины нет. Нам звонили каждую неделю, спрашивали, как ребенок, но с вакциной не помогли», — сообщает женщина.В областном департаменте здравоохранения сказали, что вакцина есть. «В настоящий момент вакцина имеется. Могут позвонить в департамент и им помогут», — прокомментировала ситуацию главный специалист отдела развития медицинской помощи Юлия Тельнова.Жители Кургана ранее также сталкивались с дефицитом лекарств. 19 мая диабетики вышли на митинг, потому что в регионе не выдавали инсулин.URA.RU***В поликлиниках и больницах Новороссийска не хватает вакцин от бешенства11 мая в Гайдуке на 9-летнего мальчика напали собаки. Тогда, по словам очевидцев, собака размером с теленка укусила ребенка и повалила на землю. Мужчина неподалеку ремонтировал машину и прогнал пса. Затем мать обратилась в 5-ую поликлинику за прививками от бешенства, но ей отказали, мол, вакцин нет.- Ни в горбольнице, ни в 5-й поликлинике нет бесплатной вакцины от бешенства, - жалуется мать. - Сделать нужно 6 штук, каждая стоит 600 рублей.Слава богу, мой сын чувствует себя хорошо и поправляется.