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Будни импортозамещения: Острая нехватка вакцин против бешенства

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По данным на середину мая 2019 года, в медучреждениях Башкирии находится 125 комплектов антирабической вакцины. Такую информацию предоставили в Минздраве республики депутату Госсобрания — Курултая РБ, члену комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Алексею Нилову в ответ на запрос по ситуации с бешенством.

Будни импортозамещения: Острая нехватка вакцин против бешенства


Поводом для направления депутатского запроса стал случай нападения барсука на посетителей одного из спортивных магазинов Уфы. После случившегося на территории, ограниченной улицами Лесотехникума, Комсомольская, Шафиева и проспектом Салавата Юлаева с 13 мая объявили карантин по бешенству, так как анализ головного мозга животного показал, что барсук был заражен вирусом бешенства.

Один из пострадавших – Денис Сильванович после укуса животного обратился в больницу, где обнаружил острый дефицит вакцины против бешенства.

«Я не мог оставить эту ситуацию без внимания. Обратился за разъяснениями в региональный Минздрав», — сообщил «Башинформу» Алексей Нилов.

Депутату ответили, что в месяц в Башкирии расходуется 1800 вакцин, всего на начало года запас составлял 9 тысяч 195 комплектов, в больницы поступило 7290 вакцин.

Башинформ
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В Оренбуржье возникли перебои с поставками вакцины от бешенства

В Оренбургской области возникла проблема с поставкой антирабической вакцины. По данным регионального минздрава, проблемная ситуация сложилась из-за срыва аукционов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, с начала года четырежды объявлялись тендеры на поставку 7,5 тыс. доз вакцины, но все они признаны несостоявшимися ввиду отсутствия предложений от поставщиков.

ИА REGNUM
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***

Ребенку не могут сделать прививку от бешенства в Кургане: нет вакцины

Шестилетний мальчик из Кургана третью неделю не может сделать прививку от бешенства из-за отсутствия вакцины. Об этом «URA.RU» сообщила его мама.

«Три недели назад сына покусала и поцарапала кошка из подвала. Мы отправились в детскую поликлинику — там не помогли, отправились во взрослую — та же история. Позвонила в облздрав, сказали вакцины нет. Нам звонили каждую неделю, спрашивали, как ребенок, но с вакциной не помогли», — сообщает женщина.

В областном департаменте здравоохранения сказали, что вакцина есть. «В настоящий момент вакцина имеется. Могут позвонить в департамент и им помогут», — прокомментировала ситуацию главный специалист отдела развития медицинской помощи Юлия Тельнова.

Жители Кургана ранее также сталкивались с дефицитом лекарств. 19 мая диабетики вышли на митинг, потому что в регионе не выдавали инсулин.

URA.RU
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В поликлиниках и больницах Новороссийска не хватает вакцин от бешенства

11 мая в Гайдуке на 9-летнего мальчика напали собаки. Тогда, по словам очевидцев, собака размером с теленка укусила ребенка и повалила на землю. Мужчина неподалеку ремонтировал машину и прогнал пса. Затем мать обратилась в 5-ую поликлинику за прививками от бешенства, но ей отказали, мол, вакцин нет.

- Ни в горбольнице, ни в 5-й поликлинике нет бесплатной вакцины от бешенства, - жалуется мать. - Сделать нужно 6 штук, каждая стоит 600 рублей.

Слава богу, мой сын чувствует себя хорошо и поправляется.

КП-Кубань
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  • 1 | 03.06.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будни импортозамещения: Острая нехватка вакцин против бешенства
==========================
Всю внутреннюю политику путина и его команды можно обозначить одним, но очень емким словом,-геноцид.



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1

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  • 2 | 03.06.2019, 13:06 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1292 | Рейтинг: +339,1
Срочно нужно изобретать вакцину от путинизма. Очень страшная, коварная и заразная болезнь. Если не лечить то человек превращается в путиноида. А это уже приговор.



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  • Участник
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  • 3 | 03.06.2019, 13:07 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1292 | Рейтинг: +339,1
Срочно нужно изобретать вакцину от путинизма. Очень страшная, коварная и заразная болезнь. Если не лечить то человек превращается в путиноида. А это уже приговор.



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  • 4 | 03.06.2019, 14:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 03.06.2019, 13:07 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1291 | Рейтинг: +339,1
Срочно нужно изобретать вакцину от путинизма. Очень страшная, коварная и заразная болезнь. Если не лечить то человек превращается в путиноида. А это уже приговор.
_________________________
Срочно нужно изобретать вакцину от идиотизма, и литрами толстой иглой колоть её в задницу всяким резусам. Хотя этим особям с зачатками интеллекта это вряд ли поможет - нужна долгая эволюция с трудотерапией, чтобы когда-нибудь может быть стать человеком.



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  • 5 | 03.06.2019, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.06.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будни импортозамещения: Острая нехватка вакцин против бешенства
==========================
Всю внутреннюю политику путина и его команды можно обозначить одним, но очень емким словом,-геноцид.
___________________
Интересно читать идиотов: сначала им подавай либеральный капитализм, а когда он предстал во всей своей красе, так теперь дядя виноват.
Напоминаю для отсталых: основной закон капитализма - получение прибыли, максимальной прибыли. Содержание социальной сферы уменьшает прибыль капиталиста, поэтому ему не нужен никто, если он не приносит капиталисту прибыли. Фактически либеральный капитализм = геноцид.
Сейчас начнётся свист, что вот в США и Европе капитализм, а уровень жизни высокий. Всё верно: в Москве он тоже выше, чем в провинции. Москва живёт за счёт обдирания провинции, а Европа и США за счёт обдирания всего мира, в том числе и России. Капиталист прикармливает тех, кто рядом с ним, за счёт ограбления масс людей, и это старо, как мир.
Так что, хотели капитализма - кушайте его полной ложкой и не морщитесь, что вкус у него мертвечиной отдаёт.



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  • 6 | 03.06.2019, 18:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эту вакцину разве не "Иммунопрепарат" производит из почек сирийских хомячков? Что скажут специалисты? Очень Опытный



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  • 7 | 03.06.2019, 23:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем меньше народу , тем легче .

Покупайте за свой счет .Или выписывате на Али Баба .Денег нет .!



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