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Националисты призвали Хабирова разобраться с Татарским Общественным Центром

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Группа представителей башкирских национальных организаций выступила с обращением к Временно исполняющему обязанности главы РБ Радию Хабирову с просьбой разобраться с деятельностью Татарского общественного центра Башкортостана.

Националисты призвали Хабирова разобраться с Татарским Общественным Центром


Об этом корреспонденту Радио Азатлык сообщил известный башкирский активист, руководитель объединения "Ак Тамыр" Ирек Агишев. При этом он отказался перечислить названия этих организаций.

В числе претензий башкирских национальных организаций упоминается то, что "Татарский общественный центр вот уже на протяжении 30 лет с момента своего создания выступает за придание татарскому языку государственного статуса". Кроме того, по мнению активистов, подписавших обращение, "эта организация выступала против Конституции Республики Башкортостан, никогда не поддерживала политику официальных властей республики и не боролась за суверенитет Башкортостана". Также Татарскому общественному центру РБ вменяют в вину то, что "ТОЦ не поднимает вопрос об увековечении имен сподвижников Ахмета Заки-Валиди — руководителей штаба Башкирских войск Ильяса Алкина и Гумера Терегулова, которые являются представителями татарского народа".

При этом, по мнению обращающихся к Хабирову общественных деятелей, "власти республики Башкортостан очень много сделали для удовлетворения духовных потребностей татарского народа": в частности, в РБ работает два татарских государственных театра, функционируют национальные СМИ, установлен памятник Габдулле Тукаю.

Но несмотря на это, отмечают они, "Татарский общественный центр в 2018-2019 годах провел серию одиночных пикетов с требованием придания татарскому языку статуса государственного". Также в тексте обращения упоминается о резолюции съезда Всетатарского общественного центра, проведённого в 2017 году в Казани, в которой присутствовал пункт о необходимости проведения референдума по судьбе северо-западных районов Башкортостана [которые преимущественно населены татарами].

Представители башкирских организаций просят "вызвать активистов ТОЦ Башкортостана в Белый Дом и донести до них следующие требования башкирской общественности": пресечь любые требования о придании татарскому языку в РБ статуса государственного [татарские активисты считают, что татарский должен быть одним из трех государственных языков Башкортостана наряду с башкирским и русским, т.к. татары фактически составляют одну треть всего населения республики]; запретить одиночные пикеты у Уфимского татарского театра "Нур" с требованием придания татарскому языку государственного статуса; привлечь к ответу председателя ТОЦ РБ Кадерле Имамутдинова за призывы к присоединению северо-западных районов Башкортостана к Татарстану (он также не должен более оставаться председателем и членом правления ТОЦ РБ). Также башкирские активисты настаивают на том, что татарский вопрос в Башкортостане впредь должен решаться только в рамках Двустороннего соглашения между Башкортостаном и Татарстаном о дружбе и сотрудничестве.

Отметим при этом, что остается неизвестным, какие именно башкирские организации подписались под заявлением, т.к. в приведенном тексте обращения какие-либо имена отсутствуют.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 03.06.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Националисты призвали Хабирова разобраться с Татарским Общественным Центром
============================
Ну что тут скажешь,- достойного защитничка нашли себе башкирские нацики.
Почувствовали в лице радия своего приверженца.
А не подумали, что будет, если татары обратятся к русским с просьбой помочь им разобраться с башкирскими нациками...



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  • 2 | 03.06.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........." Отметим при этом, что остается неизвестным, какие именно башкирские организации подписались под заявлением, т.к. в приведенном тексте обращения какие-либо имена отсутствуют "
=================================================
Этих башкирских организаций с десяток , а членов этих организаций по 10 -15 человек !
И эти башкиры хотят запретить татарам , которых в РБ более
1 миллиона 200 тысяч выражать свой национальный интерес ?



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  • 3 | 03.06.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирские националисты-детище обкома КПсСи проект Ахняфа Дильмухаметова.Поэтому у них отсутствует всякое понятие о демократии и политике. Тупизм автора инициативы по сути призыв всем стать идиотами как он сам или кто за ним стоит.



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  • Участник
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  • 4 | 03.06.2019, 10:27 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17717 | Рейтинг: -3090,8
А не подумали, что будет, если татары обратятся к русским с просьбой помочь им разобраться с башкирскими нациками...
------
Ну обращайтесь, хули пугаете. Вы прекрасно знаете, что русские татар держат за хитрожопых. Так было всегда, так что узбагойся.



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  • Гость
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  • 5 | 03.06.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 03.06.2019, 10:27 | Автор: кац

Ну обращайтесь, хули пугаете. Вы прекрасно знаете, что русские татар держат за хитрожопых. Так было всегда, так что узбагойся.
=================================================
Ты прекрасно осведомлен , что татары держат башкир за Простожопых бездельников , которые и за " тысячу " лет своего существования не оставили археологического следа на земле .



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8

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  • 6 | 03.06.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кто может из приближенных Хабирова полностью выложить с фамилиями подписавшихся, или уже все ссыкуны такие под себя ходят и претензии за глаза предъявляют?



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  • Участник
  •  
  • 7 | 03.06.2019, 11:08 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17717 | Рейтинг: -3090,8
Ты прекрасно осведомлен , что татары держат башкир за Простожопых бездельников , которые и за " тысячу " лет своего существования не оставили археологического следа на земле .
-----
Ты полный невежда. Немного почитай книги.
А вот татары, которых организовали большевики в 1920 году, тут же оставили столько артефактов. Особенно интересны город булгар, в котором в приниципе не было НИЧЕГО и 1000 лети Казани на двух подброшенных европейских монетах.



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  • 8 | 03.06.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К чему обращаться к главе Республики или даже к Президенту рф? Это не продуктивный метод "борьбы" с ТОЦ. И нет никакой необходимости обращать особое внимание на выступления этого ТОЦ. Если выступает эта организация за какие-то свои права, и пусть выступают. Велика ли важность и продуктивность этих выступлений?

В городе Салавате татарские организации всегда смыкались с русскими. И чего они добились за период 1988-1992 годы? Ровным счетом ничего. Даже флаги по очереди снимали со здания горсовета. Одни сутки развевался башкирский, на следующие сутки - российский. (Ночью меняли флаги). Потом кто-то сообразительный повесил оба флага. И на этом проблема с флагами была решена окончательно.

Татарский язык государственным будет в Татарстане, но никак не в Башкортостане. Это членам ТОЦ пора давно понять и прекратить свои беспочвенные и бесполезные притязания. Башкир прекрасно изъясняется с татарином на башкирском, а татарин на татарском с башкиром. В чем тут проблема непонятна с начала попыток ТОЦ ввести еще третий государственный язык - татарский.

Если ТОЦ нарушает какие-то статьи Конституции РФ и РБ или законы, то необходимо обращаться в суд. Только суд может поставить жирную точку в этом затянувшемся деле и прекратить даже попытки реализовать идею третьего государственного языка в Башкортостане.



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  • Наблюдатель
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  • 9 | 03.06.2019, 11:52 | Автор: черепаха
    Публикации: 46 | Комментарии: 1121 | Рейтинг: +541
Просьба! Извините,не по теме.Если кто знал Галеева Рустема-режиссёра оперного театра,скажите ,пож-та,причину его смерти и была ли у него семья.
Буду благодарна за информацию.



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  • 10 | 03.06.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
оч показательно, быдло наипало такое же быдло ....
___________________________
На борьбе курэш происходил беспредел! Судьей на борьбе был некий чемпион мира из Уфы. И он привёз своих ребят — спортсменов-борцов. Началась борьба. И эти спортсмены один за другим “завалили” всех, собрали все призы, а это большие телевизоры, пылесосы, газонокосилки и даже лошадь, и уехали в Уфу!», — рассказал очевидец.

Участнику сабантуя стало обидно за сельских жителей, оставшихся без победы и подарков.

«Ну как же так? Сабантуй — это праздник для сельчан, праздник окончания полевых работ! Мужики пахали, сеяли, работали! В итоге стояли и смотрели, как спортсмены забрали все призы и уехали! А как же было бы хорошо, если бы обычные мужички поборолись друг с другом, получили бы призы, обрадовали бы свои сельские семьи!», — подытожил он.

я бубу бабу ягу...но это еще не конец. щас будет про то как Народы борются за свою самобытность, за след в истории, как русских заставляют БЯ учить, и так ... Радик Амирханов объяснил, почему сложилась такая ситуация в этом году.

Желающих участвовать в борьбе нет. Даже в закрытой игре участников с места было только два. Глава сельского поселения объяснил, что поэтому-то и решили организовать открытый турнир, так как в прошлом году на закрытом турнире призы не были разыграны.
__________________________
2 Карл участника , ДВА блять , со всех районов, желающих выступить в НАЦИОНАЛЬНОМ виде спорта на сабантуе (призы от холодильника до коня, кстати коня выиграл русский парень из уфы, тока нах ему конь???)

борцы блять за самоопределение
турк



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  • 11 | 03.06.2019, 12:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1306 | Комментарии: 64312 | Рейтинг: +12173,4
Сегодня стало известно, что в Уфе ушел из жизни режиссер Рустэм Галеев. Ему было всего 60 лет. К слову, он отметил юбилей буквально несколько дней назад.

О смерти режиссера сообщили в министерстве культуры республики сегодня днем. Известно, что Рустэм последние годы жизни боролся с тяжелым заболеванием, однако болезнь оказалась сильнее.

Отметим, что Галеев был известным театральным режиссером. Он успел поработать не только в Уфе, но и театрах Душанбе, Нижнего Новгорода и Ставрополя.
________________________________
Вероятно онкология. С каким еще заболеванием борятся годами?



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  • 12 | 03.06.2019, 12:14 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38463 | Рейтинг: +6469,4
Во́лжская Булга́рия — историческое государство в Среднем Поволжье и бассейне Камы, существовавшее с X по XIII век.
+++++++++++
Оказывается, до 12 века христианство и ислам были единой религией.

С 602 года правоверные и православные молились в одних и тех же храмах, на куполах которых сияла звезда в полумесяце.

Русь еще долго была правоверно-православной, пока в 1666 году не произошло «исправление книг»
===========
Таким образом, чудаки из Волжской Булгарии могли много чего принять, и даже нализаться до поросячьего визга, об чём им потом записали запрет на питие в их букваре, но принять ислам онЕ никак ещё не могли, ибо всё у них закончилось ещё до отделения ислама от христианства.



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  • 13 | 03.06.2019, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
суть моего поста в том ,что САМИ ни )(ера не могут.все эти кук буристы и другие "исты" , вместо трепа языком и раздувания щек от важности должны были проехаться по деревням и сагитировать мужиков (т.б. призы уже 2 года стоят ждут). к соревнованиям допускать тока деревенских (своих), а спортсменов только вне зачета как дорогих гостей. с этого начинается единение, только так сохраняются традиции, да и глядишь пару алкашей (бывших батыров, спившихся от прозябаемости) бухать бы перестало , готовились бы на след год коня поиметь.
а так, хитрошопый тренер ,опять же не от хорошей жизни, набрал призов и теперь может год спокойно тренировать. а Батыры опять в запой от горя, коня то проипали
турк



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  • 14 | 03.06.2019, 12:43 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11604 | Рейтинг: -1879,8
Просьба! Извините,не по теме.Если кто знал Галеева Рустема-режиссёра оперного театра,скажите ,пож-та,причину его смерти и была ли у него семья.
Буду благодарна за информацию.
----------------

Здравствуйте, Черепаха!

В личке.



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  • 15 | 03.06.2019, 12:45 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11604 | Рейтинг: -1879,8
Вероятно онкология. С каким еще заболеванием борятся годами?
-----------

Рот закрой.

Хоть сегодня избавь нас от своих догадок и версий.



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6

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  • 16 | 03.06.2019, 12:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1306 | Комментарии: 64312 | Рейтинг: +12173,4
14 | 03.06.2019, 12:45 | Автор: Harrison

Пидорасов не спросила - что мне делать.



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  • 17 | 03.06.2019, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 03.06.2019, 11:08 | Автор: кац

Ты полный невежда. Немного почитай книги.
А вот татары, которых организовали большевики в 1920 году, тут же оставили столько артефактов. Особенно интересны город булгар, в котором в приниципе не было НИЧЕГО и 1000 лети Казани на двух подброшенных европейских монетах.
==============================================
Башкирский ПУСТОЗВОН !
На горе стоит казан , а в казане пусто .
Над башкирским огородом , светит лишь луна - капуста !
Почему тогда твоему любимцу - Карпини
в 10 веке привиделись татары ?
Ты определись по Пустозвонству черепка .



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  • 18 | 03.06.2019, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ТОЦ давно пора запретить. Рассадник национализма и сепаратизма. Шестерки "Голоса Америки". Хоть что-то башкирские националисты умное и хорошее затеяли.



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  • 19 | 03.06.2019, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хоть сегодня избавь нас от своих догадок и версий.
_______________________
а чё седня какой то особый день? или особа близкая к аринушкину
покинула бренный мир и поэтому всем молчать -бояться? аринушкин, у меня седня внук и старший сын приезжают..сначала с внуком на карусель и батут ,потом в кафе морожку... а вечером извини братан , с друзьями сына и нашими в караоке под вискарь ... за серебряным бортом , шуум мотоора....ты не бойся синевы не утооонешь , это сказочная быль , а не сказка ..
как ,аринушкин? а ты на похороны пойдешь? а я гулять пойду, селяви братан , тут кто на что учился и каждому своё ...
а ты возьми в память о покойном и покинь сайт, мертвые любят тишину..посиди подумай о сути , а не цапайся здесь с нами ... мразота блять
турк



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  • 20 | 03.06.2019, 13:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1306 | Комментарии: 64312 | Рейтинг: +12173,4
По теме: Агишев доносчик и стукач - заявление в духе 1937г. именно агишевы написали те самые 4 миллиона доносов(пусть и не четыре. как опровергают Довлатова. пусть два или три, но доносы)

ЗЫ. Хотя у меня отношение к тем и другим - как к жабе с гадюкой...



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