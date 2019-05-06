Националисты призвали Хабирова разобраться с Татарским Общественным Центром

Группа представителей башкирских национальных организаций выступила с обращением к Временно исполняющему обязанности главы РБ Радию Хабирову с просьбой разобраться с деятельностью Татарского общественного центра Башкортостана.Об этом корреспонденту Радио Азатлык сообщил известный башкирский активист, руководитель объединения "Ак Тамыр" Ирек Агишев. При этом он отказался перечислить названия этих организаций.В числе претензий башкирских национальных организаций упоминается то, что "Татарский общественный центр вот уже на протяжении 30 лет с момента своего создания выступает за придание татарскому языку государственного статуса". Кроме того, по мнению активистов, подписавших обращение, "эта организация выступала против Конституции Республики Башкортостан, никогда не поддерживала политику официальных властей республики и не боролась за суверенитет Башкортостана". Также Татарскому общественному центру РБ вменяют в вину то, что "ТОЦ не поднимает вопрос об увековечении имен сподвижников Ахмета Заки-Валиди — руководителей штаба Башкирских войск Ильяса Алкина и Гумера Терегулова, которые являются представителями татарского народа".При этом, по мнению обращающихся к Хабирову общественных деятелей, "власти республики Башкортостан очень много сделали для удовлетворения духовных потребностей татарского народа": в частности, в РБ работает два татарских государственных театра, функционируют национальные СМИ, установлен памятник Габдулле Тукаю.Но несмотря на это, отмечают они, "Татарский общественный центр в 2018-2019 годах провел серию одиночных пикетов с требованием придания татарскому языку статуса государственного". Также в тексте обращения упоминается о резолюции съезда Всетатарского общественного центра, проведённого в 2017 году в Казани, в которой присутствовал пункт о необходимости проведения референдума по судьбе северо-западных районов Башкортостана [которые преимущественно населены татарами].Представители башкирских организаций просят "вызвать активистов ТОЦ Башкортостана в Белый Дом и донести до них следующие требования башкирской общественности": пресечь любые требования о придании татарскому языку в РБ статуса государственного [татарские активисты считают, что татарский должен быть одним из трех государственных языков Башкортостана наряду с башкирским и русским, т.к. татары фактически составляют одну треть всего населения республики]; запретить одиночные пикеты у Уфимского татарского театра "Нур" с требованием придания татарскому языку государственного статуса; привлечь к ответу председателя ТОЦ РБ Кадерле Имамутдинова за призывы к присоединению северо-западных районов Башкортостана к Татарстану (он также не должен более оставаться председателем и членом правления ТОЦ РБ). Также башкирские активисты настаивают на том, что татарский вопрос в Башкортостане впредь должен решаться только в рамках Двустороннего соглашения между Башкортостаном и Татарстаном о дружбе и сотрудничестве.Отметим при этом, что остается неизвестным, какие именно башкирские организации подписались под заявлением, т.к. в приведенном тексте обращения какие-либо имена отсутствуют.