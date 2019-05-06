Начальная цена контракта была определена в 435 млн руб. КВЗ предложил его исполнить за 430 млн руб.
По условиям контракта техника не ранее 2015 года выпуска должна быть поставлена до июля.
В воздушном судне должно быть семь кресел, в том числе четыре VIP-кресла повышенной комфортности, жидкокристаллический монитор, проигрыватель DVD, два стола с подстаканниками и пепельницами, туалет, гардероб, посуда, кухня и другое имущество.
В феврале тендер госкомтранса Башкирии на авиаперевозки официальных лиц вертолетом и самолетами выиграло АО «ЮТэйр — вертолетные услуги».
Стоимость контракта, рассчитанного на 54 летных часа, составила 11 млн руб.
Майя Иванова, Коммерсант
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Вертолет для VIP-персон Башкирии за полмиллиарда из вашего кармана
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