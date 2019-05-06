Вертолет для VIP-персон Башкирии за полмиллиарда из вашего кармана

Казанский вертолетный завод (КВЗ, входит в «Вертолеты России») стал единственным участником тендера по поставке вертолета «Ми-8МТВ-1» или его аналога для VIP-персон Башкирии, следует из сообщения на портале госзакупок. Вертолет покупает госинвесткомпания Башкирии «Региональный фонд».Начальная цена контракта была определена в 435 млн руб. КВЗ предложил его исполнить за 430 млн руб.По условиям контракта техника не ранее 2015 года выпуска должна быть поставлена до июля.В воздушном судне должно быть семь кресел, в том числе четыре VIP-кресла повышенной комфортности, жидкокристаллический монитор, проигрыватель DVD, два стола с подстаканниками и пепельницами, туалет, гардероб, посуда, кухня и другое имущество.В феврале тендер госкомтранса Башкирии на авиаперевозки официальных лиц вертолетом и самолетами выиграло АО «ЮТэйр — вертолетные услуги».Стоимость контракта, рассчитанного на 54 летных часа, составила 11 млн руб.