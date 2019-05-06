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Вертолет для VIP-персон Башкирии за полмиллиарда из вашего кармана

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Казанский вертолетный завод (КВЗ, входит в «Вертолеты России») стал единственным участником тендера по поставке вертолета «Ми-8МТВ-1» или его аналога для VIP-персон Башкирии, следует из сообщения на портале госзакупок. Вертолет покупает госинвесткомпания Башкирии «Региональный фонд».

Вертолет для VIP-персон Башкирии за полмиллиарда из вашего кармана


Начальная цена контракта была определена в 435 млн руб. КВЗ предложил его исполнить за 430 млн руб.

По условиям контракта техника не ранее 2015 года выпуска должна быть поставлена до июля.

В воздушном судне должно быть семь кресел, в том числе четыре VIP-кресла повышенной комфортности, жидкокристаллический монитор, проигрыватель DVD, два стола с подстаканниками и пепельницами, туалет, гардероб, посуда, кухня и другое имущество.

В феврале тендер госкомтранса Башкирии на авиаперевозки официальных лиц вертолетом и самолетами выиграло АО «ЮТэйр — вертолетные услуги».

Стоимость контракта, рассчитанного на 54 летных часа, составила 11 млн руб.

Майя Иванова, Коммерсант
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  • Эксперт
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  • 1 | 04.06.2019, 10:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1306 | Комментарии: 64312 | Рейтинг: +12173,4
и пепельницами
____________________________
Ну да, я ох-уел, и что?! Хабиров Р.Ф.

Но - эта мразь еще и курить собралась на борту дорогушного вертолёта? То есть потом еще деньги на дорогущую химчистку салона придётся тратить!

Чем Хамитовский вертолет не устроил? Не достаточно VIP?

А в это время умирают дети от недостатка лекарств!

В Башкирии в последний день апреля в детской больнице умер восьмилетний ребенок, страдающий первичным иммунодефицитом, для которого в Минздраве республики не нашлось жизненно важных препаратов. И это после того, как в ведомстве утверждали, что приняли все меры, чтобы в 2019 году в республике не возникло перебоев с обеспечением лекарствами медучреждений и пациентов, в том числе больных с тяжелыми патологиями.

В Башкирии в республиканской детской клинической больнице Уфы в минувший вторник умер восьмилетний мальчик, страдающий первичным иммунодефицитом (ПИД). Причиной смерти своего ребенка его мать называет отсутствие необходимых препаратов от минздрава республики и вынужденное лечение мальчика предложенными в ведомстве аналогами.

По словам матери ребенка, ПИД у ее мальчика - врожденное заболевание, которое не проявлялось до шести лет. Но в последние два года жизнь семьи и ребенка стали борьбой за жизнь. Мальчика неоднократно госпитализировали в Дюртюлинскую ЦРБ из-за ухудшения состояния. Семья живет в деревне Венеция Дюртюлинского района, но в начале года им удалось пробиться на прием в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева в Москве, где мальчику поставили точный диагноз и назначили лечение. Врачи выписали перечень жизненно необходимых препаратов, в том числе октагам, гамунекс, валацикловир, урсофальк, селлсепт. 18 марта ему была оформлена инвалидность. Только вот в Дюртюлинской поликлинике матери ребенка выдали вместо импортного гамунекса российский препарат габриглобин.

Женщина пыталась донести до врачей, что ее ребенку нельзя принимать российский аналог препарата, т.к. он не очищен от вируса В19 и мальчику с отсутствием иммунитета он просто опасен. Но врачи настаивали на своем, заявив, по словам матери, что в минздраве Башкирии посоветовали попробовать его прокапать, а потом будет понятно по состоянию ребенка, подходит он или нет. А если матери что-то не нравится, то она может написать отказ от препарата, по сути, предложив вообще отказаться от иммуноглобулина, на что женщина, естественно, пойти не могла.

Она сообщила, что остальных препаратов также не было предоставлено, приходилось их покупать на собственные средства. Однако некоторые наименования ей найти в аптеках республики не удалось. Несколько дней назад состояние ребенка ухудшилось, его положили в реанимацию Дюртюлинской ЦРБ, оттуда увезли в уфимскую РДКБ. Спустя три дня мальчик скончался.

Источник: https://rb.versia.ru/v-bashkirii-iz-za-nexvatki-zhiznenno-va
zhnyx-preparatov-umer-vosmiletnij-malchik



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