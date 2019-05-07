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И такое бывает: «Мужской всебашкирский йыйын»

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Об этом на своей странице написала организация "Башкорт". 16 июня у подножья шихана Куштау состоится мужской всебашкирский йыйын (сход, собрание с башкирского — примечание ред.), который проводит организация "Башкорт", написано на странице общественной структуры.

И такое бывает: «Мужской всебашкирский йыйын»


В объявлении уточняется и цель мероприятия — в ходе схода будут определены задачи башкирского народа на ближайшее будущее, подведены промежуточные итоги "борьбы с продавцами незаконной алкогольной продукции", обсуждена проблема шихана Куштау.

Активисты также поднимут вопрос подготовки к предстоящим выборам главы Башкортостана и муниципальных депутатов.

Ранее организация "Башкорт" заявила о планах принять участие в борьбе за высший пост в республике. Активисты организации намерены выдвинуть единого кандидата от национального движения, который станет, по их мнению, единственной независимой альтернативой Радию Хабирову.

Среди наиболее вероятных кандидатов называют лидера "Башкорта", молодого активиста Фаиля Алсынова, его соратника Руслана Габбасова, опытного общественного деятеля Валиахмета Бадретдинова и юриста Гарифуллу Яппарова.

Ранее о планах принять участие в выборах главы Башкортостана говорил и Айрат Дильмухаметов.

Однако, 14 марта он был задержан работниками УФСБ по Башкортостану и 15 марта был арестован Кировским райсудом Уфы до 6 мая. Ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации). В вину политику вменяется прошлогоднее видеообращение к оппозиционному Форуму свободной России в интернете с призывами "к созданию новой федерации". Верховный суд республики 25 марта отклонил апелляционную жалобу на арест. В мае суд продлил арест Айрату Дильмухаметову до 6 июля.

Кроме того уроженец Стерлитамака, председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов также заявил, что намерен баллотироваться на осенних выборах главы Башкортостана.

8 сентября 2019 года в Башкортостане должны состояться выборы главы республики.

Глава Республики выбирается на пять лет. Претендовать на эту должность может гражданин России не моложе 30 лет, который соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным Собранием РФ. Выборы проводятся тайным голосованием совершеннолетними жителями субъекта.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 05.06.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в ходе схода будут определены задачи башкирского народа на ближайшее будущее,
=======================
У этих нациков, что то не то с головой: то чуть ли не списком идут кондидатами в башлыгы, то почему то место для своего сборища (чистно мужского) выбирают подальше от людских глаз, то причваивают себе право планировать будущее своего народа...
Им требуется тщательное обследование, и постановка диагноза....,- так все запущено!



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  • Эксперт
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  • 2 | 05.06.2019, 10:23 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37577 | Рейтинг: +5529,4
в ходе схода будут определены задачи башкирского народа на ближайшее будущее,...
==============================
А как будет определяться башкирский народ?



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  • Гость
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  • 3 | 05.06.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
на фото - не башкир,стопудово



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  • Участник
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16 июня у подножья шихана Куштау состоится мужской всебашкирский йыйын в ходе схода будут определены задачи башкирского народа на ближайшее будущее, подведены промежуточные итоги "борьбы
====================
где-то я читал об этом..... но где?!
..........
.....
- вот оно!!! " ...И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась
И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей..."



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