Уфа - город-урод. Город без хозяина. Город без любви к его жителям. Город, где никто ни за что не отвечает. Город, откуда хочется бежать в любую погоду.Город, где горожане живут в статусе "баранов" до которых "пастухам" нет, не было и не будет никакого дела. Приходит одна власть с кучкой своих "умных ребят", начинают устраивать форумы, ставить юрты на Телецентре, создавать какие-то невнятные инициативы, но кроме сложенных на животиках ручках в интервью каналу БСТ не происходит ничего, что можно увидеть, потрогать и воспользоваться обычному гаражанину. Потом приходит другая власть с кучкой других "умных ребят" и начинается все с начала - форумы, юрты, но уже в полосочку и с краю, многообещающие лозунги про то, что вот, вот еще немного, вот вы еще чуток потерпите, вот вот мы уже совсем близко, вот, вот еще чуть-чуть и станет матур и бэхэтле.Уфа - безхозный город, ну, нет, здесь хозяина - человека, который наведет здесь порядок как у себя дома, по уму, по сердцу, да, просто по человечески. ПРОСТО ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ. Чисто. Удобно. Красиво. Я - блондинка, рассуждаю, ну, если на большего не хватает своих мозгов, то хотя бы повторить за другими городами можно! Точь в точь повторить.Нет, надо устраивать какие-то многолетние дебаты, исследования, растянуть всю эту ху*ню на несколько лет, ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ТУПО ПОСТАВИТЬ СКАМЕЙКИ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ, ЧТОБЫ ТУПО, ЧЕЛОВЕК МОГ СЕСТЬ И ОТДОХНУТЬ.Нет, надо устроить показуху с какими-то обзорами, совещаниями, развести все это на многомиллионые расходы, ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ТУПО ПОСТАВИТЬ СОВРЕМЕННЫЕ МУСОРНЫЕ БОКСЫ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ И УРНЫ, ЧТОБЫ ТУПО, ЧЕЛОВЕК МОГ ДОНЕСТИ СВОЙ МУСОР И НЕ СРАТЬ СЕБЕ НА ГОЛОВУ.Нет, надо закопаться у себя в кабинетах, сидеть пыхтеть до седых волос, имитируя бурную деятельность и искусственно ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ НЕРЕШАБЕЛЬНОЙ из года в год, ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ТУПО ОСТАВИТЬ В ГОРОДЕ ДЕРЕВЬЯ, ПАРКИ, ГАЗОНУЮ ТРАВУ, ЗЕЛЕНЬ, которую в мегаполисах типа Милана и Барселоны сохраняют всем городом! Только в Уфе вся зелень вырубается, вековые деревья превращают в уродливые пни вдоль дорог, трава закатывается в никому не нужный асфальт, парки отдаются под застройку, кустарники вовсе исчезли как вид и остались только у Курултая.Нет, надо устроить настоящую проблему из ничего, нагнать в город тысячи бешенных ГАЗелек с неадекватами за рулем, убрать цивилизованный и экологически чистый транспорт, закатать трамвайные пути, КОГДА ВО ВСЕХ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ МЕГАПОЛИСАХ - современные суперкомфортабельные трамваи и троллейбусы с wifi и столиками - это основа транспортной системы.Нет, надо сговнякать уродливые, нет, даже скульптурами это назвать сложно, назовем это Говнялками Эпохи Хамитова-Ялалова. Почему город не знает до сих пор автора этого беспредела и почему город схавал эту колхозную эстетику в центре? Когда в адекватных городах - современное искусство - это целое направление урбанистики, то только в Уфе и на это все клали большой толстый курай. Здесь либо пчелы-мутанты, либо Говнялки из покрашенного картона, либо Упоротая куница, куда не посмотри. Кто это утверждает??? Кто это делает??? Кто за это платит??? Кто-нибудь знает этих мудаков лично???И почему всех тех, кто прячется в своих кабинетиках, кто получает зарплату за то, чтобы делать город лучше, кто отвечает за чистоту конкретного района и улицы, кто сговнякал эти говнялки в парке Якутова и по всему городу, кто принимает решения о вырубе вековых деревьев в центре - почему их нет в соцсетях, почему мы до сих пор не знаем эту настоящую мафию, распространяющую по всей Уфе свою безвкусицу, безалаберность и мусорный хаос - в лицо? В эпоху цифровых технологий, только в Уфе эти горе-герои сидят в кабинетиках, боясь выходить в сети, к людям и смотреть в глаза.Неужели, в Уфе это гипоксия в мозгах властей наследственная и никогда не закончится.На фотографиях улицы Милана и Барселоны. НЕТ, НЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ, а самые обычные. ВОТ ТАКИЕ ОНИ ГОРОДА, ГДЕ АДЕКВАТНАЯ ВМЕНЯЕМАЯ ВЛАСТЬ, КОТОРАЯ НАЗНАЧЕНА РЕШАТЬ проблемы людей, а не создавать их.Уфа, остановись в своем бесхозном беспределе, СТАНЬ АДЕКВАТНОЙ.В Милане, Барселоне, Марселе:- Много вековых деревьев, которые не вырубаются и не мешают автомобилям и пешеходам- Много парков с газоной травой, где можно просто сидеть и пить кофе- Много трамваев и троллейбусов, очень много и они современные- Много арт-инсталляций из самых разных материалов и концепций- Много скамеек везде, на каждом шагу, самых разных по дизайну- Много современных детских площадок с резиновым покрытием- Много, очень много урн и мусорных боксов на каждом перекрестке!Для всего перечисленного не нужны миллиарды рублей, продолжайте набивать ими свои карманы. Нужны мозги, с чем в Уфе всегда был дефицит.