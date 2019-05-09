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Уфа - город-урод. Город без хозяина. Город без любви к его жителям

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Уфа - город-урод. Город без хозяина. Город без любви к его жителям. Город, где никто ни за что не отвечает. Город, откуда хочется бежать в любую погоду.

Уфа - город-урод. Город без хозяина. Город без любви к его жителям


Город, где горожане живут в статусе "баранов" до которых "пастухам" нет, не было и не будет никакого дела. Приходит одна власть с кучкой своих "умных ребят", начинают устраивать форумы, ставить юрты на Телецентре, создавать какие-то невнятные инициативы, но кроме сложенных на животиках ручках в интервью каналу БСТ не происходит ничего, что можно увидеть, потрогать и воспользоваться обычному гаражанину. Потом приходит другая власть с кучкой других "умных ребят" и начинается все с начала - форумы, юрты, но уже в полосочку и с краю, многообещающие лозунги про то, что вот, вот еще немного, вот вы еще чуток потерпите, вот вот мы уже совсем близко, вот, вот еще чуть-чуть и станет матур и бэхэтле.

Уфа - безхозный город, ну, нет, здесь хозяина - человека, который наведет здесь порядок как у себя дома, по уму, по сердцу, да, просто по человечески. ПРОСТО ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ. Чисто. Удобно. Красиво. Я - блондинка, рассуждаю, ну, если на большего не хватает своих мозгов, то хотя бы повторить за другими городами можно! Точь в точь повторить.

Нет, надо устраивать какие-то многолетние дебаты, исследования, растянуть всю эту ху*ню на несколько лет, ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ТУПО ПОСТАВИТЬ СКАМЕЙКИ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ, ЧТОБЫ ТУПО, ЧЕЛОВЕК МОГ СЕСТЬ И ОТДОХНУТЬ.

Нет, надо устроить показуху с какими-то обзорами, совещаниями, развести все это на многомиллионые расходы, ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ТУПО ПОСТАВИТЬ СОВРЕМЕННЫЕ МУСОРНЫЕ БОКСЫ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ И УРНЫ, ЧТОБЫ ТУПО, ЧЕЛОВЕК МОГ ДОНЕСТИ СВОЙ МУСОР И НЕ СРАТЬ СЕБЕ НА ГОЛОВУ.

Нет, надо закопаться у себя в кабинетах, сидеть пыхтеть до седых волос, имитируя бурную деятельность и искусственно ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ НЕРЕШАБЕЛЬНОЙ из года в год, ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ТУПО ОСТАВИТЬ В ГОРОДЕ ДЕРЕВЬЯ, ПАРКИ, ГАЗОНУЮ ТРАВУ, ЗЕЛЕНЬ, которую в мегаполисах типа Милана и Барселоны сохраняют всем городом! Только в Уфе вся зелень вырубается, вековые деревья превращают в уродливые пни вдоль дорог, трава закатывается в никому не нужный асфальт, парки отдаются под застройку, кустарники вовсе исчезли как вид и остались только у Курултая.

Нет, надо устроить настоящую проблему из ничего, нагнать в город тысячи бешенных ГАЗелек с неадекватами за рулем, убрать цивилизованный и экологически чистый транспорт, закатать трамвайные пути, КОГДА ВО ВСЕХ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ МЕГАПОЛИСАХ - современные суперкомфортабельные трамваи и троллейбусы с wifi и столиками - это основа транспортной системы.

Нет, надо сговнякать уродливые, нет, даже скульптурами это назвать сложно, назовем это Говнялками Эпохи Хамитова-Ялалова. Почему город не знает до сих пор автора этого беспредела и почему город схавал эту колхозную эстетику в центре? Когда в адекватных городах - современное искусство - это целое направление урбанистики, то только в Уфе и на это все клали большой толстый курай. Здесь либо пчелы-мутанты, либо Говнялки из покрашенного картона, либо Упоротая куница, куда не посмотри. Кто это утверждает??? Кто это делает??? Кто за это платит??? Кто-нибудь знает этих мудаков лично???

И почему всех тех, кто прячется в своих кабинетиках, кто получает зарплату за то, чтобы делать город лучше, кто отвечает за чистоту конкретного района и улицы, кто сговнякал эти говнялки в парке Якутова и по всему городу, кто принимает решения о вырубе вековых деревьев в центре - почему их нет в соцсетях, почему мы до сих пор не знаем эту настоящую мафию, распространяющую по всей Уфе свою безвкусицу, безалаберность и мусорный хаос - в лицо? В эпоху цифровых технологий, только в Уфе эти горе-герои сидят в кабинетиках, боясь выходить в сети, к людям и смотреть в глаза.

Неужели, в Уфе это гипоксия в мозгах властей наследственная и никогда не закончится.

На фотографиях улицы Милана и Барселоны. НЕТ, НЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ, а самые обычные. ВОТ ТАКИЕ ОНИ ГОРОДА, ГДЕ АДЕКВАТНАЯ ВМЕНЯЕМАЯ ВЛАСТЬ, КОТОРАЯ НАЗНАЧЕНА РЕШАТЬ проблемы людей, а не создавать их.

Уфа, остановись в своем бесхозном беспределе, СТАНЬ АДЕКВАТНОЙ.

В Милане, Барселоне, Марселе:

- Много вековых деревьев, которые не вырубаются и не мешают автомобилям и пешеходам

- Много парков с газоной травой, где можно просто сидеть и пить кофе

- Много трамваев и троллейбусов, очень много и они современные

- Много арт-инсталляций из самых разных материалов и концепций

- Много скамеек везде, на каждом шагу, самых разных по дизайну

- Много современных детских площадок с резиновым покрытием

- Много, очень много урн и мусорных боксов на каждом перекрестке!

Для всего перечисленного не нужны миллиарды рублей, продолжайте набивать ими свои карманы. Нужны мозги, с чем в Уфе всегда был дефицит.

Валерия Лесонен, Facebook
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  • 1 | 07.06.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
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"ЧТОБЫ ТУПО..."



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  • 2 | 07.06.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
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"В Милане, Барселоне..." Нас и здесь неплохо кормют.



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  • 3 | 07.06.2019, 10:00 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37587 | Рейтинг: +5529
Хороший город. И люди хорошие.
Вертикаль плохая- гнуться стала.....



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  • 4 | 07.06.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ТУПО ОСТАВИТЬ В ГОРОДЕ ДЕРЕВЬЯ, ПАРКИ, ГАЗОНУЮ ТРАВУ, ЗЕЛЕНЬ,
================================
Во дворе ограниченными домами Первомайская 91; 93. Коммунаров 4;6, Относящихся к ЖЭУ 25, сначало повырубали деревья, а уже затем начали делать разметку для асфальтирования. Как потом выяснилось многие деревья совершенно не мешали асфальтировке, даже те которые и мешали можно было бы обложт\ить бардюрным камнем и сохранить, но куда там...
К стати, в замен вырубленных, небыло посаженно ни одно дерева, а надо бы это сделать за счет виновных лиц!



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  • 5 | 07.06.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфа- обычный российский город. Есть города и регионы намного хуже. ВОТ ДО ЧЕГО ДОВЕЛА преступная власть!



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  • 6 | 07.06.2019, 11:26 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17732 | Рейтинг: -3092,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Выскочила как из табакерки. Всё это делалось годами ранее. Именно с 2010 года началась и развилась в Уфе вакханалия с точечными застройками, хотя по генплану стройки должны были выходить за пределы города в обе стороны от рек. Именно с 2010 года пошла вакханалия с незаконными газельками, хозяевами который скрытно являлись начальники ГАИ. Именно с поддержки Хамитова началось засилье сетевой торговли, напрочь убившей местную. Именно с Хамитова начался негодный ремонт дорог. Теперь то что скулить? Думаешь все скажут во как правильно воет на луну?



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  • 7 | 07.06.2019, 12:21 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17732 | Рейтинг: -3092,3
Черепаха, чем вы недовольны, что на пару с кукайкой поставили свой минус? Вы знаете, что было не так, как я тут написал? Или что другое? Вы же вроде тут самая старшая, должны быть немного посолиднее. Или я ошибаюсь? С годами ничего не прибавляется?



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  • Наблюдатель
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  • 8 | 07.06.2019, 12:33 | Автор: черепаха
    Публикации: 46 | Комментарии: 1125 | Рейтинг: +541,1
5-му.Уфа далеко не обычный российский город.В Уфе всегда не хватало мозгов.Хамитов здесь абсолютно не при чём.На протяжении десятилетий ,окончив школу,мозги покидают Уфу.Количество БГУ-шных дипломов никак не говорит о качестве мозгов.Одарённые выпускники школ,включая башкир,покидают Уфу.Сегодня образованных башкир можно встретить по всей России.



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  • 9 | 07.06.2019, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
уфа город - страшный. не в том плане, что уёпищный (хотя и это присутствует), а в плане безопасности.. сосульки падают , а обойти их негде (тротуары прижали к самым стенам), падают крыши, балконы, деревья, реклама...по 5-6 провалов за день на проезжей и пешеходной части (какой на)(уй карст?) провалы идут от того, что на месте бывшей траншеи , канавы не засыпан,не утрамбован грунт и через год год-два там провал, а роют у нас повсеместно,т.к. трубы еще от царя гороха
но и это фигня. самое страшное будет в случае ЧС ( а при нашем химпроме в любой момент может рвануть), когда придется эвакуировать жителей с острова. У нас направлений эвакуации всего 5 (затон, аэропорт, каменка, шакша и иглино-благовещенск). сроки эвакуации строго определены МЧС,да и так паника будет изрядная.. и вот представьте, что у кого нить на мосту сломалась машина ... а так оно и будет - абзац, давка, мост рушится, финиш...
турк



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  • 10 | 07.06.2019, 12:39 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17732 | Рейтинг: -3092,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Черепаха, вы несете чепуху точно так же, как и тутошние хитренькие татнацики. Если 8 лет, в которые именно произошли самые большие негативные перемены в Уфе, руководил всем Хамитов, то причем тут выпускники вузов? И к чему ваши реверансы в сторону башкир? Вам не смешно? А мне жалко вас.



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  • 11 | 07.06.2019, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Написал предложение на имя ВрИО после его высказывания о пробках в городе : самая идиотская - проспект Октября- Галле (езжу там каждый день)...Анализирую по своей тупости и понимаю, что на всём протяжении проспекта на всех перекрестках "зелёный " горит 65-70 секунд, а на Галле- 45 (!!!?). Думаете, что ответили? Во-первых, спустили в городскую службу, которая отвечает за организацию дорожного движения исполнителям (!), во-вторых, получил ответ от них же (!!!).Это получается - я на кого-то жалуюсь вышестоящему начальству, а оно говорит ему(на кого жалуюсь) : " Иди , разберись и ответь этому назойливому гражданину Уфы, мешающему нам работать (!!) Дебилизм ! Нет аналитиков в Правительстве !!



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  • 12 | 07.06.2019, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Город в котором нет памятника основателю будет уебищным. Титульники, которые якобы пасли сдесь динозавров, могут только пыжиться, и надувать щеки, делать по фактц ничего не умеют, базар не вывозят.



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  • 13 | 07.06.2019, 14:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64335 | Рейтинг: +12173,7
Уфа - архитектурная помойка. Причем - вся. За исключением центральной части Черниковки - от Комарова до Невского и от самой Первомайской - до "соцгорода": улицы Калинина, часть Ульяновых. Льва Толстого. Маяковского, Архитектурной. 40-лет Октября. Победы - там, где дома-сталинки - район Колхозного рынка, ныне Меркурия. Благо, что эту часть пока что не(очень) трогают. Но точечные застройки и тут наблюдаются - например Калинина 16(в отличие от строящегося на Первомайской ва в 6 этажей - этот имеет 10 этажей среди четырехэтажек).
И это самое прекрасное место в Уфе.
Жаль только, что парк Нефтяников. который на самом деле был прежде "ни о чем", кроме давным-давно демонтрованного там колеса обозрения, вместе с переимнованием в парк Победы - стал мелитаризированным местом. куда совершенно не хочется идти отдыхать! Ведь все в этом парке стало связано с войной - и это не добавлят релакса к отдыу. А напрягает, как на кладбище... и как-то неловко за смех и детский щебет у МОГИЛЫ!!! Мусы Гареева, детские побегушки рядом с памятником скорбящей матери - очень диссонируют...

Понимаете? Там - МОГИЛА Мусы Гареева. а рядом - мороженщики, шарики, резвящиеся детки...

Не верите? Сама офигела!

Парк Победы (Уфа)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Достопримечательности
Памятник Героям Советского Союза А. Матросову и М. Губайдуллину (открыт 8 мая 1980 г.)
Танк Т-34-85 на постаменте
Танк Т-55 на постаменте
БТР-70
САУ ,,Акация''
САУ ,,Гвоздика"
ЗПК ,,Шилка"
БМП-1
БМП-2
Могила дважды героя Советского Союза Мусы Гареева (с 1987 г.)
Республиканский музей боевой славы (открыт в 2000 г.)
Выставка советской артиллерии:
37-мм автоматическая зенитная пушка образца 1939 года (61-К)
100-мм полевая пушка образца 1943 года (БС-3)
100-мм противотанковая пушка (МТ-12)
76-мм дивизионная пушка образца 1942 года (ЗИС-3)
_________________________________
Еще раз:
Могила дважды героя Советского Союза Мусы Гареева (с 1987 г.)
Впрочем - чему я удивляюсь. если Красная площадь - усыпана могилами, урнами с прахом в кремлевской стене, где проводятся не только свадьбы, парады и демонстрации, но и веселые шоу-концерты, и катание на коньках...

Вот уж реальные пляски на костях! Правда, Харя?



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  • 14 | 07.06.2019, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правда, куха.



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  • 15 | 07.06.2019, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А напрягает, как на кладбище... и как-то неловко за смех и детский щебет у МОГИЛЫ!!! Мусы Гареева, детские побегушки рядом с памятником скорбящей матери - очень диссонируют...

Понимаете? Там - МОГИЛА Мусы Гареева. а рядом - мороженщики, шарики, резвящиеся детки...
_________________________
И что?
Именно за детский смех и щебет воевали и гибли советские солдаты в Великую Отечественную войну, в том числе и Муса Гареев.
Так что детский смех и щебет у его могилы - лучшая память герою, всем солдатам той войны. Это лучше, искреннее, чем лицемерная скорбь всяких кухарок.
Не ищи грязь, где её нет!



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  • 16 | 07.06.2019, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 07.06.2019, 14:14 | Автор: Кухарка
Публикации: 1309 | Комментарии: 64330 | Рейтинг: +12173,5

Жаль только, что парк Нефтяников. который на самом деле был прежде "ни о чем", кроме давным-давно демонтрованного там колеса обозрения, вместе с переимнованием в парк Победы - стал мелитаризированным местом. куда совершенно не хочется идти отдыхать! Ведь все в этом парке стало связано с войной - и это не добавлят релакса к отдыу. А напрягает, как на кладбище...
________________
Не нравится, не отдыхай.
А не нравится тебе всё, что связано с Победой - ты, небось, мечтала пить "Баварское". А тут - Победа! Вот тебя и напрягает, как на кладбище, корёжит, как бесов на рассвете.



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  • 17 | 07.06.2019, 14:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64335 | Рейтинг: +12173,7
15 | 07.06.2019, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован

Желаю тебе быть захороненным посреди детской игровой площадки. Пусть и тайно.
А я бы не хотела, приходить на могилу своего родственника(отца, мамы, бабушки) и скорбеть, беседовать с их могилами под пьяные разнузданные(да-да-да - там еще и питейные заведения рядышком) вопли мамашек на своих деток и меж собой... видеть пьяных в хлам, валяющихся поцреотов на граните могилы...



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  • 18 | 07.06.2019, 14:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64335 | Рейтинг: +12173,7
16 | 07.06.2019, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован

Не приписывай свои мечты мне, ибо, как говорил Ошо:
"Никто ничего не может сказать про вас. Что бы люди ни говорили, они говорят про самих себя."



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  • 19 | 07.06.2019, 14:54 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17732 | Рейтинг: -3092,3
Кукайка, не печалься, никого из твоих предков не было и никогда не будет похоронено в людных местах. У могил великих людей не плачут и не пьют водку. Представить себе невозможно, чтобы ты сиделя с бутылкой в обнимку поминания на людном месте. Бррррр!



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  • 20 | 07.06.2019, 14:58 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3606 | Рейтинг: -290,4
Кухарка

ты нихрена не понимаешь. В парке Победы разместили образцы вооружения, так и должно быть, потому, что это в честь Победы над фашистами в войне, а на войне как известно стреляют из пушек.

А детям тоже нравится, постоянно лазают на пушках.



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