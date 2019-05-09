Известный в Башкирии блогер Владимир Кобзев выдвигается как кандидат на пост главы Башкирии от «Российской партии пенсионеров». Соответствующее заявление было опубликовано сегодня на официальном сайте организации.
Члены партии единогласно проголосовали за выдвижение кандидатуры Владимира Кобзева.
Уже сегодня он подал документы в Центризбирком республики. Теперь ему нужно собрать подписи, необходимые для прохождения муниципального фильтра.
Сам Владимир Кобзев сообщил «Эхо Москвы в Уфе», что он «всегда был в оппозиции и выступал за интересы людей»:
– Я хочу, чтобы мою пенсию, которая у меня уже скоро, не воровали прямо сейчас и не таскали из-под носа. Миллиардами растаскивают прямо из-под носа и всем наплевать. Все молчат. Я говорил, и буду говорить.
На выборах главы Башкирии, которые состоятся 8 сентября этого года, Владимир Кобзев намерен составить конкуренцию Радию Хабирову.
ПроУфу
Оригинал публикации
Политическая проституция статистов: Встречайте, Кобзев
Раздел: Политика | Просмотры: 37160 | Комментарии: 8