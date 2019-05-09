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Политическая проституция статистов: Встречайте, Кобзев

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Уфимский блогер составит конкуренцию Радию Хабирову на выборах главы Башкирии. Владимир Кобзев будет выдвигаться от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Политическая проституция статистов: Встречайте, Кобзев


Известный в Башкирии блогер Владимир Кобзев выдвигается как кандидат на пост главы Башкирии от «Российской партии пенсионеров». Соответствующее заявление было опубликовано сегодня на официальном сайте организации.

Члены партии единогласно проголосовали за выдвижение кандидатуры Владимира Кобзева.

Уже сегодня он подал документы в Центризбирком республики. Теперь ему нужно собрать подписи, необходимые для прохождения муниципального фильтра.

Сам Владимир Кобзев сообщил «Эхо Москвы в Уфе», что он «всегда был в оппозиции и выступал за интересы людей»:

– Я хочу, чтобы мою пенсию, которая у меня уже скоро, не воровали прямо сейчас и не таскали из-под носа. Миллиардами растаскивают прямо из-под носа и всем наплевать. Все молчат. Я говорил, и буду говорить.

На выборах главы Башкирии, которые состоятся 8 сентября этого года, Владимир Кобзев намерен составить конкуренцию Радию Хабирову.

ПроУфу
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  • 1 | 07.06.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пензенер на воеводстве... Круто.



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  • 2 | 07.06.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Миллиардами растаскивают прямо из-под носа и всем наплевать. Все молчат. Я говорил, и буду говорить."

--------------------------------------

Счастливый. Были такие блаженные при царях. Даже цари их не велели забижать.



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  • Гость
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  • 3 | 07.06.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Известный в Башкирии блогер Владимир Кобзев ...
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Кому конкретно "известный" ?!
"Огласите весь список пожалуйста"...



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  • Эксперт
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  • 4 | 07.06.2019, 10:02 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37587 | Рейтинг: +5529
А может, Кутлугужина поставить? Веселее будет жить...



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  • Эксперт
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  • 5 | 07.06.2019, 10:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64335 | Рейтинг: +12173,7
"Я на выборы никогда не ходил ,но в этот раз точно пойду за Кобзева голосовать. Кандидат от народа!"©



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  • Участник
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  • 6 | 07.06.2019, 12:21 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3606 | Рейтинг: -290,4
Ему надо в Базилеевке на выборах участвовать.



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  • 7 | 07.06.2019, 12:43 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17732 | Рейтинг: -3092,3
Некоторые думают, что писать-читать умеет, почему бы не стать руководителем региона. К сожалению тут Хруль прав, таким место надо выделять в определенных только местах.



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  • 8 | 07.06.2019, 14:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8.му, праУльна, одному башкирскому хану- князьку уже выделили место в этом самом определенном месте.Так что можешь успокоиться.



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