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Адвокатская палата номер шесть

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Как стало известно “Ъ-Уфа”, совет адвокатов при Адвокатской палате Башкирии на внеочередной конференции 24 июня намерен поднять вопрос о доверии совету и президенту организации Булату Юмадилову.

Адвокатская палата номер шесть


На этой неделе региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту мошенничества и нанесения членам палаты ущерба в размере 3,7 млн руб. в результате невыгодной аренды офиса у тещи господина Юмадилова.

Инициатива проведения внеочередной конференции, по информации собеседников “Ъ-Уфа” в адвокатском сообществе, исходила от председателя правления «Объединения адвокатов Республики Башкортостан» Валерия Аббасова. Он направил в адрес Булата Юмадилова и совета палаты обращение, в котором указал, что возбуждение уголовного дела создает «необходимость в срочном созыве внеочередной конференции адвокатов Республики Башкортостан», чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, «выработать и принять решения о восстановлении репутации адвокатского сообщества республики».

В комментарии «Адвокатской газете» Булат Юмадилов 5 июня заявил, что в конце мая, после «многочисленных публикаций в местных СМИ о якобы незаконности и сомнительности сделки», его теща потребовала освободить арендованные отремонтированные площади.

Коммерсант
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«Золотая теща» главного адвоката Башкирии выбросила Адвокатскую палату на улицу

Это произошло после возбуждения уголовного дела по статье "Мошенничество".

После возбуждения уголовного дела по факту хищения денежных средств из бюджета Адвокатской палаты РБ по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», от палаты потребовали освободить занимаемую территорию, пишет «Адвокатская газета» со ссылкой на президента АП РБ Булата Юмадилова.

Напомним, ранее Следственный комитет сообщил, что уголовное дело было возбуждено после того, как неустановленные руководители АП РБ, используя служебное положение, ввели в заблуждение Совет АП РБ и арендовали нежилое помещение, требующее капитального ремонта, для нужд АП РБ на заведомо невыгодных условиях, по которым расходы на ремонт арендатору не возмещаются. Далее, для проведения капитального ремонта арендуемого помещения из бюджета организации было выделено более 3,7 млн рублей.

В интервью «Адвокатской газете» Булат Юмадилов открыто заявил, что помещение было арендовано у его тещи: «Только из-за невозможности найти иной вариант мы пошли на вариант аренды у моей родственницы. Никто ни от кого не скрывал, что это моя теща».

Кроме того, по словам Юмадилова, собственник помещения, его теща, потребовала от адвокатской палаты освободить его в связи с негативной информацией в СМИ.

После того, как АП РБ попросили оставить помещение на улице Карла Маркса, на одной из сетевых торговых площадок появился соответствующий лот.

Однако, как ни странно, телефона для связи на сайте не оказалось. По тому номеру телефона, который можно различить на прилагаемой фотографии, журналисту ProUfu.ru заявили – никаких помещений в аренду по данному адресу не сдается.

Как сообщает “Ъ-Уфа”, совет адвокатов при Адвокатской палате Башкирии на внеочередной конференции 24 июня намерен поднять вопрос о доверии совету и президенту организации Булату Юмадилову. Инициатива проведения внеочередной конференции, по информации собеседников издания в адвокатском сообществе, исходила от председателя правления «Объединения адвокатов Республики Башкортостан» Валерия Аббасова.

ПроУфу
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  • Эксперт
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  • 1 | 07.06.2019, 09:57 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37587 | Рейтинг: +5529
да.аа...Обидно Булату с такого Олимпа и сразу на нары.....
Ничего, будет писать мемуары......



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  • Гость
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  • 2 | 07.06.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... его теща потребовала освободить арендованные отремонтированные площади.
===============================
Это что же за адвокаты такие в стране башки?! Даже грамотно договор аренды составить не могут!!!!
Ведь даже мне, убогому, известно, что в случае ремонта помещения за счет арендатора, сумма ремонта идет в зачет арендной платы!
А тут какая то бабуля, надула аж целую адвокатскую палату, хапнув 3,7 ляма, а липовых адвокатов выставила на улицу, и те даже не опротестовали её действия!!!!
Ну полный писец!!!!



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  • Гость
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  • 3 | 07.06.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В залах судебных заседаний, в кабинетах прокуратуры и следственного комитета, адвокатских конторах должна висеть картина «Суд Камбиса» или «Сдирание кожи с продажного судьи» художника Герарда Давида, написаная в 1498 году для зала судебных заседаний в ратуше Брюгге и была призвана напоминать о необходимости судить справедливо.
Сисамн был одним из царских судей. За то, что он, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать с него кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из нее ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло кожей судьи. Камбис назначил судьей вместо судьи Сисамна , его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая он судит.



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  • 4 | 07.06.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Господа, товарищи, дело может быть только гражданского порядка



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  • 5 | 07.06.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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«Достучались…»
Придется освободить помещение.
Тёща права, сдаст другим по более выгодной цене.



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