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Пенсия после смерти, воровство и новый обман

  • Опубликовано: ПроУфу | 07.06.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 30993 | Комментарии: 1
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Опрос показал, что россияне не хотят делать дополнительные пенсионные накопления. В этом году готовится реформа системы пенсионных накоплений, однако большинство жителей страны считают, что не готовы к ней.

Пенсия после смерти, воровство и новый обман


Исследователи из «Левада-центра» провели опрос среди россиян допенсионного возраста об их отношении к дополнительным отчислениям пенсионных накоплений в НПФ. Всего было опрошено 1,6 тысячи человек в 137 населенных пунктах России.

Результаты, опубликованные РБК, показали, что жители страны негативно относятся к идее пенсионных накоплений. 63% респондентов высказалось, что не хотели бы делать дополнительные отчисления в НПФ, за исключением обязательных взносов, совершаемых работодателем.

Лишь 29% опрошенных высказались положительно о дополнительных взносах на накопительную пенсию. 19% могли бы дополнительно вносить 1-5% от дохода. Еще 10% хотели бы вносить 6% и больше.

Сейчас в России готовится к реформе система пенсионных накоплений. Согласно новой модели, работающие граждане будут делать отчисления со своих зарплат в негосударственные пенсионные фонды. Предполагается, что размер отчислений будет увеличиваться от 0 до 6% ежегодно с 2019 года.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 07.06.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лишь 29% опрошенных высказались положительно о дополнительных взносах на накопительную пенсию. 19% могли бы дополнительно вносить 1-5% от дохода. Еще 10% хотели бы вносить 6% и больше.
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Непонимаю, что мешает этим "процентам", самим откладывать деньги на старость?! Неужели их жизнь так ничему и не научила?! Зачем доверять ворам свои кровные деньги?! Или Ливада -центр "лукавит", или дибилизация страны дает свои результаты...



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