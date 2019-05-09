Пенсия после смерти, воровство и новый обман

Опрос показал, что россияне не хотят делать дополнительные пенсионные накопления. В этом году готовится реформа системы пенсионных накоплений, однако большинство жителей страны считают, что не готовы к ней.Исследователи из «Левада-центра» провели опрос среди россиян допенсионного возраста об их отношении к дополнительным отчислениям пенсионных накоплений в НПФ. Всего было опрошено 1,6 тысячи человек в 137 населенных пунктах России.Результаты, опубликованные РБК, показали, что жители страны негативно относятся к идее пенсионных накоплений. 63% респондентов высказалось, что не хотели бы делать дополнительные отчисления в НПФ, за исключением обязательных взносов, совершаемых работодателем.Лишь 29% опрошенных высказались положительно о дополнительных взносах на накопительную пенсию. 19% могли бы дополнительно вносить 1-5% от дохода. Еще 10% хотели бы вносить 6% и больше.Сейчас в России готовится к реформе система пенсионных накоплений. Согласно новой модели, работающие граждане будут делать отчисления со своих зарплат в негосударственные пенсионные фонды. Предполагается, что размер отчислений будет увеличиваться от 0 до 6% ежегодно с 2019 года.