Исследователи из «Левада-центра» провели опрос среди россиян допенсионного возраста об их отношении к дополнительным отчислениям пенсионных накоплений в НПФ. Всего было опрошено 1,6 тысячи человек в 137 населенных пунктах России.
Результаты, опубликованные РБК, показали, что жители страны негативно относятся к идее пенсионных накоплений. 63% респондентов высказалось, что не хотели бы делать дополнительные отчисления в НПФ, за исключением обязательных взносов, совершаемых работодателем.
Лишь 29% опрошенных высказались положительно о дополнительных взносах на накопительную пенсию. 19% могли бы дополнительно вносить 1-5% от дохода. Еще 10% хотели бы вносить 6% и больше.
Сейчас в России готовится к реформе система пенсионных накоплений. Согласно новой модели, работающие граждане будут делать отчисления со своих зарплат в негосударственные пенсионные фонды. Предполагается, что размер отчислений будет увеличиваться от 0 до 6% ежегодно с 2019 года.
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Пенсия после смерти, воровство и новый обман
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