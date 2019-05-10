Курултайщики: Сытые, довольные, трясущиеся от правды

Депутаты башкирского парламента Курултая намерены выйти в Госдуму с законодательной инициативой о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях.Они предлагают предусмотреть в статье «Злоупотребление свободой массовой информации» штрафы за упоминание без соответствующей пометки запрещенных в России и ликвидированных по решению суда религиозных и общественных организаций не только для СМИ, но и для новостных агрегаторов и «аудиовизуальных сервисов».Новостные агрегаторы влияют на широкую аудиторию не меньше, чем СМИ, отмечается в пояснительной записке к проекту.По мнению депутатов, поправки будут способствовать борьбе с терроризмом и экстремизмом.Проект разработан депутатами Курултая совместно с депутатом Госдумы Павлом Качкаевым.Размер штрафов за нарушение, по мнению разработчиков, для граждан должен составлять 1-2 тыс.руб., для должностных лиц — 4-5 тыс., для юридических лиц — от 40 до 50 тыс. руб.Идея законодательной инициативы вчера была одобрена большинством депутатов комитета по местному самоуправлению, институтам гражданского общества и взаимодействию со СМИ.Воздержался только один член комитета — глава крестьянско-фермерского хозяйства Яков Кугубаев.Он заявил, что этот проект будет «еще одним кнутом», который приведет «к запрету тех или иных сайтов».В итоге проект законодательной инициативы будет вынесен на июньское заседание Курултая.