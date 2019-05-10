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Курултайщики: Сытые, довольные, трясущиеся от правды

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Депутаты башкирского парламента Курултая намерены выйти в Госдуму с законодательной инициативой о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Курултайщики: Сытые, довольные, трясущиеся от правды


Они предлагают предусмотреть в статье «Злоупотребление свободой массовой информации» штрафы за упоминание без соответствующей пометки запрещенных в России и ликвидированных по решению суда религиозных и общественных организаций не только для СМИ, но и для новостных агрегаторов и «аудиовизуальных сервисов».

Новостные агрегаторы влияют на широкую аудиторию не меньше, чем СМИ, отмечается в пояснительной записке к проекту.

По мнению депутатов, поправки будут способствовать борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Проект разработан депутатами Курултая совместно с депутатом Госдумы Павлом Качкаевым.

Размер штрафов за нарушение, по мнению разработчиков, для граждан должен составлять 1-2 тыс.руб., для должностных лиц — 4-5 тыс., для юридических лиц — от 40 до 50 тыс. руб.

Идея законодательной инициативы вчера была одобрена большинством депутатов комитета по местному самоуправлению, институтам гражданского общества и взаимодействию со СМИ.

Воздержался только один член комитета — глава крестьянско-фермерского хозяйства Яков Кугубаев.

Он заявил, что этот проект будет «еще одним кнутом», который приведет «к запрету тех или иных сайтов».

В итоге проект законодательной инициативы будет вынесен на июньское заседание Курултая.

Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • 1 | 08.06.2019, 08:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Воры и бездельники.
Шустры только в своем бизнесе, которые продвигают за счет кресла.
Посмотрите, сколько их - сытых и довольных своим процветанием на наших горбах.



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  • 2 | 08.06.2019, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...штрафы за упоминание без соответствующей пометки запрещенных в России....
===============================
Хочу спросить цитатой высоцкого: "Я кричал: "Вы что там, обалдели?...:
Объясните на милость: каким образом "пометка", "будут способствовать борьбе с терроризмом и экстремизмом".
В стране башкир больше пролблем нет?!!!!
Или у вас на большее просто ума нехватает?!!!
Я предпологал, что в курултае сидят не вполне одекватные особи, но чтоб до такой степени....



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  • 3 | 08.06.2019, 09:09 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37593 | Рейтинг: +5529,2
1 | 08.06.2019, 08:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Воры и бездельники.
Шустры только в своем бизнесе, которые продвигают за счет кресла.
Посмотрите, сколько их - сытых и довольных своим процветанием на наших горбах.
==========================================================
Интересно, а если им платить не по 350 т., а например, 2 или 3 прожиточных минимум , то есть тыщ 20?
Разбегутся ведь, как тараканы от тряпки!



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  • 4 | 08.06.2019, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 08.06.2019, 09:09 | Автор: юнг
Интересно, а если им платить не по 350 т.,
*******************
Интересно, откуда такая цифра?
Местые освобожденные (а их, кажется, всего 11) возможно получают столько (скорее всего, чуть меньше, регион все-таки). Остальные же не получают зарплату от ГС



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  • 5 | 08.06.2019, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Совсем опупели на почве пополнения пустой казны за счёт народа! Откуда мне, простому гражданину РФ, знать все запрещённые и ликвидированные организации? У меня дома нет ни секретарей, ни помощников, ни юридической службы, чтобы отслеживать и постоянно помнить о всех них! Делапуты делают всё только чтобы ободрать кого-нибудь штрафами! Хабиров и его камарилья - вон из РБ! А Качкая вообще на зону давно пора! Очень Опытный



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  • 6 | 08.06.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для того и образованы органы парламентаризма и представительства народа , чтобы проталкивать антинародные и любые законы ..Вроде как народ захотел так , Захотел народ возвращения Крыма ли капитализма . И какбы и власти ( администрации тут не при чем..
А чтобы они были ручными , то им и платят дюже чем неплохо , Будут держаться за эту неплохую и прибыльную работу .
Вот суть всего задуманного .
Да чуть не забыл . Депутаты служат молниеотводам . Сейчас ругают Думу ,депутатов за промахи нашего правительства , Солнцеликого и проч . При этом никто не в ответе.
Неплохо придумано , не правда ли



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  • 7 | 08.06.2019, 09:29 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37593 | Рейтинг: +5529,2
В здании Иглинского суда нет ни одной двери с табличкой «Туалет», хотя предполагается, что блага цивилизации в двухэтажном каменном здании существуют. Эти никак не помеченные двери скрывают отхожие места, которыми могут пользоваться исключительно представители судебной власти. Облаченные в мантии имеют собственные ключи от законспирированных уборных, а обычные просители, которым приспичило, вынуждены идти на улицу в туалет, прозванный в народе «очком». Надо ли говорить, что это нечистое место не чисто в буквальном смысле? Однако выбора у участников судебных процессов нет - справляя в этом сортире естественную нужду, и истцы, и ответчики страдают одинаково.

Как утверждают представители юридического сообщества, ранее в башкирских судах не существовало такого унизительного разделения на причастных к отправлению правосудия и обычных людей. Прежний председатель Верховного суда РБ Михаил Тарасенко настаивал, чтобы в региональных храмах Фемиды гражданам создавали подобающие условия. Но, похоже, как только г-н Тарасенко уехал на повышение в Пятигорск, у судей вновь появились особые преференции.

Интересно, что у судей, согласно законодательству, и так много привилегий, которыми в российском обществе больше не пользуется никто. Служителей правосудия нельзя досматривать, причем не только их самих, но и их квартиры и машины, перлюстрировать их почту, проводить оперативные мероприятия и многое другое. Законодатели даровали судьям исключительные полномочия, чтобы сохранить их независимость. Но тем, кто писал законы, и в голову не могло прийти, что служителей Фемиды требуется обеспечивать личными уголками задумчивости, куда нет доступа простым гражданам.

Валентин Орлов



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2

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  • 8 | 08.06.2019, 09:37 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37593 | Рейтинг: +5529,2
4 | 08.06.2019, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 08.06.2019, 09:09 | Автор: юнг
Интересно, а если им платить не по 350 т.,
*******************
Интересно, откуда такая цифра?

============================================================
=====Башкирские парламентарии обнародовали свои доходы за минувший год. В среднем, как выяснилось, депутаты Курултая РБ зарабатывают от 200 до 400 тысяч рублей в месяц. Это, народные избранники, которые работают в парламенте республики на постоянной основе, получая за это зарплату из республиканского бюджета. Доходы остальных депутатов существенно разнятся, как и в обществе, делегировавшем их в законодательную власть. .

Семейный подряд
Любопытно, что намного больше своих супругов зарабатывают депутатки Курултая – так, трудящаяся над созданием законов Юмабика Ильясова получила за год 3242745,97 рубля – по 270 тысяч в месяц, а ее муж за весь год заработал только 267 тысяч рублей. Такое же социальное неравенство в семье Эльвиры Аиткуловой – она заработала за год как освобожденный депутат 2938267,57 рубля, получая доход 244 тысячи рублей в месяц, а ее супруг – чуть более 50 тысяч рублей ежемесячно. Освобожденная от работы Альбина Бурангулова имела доходы в размере 3155421,07 рубля в год – по 262 тысячи рублей в месяц, а ее благоверный принес в дом за весь год всего 238 тысяч рублей. Но самая зажиточная дама в башкирском Курултае, имеющая при этом самого бедного мужа, –Лейсян Лукманова. Она, трудясь менеджером в компании «Башнефть», заработала за год 6650840 рублей или чуть более полумиллиона ежемесячно, а ее супруг в 2015 году вложил в семейный бюджет 156020 рублей, по 13 тысяч в месяц.

Является кормилицей в своей семье освобожденная от работы депутатка Римма Утяшева – она получила за год 4809024,14 рублей или по 400 тысяч в месяц, а ее супруг, врач по профессии, заработал 446 тысяч рублей за весь год.



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  • 9 | 08.06.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 08.06.2019, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 08.06.2019, 09:09 | Автор: юнг
Интересно, а если им платить не по 350 т.,
*******************
Интересно, откуда такая цифра?
Местые освобожденные (а их, кажется, всего 11) возможно получают столько (скорее всего, чуть меньше, регион все-таки). Остальные же не получают зарплату от ГС
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Раньше их было 17 человек с зарплатами более и около 300 т.р. в зависимости от должности! Очень Опытный



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  • 10 | 08.06.2019, 10:16 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4501 | Рейтинг: -716,6
Похоже не курултайщики трясутся, а уфимский журнал и его хозяин, так как закон направлен против таких сайтов как УЖ.



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  • 11 | 08.06.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 08.06.2019, 10:16 | Автор: Дед

Похоже не курултайщики трясутся, а уфимский журнал и его хозяин, так как закон направлен против таких сайтов как УЖ.
=================================================
Вывод по Деду ! И поэтому " храброе " Ворье из Курултая
решили запретить такие сайты как УЖ .
Чтобы не знали о их делишках влияющих ( отрицательно )
на широкую аудиторию не меньше, чем СМИ, отмечается в
пояснительной записке к проекту.

По мнению депутатов, поправки будут способствовать борьбе
с терроризмом и экстремизмом.

( и с башкирским национализмом ? )



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  • 12 | 08.06.2019, 11:04 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29996 | Рейтинг: -700,1
Курултайщики: Сытые, довольные, трясущиеся от правды
Опубликовано: Коммерсант
---------------------------
Админобсиратель присвоил на сей раз погоняло Коммерсант.

Сыт - не сыт, но денюшка от линдемана карман не тянет. Работа не пыльная, ср-ать - не мешки ворочать.

Админобсиратель скорее не сыт, а ссыт, не добрался бы Курултай до его кормушки



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  • 13 | 08.06.2019, 14:42 | Автор: natall
    Публикации: 561 | Комментарии: 233 | Рейтинг: +90,1
Зуль, зато и ты тут можешь спокойно срать и мочиться на админа, чего тебе бы никогда не позволили на Башинформе, заткнув рот при первой возможности.

Радуйтесь лучше, что есть свободная площадка поговорить. Эти сволочи из куркультая и другие хyйловские вертухаи мечтают заткнуть вам рты.



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  • 14 | 08.06.2019, 15:53 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29996 | Рейтинг: -700,1
13 | 08.06.2019, 14:42 | Автор: natall
мечтают заткнуть вам рты
-------------------
которых какают ротом - из должно заткнуть.



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  • 15 | 08.06.2019, 15:57 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29996 | Рейтинг: -700,1
13 | 08.06.2019, 14:42 | Автор: natall
Публикации: 561 | Комментарии: 231 | Рейтинг: +89,7
Зуль, зато и ты тут можешь спокойно срать и мочиться на админа, чего тебе бы никогда не позволили на Башинформе, заткнув рот при первой возможности.
--------------------
в Башинформе не сидят подобных Админисераторов. То есть Башинформ есть бледный аналог кремлевских сми, зато администраторы не настолько дебильные и соблюдают приличия.



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  • 16 | 08.06.2019, 15:58 | Автор: natall
    Публикации: 561 | Комментарии: 233 | Рейтинг: +90,1
А что ж вы там не ошиваетесь? Или хотябы на башэлектрогазетке? А может к радию пойдете в фейсбук? Если все так радужно и красиво у них там. Зачем мучаетесь?



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  • 17 | 08.06.2019, 17:07 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38482 | Рейтинг: +6469,7
Они предлагают предусмотреть в статье «Злоупотребление свободой массовой информации» штрафы за упоминание без соответствующей пометки запрещенных в России и ликвидированных по решению суда религиозных и общественных организаций ...
===
Красота!!!
По этому закону, весь этот домик со всем содержимым штрафануть можно.
Поскольку содержимое ни разу не упомянуло о своём запрещении и ликвидации.
+++
Указом президента от 6 ноября 1991 г. деятельность КПСС и КП РСФСР на территории России была запрещена, их организационные структуры предписывалось распустить, партийное имущество подлежало национализации



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  • 18 | 08.06.2019, 17:28 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29996 | Рейтинг: -700,1
16 | 08.06.2019, 15:58 | Автор: natall
Публикации: 561 | Комментарии: 233 | Рейтинг: +90,1
А что ж вы там не ошиваетесь? Или хотябы на башэлектрогазетке? А может к радию пойдете в фейсбук? Если все так радужно и красиво у них там. Зачем мучаетесь?
--------------------
Меня всегда огорчало, что у башкир нет собственного сайта, которые были - закрылись. Вот и мучаюсь
Башэлектрогазета мне НИКОГДА не нравилась, пустопорожие



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