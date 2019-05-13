В Уфе активисты и журналисты вышли на пикет в поддержку Ивана Голунова

В Уфе напротив здания МВД на улице Ленина проходит пикет против задержания в Москве специального корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотических средств.В мероприятии принимают участие десять представителей региональных СМИ — редакторы, журналисты и фотографы порталов «Проуфу» и Медиакорсеть, уфимских редакций Коммерсанта, «Эхо в Москве», РБК и другие.Ранее с одиночным пикетом к зданию республиканского МВД вышел Федор Телин — юрист уфимского штаба Алексея Навального.***Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Статья, которую ему вменяют, грозит до 20 лет лишения свободы. Редакция ProUfu.ru считает все произошедшее откровенной провокацией и беспределом со стороны правоохранительных органов. Мы открыто выступаем в защиту своего коллеги по цеху.«А ты не догадываешься? Уголовный розыск!»Днем 6 июня Иван Голунов шел на рабочую встречу с другим журналистом. Внезапно к нему подбежали мужчины в гражданском. Удостоверений показывать не стали (действительно, а зачем?). Действовали по классике – заломили руки, щелкнули наручниками, затолкали в машину и увезли в отделение. Тут как тут появился понятой. Судя по фразе, брошенной одним из сотрудников полиции («Привет, Сергей!»), это был не случайный человек.Голунов потребовал адвоката – абсолютно законное и справедливое в подобной ситуации требование. Отказали. Отказали ему и в телефонном звонке.Во время осмотра Голунова его рюкзак лежал на стуле, и периодически журналист терял его из виду. Вот в этом рюкзаке полицейские и обнаружили пакетик с 3,56 г мефедрона (наркотическое вещество). Дело приняло серьезный оборот. Голунов это, конечно же, понимал и продолжал наставить на адвокате. Это, видимо, не понравилась стражам порядка. По словам журналиста, егоначали тянуть за руки и протащили по полу, давили ногами на грудь и ударили по лицу.В пресс-релизе ГУВД Москвы затем напишут, что избиения не было, а слова журналиста «не соответствуют действительности».О случившемся стало известно только на следующий день, после чего к Голунову отправился адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Джулай. Возбудили уголовное дело. По мнению следствия, журналист хотел продать наркотики, но просто не успел, так как был «вовремя» задержан. Молодцы, предотвратили преступление. По словам адвоката Голунова, зафиксировать следы побоев не удалось, так как полицейские отказались вызвать скорую помощь.Также не сделали смывы с рук, экспертизу срезов ногтей и не проверили рюкзак на следы наркотиков, о чем просил сам журналист. Все эти экспертизы могли доказать, что он не употреблял наркотики и не контактировал ни с какими веществами.Упс, ошибочка вышла, или Как происходил обыск в квартире ГолуноваКвартиру Голунова оперативно обыскали и, ожидаемо, тоже нашли пакеты и свертки с порошком и химикатами. Якобы даже обнаружили 5 граммов кокаина. Как происходил обыск – отдельная песня. Адвокат Джулай рассказал, что полицейские находились в квартире 20-30 минут, пока сам Голунов сидел в машине у своего дома с сотрудниками полиции. Как мы все понимаем, за эти полчаса в квартире можно было сделать все что угодно. По словам Дмитрия Джулая, полицейские лишь для вида осмотрели комнаты и быстро и целенаправленно направились к антресоли, где и нашли пакет с неизвестным веществом.В пресс-релизе МВД опубликованы фотографии найденных пакетов. Позже знакомые Голунова расскажут, чтоэти фотографии не из квартиры журналиста. Когда стало понятно, что с фотографиями вышла несостыковочка, в МВД объяснили все очень просто: мол, произошло недоразумение, по ошибке опубликовали фотографии по другому делу.Якобы полиция проверяет журналиста на причастность к производителям наркотиков, чья лаборатория и запечатлена на снимках.Кому это могло быть выгодно?О том, что это уголовное дело связано с журналистской деятельностью Ивана Голунова, говорит многое. Голунов активно «копал» под московских держателей похоронного бизнеса и расследовал устройство похоронной индустрии в Москве. Так, менее года назад он писал о теневом секторе «могильного» бизнеса, в котором крутятся огромные суммы денег и задействованы серьезные люди из криминального мира, силовых структур и государственных мужей. Понятно, что его статьи заставляли нервничать многих. Писал он и о черных риэлторах, отжимающих квартиры и выбрасывающих людей на улицу, и о мусорных магнатах.Telegram-канал «Проект», со ссылкой на свои источники в силовых структурах и Кремле, сообщает, что наверху не исключают заказной характер уголовного дела.Основатели «Медузы» уверены в невиновности Голунова и намерены защищать своего журналиста всеми доступными способами: «Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого».Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс. В защиту журналиста выступили многие журналисты, блогеры, работники медиасферы, правозащитники: Юрий Дудь, Ксения Собчак, главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, редакции «Медиазоны», «Медузы», «Новой газеты», РБК, Профсоюз журналистов, Союз журналистов, Московская хартия журналистов и многие другие.Вчера, 7 июня, у здания управления МВД по Москве прошли пикеты в поддержку Ивана Голунова. Такая солидарность коллег по цеху, ожидаемо, не понравилась силовикам, и начались массовые задержания пикетирующих. Большинство задержанных – журналисты.Полиция позже всех отпустила. Видимо, устала задерживать, но все еще призывала собравшихся разойтись.Редакция ProUfu.ru выражает свою поддержку задержанному Ивану Голунову и следит за развитием событий. Наш коллектив уверен, чтопроизошедшее – наглая провокация, попытка запугать все журналистское сообщество, демонстрация прямой угрозы для всего гражданского общества и свободы слова (которые всегда были уязвимы в нашей стране).Мы призываем всех республиканских коллег по цеху открыто выразить свою позицию по этому делу. Уголовное дело Ивана Голунова – это прямая угроза не только в адрес профессиональных журналистов, но и в адрес каждого человека, живущего в России. Наша страна, хочется верить, уже пережила времена, когда можно было разговаривать лишь на кухне и шепотом, опасаясь, что неосторожно брошенное слово в адрес власть имущих станет поводом для поездки на черном воронке.Это дело нуждается в огласке, о таком нельзя молчать. Иван Голунов, как и многие честные журналисты, не молчал. Он не боялся писать об опасных и неудобных вещах. Если смогут заткнуть его, то это поставит под удар всех нас. Топорность и легкость, с которой неугодному человеку могут впаять серьезную уголовную статью, делают каждого из вас потенциальной жертвой режима. Происходящее прямо сейчас на наших глазах – страшно и нелепо.Профсоюз журналистов написал открытое письмо и призывает всех работников СМИ выйти на одиночные пикеты к главкам МВД в своих городах. Это именно та ситуация, в которой важны голос и действия каждого, кто живет в России и кто хочет, чтобы его детей и внуков не сажали за репосты.