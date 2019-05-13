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В Уфе активисты и журналисты вышли на пикет в поддержку Ивана Голунова

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В Уфе напротив здания МВД на улице Ленина проходит пикет против задержания в Москве специального корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотических средств.

В Уфе активисты и журналисты вышли на пикет в поддержку Ивана Голунова


В мероприятии принимают участие десять представителей региональных СМИ — редакторы, журналисты и фотографы порталов «Проуфу» и Медиакорсеть, уфимских редакций Коммерсанта, «Эхо в Москве», РБК и другие.

Ранее с одиночным пикетом к зданию республиканского МВД вышел Федор Телин — юрист уфимского штаба Алексея Навального.

Булат Баширов, Коммерсант
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***

Редакция ProUfu.ru: «Пришли не за Голуновым, пришли за свободой слова»

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Статья, которую ему вменяют, грозит до 20 лет лишения свободы. Редакция ProUfu.ru считает все произошедшее откровенной провокацией и беспределом со стороны правоохранительных органов. Мы открыто выступаем в защиту своего коллеги по цеху.

«А ты не догадываешься? Уголовный розыск!»

Днем 6 июня Иван Голунов шел на рабочую встречу с другим журналистом. Внезапно к нему подбежали мужчины в гражданском. Удостоверений показывать не стали (действительно, а зачем?). Действовали по классике – заломили руки, щелкнули наручниками, затолкали в машину и увезли в отделение. Тут как тут появился понятой. Судя по фразе, брошенной одним из сотрудников полиции («Привет, Сергей!»), это был не случайный человек.

Голунов потребовал адвоката – абсолютно законное и справедливое в подобной ситуации требование. Отказали. Отказали ему и в телефонном звонке.

Во время осмотра Голунова его рюкзак лежал на стуле, и периодически журналист терял его из виду. Вот в этом рюкзаке полицейские и обнаружили пакетик с 3,56 г мефедрона (наркотическое вещество). Дело приняло серьезный оборот. Голунов это, конечно же, понимал и продолжал наставить на адвокате. Это, видимо, не понравилась стражам порядка. По словам журналиста, его

начали тянуть за руки и протащили по полу, давили ногами на грудь и ударили по лицу.

В пресс-релизе ГУВД Москвы затем напишут, что избиения не было, а слова журналиста «не соответствуют действительности».

О случившемся стало известно только на следующий день, после чего к Голунову отправился адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Джулай. Возбудили уголовное дело. По мнению следствия, журналист хотел продать наркотики, но просто не успел, так как был «вовремя» задержан. Молодцы, предотвратили преступление. По словам адвоката Голунова, зафиксировать следы побоев не удалось, так как полицейские отказались вызвать скорую помощь.

Также не сделали смывы с рук, экспертизу срезов ногтей и не проверили рюкзак на следы наркотиков, о чем просил сам журналист. Все эти экспертизы могли доказать, что он не употреблял наркотики и не контактировал ни с какими веществами.

Упс, ошибочка вышла, или Как происходил обыск в квартире Голунова

Квартиру Голунова оперативно обыскали и, ожидаемо, тоже нашли пакеты и свертки с порошком и химикатами. Якобы даже обнаружили 5 граммов кокаина. Как происходил обыск – отдельная песня. Адвокат Джулай рассказал, что полицейские находились в квартире 20-30 минут, пока сам Голунов сидел в машине у своего дома с сотрудниками полиции. Как мы все понимаем, за эти полчаса в квартире можно было сделать все что угодно. По словам Дмитрия Джулая, полицейские лишь для вида осмотрели комнаты и быстро и целенаправленно направились к антресоли, где и нашли пакет с неизвестным веществом.

В пресс-релизе МВД опубликованы фотографии найденных пакетов. Позже знакомые Голунова расскажут, что

эти фотографии не из квартиры журналиста. Когда стало понятно, что с фотографиями вышла несостыковочка, в МВД объяснили все очень просто: мол, произошло недоразумение, по ошибке опубликовали фотографии по другому делу.
Якобы полиция проверяет журналиста на причастность к производителям наркотиков, чья лаборатория и запечатлена на снимках.

Кому это могло быть выгодно?

О том, что это уголовное дело связано с журналистской деятельностью Ивана Голунова, говорит многое. Голунов активно «копал» под московских держателей похоронного бизнеса и расследовал устройство похоронной индустрии в Москве. Так, менее года назад он писал о теневом секторе «могильного» бизнеса, в котором крутятся огромные суммы денег и задействованы серьезные люди из криминального мира, силовых структур и государственных мужей. Понятно, что его статьи заставляли нервничать многих. Писал он и о черных риэлторах, отжимающих квартиры и выбрасывающих людей на улицу, и о мусорных магнатах.

Telegram-канал «Проект», со ссылкой на свои источники в силовых структурах и Кремле, сообщает, что наверху не исключают заказной характер уголовного дела.

Основатели «Медузы» уверены в невиновности Голунова и намерены защищать своего журналиста всеми доступными способами: «Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого».

Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс. В защиту журналиста выступили многие журналисты, блогеры, работники медиасферы, правозащитники: Юрий Дудь, Ксения Собчак, главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, редакции «Медиазоны», «Медузы», «Новой газеты», РБК, Профсоюз журналистов, Союз журналистов, Московская хартия журналистов и многие другие.

Вчера, 7 июня, у здания управления МВД по Москве прошли пикеты в поддержку Ивана Голунова. Такая солидарность коллег по цеху, ожидаемо, не понравилась силовикам, и начались массовые задержания пикетирующих. Большинство задержанных – журналисты.

Полиция позже всех отпустила. Видимо, устала задерживать, но все еще призывала собравшихся разойтись.

Редакция ProUfu.ru выражает свою поддержку задержанному Ивану Голунову и следит за развитием событий. Наш коллектив уверен, что

произошедшее – наглая провокация, попытка запугать все журналистское сообщество, демонстрация прямой угрозы для всего гражданского общества и свободы слова (которые всегда были уязвимы в нашей стране).

Мы призываем всех республиканских коллег по цеху открыто выразить свою позицию по этому делу. Уголовное дело Ивана Голунова – это прямая угроза не только в адрес профессиональных журналистов, но и в адрес каждого человека, живущего в России. Наша страна, хочется верить, уже пережила времена, когда можно было разговаривать лишь на кухне и шепотом, опасаясь, что неосторожно брошенное слово в адрес власть имущих станет поводом для поездки на черном воронке.

Это дело нуждается в огласке, о таком нельзя молчать. Иван Голунов, как и многие честные журналисты, не молчал. Он не боялся писать об опасных и неудобных вещах. Если смогут заткнуть его, то это поставит под удар всех нас. Топорность и легкость, с которой неугодному человеку могут впаять серьезную уголовную статью, делают каждого из вас потенциальной жертвой режима. Происходящее прямо сейчас на наших глазах – страшно и нелепо.

Профсоюз журналистов написал открытое письмо и призывает всех работников СМИ выйти на одиночные пикеты к главкам МВД в своих городах. Это именно та ситуация, в которой важны голос и действия каждого, кто живет в России и кто хочет, чтобы его детей и внуков не сажали за репосты.

ПроУфу
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  • 1 | 10.06.2019, 10:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64345 | Рейтинг: +12173,7
Baza и Transparency International Russia: Полковник, организовавший задержание Голунова, владеет землей на 70 млн рублей

https://echo.msk.ru/blog/statya/2442195-echo/



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  • 2 | 10.06.2019, 10:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64345 | Рейтинг: +12173,7
Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок — и при чем тут Тесак. Расследование Ивана Голунова

https://meduza.io/feature/2018/08/14/grob-kladbische-sotni-m
illiardov-rubley



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  • 3 | 10.06.2019, 10:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64345 | Рейтинг: +12173,7
Телеграм-канал «Малюта Скуратов»:

После слов Ивана Голунова, что он связывает свой арест с текстом про похоронный бизнес, я естественно иду смотреть базу СПАРК. И что, например, можно обнаружить практически сразу? Один из крупнейших подрядчиков ГБУ «Ритуал» – ЧОП «Альфа-Хорс». В 2017 г. контракты на 148 млн руб, в 2018-м – на 106 млн рублей. У ЧОП «Альфа-Хорс» два владельца, 50% принадлежит Южанину Андрею Юрьевичу, 50% – Лешкевич Эмилии Дмитриевне. Эмилия Лешкевич владеет также 50% в ООО «Первая ритуальная компания», второй собственник которой – Умалатов Сардал Муслимович.

И вот если посмотреть на этого самого Умалатова Сардала Муслимовича, то оказывается, что он был, например, совладельцем уже ликвидированного ООО «Бургер Стрит М».

Вторым же собственником этого ООО «Бургер Стрит М», то есть партнером Сардала Умалатова, значился Колокольцев Александр Владимирович, сын главы МВД Владимира Колокольцева.



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  • 4 | 10.06.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для статистики — по 228 статье («незаконное приобретение и хранение наркотиков») сейчас в колониях находятся около трети заключенных. Половина из них заявляет, что наркотики им подкинули. Вообще более 90% приговоров по наркотикам заканчиваются обвинением.
При комуняках, неугодных закрывали в психушку, при путинятах, сажают по статье 228..



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  • Начинающий
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  • 5 | 10.06.2019, 11:11 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 185 | Рейтинг: +10,9
Голунов раскрывает и обнажает огромный слой преступности на людском горе.
СВОБОДУ ИВАНУ ГОЛУНОВУ



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  • 6 | 10.06.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хороший подарок Путину перед прямой линией. Подставили босса?



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  • 7 | 10.06.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 10.06.2019, 11:11 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 185 | Рейтинг: +10,8

Голунов раскрывает и обнажает огромный слой преступности на людском горе.
СВОБОДУ ИВАНУ ГОЛУНОВУ
-------------------------------
Голунов ничего не раскрывает. Продажный журналист работающий по заказу и помогающий одним теневым дельцам мочить других теневых дельцов.



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  • 8 | 10.06.2019, 12:50 | Автор: ALMA02
    Публикации: 0 | Комментарии: 19 | Рейтинг: +0,4
ЯБЛОКО - АЛМА поддерживает акции в защиту Голунова. СВОБОДУ ИВАНУ ГОЛУНОВУ!



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  • 9 | 10.06.2019, 12:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64345 | Рейтинг: +12173,7
Смывы с рук и ногтей Голунова не показали следов наркотиков. Ранее их не нашли и в биологических средах журналиста



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  • 10 | 10.06.2019, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 10.06.2019, 12:56 | Автор: Кухарка
Публикации: 1309 | Комментарии: 64343 | Рейтинг: +12173,6

Смывы с рук и ногтей Голунова не показали следов наркотиков. Ранее их не нашли и в биологических средах журналиста
-----------------------------
Так он их не употреблял, он ими торговал.



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  • 11 | 10.06.2019, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Иван Голунов занимался расследованиями. То у чиновника найдёт несколько пентхаусов, то ещё чего.

Сейчас все активно педалируют тему, что за расследования по делу гробовщиков его и подставили, но это, конечно, совсем не так.

У любого расследования есть заказчик. Если у вице-мэра находят пентхаус, то это не заслуга журналиста, не приз редакции, а обыкновенный заказ другого чиновника-конкурента, который занёс нужную сумму куда положено.

Ещё очевиднее, когда дело касается строительных или транспортных расследований, которых за плечами Голунова целый ворох. Один конкурент мочит другого, в результате чего сам получает нужный подряд на сотни миллионов рублей.

Ни одно расследование, ни один скандал в прессе не бывает бесплатным. Это -- неоспоримый факт.

Заказывать журналиста никто не станет. Он всего лишь исполнитель -- не будет его, в редакции найдут другого.

Вместе с тем, как вы понимаете, такие «расследования» стоят денег. Но ширнармассы, получающие 50 тысяч в месяц, не понимают, о каких суммах тут идёт речь.

Обычное расследование уровня Голунова стоит десяток миллионов рублей. А то и два. Конечно, значительная часть оседает в редакции, но и журналисту перепадает серьёзная сумма. Настолько большая, что смысла барыжить наркотой у него нет и не может быть.

Сколько Голунов смог бы поднять на производстве и сбыте наркотиков? Так вот, доходы от его профессиональной деятельности, как минимум, на пару порядков выше, чем он мог бы заработать продавая таблеточки всем своим друзьям и коллегам.

Понимая это, все журналисты и уверены в невиновности Голунова.

Он, скорее, сам мог бы покупать порошок килограммами, а не продавать его в целях наживы.

Почему же Ивана Голунова подставили? Вот это -- самый интересный вопрос.

Конечно, виноваты не фигуранты его расследований. Они всё понимают и знают, как устроен наезд на них. Если им и мстить кому-то, то явно не исполнителю, а тому, кто их заказал.

И вот тут вырисовываются самые нехорошие подозрения. Если не враги подставили, то остаются друзья. Может быть, скандал нужен работодателю Голунова -- а почему нет? Такая ведь славная революция сейчас получилась, все говорят о них, а моральные и этические принципы у работодателя отсутствуют напрочь.

Есть и бытовые варианты -- Ивана вполне мог подставить обиженный любовник или коллега. То, насколько топорно всё сделано, говорит лишь о том, что стоил такой наезд очень недорого.



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  • 12 | 10.06.2019, 15:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64345 | Рейтинг: +12173,7
Штаб Навального в Уфе


@teamnavalny_ufa
19 мин.19 минут назад
Еще
Координатор нашего штаба Лилия Чанышева выдвигает свою кандидатуру в депутаты Горсовета Уфы по восьмому округу.

Лилии необходимо собрать 250 подписей от людей с пропиской в Ленинском районе за 20 дней. Сообщите нам, если готовы поставить подпись.
____________________________
Пушкина, 109 - велкоми, кто прописан в Ленинском районе!



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  • 13 | 10.06.2019, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Если бы Чанышева была не от Навального я бы поставил за нее подпись. За Навального нет.



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  • 14 | 10.06.2019, 15:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64345 | Рейтинг: +12173,7
10 | 10.06.2019, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован

Так он их не употреблял, он ими торговал.
____________________________
Ну расскажи, как можно торговать, например, рыбой и не провонять ею, не получить положительных смывов с рук и ногтей.

Какие же вы гандоны, пуйлососы!



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  • 15 | 10.06.2019, 15:22 | Автор: san-ufa
    Публикации: 164 | Комментарии: 1411 | Рейтинг: +454,3
Маразм крепчает, режим звереет. Свободу Ивану Голунову, Айрату Дильмухаметову и всем политзаключённым!



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  • 16 | 10.06.2019, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну расскажи, как можно торговать, например, рыбой и не провонять ею, не получить положительных смывов с рук и ногтей.

Какие же вы гандоны, пуйлососы!
----------------------------
А если я торгую зажигалками, арбузами или машинами или квартирами у меня под ногтями и в волосах что найдут? Идиотка это твое имя.



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  • 17 | 10.06.2019, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка ты что напрягаешься? Ты первый раз эту фамилию вчера услышала. До этого даже не знала кто это такой. Или команду получила от хозяина и бросилась хлеб отрабатывать?



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  • 18 | 10.06.2019, 16:56 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7912 | Рейтинг: +2043,9
15 | 10.06.2019, 15:22 | Автор: san-ufa
Публикации: 164 | Комментарии: 1411 | Рейтинг: +454,3

Маразм крепчает, режим звереет. Свободу Ивану Голунову, Айрату Дильмухаметову и всем политзаключённым!
___________________________________________
Увы, это не маразм, это последовательные и планомерные шаги по удушению свобод, втаптывание в грязь конституции и правовой системы.
Но самая главная цель, которую они уже практически достигли, это удушение гражданского общества. У них в принципе получилось.

Потому что, основному унылому большинству весь этот правовой и государственный беспредел абсолютно покую, а тем кому не совсем по, готовы принять как должное, смирится и терпеть...



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  • 19 | 10.06.2019, 17:19 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7912 | Рейтинг: +2043,9
Кстати, журналисты не мало поспособствовали тому, что-бы основному послушному большинству было покую. А теперь вот взялись за журналистов.
Не за всех конечно, а относительно честных и независимых. Власть на любит правды и самостоятельности.

Не верьте. Нет никакой демократической, сильной и независимой России, есть слабая, трусливая и подлая диктатура бандитов и воров, есть оккупационная власть и сырьевой придаток развитых стран.



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  • 20 | 10.06.2019, 17:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кузбассовцы попросили убежища в Канаде

Жители одного из кузбасских городов устали терпеть произвол угольщиков и обратились за помощью к лидеру другой страны.

Возмущенные киселевчане записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерреш. В ролике горожане просят предоставить им убежище в связи с невозможностью и дальше жить в Кузбассе.
---------------------------
А вы тут про какое то гавно говорите. Этот журналюшка продажен не менее чем все остальные его коллеги.



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