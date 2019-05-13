Надо поменять акценты протеста

После грубой провокации со стороны силовиков против специального корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, можно сказать, впервые за позднепутинское время журналистская братия выступает в защиту своего коллеги. Многие с «защитными» плакатами выходят на одиночные пикеты.Это, конечно, важно. В романе-эссе известного писателя и журналиста Генриха Боровика «Пролог» приводится эпизод протеста против войны во Вьетнаме.«На площади поздно ночью стоял, поеживаясь от холода, одинокий человек и держал в руках антивоенный плакат.Мимо проходили люди. Один подошел и насмешливо спросил: «Ну что ты стоишь? Разве ты что-нибудь изменишь?».И тот, с плакатом, ответил: «Я стою здесь для того, чтобы никто не изменил меня».Однако, как мне кажется, в случае с Голуновым акцент протеста ставится не совсем верно.Важно не столько защищать Голунова (хотя это очень важно), а призвать к ответу тех, кто организовал данную провокацию.Поэтому, акцент журналистской (и просто гражданской) солидарности должен переместиться в сторону призыва суда над этими силовиками.Иначе – это выступление только в защиту одного конкретного человека, а не против системы подавления свободы слова и системы фабрикации уголовных дел.