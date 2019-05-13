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Надо поменять акценты протеста

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После грубой провокации со стороны силовиков против специального корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, можно сказать, впервые за позднепутинское время журналистская братия выступает в защиту своего коллеги. Многие с «защитными» плакатами выходят на одиночные пикеты.

Надо поменять акценты протеста


Это, конечно, важно. В романе-эссе известного писателя и журналиста Генриха Боровика «Пролог» приводится эпизод протеста против войны во Вьетнаме.

«На площади поздно ночью стоял, поеживаясь от холода, одинокий человек и держал в руках антивоенный плакат.

Мимо проходили люди. Один подошел и насмешливо спросил: «Ну что ты стоишь? Разве ты что-нибудь изменишь?».

И тот, с плакатом, ответил: «Я стою здесь для того, чтобы никто не изменил меня».

Однако, как мне кажется, в случае с Голуновым акцент протеста ставится не совсем верно.

Важно не столько защищать Голунова (хотя это очень важно), а призвать к ответу тех, кто организовал данную провокацию.

Поэтому, акцент журналистской (и просто гражданской) солидарности должен переместиться в сторону призыва суда над этими силовиками.

Иначе – это выступление только в защиту одного конкретного человека, а не против системы подавления свободы слова и системы фабрикации уголовных дел.

Карим Яушев






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  • Участник
  •  
  • 1 | 11.06.2019, 09:18 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4506 | Рейтинг: -716,5
Яушев, не надо примазываться настоящим журналистам, они в самом деле пишут,. о чем ты молчишь. Тебе лишь сеять раздор между народами с целью развала России и создания государство татар Итиль - Урал.



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  • Гость
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  • 2 | 11.06.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Евгений Ройзман высказался о задержании журналиста Ивана Голунова:
"...сбыт наркотиков, это любое отчуждение: продал, подарил, отдал за долг, угостил - нет разницы, это сбыт. Подкинул - железный сбыт. И в случае подброса наркотиков сотрудниками полиции - это не приготовление, не покушение, а прямой сбыт, в данном случае, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.
Отметим, что за это грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
- А дело по наркотикам похоронить невозможно, потому, что наличие наркотиков - уже материальный состав преступления и раскрывать придётся, - рассуждает Ройзман. - И за этим сейчас наблюдает вся страна. Мне кажется, они загнали себя в ловушку и поэтому не могут включить задний ход.



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  • Гость
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  • 3 | 11.06.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полностью согласен с Яушевым. Хотел бы только добавить, что нужно призвать к ответу тех медиков, которые дали ложное заключение по избитому полицейскими Голунову.



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6

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  • Начинающий
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  • 4 | 11.06.2019, 13:17 | Автор: ALMA02
    Публикации: 0 | Комментарии: 20 | Рейтинг: +0,4
ЯБЛОКО-АЛМА проведёт акции в защиту свободы Голунова и граждан России.



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  • Эксперт
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  • 5 | 11.06.2019, 14:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64359 | Рейтинг: +12175,4
призвать к ответу тех, кто организовал данную провокацию.
___________________________
Это не провокация, а преступление.
1. Попытка(неудачная волею случая) осудить на длительный срок невиновного. УК РФ Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности - до 7 лет.
УК РФ Статья 299. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела - до 10 лет.
И т.д. - там еще и заказчики имеются, и посредники.
2. Сбыт наркотиков - сбытом является ВСЁ, что отчуждается - продал, подапил, угостил, подбросил - как раз то, что пытались инкриминировать Голунову - срок от 10 до 20.
Так что - должны сесть человек 10. как минимум. Но... не в пуйлостане...
Впрочем - подождём... пуйло и власть клептократов - не вечна.
Иных фашистов судят и в 90 с лишним лет. Да, жаль, что 70 лет жили-нетужили, и тем не менее - правосудие их настигло.



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  • Эксперт
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  • 6 | 11.06.2019, 14:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64359 | Рейтинг: +12175,4
призвать к ответу тех медиков, которые дали ложное заключение по избитому полицейскими Голунову.
_____________________________________
Это не так - медики 71-ой больницы все мероприятия провели достоверно и были на высоте - читайте Муратова в Новой газете.
Позорно слил Голунова - пуйлососка главврач 71-ой Мясников, приятель соловьиного помёта и доверенное лицо пуйла, экс-глав-врач кремлевской б-цы. Сын которого патриотично учится и живет на загнивающем.



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  • 7 | 11.06.2019, 15:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64359 | Рейтинг: +12175,4
Ройзман о деле Голунова
" ...в случае подброса наркотиков сотрудниками полиции - это не приготовление, не покушение, а прямой сбыт, в данном случае, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ст. 228.1 ч.4 пункты а,б, г.) от 10 до 20 лет лишения свободы.
А дело по наркотикам похоронить невозможно, потому, что наличие наркотиков - уже материальный состав преступления и раскрывать придётся. И за этим сейчас наблюдает вся страна.
Мне кажется, они загнали себя в ловушку и поэтому не могут включить задний ход."



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  • Эксперт
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  • 8 | 11.06.2019, 20:10 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 65 | Комментарии: 593 | Рейтинг: +191,5
МВД приняло решение прекратить уголовное преследование журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью его вины. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Хорошо. А как поступят с теми, кто «нашел» наркотики у Голунова, избивал, дал ложные медицинские показания, т.е. совершил (ли) настоящее преступление?



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  • 9 | 11.06.2019, 20:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В стиле и методах "работы" МВД в стране башкир Колокольцеву бы принципиально разобраться.
Сегодня не сразу не поймешь : уголовник перед тобой или полицейский?
Иногда, на примере кадров Кировского,Уфимского, 8 и Белорецкого отделов, кажется, что это одни и те же люди?



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