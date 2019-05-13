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Транспортную карту назвали по-татарски

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Как сообщил на совещании в правительстве председатель регионального госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов, новая система оплаты проезда на общественном транспорте будет называться «Алга».

Транспортную карту назвали по-татарски


По словам Мухаметьянова, система начнет вводиться поэтапно на всех видах городского и междугороднего транспорта. Для работы системы планируется установить специальные терминалы. Сегодня эти аппараты оборудованы в 1909 транспортных средствах республики.

Голосование по выбору названия проводилось Госкомтрансом республики с 3 июня. Вконтакте победил вариант BashCard — за него отдали свои голоса 1253 человека. Это на 200 голосов больше, чем за победивший вариант. В Одноклассниках победил вариант «Алга», за него проголосовало 14 человек.

Эхо Москвы
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  • Участник
  •  
  • 1 | 11.06.2019, 09:54 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4506 | Рейтинг: -716,5
Не надо чесать там, где не чешется!!!
И хватить бук сайнарга про татарский и башкирский язык.



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  • Гость
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  • 2 | 11.06.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Итут татары башкир "надули", незря же говорят: " где был тиатарин, башкиру делать нечего!"
Молодцы татары! Уважаю!



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 3 | 11.06.2019, 10:12 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30046 | Рейтинг: -701,1
Транспортную карту назвали по-татарски
Опубликовано: Эхо Москвы |
----------------------
Админобсиратель, все-таки ты татарин, к тому же принявший святое Православное крещение.
К тому же выставил заголовок под чужим именем, Эхо Москвы за такое извращение может тебя и привлечь. Там не татары рулят.



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  • Гость
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  • 4 | 11.06.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Редакция УЖа уже не знает как еще стравить два братских народа.
Все средства хороши, даже транспортная карта.
Вся сущность либерастов как на ладони.



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2

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  • Эксперт
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  • 5 | 11.06.2019, 10:20 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30046 | Рейтинг: -701,1
Транспортную карту назвали по-татарски

будет называться «Алга».
----------------
Админобсиратель, ты дебил. «Алга» - не только по-татарски, даже по-казахски будет «Алга»



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1

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  • Эксперт
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  • 6 | 11.06.2019, 10:22 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30046 | Рейтинг: -701,1
где был тиатарин, башкиру делать нечего!"
-----------------
Эт точно, ступить некуда, где был татарин- засрано пространство



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3

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  • Наблюдатель
  •  
  • 7 | 11.06.2019, 10:39 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11612 | Рейтинг: -1881,3
Обыкновенная и стандартная русская транскрипция, чтобы было понятно всем без исключения.

Прямо неловко в последнее время наблюдать за конвульсиями админов.

Хотите непременно стравить людей, действуйте не так топорно.



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4

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  • Гость
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  • 8 | 11.06.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 11.06.2019, 10:39 | Автор: Harrison
Публикации: 61 | Комментарии: 11612 | Рейтинг: -1881,1
Обыкновенная и стандартная русская транскрипция, чтобы было понятно всем без исключения.

Прямо неловко в последнее время наблюдать за конвульсиями админов.

Хотите непременно стравить людей, действуйте не так топорно.
________________________________
аднак этого хватает дабы кацугундер, зул-апай энд татарыч начали поднимать научные статьи , кто из них изобрёл геном человека
турк



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1

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  •  
  • 9 | 11.06.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 11.06.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

7 | 11.06.2019, 10:39 | Автор: Harrison
Публикации: 61 | Комментарии: 11612 | Рейтинг: -1881,1
Обыкновенная и стандартная русская транскрипция, чтобы было понятно всем без исключения.

Прямо неловко в последнее время наблюдать за конвульсиями админов.

Хотите непременно стравить людей, действуйте не так топорно.
________________________________
аднак этого хватает дабы кацугундер, зул-апай энд татарыч начали поднимать научные статьи , кто из них изобрёл геном человека
турк
------------------------------------
Потому что Ирек и Кац два брата дибила.



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  • Участник
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  • 10 | 11.06.2019, 11:52 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17744 | Рейтинг: -3092,9
Я согласен с татнациками в том, что "алга" это не общее башкирское и татарское слово. Это башкирское слово в русской транскрипции. Так же как и например слово "сабантуй". Да и все татарские слова получаются из башкирского, когда чуваш, мари, русский говорят на башкирском.
Даже только в 19 веке у татар русскими не отменеы НИКАКИЕ сабантуи.



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  • Гость
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  • 11 | 11.06.2019, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ишь как башнаци завизжали, знать еще не кончилось муртазлы финансирование.



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  • 12 | 11.06.2019, 12:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64359 | Рейтинг: +12175,4
Голосование по выбору названия проводилось Госкомтрансом республики с 3 июня. Вконтакте победил вариант BashCard — за него отдали свои голоса 1253 человека. Это на 200 голосов больше, чем за победивший вариант.
_______________________________________
Эпично! Так и проходят ВСЕ невыборы и ВСЕ неголосования - вспомним историю про название аэропорта - когда за одну ночь Гареев. лидировавший с более. чем 7 тысячами голосов, оказался аутсайдером Каримова с еще накануне с 3 тысячами голосов.

А чему удивляться. если известно - кого поставили руководить регионом? Прально - СРАдия. на котором клейма не поставишь с 2003 года.

ЗЫ. Мне плевать как называется карта - я не пользуюсь ОТ уже несколько лет.



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  • Участник
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башкиры и татары - братские народы,и не реагируйте на науськивание штатных науськивателей.
Нужно такое слово которое легко произносимо для русских и других национальностей ,и это слово найдено



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  • 14 | 11.06.2019, 16:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 11.06.2019, 13:44 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 3974 | Рейтинг: -370,4
башкиры и татары - братские народы,и не реагируйте на науськивание штатных науськивателей.
Нужно такое слово которое легко произносимо для русских и других национальностей ,и это слово найдено
___________________________
кеша.. прям прорыв по путински, решили такую важную проблему и... вроде как демократия
турк



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  • 15 | 11.06.2019, 17:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да пусть будет "Алга", лишь бы и назад по ней ехать можно было, а не только вперёд! Или когда назад надо, то карту задом наперёд вставлять? Очень Опытный



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  • 16 | 11.06.2019, 18:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтобы прекратить споры о том, кто умнее и сильнее, предлагаю ТОЦ и башкирским националистическим организациям выдвинуть самых умных и сильных 10 башкир, и столько же татар по направлениям философии, математике, химии и физике, а также по 10 борцов по национальной борьбе, жюри включить только русских и чувашей, ход соревнований освещают журналисты, не относящиеся к башкирам и татарам.
Тут и посмотри, кто чего стоит, только башкирам пожелание, не привлекать к соревнованиям татар, записав их по привычке башкирами.
Авыл Бабай Буртюкский.



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  • 17 | 11.06.2019, 19:33 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4506 | Рейтинг: -716,5
Деревенщина, а риписьками не будешь соревноваться? Какой размер, толщина и сколько стоит? А жюри русские женщины



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  • 18 | 11.06.2019, 19:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня, в преддверии праздника, ездил а Красногорск на экскурсию в музее техники.
Гремучая Газель ООО"Красногорск авто"151 маршрута не мылась с первого дня эксплуатации. Водитель,естественно, из СА.Жара,но кондиционера нет, поскольку Газели выпускались не для людей, а как говорил г-н Дерипаска,- для коммерческих целей.
Остановки по ходу движения грязные,обочины в кусках старого асфальта и ямах.Цена проезда от Тушинской до Липовой аллеи- 50 р.

Для меня будущее башкирской "Алги" стало предсказуемым. Бестолковщина и распальцовка вместо решений.



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  • 19 | 11.06.2019, 19:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17му, дедок,. свои эксгибициональные наклонности предотворяй где нибудь на природе, а не на УЖ е, если не боишься конфуза со стороны строго полицейского)))



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