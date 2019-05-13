По словам Мухаметьянова, система начнет вводиться поэтапно на всех видах городского и междугороднего транспорта. Для работы системы планируется установить специальные терминалы. Сегодня эти аппараты оборудованы в 1909 транспортных средствах республики.
Голосование по выбору названия проводилось Госкомтрансом республики с 3 июня. Вконтакте победил вариант BashCard — за него отдали свои голоса 1253 человека. Это на 200 голосов больше, чем за победивший вариант. В Одноклассниках победил вариант «Алга», за него проголосовало 14 человек.
Эхо Москвы
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Транспортную карту назвали по-татарски
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