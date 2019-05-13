Бездарный спектакль для галочки

Башкирские единороссы вчера ожидаемо выдвинули на должность главы республики временно исполняющего обязанности Радия Хабирова. Во внутрипартийном отборе участвовали четыре претендента, но никто из них даже не заготовил предвыборную речь. Один из «оппонентов» господина Хабирова — депутат Госдумы Зариф Байгускаров — вовсе предпочел перед решающим голосованием отказаться в пользу врио. Он изящно заявил, что республике «нужен борец за интересы жителей», а борьба — это не его вид спорта. Что касается Радия Хабирова, то он поспешил успокоить однопартийцев, что избравшись на должность, будет работать как прежде, и «никакого черта» в нем не скрыто.За выдвижение Радия Хабирова на выборы главы Башкирии, которые пройдут 8 сентября, вчера проголосовали 264 из 319 делегатов конференции «Единой России». Мероприятие стало завершающим этапом внутрипартийных праймериз по отбору кандидата. В отборе участвовали четыре кандидата.Кроме Радия Хабирова — еще владелец консалтинговой компании «Макс» и салона красоты и здоровья «Л-студио» Ляйсан Николаева, депутат Госдумы Зариф Байгускаров и вице-премьер, министр ЖКХ Борис Беляев, который выдвигался на праймериз еще будучи главой администрации Кумертау.Каждый из претендентов вчера выступил с короткой речью, но ни у кого из них она не напоминала речь предвыборной кампании. Зариф Байгускаров начал с того, что рассказал о своей работе в Госдуме по ужесточению законодательства о продаже алкоголя и об ответственности за «пьяные» ДТП, а в заключение внезапно заявил, что республике нужен «борец за интересы жителей». «Но борьба — это не мой вид спорта»,— подогрел интригу кандидат, после чего призвал поддержать выдвижение «настоящего борца», намекая, по всей видимости, на Радия Хабирова, который в последнее время часто упоминал об увлечении в юности борьбой.Борис Беляев столь явный самоотвод не заявлял, но в своем выступлении недвусмысленно сообщил, что «вместе мы не конкуренты, а большая команда единомышленников».Ляйсан Николаева, невыразительно представив несколько тезисов в поддержку предпринимателей, завершила выступление сожалением о том, что в республике в отличие от соседних регионов «практически нет женщин-руководителей городов и районов».Радий Хабиров позже, комментируя участие своих конкурентов в праймериз, заявит, что очень «признателен коллегам». Для Бориса Беляева, более того, как отметил он, праймериз оказались «полезны» — он «хоть и не выиграл», но получил вице-премьерский пост.Несмотря на то, что республиканский Кодекс о выборах не предполагает никакого другого способа выдвижения на выборы главы кроме как от партии, Радий Хабиров еще раз подчеркнул, что решил баллотироваться от «Единой России» «осмысленно», так как «с глубоким уважением» относится к этой партии. Одновременно он заверил однопартийцев в том, что после выдвижения и, видимо, последующего избрания он по-прежнему будет на них опираться. «Никакого черта во мне глубоко не скрыто. Каждый из вас уже видел мои мысли, действия, как поступает новая управленческая команда. Все, что есть — перед вами»,— отметил он.В заключение врио главы признался, что хочет сопроводить старт избирательной кампании словами Юрия Гагарина «Поехали!».Пока счетная комиссия подводила итоги голосования, представители старой гвардии «Единой России» произносили комплименты врио. Так, бывший мэр Стерлитамака Спартак Галеев назвал его решение выдвигаться от «Единой России» «смелым шагом», от которого отказались многие губернаторы. Но он также признал, что при таком предвыборном раскладе, какой складывается на выборах главы Башкирии, господин Хабиров мог бы победить от любой партии.Бывший глава регионального исполкома «Единой России» Исмагил Габитов, при котором в 2008 году Радия Хабирова дважды пытались исключить из ее рядов, вчера тоже вспоминал только о приятном. «Все мы радуемся вашему приезду,— заявил он.— Уверен, что вы будете один из лучших руководителей в Российской Федерации».Участники конференции отдали Зарифу Байгускарову 26 голосов, Борису Беляеву — 19, Ляйсан Николаевой — девять.Спикер Курултая, секретарь регионального политсовета «Единой России» Константин Толкачев призвал однопартийцев мобилизовать все ресурсы в поддержку кандидатов на предстоящих выборах. В единый день голосования в Башкирии пройдут также довыборы в горсовет Уфы и Курултай республики по двум округам, а кроме того, выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов. «Современный политический процесс очень динамичный.Мы должны быть востребованы и конкурентоспособны»,— отметил господин Толкачев.Выдвижение кандидатов на выборы главы республики завершается 20 июня, регистрация — 20 июля. О намерении выдвинуть кандидатов объявили в КПРФ и «Справедливой России» (их конференции пройдут 12 июня), а также в ЛДПР. Одна из партий — Партия пенсионеров — опередила выдвижение единороссов: от нее на выборы идет известный уфимский блогер Владимир Кобзев.Для регистрации кандидатам предстоит собрать не менее 454 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов (5% от общего числа). Радий Хабиров на вопрос „Ъ“ о том, сможет ли, по его мнению, кто-то из кандидатов преодолеть муниципальный фильтр, ответить затруднился. «Давайте посмотрим, кто выдвинется, а потом будем понимать, смогут они собрать или не смогут»,— сказал он, добавив, что сам по себе муниципальный фильтр «выполняет задачи, для которых создавался» и «все политические силы, которые пытаются собрать (подписи.— „Ъ“), они их собирают».