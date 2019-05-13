Гундяевские «три храма в день»: Смогут ли в Башкирии как в Екатеринбурге?

В Башкортостане коммунисты выступили против реконструкции Дворца культуры в храм. В Башкортостане представители стерлитамакского отделения КПРФ выступили против переделки Городского дворца культуры "Строитель" в Храм Тихвинской иконы Божией Матери.По их мнению, данное решение властей необдуманное, сообщает Sterlitamakcity.Видео:— Великолепное наследие советской эпохи города, памятник сталинского классицизма — Дворец Культуры "Строитель" (40 лет ВЛКСМ) будут переделывать под храм! — заявляют коммунисты.Они предлагают построить храм в более подходящем месте, а само здание бывшего ГДК представители КПРФ предлагают использовать в предназначенных для него целях — создания театра, филармонии, концертного зала.— Совсем недавно в городе был построен с нуля и открыт храм Иоанна Предтечи на улице Строителей, в новом районе, он стал третьим крупным объектом церкви в городе, и вполне отвечал духовным запросам жителей. Не смотря на отсутствие толп верующих в церквях, вопрос о храме решен был мудро, ничего никто не сносил, просто построили. Теперь, Уфимская епархия, конечно же, по одобрению своего высшего руководства решила прибрать к рукам великолепное масштабное здание, настоящий дворец культуры "Строитель" (40 лет ВЛКСМ) на проспекте Ленина, — значится в заявлении представителей КПРФ.Свое заявление коммунисты направили врио главы РБ Радию Хабирову, председателю Курултая Константину Толкачеву, главе администрации Стерлитамака Владимиру Куликову, а также главе башкортостанской митрополии Никону.— В адрес епархии не поступало никакого заявления. Планы по организации прихода в этом районе города были уже давно, поскольку в этом районе города храмов нет. Мы предложили передать епархии под размещение храма и организацию секций и кружков для детей и молодежи в независимости от конфессиональной принадлежности. Пустующее здание уже много лет находится в плачевном состоянии, - цитирует "МК Сеть" управляющего делами Уфимской епархии Дмитрия Кондрашова.В настоящее время в Стерлитамаке, согласно официальным данным, действуют 2 храма, 1 собор, 1 церковь, 2 женских монастыря.