Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

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Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




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Гундяевские «три храма в день»: Смогут ли в Башкирии как в Екатеринбурге?

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В Башкортостане коммунисты выступили против реконструкции Дворца культуры в храм. В Башкортостане представители стерлитамакского отделения КПРФ выступили против переделки Городского дворца культуры "Строитель" в Храм Тихвинской иконы Божией Матери.

Гундяевские «три храма в день»: Смогут ли в Башкирии как в Екатеринбурге?


По их мнению, данное решение властей необдуманное, сообщает Sterlitamakcity.

Видео:



— Великолепное наследие советской эпохи города, памятник сталинского классицизма — Дворец Культуры "Строитель" (40 лет ВЛКСМ) будут переделывать под храм! — заявляют коммунисты.

Они предлагают построить храм в более подходящем месте, а само здание бывшего ГДК представители КПРФ предлагают использовать в предназначенных для него целях — создания театра, филармонии, концертного зала.

— Совсем недавно в городе был построен с нуля и открыт храм Иоанна Предтечи на улице Строителей, в новом районе, он стал третьим крупным объектом церкви в городе, и вполне отвечал духовным запросам жителей. Не смотря на отсутствие толп верующих в церквях, вопрос о храме решен был мудро, ничего никто не сносил, просто построили. Теперь, Уфимская епархия, конечно же, по одобрению своего высшего руководства решила прибрать к рукам великолепное масштабное здание, настоящий дворец культуры "Строитель" (40 лет ВЛКСМ) на проспекте Ленина, — значится в заявлении представителей КПРФ.

Свое заявление коммунисты направили врио главы РБ Радию Хабирову, председателю Курултая Константину Толкачеву, главе администрации Стерлитамака Владимиру Куликову, а также главе башкортостанской митрополии Никону.

— В адрес епархии не поступало никакого заявления. Планы по организации прихода в этом районе города были уже давно, поскольку в этом районе города храмов нет. Мы предложили передать епархии под размещение храма и организацию секций и кружков для детей и молодежи в независимости от конфессиональной принадлежности. Пустующее здание уже много лет находится в плачевном состоянии, - цитирует "МК Сеть" управляющего делами Уфимской епархии Дмитрия Кондрашова.

В настоящее время в Стерлитамаке, согласно официальным данным, действуют 2 храма, 1 собор, 1 церковь, 2 женских монастыря.

Идель.Реалии
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  • 1 | 11.06.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Гундяевские «три храма в день»: Смогут ли в Башкирии как в Екатеринбурге?
======================
В столице сраны башкир, даже цирка нет... правда скоро появится вертолет для башлыка за 500 лямов.



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  • 2 | 11.06.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Храмы нам кругом построят,

Скрепы вечные наводят,

Богословия урок,

Будет детям нашим впрок!

-

Пусть закроют все больницы,

Чтоб врачам не утрудиться!

В школах бедность сократим,

Все закроем - хрен бы с ним!

Главное - смотрите телик,

И сотрудник, и бездельник!

Чтобы знали все и вся,

Как страна наша красна!


Как же так, не может быть...

Как власть Вовы не любить?

Скоро-скоро, все придет,

Потерпи ещё чуток!



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  • 3 | 11.06.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пусть с нуля на свои деньги строят. Эти "свои деньги" и так чисто народные. А кстати кому они сдались эти храмы, если отупить народ, то да, на это и идёт всё.



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  • 4 | 11.06.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Уфа, 10 июня - АиФ - Уфа.
На вершине шихана Торатау вандалы установили флагшток, зацементировав его основание и разворотив верхний слой почвы горы, имеющей статус памятника природы.
Тревогу забили активисты движения «Сохраним шиханы». На их вопросы, на каком основании установлен флаг, имеются ли разрешения на земляные и строительные работы, а также на сообщения о штрафах за нарушение режима охраны на ООПТ ответа от автора фото не последовало. Однако некто Урал Валишин оставил комментарий следующего содержания (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.):
«Ничего подобного, шихан святой потому что башкиры святые на ней и вокруг жили, а не наоборот. А значит и их флаг святой и никакого осквернения тут нет, наоборот освящение шихана Торатау. Не гора делает человека святым а человек гору, гору называют святой, благодаря человеку, потому что там жил святой человек или святые люди.. А Башкиры святые потому что они носители, хранители и передатчики Истины, духовной науки башкир эпоса Урал Батыр. Святой башкир, поставил на горе свой башкирский флаг, теперь эта гора стала по настоящему святой».



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  • 5 | 11.06.2019, 11:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64359 | Рейтинг: +12175,4
4 | 11.06.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован

Уфа, 10 июня - АиФ - Уфа.

некто Урал Валишин
_______________________________
Этот Валишин - больной на всю голову - он там ТАКОЕ несет - упасть не встать - рахимовский выкормыш - Дата рождения15 сентября 1969 г. - то есть отравлен нацизмом именно в году правления МуртаЗЛА!

Эт хорошо. что его понос УиФ прочла - значит и наш с ним диалог прочитали тоже - там как в старом анекдоте:
Мужчина в автобусе обращается к женщине:
"Рыбка,пробей билетик,пожалуйста.
Женщина думает:
"Рыбка значит рыба,рыба значит щука, щука значит хищник,
хищник значит зубы, зубы значит собака, собака значит сука...
ТОВАРИЩИ!!!
Он меня сукой обозвал!!!"

Сейчас скопирую.



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  • 6 | 11.06.2019, 11:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64359 | Рейтинг: +12175,4
Урал Валишин
А в чем проблема то?По моему вырыл ямку и поставил флагштог с башкирским флагом.Что здесь плохого?

(Это он про свою святую гору. на которой можно башкирам делать всё. что угодно. хотя она находится под охраной государства!)

Тут появляется комментарий Руслана Габбасова:
Руслан Габбасов
Тоже не вижу здесь ничего криминального.

Я не удержалась и обратилась к нему:
Елена Захарова
Руслан Габбасов если бы это сделали русские - установили флагшток с российским флагом - крику (справедливого) было бы выше Эвереста!


Елена Захарова
Руслан Габбасов то есть я правильно понимю, что гору испоганили с вашго ведома и согласия?! Ты на самом деле считаешь. что горстка башнаци может распоряжать ВСЕМИРНЫМ достоянием?

И тут Валишина понесло!!!

Урал Валишин
Вы не охренели ли дорогуша?Вы что-ли против государственного флага республики Башкортостан здесь прлпагандируете?

она против государственного символа,государственного флага республики Башкортостан здесь уже такого наговорила,вообще рамсы начала путать,это вообще то уголовное дело,оскорбление государственных символов называется.

Урал Валишин
Елена Захарова значит вы считаете что государственный флаг республики Башкортостан поганной и что ею можно что то испоганить?

Далее мы побеседовали с Габбасовым - вполне мирно и конструктивно)))

Руслан Габбасов
Елена Захарова нет, я об этом не знал. Только с интернета узнал про установку флага.

Елена Захарова
Руслан Габбасов Ну согласись. Руслан. что это не правильно! Никто собственно не оспаривает вашу святыню - хотя принадлежат Шиханы всему миру. с моей точки зрения - никого тут не было в то время. когда они образовывались, кроме тех, кто и создваал своими телами историю планеты. Зачем столбить-то?! Да еще с таким ущербом.

Руслан Габбасов
Елена Захарова насчёт столбить, это вы говорите тем, кто кресты тыкает где попало.

Елена Захарова
Руслан Габбасов говорю. Меня нельзя упрекнуть в необ’ективности.

Руслан Габбасов
Елена Захарова молодец!

Скрыть комментарий или пожаловаться на него
но малец и тут влез - теперь уже досталось Габбасову:

Урал Валишин
Елена Захарова вашей наглости нет предела,вы живя в Башкортостане и в Уфе,называли установку государственного флага республики Башкортостан запоганиванием горы,я все у вас отскринил,все записал все что вы говорили,теперь не отмажетесь.Вы кричали что после установки Российского флага башкиры идут против.а почему мол мы должны приветствовать флаг республики Башкортостан,этим вы вызывали межнациональную ненависть и рознь.

Урал Валишин
Руслан Габбасов может еще лезгинку перед ней станцуешь и в любви признаешься? за то что она унижала флаг республики Башкортостан и говорила что ставить ее на гору Торатау значит испоганить святыню.

Елена Захарова
Урал Валишин ты больной на всю голову.

Руслан Габбасов
Урал Валишин когда мы встретимся, я думаю ты пожалеешь о том, что здесь написал

Урал Валишин
Руслан Габбасов.ты хоть немного осознаешь кто я а кто ты?Свою весовую категорию правильно оцениваешь?

Руслан Габбасов
Урал Валишин это тебе не поможет заранее проигравший человек.

Урал Валишин
Руслан Габбасов идти против духовного учителя эпоса Урал Батыр,интересная история.Юморист.
_______________________________________________
Весь диалог на странице Victor Fox



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  • 7 | 11.06.2019, 12:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64359 | Рейтинг: +12175,4
На ситуацию отреагривал Фаткуллин(к нему и обратился Victor Fox) - начальник организационно-аналитического отдела в МинЭкологии Башкортостана

Ринат Фаткуллин
Добрый день. В течение дня сотрудники Стерлитамакского ТУ Минэкологии РБ выедут на место для выявления фактов нарушения природоохранного законодательства. По итогам дадим всестороннюю оценку ситуации
На самом деле, на территории памятника запрещена любая деятельность, которая может привести к нарушению целостности памятника или потере его эстетического вида, а также ухудшению условий произрастания растительности. «Гора Тратау» является комплексным памятником природы республиканского значения с 1965 года.
______________________________
Ждем развития событий...



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  • 8 | 11.06.2019, 12:38 | Автор: Ирек
    Публикации: 99 | Комментарии: 7663 | Рейтинг: -532,7
Елена Захарова
Урал Валишин ты больной на всю голову.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Всецело и полностью согласен, но тема то о другом, о массовом строительстве православных церквей.
Сейчас они церкви строятся, и как некогда хрущёвки, из стандартных блоков и конструкций.



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  • 9 | 11.06.2019, 13:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64359 | Рейтинг: +12175,4
Татарычу:
Руслан Габбасов
Елена Захарова насчёт столбить, это вы говорите тем, кто кресты тыкает где попало.

Елена Захарова
Руслан Габбасов говорю. Меня нельзя упрекнуть в необ’ективности.

Руслан Габбасов
Елена Захарова молодец!
_________________________________
Я категорически против всякого стобления - хоть крестами, хоть полумесяцами, хоть церквами, хоть мечетями - общественных территорий! Ибо религия - это добровольное рабство. А я - не раб! В отличие от идиотов.

Вчера видела сообщение о прихватизации Никоном кинотеатра в Стерлике. Этим сукам уже мало того, что им позволили забрать дореволюционную собственность клириков - они попросту тырят всё, что плохо лежит и за что некому заступиться.

Мэр города - сука из сук - ему жаль денег на восстановение кинотеатра(больше спи@дит) - он и спихивает кинотеатр - разумеется за мзду - ни секунды в этом не сомневаюсь - они же хавают два горошка на одной ложке - алчным попам.



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  • 10 | 11.06.2019, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гундяевские «три храма в день»: ...
===================
А нельзя ли так: Два храма + больница; два храма+ школа; два храма+приют для бездомных...?



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  • 11 | 11.06.2019, 14:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64359 | Рейтинг: +12175,4
А нельзя ли так: Два храма + больница; два храма+ школа; два храма+приют для бездомных...?
_____________________________________
А нельзя ли школы и больницы - БЕЗ храмов?!
А бездомным - не приюты, а социальную адаптацию с общежитиями по типу, как в загнившей Европе?

Как в Финляндии почти не осталось бездомных
https://www.currenttime.tv/a/29089265.html



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  • 12 | 11.06.2019, 14:48 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30046 | Рейтинг: -701,1
6 | 11.06.2019, 11:39 | Автор: Кухарка

Повторю свои комменты из ФБ

"Допускается использование Государственного флага Российской Федерации, в том числе его изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не является надругательством над Государственным флагом Российской Федерации."

Эту статью Закона можно применить и в отношении к Государственному флагу РБ.

"Государственный флаг Республики Башкортостан, его изображение могут быть использованы только таким образом, чтобы при этом не было проявлено неуважения к Государственному флагу Республики Башкортостан."

Пока что владелец территории, на которой установлен флаг - видимо, муниципальное образование - не предъявил претензий, пока не возражает.

Значит, что не запрещено, то разрешено.



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  • 13 | 11.06.2019, 14:49 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30046 | Рейтинг: -701,1
6 | 11.06.2019, 11:39 | Автор: Кухарка

Елена Захарова "Дело-то уголовное"
....................
- какую статью УК припишешь?



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  • 14 | 11.06.2019, 15:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64359 | Рейтинг: +12175,4
УК РФ Ст. 214. Вандализм
Статья 214. Вандализм наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
____________________________
+ За свой счет демонтировать и восстановить что порушил.



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  • 15 | 11.06.2019, 15:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
+ За свой счет демонтировать и восстановить что порушил.
----------
Куда только нос свой не сует, и когда оттяпают.



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  • 16 | 11.06.2019, 15:17 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30046 | Рейтинг: -701,1
14 | 11.06.2019, 15:00 | Автор: Кухарка
УК РФ Ст. 214. Вандализм
------------------
Порча? Осквернение?



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  • 17 | 11.06.2019, 15:45 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30046 | Рейтинг: -701,1
Православный народ хотя и жил в землянках, зато крыши церквей крыл золотом



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  • 18 | 11.06.2019, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 11.06.2019, 15:45 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30040 | Рейтинг: -701,1
Православный народ хотя и жил в землянках, зато крыши церквей крыл золотом
________________________
не звизди, в православии не было церквей

Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий на светлом челе. А.Пушкин

Не возводили наши предки пирамид, но оставили нам величайший язык, который содержит в себе глубинную философию, историю и научное мировоззрение. До недавнего времени мы даже не предполагали, наследниками и носителями какого богатства являемся.
турк



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  • 19 | 11.06.2019, 16:39 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30046 | Рейтинг: -701,1
До недавнего времени мы даже не предполагали, наследниками и носителями какого богатства являемся.
турк
-------------------------
какого такого богатства? Поделись, дорогой. Догадываюсь - территорией со всеми ее сокровищами.
Или язык, или литература из себя сокровищницы



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  • 20 | 11.06.2019, 17:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
какого такого богатства? Поделись, дорогой. Догадываюсь - территорией со всеми ее сокровищами.
Или язык, или литература из себя сокровищницы

__________________________
душа понимашь ли ...хотя вряд ли ,опять жевать придется.
Разжую, не жалко 1. я за федерализм 2. я не называю христиан - ПРАВОСЛАВНЫМИ - это ложь 3.нашу историю нам всуропили мечом и огнём. через кровь и боль 4. все люди братья 5. 86% УЖистов - антипутинцы
с тезисами пока всё, переходим к языку.. Язык впитывается с молоком и для каждого народа , каждой национальности есно свой язык мил и дОрог.. но , давно есть научные, медицинские обоснования какой язык для чего больше приспособлен, наприм дойч - война, армия (фразы-приказы), френч- любовь амур (мурлык-курлык), романы-итальяны - песни (оч много гласных)..раша - литература, письмо!!! доказано не мною...
далее..есть исследования, обосновывающие влияние алфавита на развитие этноса (количество букв, соотношение гласных-согласных) но и это еще не всё , также учитывается способ произношения (каГтавость-вальяжность англитчан или недосказанность французов, шипение поляков и плавность беларусов ), скорость произношения и тембр.
на тембре остановлюсь подробнее ..гортанные звуки -это от природных условий и бытия. гортанные звуки слышны дальше ( принцип связи -кричишь громче слышно дальше). в основном они у охотников и пастухов. также, гортанные звуки лучше воспринимают животные (опять к пастухам и охотникам - бытиё).. казалось бы ништяк , народы с гортанным произношением в выигрыше. им удобнее пасти стада, их слышно дальше.но вот вопрос - а на)(уа это щас нужно? мой сотовый серавно дальше слышно, а у пастуха так гортань и осталась (уровень развития этноса)..
пока всё, но следующим постом заступлюсь за "пастухов гортанцев"
турк



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