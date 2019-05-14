Заметьте себе: стоило нам сплотиться — в относительно небольшом количестве, на небольшом участке, но очень настойчиво — как выяснилось, что никто, собственно, и не против нас!Уже и Скабеева с Зейналовой пытаются сделать вид, что они не часть той же самой банды, а — коллеги Ивана Голунова, озабоченные нарушениями прав человека.Уже и полицейские, дежурным образом подбросившие наркотики невиновному человеку (тысячному, десятитысячному по счету?), оказываются вдруг паршивыми овцами в здоровом правоохранительном стаде, заточенном исключительно на законность и защиту граждан!Кажется, только Рамзан Кадыров еще не выступил в поддержку Ивана Голунова, остальные уже с нами, включая Пескова.Делаем выводы, братцы. Убавляем эйфорию и не даем трахнуть себя в размягченный мозг.Они хотят спустить дело на тормозах, и мы все это понимаем. Лидеру ОПГ через неделю выходить к народу, и к этому времени он должен быть весь в белом. Он сейчас возглавит борьбу за права человека, следите за руками.Это — его интерес.Наш — чтобы организаторы чудовищной провокации против Ивана Голунова (вся цепочка, и заказчики, и исполнители) — сели в тюрьму. Сели прилюдно и громко, по неопровержимым доказательствам сращивания с криминалом, по нескольким очень тяжелым статьям.Это спасет судьбы сотен невиновных людей — гораздо менее известных, чем Голунов. Тех, кому подбросят наркотики и кого изобьют — завтра. Тех, за кого никто не вступится — просто потому что никто и не узнает…Надо менять правила игры.Мы ничего, вообще ничего еще не выиграли.Но хотя бы увидели, как они начинают дергаться и вилять, когда мы на пару дней становимся обществом…Полезное напоминание.