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Мы ничего, вообще ничего еще не выиграли

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Заметьте себе: стоило нам сплотиться — в относительно небольшом количестве, на небольшом участке, но очень настойчиво — как выяснилось, что никто, собственно, и не против нас!

Мы ничего, вообще ничего еще не выиграли


Уже и Скабеева с Зейналовой пытаются сделать вид, что они не часть той же самой банды, а — коллеги Ивана Голунова, озабоченные нарушениями прав человека.

Уже и полицейские, дежурным образом подбросившие наркотики невиновному человеку (тысячному, десятитысячному по счету?), оказываются вдруг паршивыми овцами в здоровом правоохранительном стаде, заточенном исключительно на законность и защиту граждан!

Кажется, только Рамзан Кадыров еще не выступил в поддержку Ивана Голунова, остальные уже с нами, включая Пескова.

Делаем выводы, братцы. Убавляем эйфорию и не даем трахнуть себя в размягченный мозг.

Они хотят спустить дело на тормозах, и мы все это понимаем. Лидеру ОПГ через неделю выходить к народу, и к этому времени он должен быть весь в белом. Он сейчас возглавит борьбу за права человека, следите за руками.

Это — его интерес.

Наш — чтобы организаторы чудовищной провокации против Ивана Голунова (вся цепочка, и заказчики, и исполнители) — сели в тюрьму. Сели прилюдно и громко, по неопровержимым доказательствам сращивания с криминалом, по нескольким очень тяжелым статьям.

Это спасет судьбы сотен невиновных людей — гораздо менее известных, чем Голунов. Тех, кому подбросят наркотики и кого изобьют — завтра. Тех, за кого никто не вступится — просто потому что никто и не узнает…

Надо менять правила игры.

Мы ничего, вообще ничего еще не выиграли.

Но хотя бы увидели, как они начинают дергаться и вилять, когда мы на пару дней становимся обществом…

Полезное напоминание.

Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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  • Участник
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  • 1 | 12.06.2019, 10:12 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1295 | Рейтинг: +339,4
А мусора оказались разменной трехкопеечной монетой в руках кремлядей. Да и власть реально очкунула. Против одного у них сила, против 10 уже побаиваются, а против тысячи убегут как тараканы под плинтус.



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  • Гость
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  • 2 | 12.06.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Если бы ещё из близкого окружения царя всю либерастную экономическую пи.добратию вытрясти, вот было бы настоящей победой, которую приветствовало большинство россиян! Очень Опытный



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1

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  • Гость
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  • 3 | 12.06.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы ничего, вообще ничего еще не выиграли
======================
Мы победили в сражении, а надо победить в войне против узурпатора, главное не останавливаться на достигнутом, вместе мы победим!



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1

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  • Гость
  •  
  • 4 | 12.06.2019, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 12.06.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы ничего, вообще ничего еще не выиграли
======================
Мы победили в сражении, а надо победить в войне против узурпатора, главное не останавливаться на достигнутом, вместе мы победим!
____________________________
Какого такого узурпатора?
Всё по ельцинской конституции 1993 года, которую под ЕБеНя писали.
А всякая шалупонь, вроде Ахеджаковой и вас, требовала от ЕБеНя раздавить всех, кто был против.
И с кем вместе вы собрались побеждать? С Швондеровичем? Так он и иже с ним вас же и продаст, снова купит и снова продаст, но уже дороже - не впервой. Или вы забыли, как такие Швондеровичи, развели народ, как лохов в начале 1990-х? Забыли, не сделали выводов? Что ж, пьяный проспится, дурак - никогда!



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3

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  • Эксперт
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  • 5 | 12.06.2019, 13:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64367 | Рейтинг: +12176
"ВСЕМ СПАСИБО. ВСЕ СВОБОДНЫ"
Как всегда - нас на@бали, расходимся.
То же самое было и в Ё-бурге: все обрадовались, сквер отстояли, ага-ага!
Я заняла выжидательную позицию - радости не выражала. И сейчас наблюдаю, как медленно. но верно винтят заскверовцев и тихой сапой проталкивают "желание" е-бурчан поставить храм именно в этом сквере...

А теперь про "Я/мы все Иван Голунов":

Сергей Кольцов
Вывод из всей этой ситуации следует очень простой: людей развели, воспользовавшись ими, как бесплатной массовкой. Прекрасно, что невиновный человек оказался на свободе. Ужасно, что лозунг "мы все - Иван Голунов" - всего лишь умелая манипуляция. Никакого "мы" нет. Есть тусовочка, которая готова вступаться только за своих. Если завтра такая же беда случится с любым из нас, с каким-то простым гражданином, который не жахается в десны с известными журналистами, актерами, шоуменами и прочими представителями богемы, никакой Иван Колпаков, никакая Галина Тимченко не выйдет в одиночный пикет с плакатом "же сюи Василий Пупкин". И Венедиктов с Муратовым не побегут в мэрию и к министрам отмазывать условного Василия Пупкина. Чтобы получить их защиту и высокое покровительство Пупкин должен быть "своим". Глупые, наивные "не свои" нужны лишь как человеческий ресурс, средство давления. Этим несмышленышам можно наплести про общую беду, про солидарность, про закон, свободу и высокие идеалы. Схавают всё и добавки попросят. А потом, когда цель будет достигнута - мгновенно переобуться и "моя хата с краю". Самое поганое в заявлении Колпакова - это слова о том, что к участию в митинге они не призывают, но если люди пойдут, то Колпаков обещает плотно освещать акцию. Он не говорит "ребята, не ходите завтра, будет жесткое винтилово, нас предупредили об этом информированные люди во власти", нет. Он говорит, что не будет участвовать в акции, но с удовольствием посмотрит, как другие (те, кто помогал отстоять Голунова) попадут под дубину. То есть, никакой обеспокоенности судьбами людей. Полное равнодушие. Ну, а что вы хотели? "Своего парня" они вытащили. Чужие им без надобности...
____________________________
Ну сколько можно скакать по граблям-то?! Люди! Очнитесь! Нельзя верить представителям пуйло-власти ни на букву! Ни на точку! Они не могут не нае@бать! НЕ МОГУТ! Это не стиль пуйла! Эта крыса, даже загнанная в угол - будет атаковать! ВСЕГДА! Пока ей не снести башку! И даже после этого - безбашенная тушка будет метаться и орудовать когтями.



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2

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  • Эксперт
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  • 6 | 12.06.2019, 14:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64367 | Рейтинг: +12176
Никита Нелюбин
Вот уж никак не ожидал, что история с Иваном Голуновым закончится настолько паскудно благодаря "отважному" руководству "Медузы", которые переобулись с какой-то невероятно космической скоростью. "Отбили они своего парня" (как вам формулировочка?) и - обратно, в уютные и безопасные рижские кусты. Я больше всего хотел бы ошибаться, но со стороны выглядит это всё следующим образом: редакция "самого честного, независимого и либерального СМИ" просто пошла на сделку с полицией и городскими властями. Те им отдали Ивана в обмен на обещание отказаться от намерений провести (читайте - слить) марш, чтобы, как выразился ранее Песков, не препятствовать праздничной атмосфере. Ну и заодно нас всех призвать остаться дома и забыть про тысячи других Иванов Голуновых, с которыми теперь, уже после освобождения, так или иначе стала ассоциироваться акция.
А теперь уже и сами инициаторы шествия дали заднюю, сославшись на то, что им якобы не удалось достигнуть компромисса с мэрией. Хотя ещё вчера в эфире "Серебряного дождя" я слышал, как одна барышня из числа организаторов активно призывала всех прийти на Чистые пруды. И заверяла, что бояться абсолютно нечего. Дескать, народу будет много, так что всех не перезадержат. Да и "Марш матерей" в прошлом году, мол-де, прошёл нормально, без эксцессов. Хотя тоже был несогласованным.
Чего же тогда теперь все вдруг так резко испугались?
Повторюсь, паскудно всё это выглядит. И, разумеется, на Чистые сегодня нужно идти.
Ну а по поводу "Медузы", особенно после отвратительной истории с главредом Колпаковым и его последующей полной реабилитацией у меня теперь вообще никаких иллюзий нет. Равно как и желания её читать.



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  • Гость
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  • 7 | 12.06.2019, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 12.06.2019, 13:51 | Автор: Кухарка
Публикации: 1309 | Комментарии: 64366 | Рейтинг: +12175,5 ____________________________________________________________
____ 6 | 12.06.2019, 14:26 | Автор: Кухарка
Публикации: 1309 | Комментарии: 64366 | Рейтинг: +12175,5 ____________________________________________________________
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________ Кухарка! Ты хоть поняла, что эти твои комменты показали всю гнилую сущность либерастов: главное наших не трогайте, а на остальных нам плевать? Очень Опытный



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1

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  • Участник
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  • 8 | 12.06.2019, 15:50 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 108 | Комментарии: 1386 | Рейтинг: +724,7
Очень Отсталый гнилая сущность только у тебя на Уже и нам плевать на тебя....убого-ватное существо...



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0

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  • Гость
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  • 9 | 12.06.2019, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 12.06.2019, 15:50 | Автор: Калатунбабай
Публикации: 108 | Комментарии: 1386 | Рейтинг: +724,6
Очень Отсталый гнилая сущность только у тебя на Уже и нам плевать на тебя....убого-ватное существо...
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________ Калатунбабай! Спасибо за поддержку моего утверждения, что либерастам на всех плевать! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 10 | 12.06.2019, 17:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве. Участники шествия требовали наказать виновных в необоснованном преследовании спецкора «Медузы» Ивана Голунова.
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________ Информация для сведения! Очень Опытный



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