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Властное чудище отлезло

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Кончено. Иван Голунов на свободе. Властное чудище, подержав во рту захваченную добычу, вынуждено было ее отпустить. Решило, что на этот раз, попался ядовитый экземпляр. Съешь и будешь корчиться от боли. Как от дела Магнитского.

Властное чудище отлезло


Слились в одно протесты, собственная растерянность, слабость в державных коленах, страх за теплые места.

Как ящерица, которой прищемили хвост, оставляет его и бежит прочь, помчались полицейские чины, скидывая по дороге на расправу подчиненных, вытаращив глаза. Отбой! Отбой! Отбой!

А где-то на заднем плане, в окрестностях крышуемых кладбищ, опять замаячили горячие сердца, холодные руки и большие карманы ФСБ. «Что за оказия! Молчалин, ты брат?».

Знаменательны итоги 20 лет деятельности нашего главного по укреплению «безопасности государства», подавлению политической оппозиции, свободной прессы, гражданского общества.

Когда пришел решающий момент, выяснилось, что угрозу безопасности государства, т.е. гражданам, представляют как раз органы, которые наклепали для ее обеспечения.

Защита нашлась именно в тех местах, которые властями выжигались, вытаптывались, перекапывались – в гражданском обществе. Оно и победило сегодня государственный бандитизм.

Так и Родину, если придет час, защищать будут те, кого нынче кличут «иностранными агентами», «нацпредателями», «пятой колонной». А нынешние властные, раскрашенные в «патриотов», содрав с себя дрожащими руками «георгиевские ленты» и побросав портреты с «бессмертного полка», побегут по «крысиным тропам» к своим детям, счетам и особнякам в западные страны.






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  • Наблюдатель
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  • 1 | 12.06.2019, 11:04 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7922 | Рейтинг: +2044,3
Чудище обло, озорно, стозѣвно и лаяй...



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  • 2 | 12.06.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Так и Родину, если придет час, защищать будут те, кого нынче кличут «иностранными агентами», «нацпредателями», «пятой колонной». ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Кухарка с Тимофеем на защите Родины от внешних врагов! Не самый короткий, но очень смешной анекдот! Очень Опытный



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6

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  • Гость
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  • 3 | 12.06.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Арест Голунова мог быть местью Володина так как одно из его расследований было связано с Володиным Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, которое имеется в открытом доступе: "Как близкие Володина благоустраивают села, зарабатывают на майонезе и становятся святыми"
В ней в частности приводится тот факт, что на 1 июня 2016 года Володин хранил на счетах в Сбербанке и банке "Россия" почти 540 миллионов рублей. Чтобы заработать основу своего благосостояния, у Вячеслава Володина были
ВНИМАНИ! БАРАБАННАЯ ДРОБЬ, - девять месяцев и два дня - когда он не являлся госслужащим.

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/11jun2019/golunovtexts.html



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0

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  • Гость
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  • 4 | 12.06.2019, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2 | 12.06.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так и Родину, если придет час, защищать будут те, кого нынче кличут «иностранными агентами», «нацпредателями», «пятой колонной». ____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Кухарка с Тимофеем на защите Родины от внешних врагов! Не самый короткий, но очень смешной анекдот! Очень Опытный
=========================
Представьте ещё Юнга бойцом народного ополчения!
Действительно, есть над чем посмеяться.



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3

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  • Начинающий
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  • 5 | 12.06.2019, 12:55 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 189 | Рейтинг: +11,2
Гражданское общество есть. Надо всегда. И на выборах. ВСЕ НА ВЫБОРЫ!



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1

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  • Эксперт
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  • 6 | 12.06.2019, 13:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64367 | Рейтинг: +12176
Кухарка с Тимофеем на защите Родины от внешних врагов! Не самый короткий, но очень смешной анекдот! Очень Опытный
____________________________________________________
Ну не ты же - морально-нравственный урод.
Вчера в твиттере встречался - вот ровно такой же как ты(видео) - военный пенс - у меня мол пенсия, что надо, а вот у жены 8 тыр - как бы она без меня, зато страна у нас супер-пуперная. правда пенсии маленькие. а гейропы наши враги они на нас лезут... слово "либерасты" не употреблял, но имел в виду...

Вот какой коктейль из всевозможного дерьма у тебя в башке, О_О?!
Против пуйла, против Хабирова, против либерастов, против коммунистов, против кухарок, против пиндосов. против гейропейцев - а за кого же? За китайцев штоли? Или за ким чен ына?

Если чо - то внешний враг у нас только один - китайцы. Как планируешь с ними бороЦЦА. а О-Ошка?



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  • Гость
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  • 7 | 12.06.2019, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 12.06.2019, 13:08 | Автор: Кухарка
Публикации: 1309 | Комментарии: 64363 | Рейтинг: +12175,1
Кухарка с Тимофеем на защите Родины от внешних врагов! Не самый короткий, но очень смешной анекдот! Очень Опытный
____________________________________________________
Ну не ты же - морально-нравственный урод.
Вчера в твиттере встречался - вот ровно такой же как ты(видео) - военный пенс - у меня мол пенсия, что надо, а вот у жены 8 тыр - как бы она без меня, зато страна у нас супер-пуперная. правда пенсии маленькие. а гейропы наши враги они на нас лезут... слово "либерасты" не употреблял, но имел в виду...

Вот какой коктейль из всевозможного дерьма у тебя в башке, О_О?!
Против пуйла, против Хабирова, против либерастов, против коммунистов, против кухарок, против пиндосов. против гейропейцев - а за кого же? За китайцев штоли? Или за ким чен ына?

Если чо - то внешний враг у нас только один - китайцы. Как планируешь с ними бороЦЦА. а О-Ошка?
___________________________
"Если чо - то внешний враг у нас только один - китайцы"
Ох, и глупа же ты! Безмерно!



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3

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  • Эксперт
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  • 8 | 12.06.2019, 13:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64367 | Рейтинг: +12176
6 | 12.06.2019, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован

Ну давай, умник. расскажи нам. просвети - шо да как? А мы послушаем. От тебя уму разума наберемся.



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  • 9 | 12.06.2019, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так и Родину, если придет час, защищать будут те...

------------------

Уже нЕчего защищать. Всё распродано и захвачено.



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  • 10 | 12.06.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 12.06.2019, 11:04 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 7917 | Рейтинг: +2043,9
Чудище обло, озорно, стозѣвно и лаяй...
-------------------

Ты, братец, бунтовщик хуже Пугачёва.



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3

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  • 11 | 12.06.2019, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая защита Родины, кухарки Россию ненавидят. Сдадут за 33 рубля.



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4

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  • Наблюдатель
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  • 12 | 12.06.2019, 14:50 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7922 | Рейтинг: +2044,3
Если чо - то внешний враг у нас только один - китайцы.
____________________________________________
Уточню, не только внутренний но и внешний. И скорее экономический и демографический "оккупант"

Напомню, население России на сегодняшний день составляет 146 781 095 человек, население Китая 1 404 517 015 чел.

Экономическую мощь, ВВП и армии даже сравнивать смешно! Кому интересно погуглите.



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0

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  • Наблюдатель
  •  
  • 13 | 12.06.2019, 14:52 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7922 | Рейтинг: +2044,3
9 | 12.06.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

1 | 12.06.2019, 11:04 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 7917 | Рейтинг: +2043,9
Чудище обло, озорно, стозѣвно и лаяй...
-------------------

Ты, братец, бунтовщик хуже Пугачёва.
_________________________________
Лучше!



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0

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  • Гость
  •  
  • 14 | 12.06.2019, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 12.06.2019, 13:08 | Автор: Кухарка
Публикации: 1309 | Комментарии: 64366 | Рейтинг: +12175,5
Кухарка с Тимофеем на защите Родины от внешних врагов! Не самый короткий, но очень смешной анекдот! Очень Опытный
____________________________________________________
Ну не ты же - морально-нравственный урод.
Вчера в твиттере встречался - вот ровно такой же как ты(видео) - военный пенс - у меня мол пенсия, что надо, а вот у жены 8 тыр - как бы она без меня, зато страна у нас супер-пуперная. правда пенсии маленькие. а гейропы наши враги они на нас лезут... слово "либерасты" не употреблял, но имел в виду...

Вот какой коктейль из всевозможного дерьма у тебя в башке, О_О?!
Против пуйла, против Хабирова, против либерастов, против коммунистов, против кухарок, против пиндосов. против гейропейцев - а за кого же? За китайцев штоли? Или за ким чен ына?

Если чо - то внешний враг у нас только один - китайцы. Как планируешь с ними бороЦЦА. а О-Ошка?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Любимейший способ либерастов оглупить умного оппонента (да,да, именно так, без всякой иронии) - это приравнять его с кем-то, кого он совершенно не знает и с его убеждениями совершенно не согласен, так что на эту провокацию отвечать не собираюсь! А с внешними врагами, и далеко не только китайцами, бороться можно только сильной экономикой без либерастных изысков о руке рынка! Ваши руки рынка растащили самые лакомые куски экономического могущества СССР и залезли в карманы народа! Очень Опытный



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1

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  • 15 | 12.06.2019, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ! Так и не выложишь мой ответ на Кухаркин коммент № 5? Очень Опытный



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  • 16 | 12.06.2019, 16:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зильбертруд, Шендерович, Гойзман и Ройзман, вот кто спасет Россию.
Кухарки, пни, юнги и прочие клоны-резусы это расходный материал, который должен ярко сгореть в пожаре революции.



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3

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  • Эксперт
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  • 17 | 12.06.2019, 16:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64367 | Рейтинг: +12176
Евгений Ройзман
‏Подлинная учетная запись@roizmangbn
17 мин.17 минут назад

Стиль полемики важнее, чем предмет полемики. Согласен. Поэтому, если слышу «Либерасня», вежливо замечаю: «Да. Пидорасня не любит либерасню»
А если звучит гневное «Либерасты!», соглашаюсь: «Пидарасты не любят либерастов»
Не благодарите.



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0

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  • 18 | 12.06.2019, 16:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 12.06.2019, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ! Так и не выложишь мой ответ на Кухаркин коммент № 5? Очень Опытный
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Админ! Спасибо, что выложил! Правда только после напоминания и длительного раздумья! За это время коммент кухарки успел переместиться с 5 на 6, так как админ соизволил выложить ещё чей-то зажатый им коммент! Ну и нравы! Очень Опытный



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1

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  • Гость
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  • 19 | 12.06.2019, 16:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 12.06.2019, 16:32 | Автор: Кухарка
Публикации: 1309 | Комментарии: 64367 | Рейтинг: +12175,9
Евгений Ройзман
‏Подлинная учетная запись@roizmangbn
17 мин.17 минут назад

Стиль полемики важнее, чем предмет полемики. Согласен. Поэтому, если слышу «Либерасня», вежливо замечаю: «Да. Пидорасня не любит либерасню»
А если звучит гневное «Либерасты!», соглашаюсь: «Пидарасты не любят либерастов»
Не благодарите. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Ну либерасты и дожили: даже пидарасты их не любят, а им так хотелось! Очень Опытный



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2

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  •  
  • 20 | 12.06.2019, 16:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня праздник День России Возникает вопрос за,что выпить ?За праздник День России или за поминки по СССР ? Вот ведь задача.



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