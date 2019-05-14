Властное чудище отлезло ...

Кончено. Иван Голунов на свободе. Властное чудище, подержав во рту захваченную добычу, вынуждено было ее отпустить. Решило, что на этот раз, попался ядовитый экземпляр. Съешь и будешь корчиться от боли. Как от дела Магнитского.Слились в одно протесты, собственная растерянность, слабость в державных коленах, страх за теплые места.Как ящерица, которой прищемили хвост, оставляет его и бежит прочь, помчались полицейские чины, скидывая по дороге на расправу подчиненных, вытаращив глаза. Отбой! Отбой! Отбой!А где-то на заднем плане, в окрестностях крышуемых кладбищ, опять замаячили горячие сердца, холодные руки и большие карманы ФСБ. «Что за оказия! Молчалин, ты брат?».Знаменательны итоги 20 лет деятельности нашего главного по укреплению «безопасности государства», подавлению политической оппозиции, свободной прессы, гражданского общества.Когда пришел решающий момент, выяснилось, что угрозу безопасности государства, т.е. гражданам, представляют как раз органы, которые наклепали для ее обеспечения.Защита нашлась именно в тех местах, которые властями выжигались, вытаптывались, перекапывались – в гражданском обществе. Оно и победило сегодня государственный бандитизм.Так и Родину, если придет час, защищать будут те, кого нынче кличут «иностранными агентами», «нацпредателями», «пятой колонной». А нынешние властные, раскрашенные в «патриотов», содрав с себя дрожащими руками «георгиевские ленты» и побросав портреты с «бессмертного полка», побегут по «крысиным тропам» к своим детям, счетам и особнякам в западные страны.