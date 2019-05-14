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Раскаленная линия

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Стала точно известна дата очередной прямой линии Владимира Путина – мероприятия, которое всегда повышало ему рейтинг, настроение и жизненный тонус. Страна за этими линиями наблюдает с неуклонно возрастающей иронией, смотрят их всё неохотнее, верят всё меньше, но есть у меня смутное предчувствие, что нынешняя встреча президента с народом окажется либо сенсационной, либо последней.

Раскаленная линия


Формат давно перестал себя оправдывать, его все чаще сравнивают с «Полем чудес»: народ дарит президенту грибки, президент народу – детские площадки, – но как-то в последнее время идилличность этих контактов несколько подпортилась.

Даже речь Путина на ПМЭФ, которая задумывалась как новый Мюнхен, оказалась смазана последующими событиями, да и российско-китайское единение выразилось разве что в дарении панд, которых, как сообщили федеральные каналы, при­учают к русской жизни прослушиванием голоса все того же Путина. Эта новость вызвала не умиление, а дружный хохот и взрыв сетевого юмора.

Это заставляет предполагать, что 20 июня власть использует традиционный формат совершенно нетрадиционным образом и произведет сеанс монументального запугивания.

Вариант А, наименее вероятный. Серия громких отставок среди силовиков, с публичной поркой. Кандидаты: руководство космической отрасли, МВД, исполнители провокации с Голуновым.

Вариант Б, довольно ожидаемый. Внутренняя угроза, курируемая извне: все протестующие – агенты иностранного влияния, мы дружно объединимся вокруг власти и не дадим раскачивать лодку, враги не дремлют, но органы не спят и бетонируют публичное пространство.

Вариант В, который скорей всего и состоится. Новая легенда о внешней угрозе и осажденной крепости, провокация на границе либо любой иной способ отвлечься от внутренних проблем. Для мира это самое опасное, но для россиян – самое привычное, даже уютное.

Возможен, конечно, и четвертый вариант, то есть очередное «Поле чудес» без всяких обострений. Но это будет означать лишь новую стадию властной апатии, что на фоне растущей общественной активности почти наверняка ведет к потере управления. Тут уж не знаешь, радоваться или огорчаться: опасен больной с револьвером в руках, но еще опасней больной, сосредоточивший у себя всю власть и впавший в бессознательное состояние.

Дмитрий Быков, Эхо Москвы
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  • 1 | 12.06.2019, 11:01 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7922 | Рейтинг: +2044,3
От системы воняет гнилью и разложением, за версту.
Не помогает даже Путинский одеколон...



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  • 2 | 12.06.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему так называемый Быков не подписывается настоящим иенем? Наблюдаю за ним с неуклонно возрастающей иронией.



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  • 3 | 12.06.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Спасёт РФ только полное отлучение от власти либерастных экономических импотентов! Другого пути нет! Очень Опытный



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  • 4 | 12.06.2019, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин врал, путин врет, путин будет врать!



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  • 5 | 12.06.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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У путина всего одна прямая линия,- которая делит его пердильник на две части.



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  • 6 | 12.06.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 12.06.2019, 11:01 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 7917 | Рейтинг: +2043,9
От системы воняет гнилью и разложением, за версту.
Не помогает даже Путинский одеколон...
________________________
Так именно за такую систему деятели вроде тебя рвали волосья у себя на заднице и крушили СССР в 1991 году.
Нюхай теперь и не морщись.



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  • 7 | 12.06.2019, 12:51 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 189 | Рейтинг: +11,2
Выражу ещё одну из причин освобождения И.Голунова: спасти выступление ВВП 20 июня. Конечно, главное в освобождении - единство и солидарность граждан России в борьбе за свободу и свои права. "Когда мы едины..." Будем всегда!



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  • 8 | 12.06.2019, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Честно говоря, народ одинаково ненавидит и действующую власть либералов-рыночников, и либеральную оппозицию. "Чума на оба ваших дома".

А Путин... Повышение пенсионного возраста провёл, как спецоперацию: объявлено об этом после выборов Президента - и аккурат на день открытия ЧМ по футболу, когда вошёл в силу запрет на митинги и демонстрации.

Телевизор невозможно смотреть: мразь на мрази и мразью погоняет... Чур меня, чур!..



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  • 9 | 12.06.2019, 14:09 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7922 | Рейтинг: +2044,3
2 | 12.06.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Почему так называемый Быков не подписывается настоящим иенем?...
______________________________________________
Звиняй, генацвале, не получилось у них!

Как не старались "Озёрные кооператоры" не получилось, ни православных скреп, ни ура-патриотического вставания с колен, ни импортозамещения.
А уж милого тебе, русского фашизма, тем более. Всё вылилось в опереточное плескание зелёнкой в лицо, в безнаказанную поножовщину на "ЭХЕ", да в одиночные провокации и избиения протестующих. Вот теперь и с журналистом "задний ход".

Пожалуй единственное, что блестяще удалось это показать всему миру Кузькину мать. Тут они в самую точку.

Мир в шоке! Настолько страшна, уродлива и безобразна эта самая мать.
Мир оцепенел от ужаса, интриги и ожидания...

Когда-же покажут САМОГО Кузю? Куда бежать, что делать?! В-а-а-ах!



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  • 10 | 12.06.2019, 14:17 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7922 | Рейтинг: +2044,3
6 | 12.06.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

1 | 12.06.2019, 11:01 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 7917 | Рейтинг: +2043,9
От системы воняет гнилью и разложением, за версту.
Не помогает даже Путинский одеколон...
________________________
Так именно за такую систему деятели вроде тебя рвали волосья у себя на заднице и крушили СССР в 1991 году.
Нюхай теперь и не морщись.
__________________________________________
- Простите, часовню тоже я развалил?
- Нет, это было до вас. В четырнадцатом веке. Затем, на развалинах часовни...
- Все это канэшно так, все это вэрно, да, вэрно. Бумага написана правильно...



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  • 11 | 12.06.2019, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всем спасибо за Ивана Голунова, а теперь против более несправедливой ПЕНСИОННОЙ реформы друзья, пусть опубликует пенсионы чиновников, силовых структур и гвардия, страна в ж-пе мы не можем платить неэффективным чиновникам и менеджерам столько пенсий и зарплат



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  • 12 | 12.06.2019, 15:20 | Автор: Не зарегистрирован
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"Прямой" разговор с Президентом РФ пройдет по заранее определенному пути. Никаких сенсаций, если не считать "сенсацией" жалобу какого-нибудь отчаявшегося человека и сиюминутное разрешение проблемы этого человека Президентом!

В. Путин будет править Россией неопределенно долго. Только Бог знает, как долго это будет продолжаться. Смердам необходимо широко улыбаться и ликовать даже если они живут на 200 рублей в день.

Смотреть телевизор с "лесными" сериалами о ВОВ, различными небылицами о потустороннем мире, параллельных мирах...

Случай с освобождением журналиста может оказаться ловко разыгранным трюком, если не установят виновных в нарушении Закона. Дабы показать всему миру - в РФ с соблюдением Закона все в порядке.



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  • 13 | 12.06.2019, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкирское отделение КПРФ сегодня на конференции выдвинуло на выборы главы Башкирии, которые пройдут 8 сентября, главу рескома Юнира Кутлугужина.
За него проголосовало абсолютное большинство число делегатов конференции. Помимо него выдвигался также депутат Курултая Ильгам Галин, но он на конференции взял самоотвод. При этом на пленуме, который предшествовал проведению конференции, не, были допущены до участия в голосовании еще несколько кандидатов, выдвинутых местными ячейками партии.
Среди них — общественница Диана Демидова, первый секретарь рескома Советского района Альберт Рахматуллин, депутаты Курултая Рустам Хафизов и Дмитрий Чувилин. ____________________________________________________________
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__ Выдвинули самого серого из всех в угоду Хабирову, чтобы никто не мог помешать его победе! Очень Опытный



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  • 14 | 12.06.2019, 16:27 | Автор: Не зарегистрирован
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На конференции регионального отделения 9 июня партии «Зеленые» выдвинули владелицу модельного агентства Санию Тимасову, сообщает «Медиакорсеть» со ссылкой на лидера Руфину Шагапову.

По данным издания, ранее был замечен документ за подписью председателя центрального главка партии, в котором излагалось решение согласовать башкирскому отделению кандидатуру Сании Тимасовой на выборах главы региона. Руфина Шагапова объяснила, что «федеральное руководство посчитало Санию Тимасову достойным кандидатом». ____________________________________________________________
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__ Ещё одну клоунессу выдвинули кандидатом! Очень Опытный



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