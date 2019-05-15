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Праздничное побоище

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Начальство обязано было не мешать шествию в поддержку Голунова. Дать гражданам пройти по Москве. Выразить мнение. Власти должны были обеспечить безопасность тех, кто идет по городу. И все.

Праздничное побоище


Но начальство устроило операцию по захвату граждан. Взяло в плен больше 400 человек.

И это на День России. На государственный праздник.

Власти показали, что такое сегодняшняя Россия есть на деле. Ярким символом стал маленький российский триколор, который задержанный человек просунул сквозь решетку автозака. Это и есть путинское государство.

А что же главный? Сам? Как он отозвался на аресты и избиения людей?

Он был в Кремле и прочитал бесцветную речь, набитую пошлостями. В ней о каких-то «масштабных задачах» говорилось в том смысле, что решать их нужно «сообща».

Вот народ сообща и пошел сегодня решать «масштабную задачу» — освобождаться от бандитского государства. Как его это государство встретило, — известно. Еще раз доказало, что украв у людей страну, не собирается ее возвращать.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Наблюдатель
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  • 1 | 13.06.2019, 09:47 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7923 | Рейтинг: +2045,3
Но начальство устроило операцию по захвату граждан. Взяло в плен больше 400 человек...
______________________________________
Ага...
Выпустило одного, посадило четыреста.
Блестящая операция! Ход конём по голове...



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  • Гость
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  • 2 | 13.06.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Взяло в плен больше 400 человек.
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Очень верное слово "плен", так как по сути идет необъявленная война населения страны с захватчиками:земли, недр, власти,... Узурпаторами было проиграно сражение, им пришлось освободить журналиста Голунова, поэтому путин дал полицаям карт-бланш. Так что не стоит расслаблятся, медвепуты пойдуит на все чтобы остаться у власти, незря же проводился опрос с бойцами спецназа, смогут ли они стрелять в протестующих. Боюсь что к погонялу "сказочный",прибавится слово "кроваво"...



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