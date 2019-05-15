Праздничное побоище ...

Начальство обязано было не мешать шествию в поддержку Голунова. Дать гражданам пройти по Москве. Выразить мнение. Власти должны были обеспечить безопасность тех, кто идет по городу. И все.Но начальство устроило операцию по захвату граждан. Взяло в плен больше 400 человек.И это на День России. На государственный праздник.Власти показали, что такое сегодняшняя Россия есть на деле. Ярким символом стал маленький российский триколор, который задержанный человек просунул сквозь решетку автозака. Это и есть путинское государство.А что же главный? Сам? Как он отозвался на аресты и избиения людей?Он был в Кремле и прочитал бесцветную речь, набитую пошлостями. В ней о каких-то «масштабных задачах» говорилось в том смысле, что решать их нужно «сообща».Вот народ сообща и пошел сегодня решать «масштабную задачу» — освобождаться от бандитского государства. Как его это государство встретило, — известно. Еще раз доказало, что украв у людей страну, не собирается ее возвращать.