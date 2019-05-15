Но начальство устроило операцию по захвату граждан. Взяло в плен больше 400 человек.
И это на День России. На государственный праздник.
Власти показали, что такое сегодняшняя Россия есть на деле. Ярким символом стал маленький российский триколор, который задержанный человек просунул сквозь решетку автозака. Это и есть путинское государство.
А что же главный? Сам? Как он отозвался на аресты и избиения людей?
Он был в Кремле и прочитал бесцветную речь, набитую пошлостями. В ней о каких-то «масштабных задачах» говорилось в том смысле, что решать их нужно «сообща».
Вот народ сообща и пошел сегодня решать «масштабную задачу» — освобождаться от бандитского государства. Как его это государство встретило, — известно. Еще раз доказало, что украв у людей страну, не собирается ее возвращать.
СерпомПо, Эхо Москвы
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Праздничное побоище
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