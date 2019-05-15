Красно-коричневая массовка

Общественница назвала конференцию, где выбирали кандидата от партии фарсом. Башкирское отделение КПРФ выдвинуло на пост главы республики первого секретаря рескома и руководителя партийной фракции в Госсобрании Юнира Кутлугужина. Его кандидатуру определили на прошедшей в Курултае РБ конференции по выбору кандидата от КПРФ.Об итогах конференции рассказала общественница Диана Демидова на своей странице в Facebook. По ее словам, кандидатура Кутлугужина оказалась «наиболее удобной» и никто более не выдвигался. Она уверена, что конференция представляла собой фарс.Руководство КПРФ настолько испугалось нашего участия в выборах - альтернативы реактивных кандидатов, что всех делегатов, которые выдвинули народных кандидатов, в том числе и меня, их не допустили вообще до конференции,– уточняет общественница.Ранее сообщалось, что региональное отделение КПРФ по ряду причин отказывает общественнице Рамиле Саитовой в участии в конференции на выбор кандидата для участия в выборах главы Башкирии. При этом устав КПРФ допускает выдвижение сразу нескольких кандидатов.