Красно-коричневая массовка

Об итогах конференции рассказала общественница Диана Демидова на своей странице в Facebook. По ее словам, кандидатура Кутлугужина оказалась «наиболее удобной» и никто более не выдвигался. Она уверена, что конференция представляла собой фарс.
Руководство КПРФ настолько испугалось нашего участия в выборах - альтернативы реактивных кандидатов, что всех делегатов, которые выдвинули народных кандидатов, в том числе и меня, их не допустили вообще до конференции,
– уточняет общественница.
Ранее сообщалось, что региональное отделение КПРФ по ряду причин отказывает общественнице Рамиле Саитовой в участии в конференции на выбор кандидата для участия в выборах главы Башкирии. При этом устав КПРФ допускает выдвижение сразу нескольких кандидатов.
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