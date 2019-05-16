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Междусобойчик националистов о сказочном городище

  • Опубликовано: ПроУфу | 14.06.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 11362 | Комментарии: 21
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12 июня свой день рождения отметила и Уфа, столица нашей республики. Однако ее история уходит глубже в века, это не просто воеводский город XVI века. В первой части круглого стола с археологами, представителями городского сообщества и туристической отрасли мы беседовали о современном состоянии уникального археологического памятника «Городище Уфа-II», истории его изучения и болевых точках.

Междусобойчик националистов о сказочном городище


Археолог Альфия Султанова, которая в 2000-е годы непосредственно занималась раскопками Городища, объяснила участникам круглого стола, чем этот объект уникален, и рассказала историю его изучения.

Альфия Султанова (далее – А.С.): Памятник был открыт Петром Ищериковым в конце 50-х годов. Первые публикации о нем принадлежат ему и Ниязу Мажитову. Затем его изучал Овсянников. В начале 2000-х годов, когда началось строительство гаражей для Кабмина республики и памятник был частично разрушен, в дело вступили представители БашГУ. В 2004 году провели большую конференцию и выделили деньги на охранные раскопки. В 2006 году мы впервые зашли большой группой на территорию, которая была освобождена от хозяйственных построек. Деньги пришли очень поздно, раскопки начались в конце октября и продолжались до конца декабря.

Этот год показал нам уникальность памятника, потому что глубина культурных слоев была чрезвычайной, находили золотые вещи даже на том небольшом раскопе. С 2007 до 2011 год мы копали памятник ежегодно силами студентов и сотрудников университета. Первый год крупномасштабных раскопок был для нас очень трудным. Каждый день приходили проверяющие, от нас требовали освободить территорию от самого памятника. Нам выделили студентов БГПУ и колледжей. Работа шла дикими темпами, но при этом памятник был очень сложным. Мы откровенно не понимали, какой это многометровый культурный слой. Большая площадь была вскрыта в тот год, было очень много находок, но при этом мы допустили ряд откровенных ошибок, не рассматривалась горизонтальная стратиграфия. Мы приглашали специалистов из Москвы и Казани, чтобы они показали, как и что мы копаем, оценили памятник. С 2008 года начали копать уже с большим пониманием.

На территории Башкирии такого памятника ни в каком виде нет вообще.

Это уникальный археологический объект, относящийся к ранней городской культуре на Южном Урале.

Рамиль Рахматов (далее – Р.Р.): Альфия Ниязовна, поясните, пожалуйста, почему Городище является именно памятником городской культуры, а не крепостью, например? Какие признаки для этого необходимы? Ведь существуют поселения, не уступающие ему размером.

А.С.: Само понятие города в древности и современности, в евразийских степях и Западной Европе очень сильно различается. Для городского населения характерна особая архитектура. В Городище плотная квартальная застройка, мощные городские стены, выстроенные буквой М. Вокруг основного замка находится то, что в Средней Азии называли «акром», а на Руси – «детинцем». Вокруг первых русских детинцев развивался город как таковой. Имелась большая сельская округа, которая поставляла продовольствие и кормила жителей. Наши оппоненты говорят, что города должны занимать очень большие площади. Сохранились карты XVIII века, согласно которой эта территория занимала около 4 га.

Здесь находился ремесленный центр. Мы нашли металлургическое и керамическое производства, остатки ювелирной мастерской с заготовками и золотой проволокой. Все говорит о том, что население занималось ремеслом. Поселение возникло как военный и политический центр, когда сюда пришли представители турбаслинской археологической культуры. Это пришлое население, которое должно было как-то управлять местным бахмутинским населением.

Если учитывать все эти признаки (военно-политический центр, ремесло, застройка и архитектура, сельская округа), то напрашивается вывод: это ранняя городская застройка. В середине 1-го тысячелетия нашей эры на территории Уфы возникло городское поселение.

Мы с самого начала говорили, что памятник заслуживает создания на его базе музея «Древняя Уфа». Руку к этому приложил Нияз Абдулхакович Мажитов. Он был очень настырным и продавил идею в органах власти. Но понимание идеи музея у руководства и у нас с ним несколько различается. Не в концептуальном смысле, скорее в управленческом. Мы думали, что это будет центр, который объединит археологов в едином научном и лабораторном пространстве. Думали, что будут созданы лаборатории (в первую очередь керамическая и металлургическая). Они смогли бы обслуживать частные нужды всех археологов Южного Урала и готовили специалистов.

Когда директором была назначена Гаухар Тимерхановна Батталова, оказалось, что она видит возможности и цели этого музея совсем не так. До сих пор в музее нет ни одного археолога- медиевиста. С 2012 года кого только они не приглашали, были и наши выпускники, и бронзоведы. Чтобы вырос археолог, его надо холить и лелеять с первого курса, должно быть индивидуальное обучение.
Поэтому отсутствие медиевиста в музее меня просто шокирует.

Вот приходят на памятник наши выпускники. Они чего-то насмотрелись у нас, и им ничего не стоит раскопать все на штык. Только вот цельной картинки в голове нет. Музей сообщил, что организовал выставку к юбилею Мажитова. Видела я ее, даже волосы дыбом встали. Они не знают, что они имеют.

Например, берестяной туесок. Такие есть только в Новгороде, это наш эксклюзив. Они реконструировали костюм местного жителя из всего, что имелось. Но они не понимают, что все эти элементы находятся в разных хронологических и культурных полюсах.

Р.Р.: Альфия Ниязовна, понимаю, что вы можете много говорить с болью о происходящем, но я прошу вас прокомментировать следующее. Как нам сообщают руководство музея и Башкультнаследие, принято решение ограничить изучение памятника камеральными исследованиями и создать небольшую реконструкцию Городища на условном квадрате 5 на 5 метров. Вы согласны с таким подходом?

А.С.: С камеральными исследованиями согласна. Сейчас нужно максимально ограничить доступ к памятнику. Копать там просто некому, специалистов нет, а портить и уничтожать его я бы не позволила. Но я категорически против уменьшения территории памятника. За стенами Городища постоянно обнаруживаются находки. Вся эта территория заселена, но хотя бы в существующих пределах памятник должен быть сохранен.

Р.Р.: Данир Ахмадеевич, на территории памятника начинали строить гараж для Кабмина, а потом там появились высотные дома. Как все происходило?

Данир Гайнуллин, директор Научно-производственного центра при Башкультнаследии (далее – Д.Г.): Все это было при моих предшественниках. Я пришел в наше учреждение в 2010 году, и в этот же год мы определили границы территории памятника. Вопрос о застройке был снят. Сейчас памятник входит в реестр памятников Минкульта РФ.

Р.Р.: Территория памятника по документам – это одно. В археологическом смысле она шире и сейчас проходит под домами. Допустим, через несколько лет ветхие дома будут сносить. Станет ли эта территория объектом для археологов или будет сразу застроена?

Д.Г.: В 2016 году были приняты поправки в ФЗ №73 «Об объектах культурного наследия». По ним любые работы на любых территориях начинаются с заключения госэкпертизы об объектах археологического наследия. Хозяйствующий субъект за свой счет проводит ее у федеральных экспертов. В случае обнаружения чего-либо проводятся охранные археологические раскопки либо прекращается любая деятельность.

ПроУфу
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  • 1 | 14.06.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Междусобойчик националистов..."
===
непонятна связь археологии и национализма. непонятно почему так озаглавлена статья?
В чём заключается национализм?
Но исследования, т.е.раскопки проводить необходимо!



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  • 2 | 14.06.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Гадать не надо, вон ублюдок и башнацист Идельбаев сидит с нахмуренной рожей



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  • 3 | 14.06.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...националистов о сказочном городище...

------------------------

Когда рыли котлован под стартовый стол на Байконуре, то нашли кострище
возрастом 10 тысяч лет. Угли, головёшки отлично сохранились. Даже
Сергей Павлович взял уголёк и носил его в спичечном коробке, как талисман.

В 90-е русских пинками попёрли из Байконура - детища выдающихся учёных.



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  • 4 | 14.06.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Не буду коментировать этот бред...



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  • 5 | 14.06.2019, 10:17 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3623 | Рейтинг: -291,7
А кто там жил-то ?



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  • 6 | 14.06.2019, 10:42 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30060 | Рейтинг: -701,4
Междусобойчик националистов о сказочном городище
---------------------
Админобсиратель, твой Швец, который главный историк и археолог - он из себя интернационалист? Которого жаль что нету, а то развенчал бы в пух и прах, разнес бы в клочья чтоб перья разлетелись



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  • 7 | 14.06.2019, 10:55 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17754 | Рейтинг: -3093,9
Междусобойчик это что? Какого убогого не пригласили? А какого йуха должны были каждого хрена собачьего приглашать?
Ищериков открыл памятник. Это он националист? И с какого бодуна националист тот, кто занимается археологией? Какие же вы убожества!



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  • 8 | 14.06.2019, 11:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64386 | Рейтинг: +12174,9
Я правильно поняла, что ТЕПЕРЬ(после смерти Мажитова) ни о каком "Башкорте" речь не идет и башкиры не имеют никакого отношения к этому городищу?
Ну и булды))))



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  • 9 | 14.06.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 14.06.2019, 11:32 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64384 | Рейтинг: +12175,6

Я правильно поняла, что ТЕПЕРЬ(после смерти Мажитова) ни о каком "Башкорте" речь не идет и башкиры не имеют никакого отношения к этому городищу?
Ну и булды))))
-----------------------------------
А если бы имели, то это было бы плохо? Никто и не утверждал, что именно башкиры имеют отношение к городищу, утверждали только, что и раньше, за много лет до официальной постройки Уфы здесь был город.



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  • 10 | 14.06.2019, 12:02 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3623 | Рейтинг: -291,7
Это наверно великие тартары построили, наши предки.



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  • 11 | 14.06.2019, 12:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64386 | Рейтинг: +12174,9
Никто и не утверждал, что именно башкиры имеют отношение к городищу
__________________________________
)))))))))))))))))) Ну да. ну да! Потому то и назвал Мажитов городище Башкортом и заявлял. что построили его башкорты за тыщу лет до нашей эры)))))



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  • 12 | 14.06.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще то нимногие знают, что отличительной чертой башкир -кочевников была любовь к постройке городов, Сами они не любили жить в построенных ими городах предпочитая кочевать,- кочуют, кочуют, остановятся построют город, и дальше кочевать, так были построены: Рим, Стамбул, Париж, Лондон,... ну конечно же Москва и Казань, вокруг которых в последствии стали развиваться цивилизации. Историки ошибочно считают что Китайскую стену построили китайцы, на самом деле строителями были башкиры, им называлась она "Великая башкирская стена", со временем китайцы её переименовали. Я вам больше скажу,- раньше башкир называли "Вольными каменщиками", а сами сбя они называли масонами.
Ладно, достаточно, остальное оставлю наопосля....



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  • 13 | 14.06.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка еще и археолог и историк. Не сомневался даже. А как радуется, что башкиры здесь никогда не жили. Башкиры наверное тысячи лет обходили эту гору, считает археолог и историк Елена Захарова, поэтому их следов там не может быть.



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  • 14 | 14.06.2019, 13:16 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17754 | Рейтинг: -3093,9
Кукайка, ты на Симфоночь не ходила. А скажика, хоть один раз в твоей многотрудной жизни ты сходила послушать симфонию или оперу? Ты же любишь спорить с Харрисоном. Наверно ты тут дока.



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  • 15 | 14.06.2019, 13:21 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17754 | Рейтинг: -3093,9
Историки ошибочно считают что Китайскую стену построили китайцы, на самом деле строителями были башкиры, им называлась она "Великая башкирская стена", со временем китайцы её переименовали.
---------
Опять стрелку переводишь. Ее строили татары, когда монголы их вырезали.



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  • 16 | 14.06.2019, 14:01 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30060 | Рейтинг: -701,4
12 | 14.06.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще то нимногие знают, что отличительной чертой башкир -кочевников была любовь к постройке городов, Сами они не любили жить в построенных ими городах предпочитая кочевать,- кочуют, кочуют, остановятся построют город, и дальше кочевать, так были построены: Рим, Стамбул, Париж, Лондон,... ну конечно же Москва и Казань, вокруг которых в последствии стали развиваться цивилизации. Историки ошибочно считают что Китайскую стену построили китайцы, на самом деле строителями были башкиры, им называлась она "Великая башкирская стена", со временем китайцы её переименовали. Я вам больше скажу,- раньше башкир называли "Вольными каменщиками", а сами сбя они называли масонами.
Ладно, достаточно, остальное оставлю наопосля....

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14.06.2019, 12:11Кухарка
-------------------------
Это называется уфимцы - самый йуморной народ

Будешь писать продолжение наопосля - не забудь добавить - "Башкирия - родина слонов". Что Четвертый Рим - это Башкирия.



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  • 17 | 14.06.2019, 14:20 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12378 | Рейтинг: -1901,7
12 | 14.06.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Вообще то нимногие знают, что отличительной чертой башкир -кочевников была любовь к постройке городов, Сами они не любили жить в построенных ими городах предпочитая кочевать,- кочуют, кочуют, остановятся построют город, и дальше кочевать,
_____________________________________________
А те, ну которые нимногие, знают как башкиры кочевали среди Уральских гор и среди лесов (да что лесов, практически среди тайги)?
Пусть те, которые нимногие, расскажут, как приплыли стрельцы (тут надо заметить, что в стрельцы обычно набирались выпускники строительных лицеев, колледжей и гастарбайтеры из Таджикистана), нарубили секирами дерева, построили город и назвали его непонятным именем Сами не знают, что оно обозначает и учёным спать не дают (тут надо заметить, что в воеводы набирались исключительно лингвисты со строительным образованием).
А до этого сюда нога человека не ступала даже.
Здесь, вообще, ничего живого не могло существовать.



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  • 18 | 14.06.2019, 15:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Валидизм.
Наследие предков (Аннанербе )
Следующее, что- национализм?



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  • 19 | 14.06.2019, 16:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Аннаннербе- аннан арба



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  • 20 | 14.06.2019, 16:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В таком случае башкирские археологи трусливо скрывают от общественности свидетельства язычества древнего племени, жившего в излучине Сутолоки?



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