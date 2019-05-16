«Башкирская Золотая Орда»: Доходы депутатов Курултая приблизились к миллиарду

Личный задекларированный доход депутатов Курултая Башкортостана по итогам 2018 года вырос втрое, почти достигнув отметки в 1 млрд рублей. А их совокупный семейный доход эту планку превысил: вместе с супругами народные избранники РБ задекларировали доходов на 1,2 млрд рублей. Среди самых состоятельных заседателей, как выяснило «Реальное время», рулевой строительной компании и ставленник крупнейшего уфимского девелопера, обвиненного в мошенничестве; бывший крупнейший подрядчик «Башнефти», недавно проигравший тендер на 1 млрд рублей сечиновской структуре; сын подмосковного девелопера, друга местного губернатора, с проектами на десятки миллиардов рублей и возможный будущий «мусорный король» Башкортостана.
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Богатейший депутат
Половина всех доходов в Курултае обеспечена пятью депутатами: Олегом Филипповым, Ахметом Ишмухаметовым, Денисом Назаровым, Раилем Фахретдиновым и Шамилем Шариповым, которые вместе задекларировали 480 млн рублей. Богатейшим депутатом Башкортостана стал член комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Олег Филиппов (фото на постере), заработавший 150 млн рублей (жена добавила несущественные 73,2 тыс. рублей). В собственности семьи три земельных участка на 5 тыс. кв. м, шесть квартир площадью 382,5 кв. м и иное недвижимое имущество на 2,5 тыс. кв. м (23 здания). Машин у депутата официально нет, только прицеп МЗСА 817832, у супруги — Lexus RX 350.
Редкий случай, когда в региональном парламенте богатейшим депутатом стал депутат не от «Единой России». Олег Филиппов избрался осенью прошлого года в Курултай РБ от партии «Патриоты России» (партия Геннадия Семигина, образовавшаяся вследствие раскола КПРФ в 2005 году). Но еще 3 года назад Филиппов неудачно пытался избраться в Совет города Уфы, и тогда как раз от «Единой России», но после неудачи решил, видимо, переметнуться в другую партию.
Пытаясь избраться в уфимский совет бизнесмен Олег Филиппов, руководитель ООО «Промышленно-строительный комплекс №6», задекларировал лишь 27,5 млн рублей. То есть, за 2 года его доходы выросли в 5,5 раза. Зато в уфимский совет смог тогда же избраться его коллега, владелец ООО «Промышленно-строительный комплекс №6» Андрей Носков, одновременно директор ООО «Управление предприятием, финансами и бизнесом», основанного в 2017 году (исполнительным директором стал Филиппов).
Фактически Филиппов в Курултае — человек Носкова, крупнейшего уфимского застройщика, которому нужна влиятельная фигура в Госсобрании Башкортостана. Еще в 2017 году имя Носкова оказалось в центре скандала: известного бизнесмена обвинили в мошенничестве и преднамеренном банкротстве компании «Колорит», вследствие чего городскому бюджету был нанесен ущерб в 117 миллионов рублей. Носкова объявили в международный розыск и задержали в аэропорту, но почти сразу же выпустили. В рамках гражданского иска уфимской мэрии, требующей компенсировать нанесенный ущерб, одновременно было арестовано имущество Носкова — все дома, квартира, участки, два автомобиля Maybach и Lexus.
Выручка новенькой компании Носкова и Филиппова ООО «Управление предприятием, финансами и бизнесом» уже в год основания, 2017-й, составила почти 200 млн рублей, столько же — чистая прибыль. Не исключено, что за «ПСК» осталась только оболочка, из которой постепенно были выведены деньги, так как в тот же год у строительной компании выручка составила лишь 21,2 млн рублей, и компания закрыла год с убытком в 94 тыс. рублей.
Сам Филиппов «поднялся» именно в компании Носкова, возглавив ПСК-6 в 2007 году. Компания, помимо прочего, известна возведением ЖК «Акварель», таунхаусами в Баланово, ЖК «Квартал Мира», ЖК «Комсомольский».
Близкий человек зампреда Госдумы
Второй богатейший башкирский депутат — член комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам Ахмет Ишмухаметов (от «Единой России») задекларировал чуть меньше Олега Филиппова — 146,6 млн рублей. Доход у депутата за год вырос в 1,4 раза (супруги нет). В его собственности 12 земельных участков общей площадью 41 тыс. кв. м, дом на 282,7 кв. м, квартира на 201,1 кв. м, три гаража на 1,4 тыс. кв. м, и девять нежилых зданий на 3,7 тыс. кв. м. Сейчас у него Land Rover Rangerover и прицеп к легковому автомобилю МЗСА 81711, а еще 2 года назад в гаражах стояли Honda CR-V, Mersedes Benz GL 500 4MATIC, Mersedes-Benz V 250 Bluetec, которые в 2017 году были проданы.
Заслуженный нефтяник РБ Ишмухаметов владелец подрядной организации «Ойл сервис». Он два года становился богатейшим депутатом Госсобрания РБ, по итогам 2016 года, например, задекларировал рекордные 205,3 млн рублей. В нефтяную отрасль Ишмухаметов попал еще в 1980-е годы, сделав карьеру, возглавил в 1999—2002 годах ЗАО «Спецнефтеинвестстрой», а в 2002—2005 годах — ООО «Союз 2000». И, наконец, с 2006 по 2018 годы руководил ООО «Ойл-Сервис». С 2017 года — индивидуальный предприниматель. Помимо «Ойл-Сервис», ему принадлежит ООО «Альтинвест». «Ойл-Сервис» в 2017 году получил выручку в 3,2 млрд рублей, чистую прибыль в 347 млн. рублей. Оборот «Альтинвест» — 136,3 млн рублей, прибыль — 1,5 млн.
«Ойл-Сервис» до последнего времени входила в топ-100 крупнейших компаний Башкортостана и была известна как подрядчик «Башнефти» и «Роснефти». Ряд наблюдателей считают, что Ишмухаметов финансировал предвыборную кампанию Рафаэля Марданшина, ставшего впоследствии депутатом и зампреда Госдумы РФ, а тот в свою очередь, возможно, пролоббировал попадание нефтяника в башкирский парламент. Соответствующее открытое письмо, подписанное «от имени и по поручению коллектива работников ОАО АНК «Башнефть», появилось в интернете еще 3 года назад.
Недоброжелатели депутата полагают, что тесные связи «Ойл-Сервиса» с «Башнефтью» объясняются недобросовестностью госзакупок. Якобы компания Ишмухаметова не совсем честно выиграла тендер по выполнению работ по капитальному ремонту скважин (КРС) на 2014—2016 годы стоимостью около 6 млрд рублей. Если это и было правдой, то в сентябре 2018 года правдой быть перестало: по итогам госзакупок на ремонт скважин ПАО АНК «Башнефть» до декабря 2020 года подряд достался не «Ойл-Сервис», а компании «РН-сервис» — на сумму в 1,4 млрд рублей.
Камбек семьи девелоперов
Третьим богатейшим депутатом стал новичок, избранный в Госсобрание РБ в прошлом году, — Денис Назаров, член комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Он задекларировал 103 млн рублей, еще 1,16 млн задекларировала его супруга. У депутата половина доли в шести земельных участках на 10,4 тыс. кв. м, часть участка в 5 тыс. кв. м, квартира на 175,8 кв. м, и половина доли восьми нежилых зданиях на 22,8 тыс. кв. м. В гаражах Назарова стоят Cayenne GTS, Bentley Continental GT V8 и Mercedes-Benz Viano, у супруги — Porsche Cayenne GTS.
Денис Назаров — фигура в башкирской политике малоизвестная, зато известен его отец, избранный в Госсобрание РБ еще в 2003 году, а в 2005-м возглавивший «Центр стратегических разработок при президенте Республики Башкортостан». В 2007 году Андрей Назаров попал в Госдуму РФ от партии «Единая Россия», где стал первым заместителем председателя комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. В 2008 году был избран председателем Координационного совета организаций предпринимательства Башкортостана и стал одним из инициаторов «процесса ужесточения законодательства по отношению к лицам, препятствующим законной предпринимательской деятельности, а также гуманизации уголовного законодательства в отношении предпринимателей». В 2011—2014 годах был советником тогдашнего главы РБ Рустэма Хамитова и его же спецпредставителем по вопросам инвестиционного сотрудничества. В 2017 году стал председателем московского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
«Мусорный король»
Почти в три раза «разбогател» депутат Раиль Фахретдинов, задекларировавший 42,4 млн рублей (еще 1 млн рублей — добавила супруга). У депутата-единоросса шесть участков на 2,5 тыс. кв. м, два дома на 159 кв. м, квартира на 81,2 кв. м и четыре нежилых помещения на 1,3 тыс. кв. м. На супругу записан участок на 820 кв. м, дом на 72,1 кв. м, квартира на 120 кв. м. У народного избранника, помимо этого, целый автопарк: Toyota Lexus LX 570, Volkswagen Tiguan, Toyota Lexus RX 350, «Fiat Capron-Sunlight Т67», ВАЗ LADA 219410 и ГАЗ-330232.
Фахретдинов в Госсобрании с 2016 года. Ранее был депутатом горсовета города Октябрьского, а затем, к слову, и помощником депутата Госдумы Рафаэля Марданшина (ныне зампред ГД РФ), близким человеком которого его можно назвать с неменьшим основанием, чем Ишмухаметова.
Почти вся жизнь Фахретдинова связана с компанией «Альтернатива». В одноименном кооперативе в 1990 году (основан двоюродным братом Фахретдинова, Айратом Камаевым, на сегодня уже завод, принадлежит семье Камаевых) он начал карьеру литейщиком пластмасс, в 2003 году став замдиректора по финансовым вопросам АО «Альтернатива». В нулевые возглавил еще одну компанию ООО «МП «Техинвестпродукт», занялся индивидуальным предпринимательством, основал фирму «Евроокна». В 2006 году, наконец, сел в кресло гендиректора завода пластмассовых изделий «Альтернатива». Компания сегодня чувствует себя на рынке неплохо: в 2017 году оборот ее составил 3,2 млрд рублей, прибыль — 84,8 млн.
Фахретдинова можно назвать и «мусорным королем» Башкортостана. Компания «Альтернатива» перерабатывает большую часть башкирского вторичного пластика, собираемого в РБ — могли бы перерабатывать и весь, но для этого, считает депутат, «нужно усилить работу по раздельному сбору мусора».
Фахретдинов, став депутатом, сблизился с тогдашним главой РБ Рустэмом Хамитовым, который отозвался об «Альтернативе» так: «Здорово работают. Даже Китай, который завалил весь мир своими пластмассовыми изделиями, покупает кое-что в Октябрьском». Но и с новой командой властей РБ отношения, кажется, сложились неплохие: в конце мая 2019 года стало известно о создании первого в Башкортостане экотехнопарка, в котором планируется перерабатывать до 90% отходов — стоить проект будет около 1 млрд рублей, фамилия Фахретдинова в связи с проектом была упомянута.
Топ-5 богатейших закрывает главный «газовик» Башкортостана
Наконец, закрывает пятерку богатейших депутатов Госсобрания Башкортостана единоросс Шамиль Шарипов, задекларировавший почти 40 млн рублей, в 1,4 раза больше, чем в 2017 году. В собственности у него и жены (ее доход — 226,8 тыс. рублей) участок на 1,2 тыс. кв. м, дом на 245,7 кв. м, две квартиры на 300 кв. м. В гараже стоят Lexus LX 570, снегоход Ranger 4*4 XP700 EFI и снегоход Bombardier Scandic 500F.
Его доходы объясняются должностью в «дочке» «Газпрома»: с 2012 года он возглавляет ООО «Газпром трансгаз Уфа». Впрочем, вся его карьера прошла в газовой отрасли, с 1983 года он работал в «Пермтрансгаз», где под его руководством были построены и приняты в эксплуатацию магистральные газопроводы «Уренгой — Ужгород», «Уренгой — Центр», «Ямбург — Западная граница», «Ямбург — Елец», «Ямбург — Тула», «Северные районы Тюменской области — Урал». Кроме того, под руководством Шарипова проводилась газификация Пермского края и Удмуртской Республики. Входящее в топ-10 крупнейших компаний РБ ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» показало в 2017 году чистую прибыль в 478,5 млн рублей при обороте в 18,7 млрд рублей.
Реальное Время
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«Башкирская Золотая Орда»: Доходы депутатов Курултая приблизились к миллиарду
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