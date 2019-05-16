«Башкирская Золотая Орда»: Доходы депутатов Курултая приблизились к миллиарду

Среди богатейших народных избранников Башкортостана два крупных девелопера, экс-подрядчик «Башнефти» и «мусорный король».Личный задекларированный доход депутатов Курултая Башкортостана по итогам 2018 года вырос втрое, почти достигнув отметки в 1 млрд рублей. А их совокупный семейный доход эту планку превысил: вместе с супругами народные избранники РБ задекларировали доходов на 1,2 млрд рублей. Среди самых состоятельных заседателей, как выяснило «Реальное время», рулевой строительной компании и ставленник крупнейшего уфимского девелопера, обвиненного в мошенничестве; бывший крупнейший подрядчик «Башнефти», недавно проигравший тендер на 1 млрд рублей сечиновской структуре; сын подмосковного девелопера, друга местного губернатора, с проектами на десятки миллиардов рублей и возможный будущий «мусорный король» Башкортостана.Видео:Богатейший депутатПоловина всех доходов в Курултае обеспечена пятью депутатами: Олегом Филипповым, Ахметом Ишмухаметовым, Денисом Назаровым, Раилем Фахретдиновым и Шамилем Шариповым, которые вместе задекларировали 480 млн рублей. Богатейшим депутатом Башкортостана стал член комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Олег Филиппов (фото на постере), заработавший 150 млн рублей (жена добавила несущественные 73,2 тыс. рублей). В собственности семьи три земельных участка на 5 тыс. кв. м, шесть квартир площадью 382,5 кв. м и иное недвижимое имущество на 2,5 тыс. кв. м (23 здания). Машин у депутата официально нет, только прицеп МЗСА 817832, у супруги — Lexus RX 350.Редкий случай, когда в региональном парламенте богатейшим депутатом стал депутат не от «Единой России». Олег Филиппов избрался осенью прошлого года в Курултай РБ от партии «Патриоты России» (партия Геннадия Семигина, образовавшаяся вследствие раскола КПРФ в 2005 году). Но еще 3 года назад Филиппов неудачно пытался избраться в Совет города Уфы, и тогда как раз от «Единой России», но после неудачи решил, видимо, переметнуться в другую партию.Пытаясь избраться в уфимский совет бизнесмен Олег Филиппов, руководитель ООО «Промышленно-строительный комплекс №6», задекларировал лишь 27,5 млн рублей. То есть, за 2 года его доходы выросли в 5,5 раза. Зато в уфимский совет смог тогда же избраться его коллега, владелец ООО «Промышленно-строительный комплекс №6» Андрей Носков, одновременно директор ООО «Управление предприятием, финансами и бизнесом», основанного в 2017 году (исполнительным директором стал Филиппов).Фактически Филиппов в Курултае — человек Носкова, крупнейшего уфимского застройщика, которому нужна влиятельная фигура в Госсобрании Башкортостана. Еще в 2017 году имя Носкова оказалось в центре скандала: известного бизнесмена обвинили в мошенничестве и преднамеренном банкротстве компании «Колорит», вследствие чего городскому бюджету был нанесен ущерб в 117 миллионов рублей. Носкова объявили в международный розыск и задержали в аэропорту, но почти сразу же выпустили. В рамках гражданского иска уфимской мэрии, требующей компенсировать нанесенный ущерб, одновременно было арестовано имущество Носкова — все дома, квартира, участки, два автомобиля Maybach и Lexus.Выручка новенькой компании Носкова и Филиппова ООО «Управление предприятием, финансами и бизнесом» уже в год основания, 2017-й, составила почти 200 млн рублей, столько же — чистая прибыль. Не исключено, что за «ПСК» осталась только оболочка, из которой постепенно были выведены деньги, так как в тот же год у строительной компании выручка составила лишь 21,2 млн рублей, и компания закрыла год с убытком в 94 тыс. рублей.Сам Филиппов «поднялся» именно в компании Носкова, возглавив ПСК-6 в 2007 году. Компания, помимо прочего, известна возведением ЖК «Акварель», таунхаусами в Баланово, ЖК «Квартал Мира», ЖК «Комсомольский».Близкий человек зампреда ГосдумыВторой богатейший башкирский депутат — член комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам Ахмет Ишмухаметов (от «Единой России») задекларировал чуть меньше Олега Филиппова — 146,6 млн рублей. Доход у депутата за год вырос в 1,4 раза (супруги нет). В его собственности 12 земельных участков общей площадью 41 тыс. кв. м, дом на 282,7 кв. м, квартира на 201,1 кв. м, три гаража на 1,4 тыс. кв. м, и девять нежилых зданий на 3,7 тыс. кв. м. Сейчас у него Land Rover Rangerover и прицеп к легковому автомобилю МЗСА 81711, а еще 2 года назад в гаражах стояли Honda CR-V, Mersedes Benz GL 500 4MATIC, Mersedes-Benz V 250 Bluetec, которые в 2017 году были проданы.Заслуженный нефтяник РБ Ишмухаметов владелец подрядной организации «Ойл сервис». Он два года становился богатейшим депутатом Госсобрания РБ, по итогам 2016 года, например, задекларировал рекордные 205,3 млн рублей. В нефтяную отрасль Ишмухаметов попал еще в 1980-е годы, сделав карьеру, возглавил в 1999—2002 годах ЗАО «Спецнефтеинвестстрой», а в 2002—2005 годах — ООО «Союз 2000». И, наконец, с 2006 по 2018 годы руководил ООО «Ойл-Сервис». С 2017 года — индивидуальный предприниматель. Помимо «Ойл-Сервис», ему принадлежит ООО «Альтинвест». «Ойл-Сервис» в 2017 году получил выручку в 3,2 млрд рублей, чистую прибыль в 347 млн. рублей. Оборот «Альтинвест» — 136,3 млн рублей, прибыль — 1,5 млн.«Ойл-Сервис» до последнего времени входила в топ-100 крупнейших компаний Башкортостана и была известна как подрядчик «Башнефти» и «Роснефти». Ряд наблюдателей считают, что Ишмухаметов финансировал предвыборную кампанию Рафаэля Марданшина, ставшего впоследствии депутатом и зампреда Госдумы РФ, а тот в свою очередь, возможно, пролоббировал попадание нефтяника в башкирский парламент. Соответствующее открытое письмо, подписанное «от имени и по поручению коллектива работников ОАО АНК «Башнефть», появилось в интернете еще 3 года назад.Недоброжелатели депутата полагают, что тесные связи «Ойл-Сервиса» с «Башнефтью» объясняются недобросовестностью госзакупок. Якобы компания Ишмухаметова не совсем честно выиграла тендер по выполнению работ по капитальному ремонту скважин (КРС) на 2014—2016 годы стоимостью около 6 млрд рублей. Если это и было правдой, то в сентябре 2018 года правдой быть перестало: по итогам госзакупок на ремонт скважин ПАО АНК «Башнефть» до декабря 2020 года подряд достался не «Ойл-Сервис», а компании «РН-сервис» — на сумму в 1,4 млрд рублей.Камбек семьи девелоперовТретьим богатейшим депутатом стал новичок, избранный в Госсобрание РБ в прошлом году, — Денис Назаров, член комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Он задекларировал 103 млн рублей, еще 1,16 млн задекларировала его супруга. У депутата половина доли в шести земельных участках на 10,4 тыс. кв. м, часть участка в 5 тыс. кв. м, квартира на 175,8 кв. м, и половина доли восьми нежилых зданиях на 22,8 тыс. кв. м. В гаражах Назарова стоят Cayenne GTS, Bentley Continental GT V8 и Mercedes-Benz Viano, у супруги — Porsche Cayenne GTS.Денис Назаров — фигура в башкирской политике малоизвестная, зато известен его отец, избранный в Госсобрание РБ еще в 2003 году, а в 2005-м возглавивший «Центр стратегических разработок при президенте Республики Башкортостан». В 2007 году Андрей Назаров попал в Госдуму РФ от партии «Единая Россия», где стал первым заместителем председателя комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. В 2008 году был избран председателем Координационного совета организаций предпринимательства Башкортостана и стал одним из инициаторов «процесса ужесточения законодательства по отношению к лицам, препятствующим законной предпринимательской деятельности, а также гуманизации уголовного законодательства в отношении предпринимателей». В 2011—2014 годах был советником тогдашнего главы РБ Рустэма Хамитова и его же спецпредставителем по вопросам инвестиционного сотрудничества. В 2017 году стал председателем московского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».«Мусорный король»Почти в три раза «разбогател» депутат Раиль Фахретдинов, задекларировавший 42,4 млн рублей (еще 1 млн рублей — добавила супруга). У депутата-единоросса шесть участков на 2,5 тыс. кв. м, два дома на 159 кв. м, квартира на 81,2 кв. м и четыре нежилых помещения на 1,3 тыс. кв. м. На супругу записан участок на 820 кв. м, дом на 72,1 кв. м, квартира на 120 кв. м. У народного избранника, помимо этого, целый автопарк: Toyota Lexus LX 570, Volkswagen Tiguan, Toyota Lexus RX 350, «Fiat Capron-Sunlight Т67», ВАЗ LADA 219410 и ГАЗ-330232.Фахретдинов в Госсобрании с 2016 года. Ранее был депутатом горсовета города Октябрьского, а затем, к слову, и помощником депутата Госдумы Рафаэля Марданшина (ныне зампред ГД РФ), близким человеком которого его можно назвать с неменьшим основанием, чем Ишмухаметова.Почти вся жизнь Фахретдинова связана с компанией «Альтернатива». В одноименном кооперативе в 1990 году (основан двоюродным братом Фахретдинова, Айратом Камаевым, на сегодня уже завод, принадлежит семье Камаевых) он начал карьеру литейщиком пластмасс, в 2003 году став замдиректора по финансовым вопросам АО «Альтернатива». В нулевые возглавил еще одну компанию ООО «МП «Техинвестпродукт», занялся индивидуальным предпринимательством, основал фирму «Евроокна». В 2006 году, наконец, сел в кресло гендиректора завода пластмассовых изделий «Альтернатива». Компания сегодня чувствует себя на рынке неплохо: в 2017 году оборот ее составил 3,2 млрд рублей, прибыль — 84,8 млн.Фахретдинова можно назвать и «мусорным королем» Башкортостана. Компания «Альтернатива» перерабатывает большую часть башкирского вторичного пластика, собираемого в РБ — могли бы перерабатывать и весь, но для этого, считает депутат, «нужно усилить работу по раздельному сбору мусора».Фахретдинов, став депутатом, сблизился с тогдашним главой РБ Рустэмом Хамитовым, который отозвался об «Альтернативе» так: «Здорово работают. Даже Китай, который завалил весь мир своими пластмассовыми изделиями, покупает кое-что в Октябрьском». Но и с новой командой властей РБ отношения, кажется, сложились неплохие: в конце мая 2019 года стало известно о создании первого в Башкортостане экотехнопарка, в котором планируется перерабатывать до 90% отходов — стоить проект будет около 1 млрд рублей, фамилия Фахретдинова в связи с проектом была упомянута.Топ-5 богатейших закрывает главный «газовик» БашкортостанаНаконец, закрывает пятерку богатейших депутатов Госсобрания Башкортостана единоросс Шамиль Шарипов, задекларировавший почти 40 млн рублей, в 1,4 раза больше, чем в 2017 году. В собственности у него и жены (ее доход — 226,8 тыс. рублей) участок на 1,2 тыс. кв. м, дом на 245,7 кв. м, две квартиры на 300 кв. м. В гараже стоят Lexus LX 570, снегоход Ranger 4*4 XP700 EFI и снегоход Bombardier Scandic 500F.Его доходы объясняются должностью в «дочке» «Газпрома»: с 2012 года он возглавляет ООО «Газпром трансгаз Уфа». Впрочем, вся его карьера прошла в газовой отрасли, с 1983 года он работал в «Пермтрансгаз», где под его руководством были построены и приняты в эксплуатацию магистральные газопроводы «Уренгой — Ужгород», «Уренгой — Центр», «Ямбург — Западная граница», «Ямбург — Елец», «Ямбург — Тула», «Северные районы Тюменской области — Урал». Кроме того, под руководством Шарипова проводилась газификация Пермского края и Удмуртской Республики. Входящее в топ-10 крупнейших компаний РБ ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» показало в 2017 году чистую прибыль в 478,5 млн рублей при обороте в 18,7 млрд рублей.