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Шендерович: Мы в руках у напуганных и потому особенно опасных бандитов

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Коротко об ощущениях после вчерашнего. Конечно, «дело Голунова» чуть сместило планку: может быть, изменится применение наркотической статьи и уменьшатся полицейские злодеяния по ней. Кажется, убавилось страха. Я испытал приступ счастья от вида незнакомых людей, вышедших на гражданский протест. (Много лет после разгрома Болотной я встречал в пикетах только знакомых).

Шендерович: Мы в руках у напуганных и потому особенно опасных бандитов


Но сил изменить ситуацию кардинально у оппозиции нет, да уже нет и оппозиции как политического инструмента: в пикеты и на марш выходили — просто люди. Попытка реформ сверху, как мы видим раз за разом, быстро упирается в коррупционный интерес тех, кто эти реформы должен проводить.

Поэтому, стратегически, мы все в той же исторической точке: точке гниения. (Трусливая полицейщина, как мы знаем из истории, как раз и есть верный признак гниения и, в перспективе, обрушения).

Системным либералам, пытающимся смягчить участь населения, попавшего под традиционную раздачу — мое уважение и сочувствие. Соучастникам-разводчикам (в частности, организаторам «разрешенного марша 16 июня») — привычное презрение.

Но все это, повторяю, частности на фоне старой чугунной констатации: мы в руках у напуганных и потому особенно опасных бандитов. Наличие у бандитов госказны, охраны, мандата, патриархата, двуглавого орла и ядерной кнопки лишь усугубляет тяжесть ситуации.

О правах и законах рассуждать поздновато: по закону Путин и Ко должны были бы только-только откинуться, после отсидки по тяжелым статьям о захвате власти и военных преступлениях, совершенных в начале «нулевых». А сколько статей накопили они с тех пор…

Потому-то и не уйдут они сами. Оттого-то никакая жестокость для удержания власти и не покажется им излишней…

Спросите меня: что делать? — и я отвечу: не знаю. В политическом плане — не вижу вообще никакого плана выхода из этого похорошевшего концлагеря.

Но есть и очевидная (как минимум, для меня) этическая плоскость, и на ней-то все как раз — яснее некуда: нужно провести полосу отчуждения между ими и нами.

Широкую, недвусмысленную полосу.

Я понимаю, что это, в некотором смысле, попискивание в мертвый космос и попытка разговора с неживой материей, но ей-богу — элита, ау! деятели культуры там разные, профессура… Вы же не все безнадежные, правда? в ссученном виде ползать возле этих щиколоток — самим же небось тоска, разве нет?

Булыжник можно оставить пролетариату, а вот отойти от подонков на санитарное расстояние — ей-богу, нетрудно. И главное — ничего вам за это уже не будет: не до того им сейчас, болезным! Максимум издержек — сокращение финансирования. Люди, ей-богу, рисковали иногда большим.
«Не принимать причастие буйвола» (Генрих Белль), перейти на другую сторону улицы…

Только массовое отчуждение заставит их почувствовать себя оккупантами. А это ощущение очень ускоряет исторический процесс!

У поляков, кстати, однажды получилось. И я ж не русофоб какой-нибудь, чтобы полагать, что россиянам, венцам творения, соотечественникам Льва Толстого и Федора Конюхова, не под силу то, что смогли поляки…

Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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  • 1 | 14.06.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даннинг-Крюгер

люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях, в то время как действительно высококвалифицированные люди, наоборот, склонны занижать оценку своих способностей и страдать недостаточной уверенностью в своих силах, считая других более компетентными. Таким образом, менее компетентные люди в целом имеют более высокое мнение о собственных способностях, чем это свойственно людям компетентным (которые к тому же склонны предполагать, что окружающие оценивают их способности так же низко, как и они сами). Также люди с высоким уровнем квалификации ошибочно полагают, что задачи, которые для них легки, также легки и для других людей.



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  • 2 | 14.06.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Мы в руках у напуганных и потому особенно опасных бандитов
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Мне кажется Шендерович, преувеличивает.: Вся эта кодла держится у власти только за счет путина, а путин по моим наблюдениям сам трус, иначе бы не создавал всякие там Росгвардии, ни платил бы Чечне дань, не ездил бы с таким количеством охраны, ни закрывал глаза на то как его подельники разворовывают Россию, ну и т.д
Такой чел не опасен,он понимает, что если ни дай Бог прольется кровь, он ответит по полной, а бежать ему негуда!



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  • 3 | 14.06.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Град обреченный 15 октября 1999 года За четыре года до своей смерти в 1932 году великий русский физиолог Иван Павлов написал: «Должен высказать свой печаль­ный взгляд на русского человека — он имеет такую слабую моз­говую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные ре­флексы координированы не с действиями, а со словами». И. Павлов знал, о чем он писал в 1932 году. Даже Сталин не смог бы открыто заявить о необходимости уничтожения рус­ского крестьянства, и даже его самые бесстыдные пропаган­дисты не осмелились бы воспевать такую программу. Но слово крестьянин было заменено кличкой «кулак». И беспощадное уничтожение миллионов кулаков приветствовалось лучшими представителями советской интеллигенции — от М. Горького до М. Шолохова. Прошло еще несколько лет, и условные рефлек­сы, координированные со словосочетанием «враг народа», за­ставляли людей доносить на своих соседей и требовать расстрела своих друзей. Месяц прошел после взрывов домов в Москве. Преступление не раскрыто, и следствие не представило ни малейших доказа­тельств вины какого-либо конкретного лица или лиц чеченской национальности. Но в общественном сознании слово «чеченец» уже стало синонимом слова «террорист» и намертво встало рядом с глаголом «уничтожить» e-reading.club ...

А.Пионтковский



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  • 4 | 14.06.2019, 11:12 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3623 | Рейтинг: -291,7
Как можно в серьез воспринимать этих жидомассонов Шендеровичей, агентов ЦРУ ?



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