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Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




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На выборы в горсовет Уфы выдвинулась координатор штаба Алексея Навального

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Уфимский координатор штаба Алексея Навального Лилия Чанышева подала документы в горизбирком для участия в довыборах депутатов горсовета, которые пройдут 8 сентября. Она намерена баллотироваться по восьмому округу Ленинского района. Для регистрации кандидату надо набрать 250 подписей жителей округа.

На выборы в горсовет Уфы выдвинулась координатор штаба Алексея Навального


По данным портала «ГАС-выборы», в этом округе также выдвинулся тренер спортшколы №3 имени М.Азаматова Александр Лисицын. Он идет самовыдвижением.

Выдвижение кандидатов продлится до 2 июля.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 17.06.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...выдвинулся тренер спортшколы №3 имени М.Азаматова ...

---------------------

Хоккейные коробки разбиты. Занимайся делом.

А раньче-то было!.. А как чичас стало... Гады. Буржуи.



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1

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  • Эксперт
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  • 2 | 17.06.2019, 12:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64432 | Рейтинг: +12180,4
Приветствую выдвижение Лили Чанышевой!
Настоящий политик начинает именно с подобного шага - выборы в депутаты горсовета(ну или сельсовета)

А наши фрики, которых кроме мамки никто не знает - Корбзев, Тамасова, Саитова, Алсынов, Куцуева, Зарипова(ага - тоже выдвинулась от Яблока) не покомандовав и тремя курами - сразу в дамки, то бишь в башлыгы.

Поддержите Лилю - кто прописан в Ленинском районе - Пушкина 109.

От вас не убудет, а доброе дело зачтется.



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5

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  • Наблюдатель
  •  
  • 3 | 17.06.2019, 12:45 | Автор: Виктор
    Публикации: 166 | Комментарии: 1781 | Рейтинг: +487,8
По мне, именно Лиле Чанышевой, стоило выдвинуться на руководителя Башкортостана. Это было бы верным решением для политика.

Понятно, что ее не пустят ни в горсовет, никуда. Но ее уровень, бороться за Руководителя РБ.



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0

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  • Гость
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  • 4 | 17.06.2019, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.06.2019, 12:45 | Автор: Виктор
Публикации: 166 | Комментарии: 1781 | Рейтинг: +487,7
По мне, именно Лиле Чанышевой, стоило выдвинуться на руководителя Башкортостана. Это было бы верным решением для политика.

Понятно, что ее не пустят ни в горсовет, никуда. Но ее уровень, бороться за Руководителя РБ.
__________________________
не согласен
турк



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0

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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 17.06.2019, 14:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64432 | Рейтинг: +12180,4
Зарипова(ага - тоже выдвинулась от Яблока)
________________________
Прошу прощения - не Зарипова, а Зульфия Гайсина - юристка, занимающаяся обманутыми дольщиками, на которую ранее жаловались другие обманутые дольщики... соратница Потнолицына по Открытой России Ходарковского в Уфе, где так же подвязывался перед своим бегством в Эстонию и Коська ЧПадлин - мегеровец.

Вообще в открытке какой только пое-бени рахманиновой нет... Баронова тоже там, что не мешает ей устроиться работать к пропагандонше Симоньян в рашу тудей.



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  • 6 | 17.06.2019, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.06.2019, 12:45 | Автор: Виктор
Публикации: 166 | Комментарии: 1781 | Рейтинг: +487,8
По мне, именно Лиле Чанышевой, стоило выдвинуться на руководителя Башкортостана. Это было бы верным решением для политика.

Понятно, что ее не пустят ни в горсовет, никуда. Но ее уровень, бороться за Руководителя РБ.
______________________
Таких уже навыбирали 1989-1991 годах. До сих пор отрыгивается.



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1

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  • Гость
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  • 7 | 17.06.2019, 16:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.06.2019, 12:45 | Автор: Виктор
Публикации: 166 | Комментарии: 1781 | Рейтинг: +487,8
По мне, именно Лиле Чанышевой, стоило выдвинуться на руководителя Башкортостана. Это было бы верным решением для политика.

Понятно, что ее не пустят ни в горсовет, никуда. Но ее уровень, бороться за Руководителя РБ.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Пусть не жмётся, как целка, а нанимает наблюдателей, чтобы выборы прошли честно, тогда в горсовет пройдёт! Ей жалко денег, которые они получают из США? Очень Опытный



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3

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  • Эксперт
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  • 8 | 17.06.2019, 18:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64432 | Рейтинг: +12180,4
Штаб Навального в Уфе@teamnavalny_ufa

Друзья! В команду Лилии Чанышевой срочно требуются сборщики подписей.

Работа оплачивается: за каждую «чистую», правильно оформленную подпись — 100 рублей.

Приходите к нам в штаб по адресу: ул. Пушкина 109, мы работаем без перерывов и выходных с 10:00 до 21:00.
________________________________
Желающие честно подзаработать - велкомм!



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 9 | 17.06.2019, 18:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64432 | Рейтинг: +12180,4
Денис Казанський@den_kazansky

Сьездил в Латвию. Если верить росСМИ, там притесняют русскоязычных. Теперь я знаю, как выглядит притеснение - пенсии по 400 евро, зарплаты по 1000. Хорошо, что в Луганске русских от этого спасли. Там з/п 8 тыс рублей, подвалы, отжимы и комендантский час



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  • 10 | 17.06.2019, 18:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 17.06.2019, 18:14 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64432 | Рейтинг: +12180,1
Денис Казанський@den_kazansky

Сьездил в Латвию. Если верить росСМИ, там притесняют русскоязычных. Теперь я знаю, как выглядит притеснение - пенсии по 400 евро, зарплаты по 1000. Хорошо, что в Луганске русских от этого спасли. Там з/п 8 тыс рублей, подвалы, отжимы и комендантский час ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Минимальная пенсия в Латвии около 130 евро, средняя около 300 евро! Учитывая дороговизну жизни в Латвии, то радостного тоже мало! Но у нас-то богатейшая (только для кого) страна! Очень Опытный



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2

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  • 11 | 17.06.2019, 19:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 17.06.2019, 12:13 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64432 | Рейтинг: +12180,1
Приветствую выдвижение Лили Чанышевой!
Настоящий политик начинает именно с подобного шага - выборы в депутаты горсовета(ну или сельсовета)

А наши фрики, которых кроме мамки никто не знает - Корбзев, Тамасова, Саитова, Алсынов, Куцуева, Зарипова(ага - тоже выдвинулась от Яблока) не покомандовав и тремя курами - сразу в дамки, то бишь в башлыгы.

Поддержите Лилю - кто прописан в Ленинском районе - Пушкина 109.

От вас не убудет, а доброе дело зачтется.

====================================================
Кухарка, а ваша курица чем, кроме болтологии отличилась, чтоб заслужить мандат депутата горсовета!? Дать мандат только за то, что она пристроилась Навальному что ли?
Слышал я ее выступления - детская лепеть какая-то! Читейшей воды популизм!



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  • 12 | 17.06.2019, 19:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эксперт

8 | 17.06.2019, 18:09 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64432 | Рейтинг: +12180,1
Штаб Навального в Уфе@teamnavalny_ufa

Друзья! В команду Лилии Чанышевой срочно требуются сборщики подписей.

Работа оплачивается: за каждую «чистую», правильно оформленную подпись — 100 рублей.

Приходите к нам в штаб по адресу: ул. Пушкина 109, мы работаем без перерывов и выходных с 10:00 до 21:00.
________________________________
Желающие честно подзаработать - велкомм!

=======================================================А тебе Куха, а тебе скоко заплатили чтоб ты ее тут продвигала!? Или просто указание поступило из забугоного ПОЛИТБЮРО!?



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2

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  • 13 | 17.06.2019, 19:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.06.2019, 12:45 | Автор: Виктор
Публикации: 166 | Комментарии: 1781 | Рейтинг: +487,8
По мне, именно Лиле Чанышевой, стоило выдвинуться на руководителя Башкортостана. Это было бы верным решением для политика.

Понятно, что ее не пустят ни в горсовет, никуда. Но ее уровень, бороться за Руководителя РБ.
====================================================
Виктор! хреново ты отрабатываешь свой кусок хлеба в УЖе!? А мозгами шевелить и что-нить более умнее предложить слабо?
Старый пердун, ты сам хоть веришь в ту ахинею, котоую несешь тут ?



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  • 14 | 17.06.2019, 20:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Голосуйте за ЕР Они то как раз сладкие речи говорят



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0

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  • Гость
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  • 15 | 17.06.2019, 23:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 17.06.2019, 18:14 | Автор: Кухарка
Публикации: 1311 | Комментарии: 64432 | Рейтинг: +12180,1
Денис Казанський@den_kazansky

Сьездил в Латвию. Если верить росСМИ, там притесняют русскоязычных. Теперь я знаю, как выглядит притеснение - пенсии по 400 евро, зарплаты по 1000. Хорошо, что в Луганске русских от этого спасли. Там з/п 8 тыс рублей, подвалы, отжимы и комендантский час
________________________
Кухарка!
Тебе не раз говорили, что ты глупа: не важно, сколько в Латвии зарплаты и пенсии, а важен баланс доходов и расходов - если пенсия 400 еро, а квартплата 500 или даже 300, то радоваться тут нечему, а можно посочувствовать.
Или дай расклад доходов и расходов жителей Латвии (пенсионеров, например), или спрячь свой язык в свой тухес.



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