На выборы в горсовет Уфы выдвинулась координатор штаба Алексея Навального

По данным портала «ГАС-выборы», в этом округе также выдвинулся тренер спортшколы №3 имени М.Азаматова Александр Лисицын. Он идет самовыдвижением.
Выдвижение кандидатов продлится до 2 июля.
Ирина Самойлова, Коммерсант
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