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Импортное вино вместо кумыса

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Делегатов Всемирного курултая башкир угостят импортным вином. Газета "КоммерсантЪ-Уфа" сообщила о результатах тендера Госкомитета по торговле Башкортостана по организации двух банкетов для делегатов пятого Всемирного курултая башкир. Единственным участником и одновременно победителем тендера стало государственное предприятие "Комбинат питания".

Импортное вино вместо кумыса


Сообщается также, что общая цена обеда на 770 и ужина на 600 человек составит 1 млн 96 тыс. руб.

В меню представлены блюда башкирской и европейской кухни: борщ с черносливом и грибами, антрекот с помидорами и сыром, уха из семги и судака, кыздырма (жаркое) из конины с картофелем и розмарином, салат из свежих овощей с имбирным соусом, салат с индейкой, а также закуски в виде сыровяленого и отварного казы (колбаса), бастурма.

Отметим, что в тендере в качестве напитков для банкета помимо чая и клюквенного морса упоминаются и итальянские вина (белое сухое и красное).

Напомним, в конце мая нынешнего года премьер-министр России Дмитрий Медведев своим указом запретил государственным и муниципальным структурам закупать вина иностранного производства. Запрет вступит в силу только 1 июля 2019 года, а банкет будет проводиться 28 июня, чем видимо и воспользовались организаторы тендера.

Также Всемирный курултай башкир является учредителем и координатором конкурса "Трезвое село". В положении о конкурсе отмечено, что для реализации целей и задач предполагается "осуществлять пропаганду личным примером чиновников, журналистов, "звезд" и др. трезвого образа жизни, его привлекательности для самых широких слоев населения".

Идель.Реалии
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  • 1 | 18.06.2019, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Пейте, дети, молоко. Будете здоровы.



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  • 2 | 18.06.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров! Почему сабантуи, выпускные вечера, последние звонки и т.п. должны быть безалкогольные, а башкиры на своём вселенском курултае вино импортное пьянствовать да ещё за счёт бюджета? Или давай ко всем одинаково или вон из РБ! Лучше сразу вон из РБ! Очень Опытный



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  • 3 | 18.06.2019, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 млн 96 тыс. руб. 770 чел.= 2545,46 руб.
1 млн 96 тыс. руб. 600 чел.=3266,67 руб.
Напомню, что ПОСОБИЕ НА РЕБЁНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ, СОСТАВЛЯЕТ 50 РУБЛЕЙ



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  • 4 | 18.06.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 18.06.2019, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 млн 96 тыс. руб. 770 чел.= 2545,46 руб.
1 млн 96 тыс. руб. 600 чел.=3266,67 руб.
Напомню, что ПОСОБИЕ НА РЕБЁНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ, СОСТАВЛЯЕТ 50 РУБЛЕЙ
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Позволю себе уточнить: месячное пособие на ребёнка, а то кто-то подумает, что ежедневное! Очень Опытный



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  • 5 | 18.06.2019, 10:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64446 | Рейтинг: +12181,3
Вино... а башкиры - не мусульмане? Или хитрее евреев?

Религиозный еврей рассказывает о божественном чуде:
- В субботу иду я по улице. Гляжу - кошелек валяется. Что делать? Ведь в субботу работать нельзя, нельзя даже кошелек поднять. И тут взмолился я Господу:
- Господи помоги! Ведь я такой бедный, и мне бы очень пригодился этот кошелёк. Соверши чудо!
Гляжу вокруг, и, о чудо! У всех суббота, а у меня - пятница!



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  • 6 | 18.06.2019, 10:41 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30094 | Рейтинг: -700,9
Импортное вино вместо кумыса
-------------------
Админобсиратель, чокаться будут кумысом? Брякни че-нить по поводу



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  • 7 | 18.06.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
От проведения курултая башкир останутся в наваре повора и проститутки, нам грешным, остается только радоваться за них, так как первые в кои то веки накормят своих детей, остаткакми от пиршества, а вторые будут работать на износ удовлетворяя естественные потребности аульных.



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  • 8 | 18.06.2019, 10:54 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30094 | Рейтинг: -700,9
вино импортное пьянствовать да ещё за счёт бюджета? Или давай ко всем одинаково или вон из РБ! Лучше сразу вон из РБ! Очень Опытный
---------------------
Итальянским вином не напьянствуешься. Эт те не русская водка. Тем более прикинь сумму, читай булгактерию от ужистов.



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  • 9 | 18.06.2019, 10:57 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30094 | Рейтинг: -700,9
7 | 18.06.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
Чё, линдеман мало плотит?



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  • 10 | 18.06.2019, 11:04 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30094 | Рейтинг: -700,9
вино импортное пьянствовать да ещё за счёт бюджета? Или давай ко всем одинаково или вон из РБ! Лучше сразу вон из РБ! Очень Опытный
---------------------
А ты пробовал нажраться белым сухим вином? Сколько пузырей тебе потребуется?



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  • 11 | 18.06.2019, 11:05 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30094 | Рейтинг: -700,9
"Дмитрий Медведев своим указом запретил государственным и муниципальным структурам закупать вина иностранного производства. Запрет вступит в силу только 1 июля 2019 года, а банкет будет проводиться 28 июня, чем видимо и воспользовались организаторы тендера."
--------------------------
Будем довольствоваться русской бормотухой



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  • 12 | 18.06.2019, 11:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64446 | Рейтинг: +12181,3
Будем довольствоваться русской бормотухой
_______________________________
И давно ты входишь в состав государственных и муниципальных структур?



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  • 13 | 18.06.2019, 11:14 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30094 | Рейтинг: -700,9
12 | 18.06.2019, 11:11 | Автор: Кухарка
Публикации: 1311 | Комментарии: 64436 | Рейтинг: +12180,4
Будем довольствоваться русской бормотухой
_______________________________
И давно ты входишь в состав государственных и муниципальных структур?
-------------------------
"Дмитрий Медведев своим указом запретил государственным и муниципальным структурам закупать вина иностранного производства."

Я не закупщик. Я потребитель. Тогда надо говорить про контрабанду.



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  • 14 | 18.06.2019, 11:19 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17801 | Рейтинг: -3100,6
Кто то тут собрался напиться итальяянского вина на копейки, остающейся от 800 рублей после расчета за десятка неплохих яств? Для быдла эта инфа, и наверно от быдла же.



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  • 15 | 18.06.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 18.06.2019, 11:19 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17794 | Рейтинг: -3100,2
Кто то тут собрался напиться итальяянского вина на копейки, остающейся от 800 рублей после расчета за десятка неплохих яств? Для быдла эта инфа, и наверно от быдла же.
******************
а тебя воинствующего долбоеба на курултайные банкеты не звали,
зря тут на УЖе шесть лет твой пукан горел как путеводный маяк для башистов
ты Кацик уже получил от организаторов курултая по кизде мешалкой, зря тут маячишь



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  • 16 | 18.06.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 18.06.2019, 10:54 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30082 | Рейтинг: -701,1
вино импортное пьянствовать да ещё за счёт бюджета? Или давай ко всем одинаково или вон из РБ! Лучше сразу вон из РБ! Очень Опытный
---------------------
Итальянским вином не напьянствуешься. Эт те не русская водка. Тем более прикинь сумму, читай булгактерию от ужистов.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Зулия! Дело не в количестве выпитого, а в принципе! Неужели даже этого уже понимаю твоему не доступно? Очень Опытный



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  • 17 | 18.06.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 18.06.2019, 11:04 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30082 | Рейтинг: -701,1
вино импортное пьянствовать да ещё за счёт бюджета? Или давай ко всем одинаково или вон из РБ! Лучше сразу вон из РБ! Очень Опытный
---------------------
А ты пробовал нажраться белым сухим вином? Сколько пузырей тебе потребуется?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Зулия! А ты пьёшь спиртное, чтобы нажраться? У меня совсем другие приоритеты: поговорить, повеселиться, расслабиться, для аппетита, с устатку и т.п.! Очень Опытный



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  • 18 | 18.06.2019, 12:18 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17801 | Рейтинг: -3100,6
15-й ОО-быдло, приходи к конгресс-холлу к вечеру того дня. Для тебя вынесут остатки-объедки. Ты сразу добреть начнешь.



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  • 19 | 18.06.2019, 12:21 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30094 | Рейтинг: -700,9
Зулия! Дело не в количестве выпитого, а в принципе! Неужели даже этого уже понимаю твоему не доступно? Очень Опытный
--------------------
"пьянствовать" - количество или принцип? Одно другому не противоречит. Раз пьянствовать - значит определенное количество.



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  • 20 | 18.06.2019, 12:22 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30094 | Рейтинг: -700,9
Дело не в количестве выпитого, а в принципе! Неужели даже этого уже понимаю твоему не доступно? Очень Опытный
--------------------
Касаемо принципа. Россия - эт те не Эуропа, в Башкирии, которая часть России, на приемах не ходят с бокальчиком недопитого вина.

Гулять - так гулять. Но на сухом не разгуляешься, разве что попачкаться. Если не приносить с собой.



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