Импортное вино вместо кумыса

Делегатов Всемирного курултая башкир угостят импортным вином. Газета "КоммерсантЪ-Уфа" сообщила о результатах тендера Госкомитета по торговле Башкортостана по организации двух банкетов для делегатов пятого Всемирного курултая башкир. Единственным участником и одновременно победителем тендера стало государственное предприятие "Комбинат питания".Сообщается также, что общая цена обеда на 770 и ужина на 600 человек составит 1 млн 96 тыс. руб.В меню представлены блюда башкирской и европейской кухни: борщ с черносливом и грибами, антрекот с помидорами и сыром, уха из семги и судака, кыздырма (жаркое) из конины с картофелем и розмарином, салат из свежих овощей с имбирным соусом, салат с индейкой, а также закуски в виде сыровяленого и отварного казы (колбаса), бастурма.Отметим, что в тендере в качестве напитков для банкета помимо чая и клюквенного морса упоминаются и итальянские вина (белое сухое и красное).Напомним, в конце мая нынешнего года премьер-министр России Дмитрий Медведев своим указом запретил государственным и муниципальным структурам закупать вина иностранного производства. Запрет вступит в силу только 1 июля 2019 года, а банкет будет проводиться 28 июня, чем видимо и воспользовались организаторы тендера.Также Всемирный курултай башкир является учредителем и координатором конкурса "Трезвое село". В положении о конкурсе отмечено, что для реализации целей и задач предполагается "осуществлять пропаганду личным примером чиновников, журналистов, "звезд" и др. трезвого образа жизни, его привлекательности для самых широких слоев населения".