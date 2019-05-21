Сибайцы обратились стоя ...

Жители задыхающегося Сибая записали видеообращение для «Прямой линии» с Путиным. Активисты группы «Сибай, дыши», а также неравнодушные жители башкирского города Сибай обратились к президенту России за помощью.В своем видеообращении, подготовленном на 20 июня для «Прямой линии» с Владимиром Путиным, сибайцы рассказали президенту историю своей проблемы и то, какими способами ее пытаются решить.Видео:Видео:Сообщения о существенных превышениях ПДК диоксида серы поступают из Сибая с января 2019 года - именно тогда начался мониторинг выбросов.Наиболее высокие показания были зарегистрированы 22 и 25 марта: превышение ПДК диоксида серы в 60 и 64 раза соответственно. К слову, сам врио главы республики Радий Хабиров озвучил, что ликвидация экологической ситуации в Сибае произойдет 26 марта. Однако жители продолжают фиксировать превышение ПДК общественными датчиками уже полтора месяца после этого. Ранее Радий Хабиров наградил врачей и спасателей за работу в Сибае.- Республиканскими силами были привлечены врачи, но с такой экзотической ситуацией они не сталкивались и опыт черпали только из интернета.Реальных диагнозов поставлено не было, токсикологической лаборатории, которую нам обещали, поныне нет. Тления в самой шахте были зафиксированы только после приезда Совета по правам человека при президенте РФ. Каждый день дымит, до сих пор. Люди задыхаются, мы живем от ветра до ветра.Больше всего боимся за детей.На сегодняшний день мы имеем 8 месяцев техногенного пожара, 7 названных и нарушенных сроков его ликвидации. Виновник - сибайский филиал Учалинского ГОКа - ответственности не признает. Текущий этап подтопления рассчитан еще на 147 дней. Мы заложники собственных домов и квартир, мы не можем их продать и покинуть город. Вы - наша надежда. Помогите Сибаю!, - говорится в обращении горожан.Напомним, недавно Верховный суд Башкирии признал ответственность предприятия за ситуацию со смогом в городе.Городской суд Сибая в марте признал, что УГОК и его филиал виновны в ухудшении экологической обстановки в городе, так как не обеспечили безопасное производство работ, что привело к окислению руд в карьере и возникновению сернистых выбросов в концентрациях, превышающих предельно допустимые. Ранее экологическая проблема в Сибае вошла в рейтинг региональных проблем России. К слову, на днях на предприятии сменился директор.