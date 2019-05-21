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Сибайцы обратились стоя

  • Опубликовано: ПроУфу | 19.06.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 40675 | Комментарии: 26
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Жители задыхающегося Сибая записали видеообращение для «Прямой линии» с Путиным. Активисты группы «Сибай, дыши», а также неравнодушные жители башкирского города Сибай обратились к президенту России за помощью.

Сибайцы обратились стоя


В своем видеообращении, подготовленном на 20 июня для «Прямой линии» с Владимиром Путиным, сибайцы рассказали президенту историю своей проблемы и то, какими способами ее пытаются решить.

Видео:



Видео:



Сообщения о существенных превышениях ПДК диоксида серы поступают из Сибая с января 2019 года - именно тогда начался мониторинг выбросов.

Наиболее высокие показания были зарегистрированы 22 и 25 марта: превышение ПДК диоксида серы в 60 и 64 раза соответственно. К слову, сам врио главы республики Радий Хабиров озвучил, что ликвидация экологической ситуации в Сибае произойдет 26 марта. Однако жители продолжают фиксировать превышение ПДК общественными датчиками уже полтора месяца после этого. Ранее Радий Хабиров наградил врачей и спасателей за работу в Сибае.

- Республиканскими силами были привлечены врачи, но с такой экзотической ситуацией они не сталкивались и опыт черпали только из интернета.

Реальных диагнозов поставлено не было, токсикологической лаборатории, которую нам обещали, поныне нет. Тления в самой шахте были зафиксированы только после приезда Совета по правам человека при президенте РФ. Каждый день дымит, до сих пор. Люди задыхаются, мы живем от ветра до ветра.

Больше всего боимся за детей.

На сегодняшний день мы имеем 8 месяцев техногенного пожара, 7 названных и нарушенных сроков его ликвидации. Виновник - сибайский филиал Учалинского ГОКа - ответственности не признает. Текущий этап подтопления рассчитан еще на 147 дней. Мы заложники собственных домов и квартир, мы не можем их продать и покинуть город. Вы - наша надежда. Помогите Сибаю!, - говорится в обращении горожан.

Напомним, недавно Верховный суд Башкирии признал ответственность предприятия за ситуацию со смогом в городе.Городской суд Сибая в марте признал, что УГОК и его филиал виновны в ухудшении экологической обстановки в городе, так как не обеспечили безопасное производство работ, что привело к окислению руд в карьере и возникновению сернистых выбросов в концентрациях, превышающих предельно допустимые. Ранее экологическая проблема в Сибае вошла в рейтинг региональных проблем России. К слову, на днях на предприятии сменился директор.

ПроУфу
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  • 1 | 19.06.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нашли у кого искать защиты! Наивные!!!
Берите пример с жителей Киселевска:

Жители города Киселёвска в Кемеровской области попросили премьер-министра Канады Джастина Трюдо предоставить им политическое убежище. Причиной этого отчаянного шага стала ситуация с добычей угля, которая сделала невыносимой повседневную жизнь города: зимой там выпадает чёрный, летом каждый день город сотрясается от мощных взрывов на угольном разрезе – дома не выдерживают, фундаменты лопаются, перекашивает стены и окна. По словам авторов обращения, они прошли в России все инстанции, не раз обращались к президенту Путину, но в ответ получили только рост варварской добычи угля открытым способом.



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  • 2 | 19.06.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Столицу башкирского Зауралья превратили в дымоуганый город Сибай!
2019.03.30 ул. Айхальская мкр. Золото г. Сибай провели сход горожан. Сход горожан проведён без избрания председателя и секретаря схода (собрания). Никем не избранная Демидова Диана, являющаяся помощником депутата Курултая, самолично решила председательствовать на сходе. Суть её выступления свёлся к разделению горожан на две группы: кого можно отравлять диоксидом серы и кого не нужно отравлять, а также выбрать делегата с неопределёнными функциями.
К. В. Губайдуллин, член РОДП «ЯБЛОКО» представился что он горный инженер и пояснил, что технологически проблема разрешимая, но требует определённых затрат, а ввиду того, что ситуация доведена до крайности, необходима эвакуация. Это установлено в правилах ведения горных работ: при концентрации вредности до уровня предельной допустимой концентрации работники должны выводиться с рабочих мест, в условиях города это означает эвакуацию населения города и округи!
Предельно допустимая концентрация вредности (Далее: «ПДК») это такой уровень вредности при которой большинство не заболеет! Это не означает что каждый из вас, из ваших детей, из ваших близких и далёких, персонально не заболеет! По сообщениям телевидения зафиксированная максимальная доза составляла 64 ПДК! По сути это из города сделали душегубку!
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» (Далее: «Правила») пунктом 154 устанавливают: «ПДК Сернистого газа (диоксида серы, сернистого ангидрида 0,00038% по объёму или 10 мг/м3)». Пункт 158 Правил устанавливает: «При… превышении содержания…ядовитых газов выше ПДК люди должны быть немедленно выведены... Доступ людей в непроветриваемые… должен быть закрыт». Подтверждает пункт 170 Правил: «При обнаружении… ядовитых газов выше ПДК лицо, производившее замер, должно немедленно прекратить работы.., вывести… людей,..»
Запах эндогенных пожаров, по показаниям горожан, длится около двух десятков лет. Конечно это происходило не в самой шахте, а в отвалах пустых пород и заброшенном карьере. Соответственно только по факту проживания в г. Сибай и его округе гражданам за счёт УГМК, УГОК и БМСК должны быть предоставлены льготы по Второму списку профессий для досрочного выхода на пенсию и на ежедневное усиленное питание, как выдают работникам профессий с вредными условиями труда, но не на молоко, а на питание.
К. В. Губайдуллин, привёл пример Индонезии: 09.03.2019 возникла опасность вулкана и власти эвакуировали 450 тысяч человек. В Сибае всего 62 тысячи человек, ещё немного наберётся в округе.
Для раскрытия темы он привёл требования к Путину изложенные народом в Конституции. Конституция является основным законом страны имеющим высшую юридическую силу и прямое действие, согласно её части 1 статьи 15. Согласно статьи 2, 18 Конституции права и свободы человека являются высшей ценностью и являются непосредственно действующими. Признание, соблюдение и защи-



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  • 3 | 19.06.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
та прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства и определяют деятельность Путина. Это подтверждается совокупностью ч. 1 ст. 20; ст. 42: Каждый имеет право на жизнь, на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Право на жизнь это не только право на жизнь от ввода Путиным милицейских войск для проведения карательной акции против горожан Сибая и Баймака. Произошло это таким образом: Путиным назначенный министр милиции, вниз по вертикали его власти, переназначил Шагеева главным ГАИшником, а тот, на другой день после второго тура голосования за президента Башкортостана 23 декабря 2003 года, по заказу осуществил убийство, по такой же схеме назначенного, прокурора г. Сибая, - честного, порядочного человека. После этого Путин ввёл милицейские войска со снайперами и избил города Сибай и Баймак, то есть провёл карательную акцию устрашения. Потом Путин вошёл в раж и повторил в Башкортостанском Благовещенске. Тогда за народ вступилась хрупкая молоденькая Вероника Шахова осветив в газете эту карательную акцию, но несмотря на то, что её включили в предвыборный список РОДП «ЯБЛОКО» она депутатом Госдумы не стала. Это одно из свидетельств того, что Путин не проводит выборы гарантирующие свободу волеизъявления граждан, - депутатами стали люди согласные, по умолчанию, с этой карательной акцией. А страна от «ЯБЛОКО» узнала о приказе МВД РФ для служебного пользования № 870 2002 года с фильтрационными лагерями и с правом милиции (полиции) на внесудебные расстрелы. Ну прямо как в древней сказке: «По щучьему велению, по моему хотению!» имеют право без суда и следствия на расстрелы невинных граждан!
Право граждан на жизнь включает экономическую часть в виде права граждан на прожиточный минимум. Если гражданину не обеспечено право на прожиточный минимум, то для него вся страна становится хуже чем концлагерь, в концлагере и тюрьмах обеспечивают хотя бы едой и кровом. При этом самое циничное: на 01.03.2019 неиспользуемые остатки средств федерального бюджета составляют 10,7 трл.руб.. На эти деньги можно страну заново, по самым современным технологиям построить. Это, к примеру, на порядок (в 10 раз) удешевит квартплату!
Право граждан на жизнь включает и право дышать чистым воздухом. В конце октября – начале ноября 2017 года на многие тысячи вёрст полыхнуло тысячекратным Рутением-106, но Путин не предпринял никаких действий по защите населения, а сам из Челябинска, прервав визит, тут же уехал, возможно ему дышать Рутением-106 вреднее чем гражданам? Когда полыхнуло диоксидом серы в Сибае и округе Путин вообще умолчал проблему отравления людей. То есть отказался от исполнения обязанностей гаранта соблюдения Конституционного права на жизнь народа. Исполняющий обязанности президента является по должности главнокомандующим, его молчание, на языке военных именуется дезертирством!
Власть Рос-



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  • 4 | 19.06.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сийская шарахаясь взад и вперёд, из стороны в сторону всё же идёт по европейскому пути развития, но это пока только для его «Своих»! Это порочная практика!
Необходим арест и национализация акций: БМСК (Башкирского Медно-Серного Комбината), УГОК (Учалинского Горно-Обогатительного Комбината) и УГМК (Уральской Горно-Металлургической Компании). Основной владелец последней проживает в США и в пользу его доходов отравляют Сибай и округу.
Прямого закона Путин не принял. Но есть аналогия права, а также ч. 4 ст. 15 Конституции:
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом (РФ), то применяются правила международного договора. В них прямо установлено, если бизнес ведёт себя асоциально, то он национализируется. Асоциально для народа оборачивается самым настоящим фашизмом. Национализация означает конфискацию бизнеса, в нашем случае это арест акций БМСК, Учалинского ГОК и УГМК с введением внешнего управления!
Отказ Путина гарантировать Конституционные права граждан на жизнь приводит к необходимости ввода «Голубых касок»!
Госпожа Д. Демидова выступила против выразив угрозу что её Путин принял закон о наказании за оскорбление власти. Но не пояснила, как можно оскорбить Путина если он состоял в Тамбовской организованной преступной группировке и в своей книге с восторгом приводит сведения о некоторых её членах его подельников. Любой политический деятель получивший обвинение такого рода обязан опротестовать или признать их достоверность. Умолчание недопустимо! Это установлено в ч. 4 ст. 29 Конституции: Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
То, что госпожа Д. Демидова организовала пиар-акцию по своей сути «Мёртвому припарка» даёт основания полагать, что она готовится избираться депутатом Курултая или в Госдуму.
Г. А. Явлинский прямо заявил, что Путин создал мафиозное государство! Путин, по умолчанию, признал достоверность его заявления! Многие, вероятно, помнят как у семьи Явлинских украли сына и прислали им его палец! О таком писать страшно, а что пережил отец, что пережила мать получив такое!
Так народ в ноябре 2017 года на примере г. Челябинска с тысячекратным Рутением-106 и города Сибай и округи с диоксидом серы увидел как Путин гарантирует права и свободы народу.
К.В.Губайдуллин.



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  • 5 | 19.06.2019, 10:25 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30107 | Рейтинг: -700,8
Недра, значит, на глубине ниже 5 метров принадлежат федералам.
Воздух с продуктами переработки и прочими отходами - населению, из которых большинство - башкиры.

Пока что воздух не представляет ценности. А то федералы забрали бы. Нашлись бы Твердышевы-Мясниковы - владельцы воздуха.

А пока - на те башкиры, что нам не гоже



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  • 6 | 19.06.2019, 10:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64453 | Рейтинг: +12181,4
К Трюдо нужно было обращаться. Вон - Киселёвск ОБЕЩАЛИ переселить))))

А. если всерьёз - то в любом виде обращайтесь - никакой помощи вам не будет от пуйла. Неужто за 20 лет ничего так и не поняли?

Очередную собаку какой-нить дурочке подарит - и всё.



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  • 7 | 19.06.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Столицу башкирского Зауралья превратили в дымоуганый город Сибай!
(сокращённый)
(предложение власти сводится к) разделению горожан на две группы: кого можно отравлять диоксидом серы и кого не нужно отравлять, а также выбрать делегата с неопределёнными функциями.
К. В. Губайдуллин, член РОДП «ЯБЛОКО» представился что он горный инженер и пояснил, что технологически проблема разрешимая, но требует определённых затрат, а ввиду того, что ситуация доведена до крайности, необходима эвакуация. Это установлено в правилах ведения горных работ: при концентрации вредности до уровня предельной допустимой концентрации работники должны выводиться с рабочих мест, в условиях города это означает эвакуацию населения города и округи!
Предельно допустимая концентрация вредности (Далее: «ПДК») это такой уровень вредности при которой большинство не заболеет! Это не означает что каждый из вас, из ваших детей, из ваших близких и далёких, персонально не заболеет! По сообщениям телевидения зафиксированная максимальная доза составляла 64 ПДК! По сути это из города сделали душегубку!
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» (Далее: «Правила») пунктом 154 устанавливают: «ПДК Сернистого газа (диоксида серы, сернистого ангидрида 0,00038% по объёму или 10 мг/м3)». Пункт 158 Правил устанавливает: «При… превышении содержания…ядовитых газов выше ПДК люди должны быть немедленно выведены... Доступ людей в непроветриваемые… должен быть закрыт». Подтверждает пункт 170 Правил: «При обнаружении… ядовитых газов выше ПДК лицо, производившее замер, должно немедленно прекратить работы.., вывести… людей,..»
Запах эндогенных пожаров, по показаниям горожан, длится около двух десятков лет. Конечно это происходило не в самой шахте, а в отвалах пустых пород и заброшенном карьере. Соответственно только по факту проживания в г. Сибай и его округе гражданам за счёт УГМК, УГОК и БМСК должны быть предоставлены льготы по Второму списку профессий для досрочного выхода на пенсию и на ежедневное усиленное питание, как выдают работникам профессий с вредными условиями труда, но не на молоко, а на питание.
К. В. Губайдуллин, привёл пример Индонезии: 09.03.2019 возникла опасность вулкана и власти эвакуировали 450 тысяч человек. В Сибае всего 62 тысячи человек, ещё немного наберётся в округе.
Для раскрытия темы он привёл требования к Путину изложенные народом в Конституции. Конституция является основным законом страны имеющим высшую юридическую силу и прямое действие, согласно её части 1 статьи 15. Согласно статьи 2, 18 Конституции права и свободы человека являются высшей ценностью и являются непосредственно действующими. Признание, соблюдение и защи-



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2

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  • Гость
  •  
  • 8 | 19.06.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ская шарахаясь взад и вперёд, из стороны в сторону всё же идёт по европейскому пути развития, но это пока только для его «Своих»! Это порочная практика!
Необходим арест и национализация акций: БМСК (Башкирского Медно-Серного Комбината), УГОК (Учалинского Горно-Обогатительного Комбината) и УГМК (Уральской Горно-Металлургической Компании). Основной владелец последней проживает в США и в пользу его доходов отравляют Сибай и округу.
Прямого закона Путин не принял. Но есть аналогия права, а также ч. 4 ст. 15 Конституции:
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом (РФ), то применяются правила международного договора. В них прямо установлено, если бизнес ведёт себя асоциально, то он национализируется. Асоциально для народа оборачивается самым настоящим фашизмом. Национализация означает конфискацию бизнеса, в нашем случае это арест акций БМСК, Учалинского ГОК и УГМК с введением внешнего управления!
Отказ Путина гарантировать Конституционные права граждан на жизнь приводит к необходимости ввода «Голубых касок»!
Госпожа Д. Демидова выступила против выразив угрозу что её Путин принял закон о наказании за оскорбление власти. Но не пояснила, как можно оскорбить Путина если он состоял в Тамбовской организованной преступной группировке и в своей книге с восторгом приводит сведения о некоторых её членах его подельников. Любой политический деятель получивший обвинение такого рода обязан опротестовать или признать их достоверность. Умолчание недопустимо! Это установлено в ч. 4 ст. 29 Конституции: Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
То, что госпожа Д. Демидова организовала пиар-акцию по своей сути «Мёртвому припарка» даёт основания полагать, что она готовится избираться депутатом Курултая или в Госдуму.
Г. А. Явлинский прямо заявил, что Путин создал мафиозное государство! Путин, по умолчанию, признал достоверность его заявления! Многие, вероятно, помнят как у семьи Явлинских украли сына и прислали им его палец! О таком писать страшно, а что пережил отец, что пережила мать получив такое!
Так народ в ноябре 2017 года на примере г. Челябинска с тысячекратным Рутением-106 и города Сибай и округи с диоксидом серы увидел как Путин гарантирует права и свободы народу.
К.В.Губайдуллин.



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  • 9 | 19.06.2019, 11:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64453 | Рейтинг: +12181,4
Единственная прямая линия, которую мы ждем от поциэнта - это прямая линия сердечного ритма.



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5

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  • 10 | 19.06.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 19.06.2019, 11:45 | Автор: Кухарка
Публикации: 1311 | Комментарии: 64450 | Рейтинг: +12181,3
Единственная прямая линия, которую мы ждем от поциэнта - это прямая линия сердечного ритма.
===
народ об этом знает и изрёк: ""кака" не тонет", к сожалению.



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  • 11 | 19.06.2019, 12:03 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 196 | Рейтинг: +11,3
Губайдуллин Камиль постоянно организует пикеты в защиту жителей Сибая и Зауралья от вредных воздействий Сибайского рудного карьера. Спасибо.



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4

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  • Начинающий
  •  
  • 12 | 19.06.2019, 12:32 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 196 | Рейтинг: +11,3
Камиль Губайдуллин часто проводит пикеты в защиту сибайцев. Спасибо.



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4

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  • Начинающий
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  • 13 | 19.06.2019, 12:44 | Автор: ALMA02
    Публикации: 0 | Комментарии: 24 | Рейтинг: +0,3
Башкирское "ЯБЛОКО" провело несколько пикетов в защиту жителей Сибая и других территорий Башкирии.



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3

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  • 14 | 19.06.2019, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 19.06.2019, 10:25 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30104 | Рейтинг: -701
Недра, значит, на глубине ниже 5 метров принадлежат федералам.

---------------------

Имею своё мнение. Но с ним не согласен.



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  • 15 | 19.06.2019, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 19.06.2019, 10:25 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30104 | Рейтинг: -701
Недра, значит, на глубине ниже 5 метров принадлежат федералам.
Воздух с продуктами переработки и прочими отходами - населению, из которых большинство - башкиры.

Пока что воздух не представляет ценности. А то федералы забрали бы.

Нашлись бы Твердышевы-Мясниковы - владельцы воздуха.
А пока - на те башкиры, что нам не гоже
===
у вас всё же женский подход к проблеме!
Воздух, в виде тайги которую ежегодно планомерно сжигает Путин, забрали, но его остатки в виде леса который, практически, задаром отдают китайцам. (именно лес перерабатывает углекислый газ в кислород. Более весомую часть кислорода вырабатывает планктон океана).
Уже дикие животные поменяли миграционные потоки!



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  • 16 | 19.06.2019, 18:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 19.06.2019, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 19.06.2019, 10:25 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30104 | Рейтинг: -701
Недра, значит, на глубине ниже 5 метров принадлежат федералам.
Воздух с продуктами переработки и прочими отходами - населению, из которых большинство - башкиры.
Пока что воздух не представляет ценности. А то федералы забрали бы.
Нашлись бы Твердышевы-Мясниковы - владельцы воздуха.
А пока - на те башкиры, что нам не гоже
===
у вас всё же женский подход к проблеме!
Воздух, в виде тайги которую ежегодно планомерно сжигает Путин, забрали, но его остатки в виде леса который, практически, задаром отдают китайцам. (именно лес перерабатывает углекислый газ в кислород. Более весомую часть кислорода вырабатывает планктон океана).
Уже дикие животные поменяли миграционные потоки!
-----
===
с пару лет назад смог сибирских лесных пожаров я с учалинцем наблюдал над их знаменитой горой Ташбеек - это к западу от Учалов.



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  • 17 | 19.06.2019, 18:29 | Автор: Не зарегистрирован
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то, что активисты "Дыши Сибай" не требуют конкретных действий свидетельствует об их сотрудничестве с Радием! И весь кстати им награждённые!



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  • 18 | 19.06.2019, 18:40 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12415 | Рейтинг: -1904,1
13 | 19.06.2019, 12:44 | Автор: ALMA02
Публикации: 0 | Комментарии: 22 | Рейтинг: +0,4

Башкирское "ЯБЛОКО" провело несколько пикетов в защиту жителей Сибая и других территорий Башкирии
_____________________________________________
На соседней ветке яблочник Золотарёв рассказал, чем на самом деле занимается "партия" Яблоко.
Чмошники даже не то что бросили своего активиста в беде, а даже поспособствовали его смерти.
Ты (на Вы не могу) фантазиируй на тему Яблока один и в темноте.



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  • 19 | 19.06.2019, 18:44 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12415 | Рейтинг: -1904,1
Хотя по настоящему презрением к Яблоку я проникся именно благодаря Полякову. И Наумкину.
До этого просто относился с пренебрежением к этой, с позволения сказать "партии".



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  • 20 | 19.06.2019, 18:46 | Автор: Корней
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Ах да, ещё и Золотарёву.
Уникальный коллектив собрало местное Яблоко.



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