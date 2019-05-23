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Рамиль Рахматов: Выборы главы Башкирии станут референдумом о доверии Хабирову

  • Опубликовано: ПроУфу | 21.06.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 12743 | Комментарии: 66
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Сегодня завершился период, в который, согласно законодательству, возможно выдвижение кандидатов на пост главы Республики Башкортостан. Даже на этом предварительном этапе можно сделать выводы, что выборы для Радия Хабирова пройдут в форме референдума о доверии, а власти не стали усложнять себе жизнь даже имитацией политической борьбы. Некоторые аспекты текущей кампании мы обсудили с политологом Сергеем Лаврентьевым.

Рамиль Рахматов: Выборы главы Башкирии станут референдумом о доверии Хабирову


Парламентские «спойлеры» и позор в КПРФ

Для начала напомним читателю, что республиканское законодательство на выборах главы региона не предусматривает самовыдвижения. Кроме этого, есть муниципальный фильтр, который создает второй, почти непреодолимый, барьер для несогласованных кандидатов. Реалии всех местных выборов таковы, что процент депутатов даже от парламентских партий в местных и районных советах ничтожно мал. Оно и понятно, когда и зачем ЦИК РБ «рисовал» на местных выборах КПРФ менее 3%. Проще говоря, ни один из кандидатов, кроме Радия Хабирова, не сможет пройти муниципальный фильтр, если своими подписями не поделятся представители «Единой России» и самовыдвиженцы. В общем, система, построенная при участии самого Радия Хабирова, четко стоит на защите его интересов в качестве кандидата.

Еще зимой депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко сообщил нам, что не имеет желания участвовать в выборах. Он пояснил, что получение от башкирской машины выборов (так и хочется написать «фальсификации») результата на уровне 10% уронит его авторитет внутри самой партии. Не горели желанием и местные системные партийцы вроде Ильгама Галина. Обоих не один раз вызывали на разговор в башкирский Белый дом, но они воздержались от искушения. Был выбран самый простой, но не менее от этого позорный, путь выдвижения первого секретаря рескома Юнира Кутлугужина. Дело в том, что в районных ячейках осталось немало идейных ветеранов, и появилась перспективная молодежь. Когда такие молодые лидеры, как Диана Демидова и Альберт Рахматуллин, шумели и боролись на низовом уровне, то руководство рескома благодушно молчало, но в серьезную политику пыталось их не пускать. Демидова вообще, по мнению рескома, выплыла за буйки, когда плотно вписалась в сибайскую историю.

Конфликты с районными комитетами партии у руководства КПРФ были регулярными. Наиболее громкой и трагичной оказалась ситуация в Кумертау, где местный партиец ушел из жизни.

Юнир Кутлугужин сам добавил фарса накануне и в ходе партийной конференции, куда силами охраны не были допущены многие лица, которые желали выдвинуть свою кандидатуру. Шум и скандал не привели к отмене результатов конференции, но среди недопущенных были вплоть до руководителей райкомов. Этот лихорадочный позор еще аукнется коммунистам. Но мы знаем точно, что за этот позор будет заплачено прохождением муниципального фильтра, поэтому кандидат Кутлугужин дойдет до сентября.

Как обычно без скандалов и без интриги, выдвинулся Иван Сухарев от ЛДПР. Устав партии не предполагает какой-либо интриги, а лишь четкое решение федерального руководства партии. Господин Сухарев и его команда не будут особо заниматься избирательной кампанией, пройдут не без помощи властей муниципальный фильтр и спокойно отреагируют на результат голосования.

Аналогично обстоит и дело с кандидатом от «Справедливой России» Юрием Игнатьевым. Но для него это еще и проба собственного политического веса. Он в любом случае после выборов в сентябре будет в плюсе.

Все кандидаты от парламентских партий получат подписи муниципальных депутатов, считает политолог Сергей Лаврентьев.

– Они выполняют свою роль. Кто-то – перед Администрацией, кто-то – перед федеральным руководством партии. Но проблем они не создадут, поэтому фильтр им дадут преодолеть.

Выборы пройдут в форме референдума о доверии врио главы РБ. Проблему у него могут появиться не из-за конкурентов, а из-за общего недовольства и каких-то конкретных ситуаций (ЧП, экологических инцидентов). Сибай – тому пример. Недовольство есть, об этом говорит факт появления у Радия Хабирова антирейтинга. Он небольшой, на уровне до 10%, но он есть.

Модели и блогеры

С парламентскими партиями вроде бы разобрались, а вот с их «малыми» коллегами мы увидели спектакль в жанре фарса. Блогер и журналист Евгения Куцуева, которая в последнее время довольно критично отзывалась о ситуации в республике, уже была записана во «враги режима». Поэтому без всякого внешнего проявления уважения ее родная «Партия Роста» буквально прокатила Куцуеву мимо выдвижения. Решение партии поддержать кандидатуру врио главы РБ Радия Хабирова говорит само за себя.

Выдвижение известного блогера Владимира Кобзева, он же Кабзон, началось с путаницы. Какая-то очередная партия пенсионеров была ликвидирована, потом выяснилось, что не та. В общем, Кабзон пока в деле. Фильтра муниципалов он не пройдет, но, как нам кажется, он и не ставит такой цели. Для него важнее обозначить болевые проблемы республики в сфере транспорта, сбора и переработки мусора и т.д. В этом отношении роль Кабзона явно несет определенную пользу. Хотя повторимся, никто ему не даст пройти фильтра, ведь это чревато, что подтвердилось на примере Зеленского.

Выдвижение Сании Тимасовой от «Зеленых» представляется нам фейковым. Она называет себя бизнесвумен, блогером и хозяйкой модельного бизнеса. Однако сервис Kartoteka.ru не показывает ее участия или руководства в юридических лицах. Это либо серая зона, либо просто игра. Шансов пройти муниципальный фильтр у нее нет.

И это потому, что на роль главного спойлера в лице прекрасного пола назначена Зульфия Гайсина. Госпожа Гайсина называет себя главным защитников прав обманутых дольщиков перед лицом власти. Она регулярно присутствует на оперативках в Правительстве, делит дольщиков на «нормальных» и «ненормальных». Однако все больше людей, с которыми она работала раньше, стараются от нее дистанцироваться. Мы не будем говорить в подробностях, но слухи ходят не очень хорошие. Тем не менее, позволим себе спрогнозировать, что ей окажут помощь в сборе подписей муниципальных депутатов. Даже партия подобрана неслучайно – «Яблоко». Вроде как либеральная, а с другой стороны, в последние годы показавшая себя абсолютно лояльной к властям республики.

Выдвижение от «Патриотов России» экс-банкира Рафиса Кадырова – это реализация амбиций для него и возможность заработать для партийного руководства отделения. При этом размер этого заработка будет сильно зависеть от прохождения муниципального фильтра.

Сергей Лаврентьев не исключает, что господину Кадырову могут помочь с прохождением муниципального фильтра.

– Для старшего поколения он запомнился в негативном свете, а молодежь его просто не знает. Но при этом Радию Хабирову надо кого-то «побеждать».

Ну не женщину же? Кандидаты от парламентских слишком привычные и скучные. А здесь эпатажный образ, который будет соответственно высказываться, может сделать что-то неожиданное, что придаст интерес к выборам у зрителя. Такого кандидата красиво побеждать.

Башкирские общественники-неудачники

Башкирских активистов в большинстве своем можно назвать неудачниками выборных кампаний последних лет. Наиболее трагично дело обстоит с Айратом Дильмухметовым, который еще год назад заявил о своем участии в выборах. Однако в итоге он получил статус обвиняемого по трем статьям и нары в СИЗО. Его дело в контексте выборов заслуживает отдельной публикации. А пока мы лишь отметим, что его агитация и программа были самыми выстроенными из программ башкирских активистов.

Рамиля Саитова около полутора месяцев назад начала работать в районах и говорить о своем выдвижении. При этом она изначально не особо задумывалась о партии, через которую пойдет. В итоге ее поражение в КПРФ, где ее просто физически не пустили на конференцию, было предопределено.

В аналогичной ситуации оказались и выдвиженцы Фаиль Алчинов (БОО «Башкорт») и Гарифулла Япаров (РОО «Конгресс башкирского народа РБ»).

Башкирское национальное движение, в отдельности и в целом, в очередной раз оказалось не готово к избирательной кампании и участию в выборах.

Поэтому от имени всего башкирского народа свое одобрение Радию Хабирову выразит официозный МСОО Всемирный Курултай (конгресс) башкир уже в конце этого месяца.

– Съезд Всемирного Курултая башкир – это ритуал. На нем даже может и не называться имя кандидата. Но обязательно прозвучит всемерная поддержка текущего курса. Да, это мероприятие для того и задумано.

Поэтому его организаторов текущие скандалы с делегатами мало волнуют. Все пройдет так, как им надо. Этот ритуал проводился всегда и со всеми такими организациями. Собор русских прошел и свое одобрение выразил. У татар он еще пройдет. В общем, все эти съезды пройдут строго до 8 сентября, – комментирует Сергей Лаврентьев.

Рамиль Рахматов, ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 21.06.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какое нахрен доверие!!!!
Если я буду перечислять все что наворотил радий, то админ мою статью просто не пропустит в связи с её объемом!
Радий не позорься, уходи...



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  • 2 | 21.06.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Любая фальсификация итогов выборов-заявка на коррупцию и продолжение политики Рахимова-Хамитова.Все время шило на мыло меняют.



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  • Гость
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  • 3 | 21.06.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
-Радия нахрен выгнал из своего окружения даже муртаза
-Радия нахрен выгнал из своего окружения даже путин
-Радий не справился с руководством провинциального города Красногорск, отзывы о его жизнедеятельности Вы можете найти в интернете
- И "вдруг" он становится ИО башлыка страны башкир?!
С какого такого бадуна это бездарь претендует на на столь высокую должность?!
Я обращаюсь к башкирам: Вас совсем за идиотов считают, неужели до Вас ничего до сих пор не доходит? Ну прикиньте хрен к носу...



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  • 4 | 21.06.2019, 10:39 | Автор: Виктор
    Публикации: 166 | Комментарии: 1791 | Рейтинг: +488,7
"Рамиль Рахматов: Выборы главы Башкирии станут референдумом о доверии Хабирову".

______________________________

1. Бывший Следователь МГБ днр - Рамиль Рахматов: Выборы главы Башкирии станут референдумом о доверии Хабирову (чиновник АП РФ участвовавший в "присоединении" Крыма лично февраль и март 2014, работал и по днр, имеет за это две награды от Аксенова, с кем и работал в Крыму).

2. Следователи в Голландии официально обвинили Гиркина (Стрелкова) лично в соучастии сбивания Боинга в небе Украины июль 2014, и по сути, умышленном спланированном убийстве 298 мирных граждан Европы и Австралии, из них 80 - дети!!!....

Выложены аудио разговоров Гиркина и Аксенова, Бородая и Суркова по доставке в днр средств ПВО типа БУК, незадолго до трагедии. Есть их номера телефонов (Суркрва, Аксенова и Гиркина, Брордая) и речь опознана экспертами следовательской группы официально. Есть обещания Суркова и Аксенова получить средства ПВО в днр Гиркину и Бородаю, что и было сделано.

3. Хабиров тесно работал с Сурковым и Аксеновым, с Крымом и Донбассом, в это время - весна и лето 2014. А чем они занимались? Как близко к Буку и Боингу, к танкам Т90 и Градам, оружию, снарядам, деньгам для сепаратистов?

4. Доверие к Хабирову от населения?

Принимается закон по запрету Курултаем митингов в скверах. Взято под контроль СМИ. Даже по Сибаю, он утверждает, там нет заболеваний жителей от карьера …

УИКи нарисуют столько, сколько закажет. Зачем им доверие?

Хотя. Я не прав.

Ленину, Сталину в СССР и еще усатому в Германии, Муссолини в Италии, народы доверяли и любили. Трагедия.

Так устроены люди. Не понимают. Равнодушны. Под гипнозом госпропаганды. Агрессивны. Все это известно и хорошо изучено.



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  • 5 | 21.06.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 21.06.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
Какое нахрен доверие!!!!
Если я буду перечислять все что наворотил радий, то админ мою статью просто не пропустит в связи с её объемом!
Радий не позорься, уходи...
Изображение Гость
2 | 21.06.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Любая фальсификация итогов выборов-заявка на коррупцию и продолжение политики Рахимова-Хамитова.Все время шило на мыло меняют.
===
0 каком позоре вы утверждаете, это относятся к людям имеющим понятие: "Честь имею!"
Проводится операция спецслужб по имитации выборного процесса с целью захвата власти в РБ !
Вахимов-Хамитов всего лишь исполнители воли Путина, в архаичном наименовании: "приказчики", даже не губернаторы.

Упомянутая 3.Р.Гайсина на вид надменно-циничная женщина. Если "ЯБЛОКО" не аннулирует её выдвижение, то Явлинский, в буквальном смысле, вобьёт кол в имидж партии.

Д.Демидова чётко исполняла волю власти: Не допустить эвакуации г. Сибай, они даже провели детское спортивное соревнование на ими отравленном воздухе, добавив, впрочем в разбежку по времени, и соревнование взрослых.



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  • 6 | 21.06.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 21.06.2019, 10:39 | Автор: Виктор
Публикации: 166 | Комментарии: 1789 | Рейтинг: +488,2
"Рамиль Рахматов: Выборы главы Башкирии станут референдумом о доверии Хабирову".
______________________________
1. Бывший Следователь МГБ днр - Рамиль Рахматов:
===
===
В.С.!
Уточните, пож-та, "Р.Рахматов = следак МГБ ДНР" ТАК ИЛИ НЕТ?



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1

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  • 7 | 21.06.2019, 11:43 | Автор: Виктор
    Публикации: 166 | Комментарии: 1791 | Рейтинг: +488,7
Для 6.

"Уточните, пож-та, "Р.Рахматов = следак МГБ ДНР" ТАК ИЛИ НЕТ?".
________________________

Был им (как он говорил) полгода в Донецке. февраль 2015 - июнь 2015.

Вот же есть фото его. Он их в ВК выложил открыто.

http://journalufa.com/17697-voin-osvoboditel-okkupant-v-ukra
ine.-zhurnalist-iz-bashkirii-ramil-rahmatov.html



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  • 8 | 21.06.2019, 11:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64506 | Рейтинг: +12185,3
С сайта "Миротворец", где Украина публикует данные тех, кого считает причастными с оккупации Крыма и Донбасса:

Рахматов Рамиль Радмирович / Рахматов Раміль Радмірович / Rahmatov Ramil Radmirovich
Дата рождения: 14.12.1981
Страна: Россия
Адрес: Башкортостан, г. Уфа
Незаконное пересечение Государственной границы Украины.
Находился в р-не н.п. Донецк, Снежное в феврале-июне 2015 г. Не исключено: участие в боевых действиях против ВСУ, участие в допросах военнопленных.
Журналист. Член МОП (Молодежная общественная палата). Председатель Совета местного отделения партии «Справедливая Россия» (Архангельский р-н Республики Башкортостан).
Дата рождения: 14.12.1981 г.
Страница в соцсети: https://vk.com/romel1981, вк1
Веб-сайт: http://RamilRakhmatov.livejournal.com, http://bashkiria.spravedlivo.ru/00669640.html
контакты: боевики Атауллин Ильдар, Исламшин Ришат

Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.

Ссылку дам. но она роскомпозором блокируется и если только у вас есть VPN - то откроется. Это - для проверки тем. кто не поверит моему копипасту.

https://myrotvorets.center/criminal/raxmatov-ramil-radmirovi
ch/



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3

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  • 9 | 21.06.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7-ому.
Благодарю, а я думал, что он нормальный человек, оказывается агрессор



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  • Гость
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  • 10 | 21.06.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В г. Макеевка, а он давно территориально соединился с Донецком, жил, по старым данным, мой друг Доника Александр.
Когда Путин начал там войну, так на душе стало скверно, - что обо мне должен думать, если жив остался, мой друг, отличный человек!!!



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  • Участник
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  • 11 | 21.06.2019, 12:02 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17829 | Рейтинг: -3104,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Этот укроп Золотарев ведет себя точно так же, как и всякий укроп. Им хотелось бы, чтобы никаких добровольцев из России не было в ДНР и ЛНР, никакого оружия в республиках не было бы, а укропы бы вырезали всех в ДНР и ЛНР. Укропов на Украине еще можно понять, а в чем задача внутреннего укропа? Причем окопался этот укроп в Башкирии, где отношение украинцам более, чем толерантно. Значит все внутренние украинцы такие же, как Золотарев. И как после этого должен народ относиться к украинцам Башкирии?



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4

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  • 12 | 21.06.2019, 12:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64506 | Рейтинг: +12185,3
Рамиль Рахматов: Выборы главы Башкирии станут референдумом о доверии Хабирову
_______________________________
Многобукофф читать не стала, а судя по заголовку(он не искажен. а такой как в ПроУфу) Рахматов - идиот. Какой. бля. референдум?!?!?!
Протоколы уже с нужными циферками и ФИО лесников - заготовлены.
Ходи-неходи, голосуй-неголосуй - результат будет 65-73% - на чо спорим?



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3

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  • 13 | 21.06.2019, 12:17 | Автор: Виктор
    Публикации: 166 | Комментарии: 1791 | Рейтинг: +488,7
Повторно. Мое личное обращение. Граждане из партии Яблоко в РБ.

В том числе, Сергей Наумкин, Гафур Гилязов и нынешний "бригадир нового набора" Яблоко РБ (с фальшивыми протоколами о принятии в партию) - Альберт Хусаинов.

Вы почему не отвечаете на комментарии 29, 33, 52??? (К статье про демократов и националистов . УЖ, 19.6.19)

2. Еще раз. Вы не занимаетесь политической деятельностью.

Вы подыгрываете власти, например выдвигая таких персон: Виталия Буркина, Зульфию Гайсину.

Еще Андрея Потылицина, попробуйте выдвинуть или Костантина Чадлина. Хусаинов и сейчас - Чадлина уважает, дружил, хорошо отзывается, они оба - футбольные фанаты.

Все эти граждане, начиная с Зульфии Гайсиной, НЕ ИМЕЮТ к Яблоку и его политике, что описаны в Программе и целях, НИКАКОГО отношения.

Гайсина - удобный кандидат для власти. Возможно, и очень вероятно, АП и Хусаинов, договорились по Гайсиной. Зарегистрируют ее.

Гайсина не была и не является политической оппозицией власти. Встроенный элемент. Укрепляет. Умеренно критикуя по дольщикам.

Более того. Яблоко в РБ, при Хусаинове, стало именно ИМИТАЦИЕЙ политической демократической оппозиции авторитарной власти и режиму.

Смотрим сайт Яблока РБ. Митинги и пикеты, статьи. Почти - Никакой политики, за время бригадира Хусаинова. Ноль.

Подписи для Явлинского, это политика, но тогда рулил Гилязов.

Требовать чистый воздух для Сибая и РБ, это совсем - не политика.

Приносить цветы к памятникам воинов на 9 мая, это - не политика. Дело хорошее, но не политика. Например, убрать памятники типа "мяснику" ("браконьеру российского народа") - Жукову, и Сталину, (и Ленину), вдребезги проигравшим почти все сражения 41 и 42 годов, это - политика.

Провести конференцию на 9 мая по причинам Второй мировой войны, а не Великой Отечественной войны, это - политика. Но здесь, Хусаинов вполне думает, как секретарь обкома КПСС.

Выходить по 3 числам с протестом "против увеличения возраста пенсий в стране", что ведет несколько войн, за пределами ее границ, это - не политика. И даже, не экономические требования. Кто-то же должен работать, для денег на войны. И на содержание Крыма и Донбасса, и Сирии.

Единственное, политическое действие, как дем оппозиции, выдвижение Явлинского с требованиями мира и против войны. Но - это работа Гилязова.

Да, статьи Гилязова и Наумкина - политика. Согласен.

Ждем ваших ответов, члены партии Яблоко в РБ. Не только мне они важны, но и многим в обществе гражданам.

Мое предложение - ВЫГОНИТЕ с ПОЗОРОМ - Хусаинова из Яблока, даже ТОЛЬКО за то,

что он принудил (я это точно знаю, мне Поляков подробно все про увольнение рассказал, и Хусаинов сам подтвердил, он много раз требовал от Эдика написать заявление на увольнение по собственному желанию, уволиться из Яблока РБ, за два месяца до смерти, еле живого. Ноябрь 2018.

Это, если вы Демократы и просто НОРМАЛЬНЫЕ Люди. Выгоните Хусаинова с позором.

Вас поймет народ.

А иначе - вы с ним ВМЕСТЕ отвечаете за его преступное увольнение умирающего товарища.

Я открыто высказал вам. Отвечайте публично.



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  • 14 | 21.06.2019, 12:29 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17829 | Рейтинг: -3104,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Приносить цветы к памятникам воинов на 9 мая, это - не политика. Дело хорошее, но не политика. Например, убрать памятники типа "мяснику" ("браконьеру российского народа") - Жукову, и Сталину, (и Ленину), вдребезги проигравшим почти все сражения 41 и 42 годов, это - политика.
--------
Вот уже за это я буду обязан гнобить хохлов. Надеюсь, народ меня правильно поймет. Сколько можно терпеть змею за пазухой?



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  • 15 | 21.06.2019, 12:47 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11661 | Рейтинг: -1891,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Приносить цветы к памятникам воинов на 9 мая, это - не политика. Дело хорошее, но не политика. Например, убрать памятники типа "мяснику" ("браконьеру российского народа") - Жукову, и Сталину, (и Ленину), вдребезги проигравшим почти все сражения 41 и 42 годов, это - политика.

Провести конференцию на 9 мая по причинам Второй мировой войны, а не Великой Отечественной войны, это - политика. Но здесь, Хусаинов вполне думает, как секретарь обкома КПСС.
-------------

Во дает, а.

Совсем озверел.



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4

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  • 16 | 21.06.2019, 12:52 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11661 | Рейтинг: -1891,3
Виктор, то есть ты не считаешь ту войну Великой Отечественной, так что-ли?

Не подумай, я не удивлен, в курсе, что либерасты не признают этого, но все же еще раз, послушал бы твои доводы.



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5

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  • 17 | 21.06.2019, 12:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64506 | Рейтинг: +12185,3
либерасты не признают
_________________________
Педерасты любят либерастов.
Е.Ройзман



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  • 18 | 21.06.2019, 13:00 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11661 | Рейтинг: -1891,3
Педерасты любят либерастов.
Е.Ройзман
-----------------------

Хаха!

Знаем!



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7

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  • 19 | 21.06.2019, 13:01 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11661 | Рейтинг: -1891,3
21.06.19. Заметка от журналистов.

"В Москве вспомнили зачистку Мариуполя, в честь которой Зеленский скакал по фонтанам. На прошлой неделе на украине состоялись как минимум два «мероприятия», от которых Владимир Зеленский, позиционирующий себя как миротворец,, мог уклониться.

Однако «гарант мира» предпочёл чествовать украинских нацистов и карателей.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вообще, это посещение Мариуполя (Зеленским – ред.), там уровень цинизма почти в каждом мероприятии зашкаливает. Человек выступает на сцене в честь пятилетия «освобождения» Мариуполя от неких боевиков, при этом даже не обращает внимания, что единственным организатором этих торжеств на той сцене официально значится полк «Азов». То самое неонацистское национал-социалистическое образование, которое собирало ультра-радикалов, которое создано на базе Социал-национальной Ассамблеи украины, и, собственно, этот неонацистский «волчий крюк» является её символом», – заявил историк и политолог Владимир Корнилов.



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  • 20 | 21.06.2019, 13:01 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11661 | Рейтинг: -1891,3
«Теперь Зеленский участвует в мероприятии, организованном этим самым ультранационалистическим формированием, которое официально объявляло в 2014 году, что будет бороться за белую расу и так далее, достаточно работы Билецкого прочитать», – констатировал эксперт.

«Мало кто обратил внимание, там отдельно состоялись чествования полка «Азов», правда, Зеленский в это время отсутствовал, там Аваков принимал эти парады. Так вот, выступал бывший гауляйтер украины в Донбассе Тарута и прямо несколько раз (я сначала подумал – оговорился) повторил: спасибо боевикам «Азова» за то, что они остановили Новороссию, официально со сцены называл их боевиками под аплодисменты, что, да, эти боевики участвовали в зачистке Мариуполя, причём, почти пустого, на самом деле. Да, там были самодеятельность, строили небольшие баррикады сами жители, танки прошли через них», – добавил политолог.



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