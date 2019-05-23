"Рамиль Рахматов: Выборы главы Башкирии станут референдумом о доверии Хабирову".

Сегодня завершился период, в который, согласно законодательству, возможно выдвижение кандидатов на пост главы Республики Башкортостан. Даже на этом предварительном этапе можно сделать выводы, что выборы для Радия Хабирова пройдут в форме референдума о доверии, а власти не стали усложнять себе жизнь даже имитацией политической борьбы. Некоторые аспекты текущей кампании мы обсудили с политологом Сергеем Лаврентьевым.Парламентские «спойлеры» и позор в КПРФДля начала напомним читателю, что республиканское законодательство на выборах главы региона не предусматривает самовыдвижения. Кроме этого, есть муниципальный фильтр, который создает второй, почти непреодолимый, барьер для несогласованных кандидатов. Реалии всех местных выборов таковы, что процент депутатов даже от парламентских партий в местных и районных советах ничтожно мал. Оно и понятно, когда и зачем ЦИК РБ «рисовал» на местных выборах КПРФ менее 3%. Проще говоря, ни один из кандидатов, кроме Радия Хабирова, не сможет пройти муниципальный фильтр, если своими подписями не поделятся представители «Единой России» и самовыдвиженцы. В общем, система, построенная при участии самого Радия Хабирова, четко стоит на защите его интересов в качестве кандидата.Еще зимой депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко сообщил нам, что не имеет желания участвовать в выборах. Он пояснил, что получение от башкирской машины выборов (так и хочется написать «фальсификации») результата на уровне 10% уронит его авторитет внутри самой партии. Не горели желанием и местные системные партийцы вроде Ильгама Галина. Обоих не один раз вызывали на разговор в башкирский Белый дом, но они воздержались от искушения. Был выбран самый простой, но не менее от этого позорный, путь выдвижения первого секретаря рескома Юнира Кутлугужина. Дело в том, что в районных ячейках осталось немало идейных ветеранов, и появилась перспективная молодежь. Когда такие молодые лидеры, как Диана Демидова и Альберт Рахматуллин, шумели и боролись на низовом уровне, то руководство рескома благодушно молчало, но в серьезную политику пыталось их не пускать. Демидова вообще, по мнению рескома, выплыла за буйки, когда плотно вписалась в сибайскую историю.Конфликты с районными комитетами партии у руководства КПРФ были регулярными. Наиболее громкой и трагичной оказалась ситуация в Кумертау, где местный партиец ушел из жизни.Юнир Кутлугужин сам добавил фарса накануне и в ходе партийной конференции, куда силами охраны не были допущены многие лица, которые желали выдвинуть свою кандидатуру. Шум и скандал не привели к отмене результатов конференции, но среди недопущенных были вплоть до руководителей райкомов. Этот лихорадочный позор еще аукнется коммунистам. Но мы знаем точно, что за этот позор будет заплачено прохождением муниципального фильтра, поэтому кандидат Кутлугужин дойдет до сентября.Как обычно без скандалов и без интриги, выдвинулся Иван Сухарев от ЛДПР. Устав партии не предполагает какой-либо интриги, а лишь четкое решение федерального руководства партии. Господин Сухарев и его команда не будут особо заниматься избирательной кампанией, пройдут не без помощи властей муниципальный фильтр и спокойно отреагируют на результат голосования.Аналогично обстоит и дело с кандидатом от «Справедливой России» Юрием Игнатьевым. Но для него это еще и проба собственного политического веса. Он в любом случае после выборов в сентябре будет в плюсе.Все кандидаты от парламентских партий получат подписи муниципальных депутатов, считает политолог Сергей Лаврентьев.– Они выполняют свою роль. Кто-то – перед Администрацией, кто-то – перед федеральным руководством партии. Но проблем они не создадут, поэтому фильтр им дадут преодолеть.Выборы пройдут в форме референдума о доверии врио главы РБ. Проблему у него могут появиться не из-за конкурентов, а из-за общего недовольства и каких-то конкретных ситуаций (ЧП, экологических инцидентов). Сибай – тому пример. Недовольство есть, об этом говорит факт появления у Радия Хабирова антирейтинга. Он небольшой, на уровне до 10%, но он есть.Модели и блогерыС парламентскими партиями вроде бы разобрались, а вот с их «малыми» коллегами мы увидели спектакль в жанре фарса. Блогер и журналист Евгения Куцуева, которая в последнее время довольно критично отзывалась о ситуации в республике, уже была записана во «враги режима». Поэтому без всякого внешнего проявления уважения ее родная «Партия Роста» буквально прокатила Куцуеву мимо выдвижения. Решение партии поддержать кандидатуру врио главы РБ Радия Хабирова говорит само за себя.Выдвижение известного блогера Владимира Кобзева, он же Кабзон, началось с путаницы. Какая-то очередная партия пенсионеров была ликвидирована, потом выяснилось, что не та. В общем, Кабзон пока в деле. Фильтра муниципалов он не пройдет, но, как нам кажется, он и не ставит такой цели. Для него важнее обозначить болевые проблемы республики в сфере транспорта, сбора и переработки мусора и т.д. В этом отношении роль Кабзона явно несет определенную пользу. Хотя повторимся, никто ему не даст пройти фильтра, ведь это чревато, что подтвердилось на примере Зеленского.Выдвижение Сании Тимасовой от «Зеленых» представляется нам фейковым. Она называет себя бизнесвумен, блогером и хозяйкой модельного бизнеса. Однако сервис Kartoteka.ru не показывает ее участия или руководства в юридических лицах. Это либо серая зона, либо просто игра. Шансов пройти муниципальный фильтр у нее нет.И это потому, что на роль главного спойлера в лице прекрасного пола назначена Зульфия Гайсина. Госпожа Гайсина называет себя главным защитников прав обманутых дольщиков перед лицом власти. Она регулярно присутствует на оперативках в Правительстве, делит дольщиков на «нормальных» и «ненормальных». Однако все больше людей, с которыми она работала раньше, стараются от нее дистанцироваться. Мы не будем говорить в подробностях, но слухи ходят не очень хорошие. Тем не менее, позволим себе спрогнозировать, что ей окажут помощь в сборе подписей муниципальных депутатов. Даже партия подобрана неслучайно – «Яблоко». Вроде как либеральная, а с другой стороны, в последние годы показавшая себя абсолютно лояльной к властям республики.Выдвижение от «Патриотов России» экс-банкира Рафиса Кадырова – это реализация амбиций для него и возможность заработать для партийного руководства отделения. При этом размер этого заработка будет сильно зависеть от прохождения муниципального фильтра.Сергей Лаврентьев не исключает, что господину Кадырову могут помочь с прохождением муниципального фильтра.– Для старшего поколения он запомнился в негативном свете, а молодежь его просто не знает. Но при этом Радию Хабирову надо кого-то «побеждать».Ну не женщину же? Кандидаты от парламентских слишком привычные и скучные. А здесь эпатажный образ, который будет соответственно высказываться, может сделать что-то неожиданное, что придаст интерес к выборам у зрителя. Такого кандидата красиво побеждать.Башкирские общественники-неудачникиБашкирских активистов в большинстве своем можно назвать неудачниками выборных кампаний последних лет. Наиболее трагично дело обстоит с Айратом Дильмухметовым, который еще год назад заявил о своем участии в выборах. Однако в итоге он получил статус обвиняемого по трем статьям и нары в СИЗО. Его дело в контексте выборов заслуживает отдельной публикации. А пока мы лишь отметим, что его агитация и программа были самыми выстроенными из программ башкирских активистов.Рамиля Саитова около полутора месяцев назад начала работать в районах и говорить о своем выдвижении. При этом она изначально не особо задумывалась о партии, через которую пойдет. В итоге ее поражение в КПРФ, где ее просто физически не пустили на конференцию, было предопределено.В аналогичной ситуации оказались и выдвиженцы Фаиль Алчинов (БОО «Башкорт») и Гарифулла Япаров (РОО «Конгресс башкирского народа РБ»).Башкирское национальное движение, в отдельности и в целом, в очередной раз оказалось не готово к избирательной кампании и участию в выборах.Поэтому от имени всего башкирского народа свое одобрение Радию Хабирову выразит официозный МСОО Всемирный Курултай (конгресс) башкир уже в конце этого месяца.– Съезд Всемирного Курултая башкир – это ритуал. На нем даже может и не называться имя кандидата. Но обязательно прозвучит всемерная поддержка текущего курса. Да, это мероприятие для того и задумано.Поэтому его организаторов текущие скандалы с делегатами мало волнуют. Все пройдет так, как им надо. Этот ритуал проводился всегда и со всеми такими организациями. Собор русских прошел и свое одобрение выразил. У татар он еще пройдет. В общем, все эти съезды пройдут строго до 8 сентября, – комментирует Сергей Лаврентьев.