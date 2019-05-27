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Пустопорожняя болтовня с нахмуренной физиономией

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Избирательный подход к собеседникам. Спикер Курултая немного поговорил с представителями политических партий.

Пустопорожняя болтовня с нахмуренной физиономией


В парламенте Башкирии вчера прошла ежегодная встреча с представителями политических партий. Предполагалось, что с лидерами местных отделений 23 избирательных объединений будут общаться руководитель администрации главы республики Александр Сидякин, спикер Курултая Константин Толкачев и председатель Центризбиркома Илона Макаренко, однако господин Сидякин не пришел, а господин Толкачев досидел только до половины. За это время он успел призвать непарламентские партии выйти из «спячки» и отойти от формальной деятельности, но на заданные ему острые вопросы не ответил или ограничился уклончивыми формулировками.

Встреча руководства республики с местными лидерами парламентских и непарламентских политических партий позиционировалась пресс-службой Курултая как «разговор о совершенствовании республиканского и федерального законодательства» и вовлечении партий в этот процесс. За круглым столом собрались представители трех парламентских («Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ) и 20 непарламентских партий, Константин Толкачев, Илона Макаренко и председатели постоянных комитетов Курултая. Александр Сидякин на приглашение не откликнулся.

Перед началом встречи в разговоре с журналистами Константин Толкачев посетовал, что большинство из 47 региональных отделений партий в республике существуют лишь формально, «это так называемые однодневки».

Впрочем, на самой встрече господин Толкачев предпочел сменить риторику. Он приветствовал участников словами о том, что каждая из этих партий имеет «определенный рейтинг и авторитет» и каждая «отражает интересы электората», отметив, что многие из собравшихся участвуют в экспертных советах при комитетах Курултая и в рабочих группах, и это стало «большим подспорьем в работе парламента». Конкретных примеров сотрудничества с непарламентскими партиями (из них в Курултае представлен только один депутат от «Зеленых») господин Толкачев не привел.

Затем спикер предложил перейти к вопросам. Глава башкирского отделения «Родной партии» Владимир Чепушканов (партия называет основной миссией выделение каждому россиянину бесплатного земельного участка под родовое поместье) предложил господину Толкачеву продегустировать иван-чай и подсолнечное масло собственного производства и пригласил его посмотреть одно из родовых поместий — «Чудосвет» под Нефтекамском. Это «развивающееся село, а не что-то дореволюционное, как нам преподносят», заверил господин Чепушканов, добавив, что таких «Чудосветов» в республике уже 15.

А что, если каждый захочет иметь свое родовое поместье?»— поинтересовался спикер. «Каждый не захочет»,— заверил господин Чепушканов.

Тут глава регионального отделения «Патриотов России» Загир Хакимов достал распечатанную речь и от имени «нескольких непарламентских партий» выступил за «расширение прав избирателей» путем смягчения муниципального фильтра на выборах главы республики. Он напомнил, что кандидатам на эту должность необходимо набрать 454 подписи муниципальных депутатов, и предложил разрешить беспартийным депутатам ставить подписи за нескольких кандидатов, чтобы оставить право выбора избирателям.

У господина Толкачева эта инициатива симпатии не вызвала. Не обсуждая ее саму, он поспешил напомнить Загиру Хакимову, что тот был депутатом Курултая и «должен знать, как оформляются законодательные инициативы» — через профильный комитет. Попытку развить тему муниципального фильтра предпринял глава местного отделения партии «Защитники отечества» Евгений Арсюков. Он предложил, кроме того, вернуть возможность баллотироваться на пост главы самовыдвиженцам. Господину Арсюкову оппонировала уже председатель ЦИК. Госпожа Макаренко заявила: «В Башкирии один из самых низких процентов подписей, которые нужно собрать кандидату». Господин Арсюков немедленно похвалил «очень удобный» официальный сайт Центризбиркома.

Глава регионального отделения партии «Яблоко» Альберт Хусаинов затронул тему запрета митингов, предложив организовать в Уфе «уголок оратора» — место, где каждый мог бы выступить по любым вопросам, не согласовывая действия с властями. Ни спикер, ни глава ЦИК на предложение не отреагировали.

Примерно в середине встречи господин Толкачев внезапно заявил, что должен уехать на совещание, и уехал, предварительно пообещав «внимательно изучить протокол собрания и все предложения».

После этого выступили главы отделений партий «Великое отечество» Александр Моржиков, «Объединенной партии людей ограниченной трудоспособности России» Владимир Горбунов и «Родины» Арсений Маслов. Первый предложил проводить опросы граждан о различных инициативах депутатов и бюджетных тратах, второй — создать НКО на базе городских служб инвалидов, третий — пересмотреть критерии нуждаемости для предоставления бесплатных участков земли многодетным семьям. Госпожа Макаренко прокомментировала инициативу господина Моржикова: «Законом это не запрещено, но непонятно, как и с помощью кого это реализовывать». Вопрос господина Горбунова пообещали «зафиксировать», а господину Маслову предложили идти в профильный комитет.

У остальных участников встречи вопросов и пожеланий не возникло.

Опрошенные „Ъ“ участники разговора затруднились оценить его результативность. «Если на мое обращение будет реакция, я буду доволен, если нет, то нет»,— сказал Загир Хакимов.

Александр Моржиков остался доволен самим фактом разговора, но расстроен, что не успел задать все вопросы.

Альберт Хусаинов заявил, что сама по себе встреча нужна, но не такая «штампованная» и проводимая «для галочки». «И что толку, что я выступал? На мое предложение даже не отреагировали»,— возмутился он.

Дарья Кучеренко, Коммерсант
Оригинал публикации






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  • 1 | 24.06.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эту встречу можно сравнить с встречей директора и заучей школы со старастоми классов. Типа : "Ну что детишки, чем не довольны, какие предложения..."
Или еще с тем моментом, когда на "Поле чудес" берут интервью у играков:
- Александр Моржиков остался доволен самим фактом разговора, но расстроен, что не успел задать все вопросы.
- Альберт Хусаинов заявил, что сама по себе встреча нужна, но не такая «штампованная» и проводимая «для галочки».
- У остальных участников встречи вопросов и пожеланий не возникло.

ЦИРИК млять!!!!!



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  • 2 | 24.06.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Метаморфозы" Путина, ключница с квасом, апостолы vs гробокопатели и нервные грузины
Личный взгляд публициста Максима Соколова на ключевые события минувшей недели



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  • 3 | 24.06.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Степан Сулакшин подсчитал все лайки и дизлайки которые ставили путину во время его "прямой" линии на всех каналах и получил истинный рейтинг доверия путину: Лайков 8%, соответственно дизлайков 92% !!!!
Так что, ули там говорить, о каком то там курултай-мурултае- вертухае



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  • 4 | 24.06.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Короче прошло Собрание ПУСТОЛАЕК !
...." призвать непарламентские партии выйти из «спячки» и отойти от
формальной деятельности, ...." долбо...бов !



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  • 5 | 24.06.2019, 11:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64519 | Рейтинг: +12184,8
24 июня 2019
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

Эксперты Aviasales сравнили минимальный бюджет отдыха в Крыму и в зарубежных странах. Об этом сообщает РИА Новости.

Самый дешевый отдых на российском полуострове на двоих составляет 53 356 рублей. Эта цена включает стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле. В то же время в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей, отмечают специалисты.

В частности, бюджет тура в Анталью (Турция) составит 31 892 рубля, в Бургас (Болгария) —41 126 рублей, в Салониках (Греция) —44 788 рублей. Отдых в Будве (Черногория) обойдется туристам в 45 127 рублей, а в Полисе (Кипр) —29 908 рублей. Таким образом, экономия на поездке составит от 11 до 40 процентов.

В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом. Лидируют в рейтинге самых популярных стран для летнего посещения Франция, Испания, Италия, США, Германия и Турция. Среди российских курортов — Севастополь, Судак, Алушта, Феодосия и Симферополь.



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  • 6 | 24.06.2019, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка ты это к чему, никак тур выбираешь. Все одно здесь будешь губой трясти. Без тебя разберемся куда нам ехать.



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  • 7 | 24.06.2019, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64519 | Рейтинг: +12184,8
Ты поедешь - куда тебе вонючке пуйло позволит.



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  • Наблюдатель
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  • 8 | 24.06.2019, 12:48 | Автор: Виктор
    Публикации: 166 | Комментарии: 1792 | Рейтинг: +488,7
На таких встречах стоит заявлять, что власть узурпирована с личным участием Толкачева, и всех руководителей региона, Рахимова, Хамитова и Хабирова. Институт выборов, ЦИК РБ, УИКи и ТИКи, превращены именно этими людьми в исполнителя их указаний, а депутаты назначены ими по спискам ими утверждаемым, что есть преступление против основ Конституции РФ и РБ, в их личных корыстных интересах.

Что фильтр НЕЗАКОНЕН, АТИ-КОНСТИТУЦИОНЕН, и ими САМИМИ придуман именно , для узурпации власти, с соучастием ер, ЛДПР, Ср, и КПРФ.

2. Заявлять, что право на свободу СМИ, и мирные митинги, записаны в Конституции РФ и РБ, а именно они, Толкачев и Хабиров, нарушают права и свободы граждан.

3. Заявлять, что по Конституции РФ и РБ, право ВЫБИРАТЬ власть, делегировать, принадлежит народу. А не им.

И это позор лично Толкачева, и Хабирова, Хамитова, Рахимова, людей из ЦИК РБ. ЦИК РФ, УИКов, что в Башкортостане НЕТ ИЗБРАННЫХ народом депутатов и руководителей региона.

4. Заявить. Невыборы главы Башкортостана под руководством Хабирова в сентябре 2019, это преступление против народа и Конституции РФ и РБ.



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  • 9 | 24.06.2019, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 24.06.2019, 11:52 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64519 | Рейтинг: +12184,2
24 июня 2019
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
==============================
В молодости любил ездить отдыхать в Крым "дикарем". Получиш отпускные + зарплата и вперед! Проезд стоил рублей 50 в обе стороны, койкоместо 1 руб.
Целый день на пляже, там в изобилии продают разнообразную пищу, а вечером в кабак или на танцы, или так с кем нибудь тусуешся, а уж о ценах на фрукты и домашнее вино, и говорить нечего, никакой турции не надо было...



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  • 10 | 24.06.2019, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В молодости любил ездить отдыхать в Крым "дикарем". Получиш отпускные + зарплата и вперед! Проезд стоил рублей 50 в обе стороны, койкоместо 1 руб.
Целый день на пляже, там в изобилии продают разнообразную пищу, а вечером в кабак или на танцы, или так с кем нибудь тусуешся, а уж о ценах на фрукты и домашнее вино, и говорить нечего, никакой турции не надо было...
-------------------------------
В СССР так и было. Для людей старались.



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  • 11 | 24.06.2019, 14:52 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37627 | Рейтинг: +5525
Впечатления от съезда двокатов:
Сначала было интересно, затеялась маленькая драчка.
Затем начались доклады- "за и против".
Особенно впечатлило выступление О.Крылова- вкратце: " что бы мы без вас делали, дорогой тов. Юмадилов"!



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  • 12 | 24.06.2019, 14:55 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37627 | Рейтинг: +5525
«Я татарин». Директор уфимского колледжа о сокращении часов башкирского языка



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  • 13 | 24.06.2019, 14:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ни на один из наиболее важных вопросов, а это муниципальный фильтр и места для митингов, ответы не даны! Толкач технично смылся, так как сам никогда никакие важные решения не принимал и принимать не будет, он даже своё мнение о них боится озвучить! Что с Толкача взять - пустое место! Очень Опытный



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  • 14 | 24.06.2019, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка в пеший тур вас всех отправил не далече



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  • 15 | 24.06.2019, 18:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Впечатления от съезда двокатов:
Сначала было интересно, затеялась маленькая драчка.
Затем начались доклады- "за и против".
Особенно впечатлило выступление О.Крылова- вкратце: " что бы мы без вас делали, дорогой тов. Юмадилов"!
--------

Ты выступил, или только на УЖе храбрый.



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