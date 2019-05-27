Пустопорожняя болтовня с нахмуренной физиономией

Избирательный подход к собеседникам. Спикер Курултая немного поговорил с представителями политических партий.В парламенте Башкирии вчера прошла ежегодная встреча с представителями политических партий. Предполагалось, что с лидерами местных отделений 23 избирательных объединений будут общаться руководитель администрации главы республики Александр Сидякин, спикер Курултая Константин Толкачев и председатель Центризбиркома Илона Макаренко, однако господин Сидякин не пришел, а господин Толкачев досидел только до половины. За это время он успел призвать непарламентские партии выйти из «спячки» и отойти от формальной деятельности, но на заданные ему острые вопросы не ответил или ограничился уклончивыми формулировками.Встреча руководства республики с местными лидерами парламентских и непарламентских политических партий позиционировалась пресс-службой Курултая как «разговор о совершенствовании республиканского и федерального законодательства» и вовлечении партий в этот процесс. За круглым столом собрались представители трех парламентских («Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ) и 20 непарламентских партий, Константин Толкачев, Илона Макаренко и председатели постоянных комитетов Курултая. Александр Сидякин на приглашение не откликнулся.Перед началом встречи в разговоре с журналистами Константин Толкачев посетовал, что большинство из 47 региональных отделений партий в республике существуют лишь формально, «это так называемые однодневки».Впрочем, на самой встрече господин Толкачев предпочел сменить риторику. Он приветствовал участников словами о том, что каждая из этих партий имеет «определенный рейтинг и авторитет» и каждая «отражает интересы электората», отметив, что многие из собравшихся участвуют в экспертных советах при комитетах Курултая и в рабочих группах, и это стало «большим подспорьем в работе парламента». Конкретных примеров сотрудничества с непарламентскими партиями (из них в Курултае представлен только один депутат от «Зеленых») господин Толкачев не привел.Затем спикер предложил перейти к вопросам. Глава башкирского отделения «Родной партии» Владимир Чепушканов (партия называет основной миссией выделение каждому россиянину бесплатного земельного участка под родовое поместье) предложил господину Толкачеву продегустировать иван-чай и подсолнечное масло собственного производства и пригласил его посмотреть одно из родовых поместий — «Чудосвет» под Нефтекамском. Это «развивающееся село, а не что-то дореволюционное, как нам преподносят», заверил господин Чепушканов, добавив, что таких «Чудосветов» в республике уже 15.А что, если каждый захочет иметь свое родовое поместье?»— поинтересовался спикер. «Каждый не захочет»,— заверил господин Чепушканов.Тут глава регионального отделения «Патриотов России» Загир Хакимов достал распечатанную речь и от имени «нескольких непарламентских партий» выступил за «расширение прав избирателей» путем смягчения муниципального фильтра на выборах главы республики. Он напомнил, что кандидатам на эту должность необходимо набрать 454 подписи муниципальных депутатов, и предложил разрешить беспартийным депутатам ставить подписи за нескольких кандидатов, чтобы оставить право выбора избирателям.У господина Толкачева эта инициатива симпатии не вызвала. Не обсуждая ее саму, он поспешил напомнить Загиру Хакимову, что тот был депутатом Курултая и «должен знать, как оформляются законодательные инициативы» — через профильный комитет. Попытку развить тему муниципального фильтра предпринял глава местного отделения партии «Защитники отечества» Евгений Арсюков. Он предложил, кроме того, вернуть возможность баллотироваться на пост главы самовыдвиженцам. Господину Арсюкову оппонировала уже председатель ЦИК. Госпожа Макаренко заявила: «В Башкирии один из самых низких процентов подписей, которые нужно собрать кандидату». Господин Арсюков немедленно похвалил «очень удобный» официальный сайт Центризбиркома.Глава регионального отделения партии «Яблоко» Альберт Хусаинов затронул тему запрета митингов, предложив организовать в Уфе «уголок оратора» — место, где каждый мог бы выступить по любым вопросам, не согласовывая действия с властями. Ни спикер, ни глава ЦИК на предложение не отреагировали.Примерно в середине встречи господин Толкачев внезапно заявил, что должен уехать на совещание, и уехал, предварительно пообещав «внимательно изучить протокол собрания и все предложения».После этого выступили главы отделений партий «Великое отечество» Александр Моржиков, «Объединенной партии людей ограниченной трудоспособности России» Владимир Горбунов и «Родины» Арсений Маслов. Первый предложил проводить опросы граждан о различных инициативах депутатов и бюджетных тратах, второй — создать НКО на базе городских служб инвалидов, третий — пересмотреть критерии нуждаемости для предоставления бесплатных участков земли многодетным семьям. Госпожа Макаренко прокомментировала инициативу господина Моржикова: «Законом это не запрещено, но непонятно, как и с помощью кого это реализовывать». Вопрос господина Горбунова пообещали «зафиксировать», а господину Маслову предложили идти в профильный комитет.У остальных участников встречи вопросов и пожеланий не возникло.Опрошенные „Ъ“ участники разговора затруднились оценить его результативность. «Если на мое обращение будет реакция, я буду доволен, если нет, то нет»,— сказал Загир Хакимов.Александр Моржиков остался доволен самим фактом разговора, но расстроен, что не успел задать все вопросы.Альберт Хусаинов заявил, что сама по себе встреча нужна, но не такая «штампованная» и проводимая «для галочки». «И что толку, что я выступал? На мое предложение даже не отреагировали»,— возмутился он.