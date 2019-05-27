В апреле-мае ГКУ приобрело различные сувениры на 11,6 млн руб. В их числе — 80 сувенирных тарелок с гербом республики и узорами в национальном стиле по цене от 7,5 до 10 тыс. руб. за каждую, 30 фарфоровых чайных сервизов с изображением цветка курая и надписью «от главы Республики Башкортостан» по цене 8 тыс. руб. за штуку, 200 пластин из натурального камня на подставке с нарисованным вручную мамонтом из пещеры «Шульган-таш» по цене 2,5 тыс. руб за каждую.
Кроме того, было заказано около 1,4 тыс. сувенирных бочонков и шкатулок меда, в том числе в сотах и в наборе с чаем, бальзамом, пледом стоимостью от 1,4 тыс. до 20 тыс. каждый. Поставщиками были выбраны общества «КХО», «Имидж-консультант», «Юрал Бикипер», производственный центр «Башкирский мед», ИП Равиль Шаймуратов и Амир Галимов.
Дарья Кучеренко, Коммерсант
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Миллионы на сувенирные цацки
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