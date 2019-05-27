Миллионы на сувенирные цацки

Хозяйственное управление республики, подведомственное управлению делами главы региона, на тендере 28 июня планирует купить 450 подарочных наручных часов общей стоимостью до 2,2 млн руб. Как следует из информации на сайте госзакупок, управделами закупает мужские и женские часы на кожаном ремешке стоимостью от 3,5 до 7,8 тыс. руб. за каждые. На циферблате и задней стенке часов должен изображаться герб республики, надписи «управление делами главы Республики Башкортостан», «глава Республики Башкортостан» или «правительство Республики Башкортостан».В апреле-мае ГКУ приобрело различные сувениры на 11,6 млн руб. В их числе — 80 сувенирных тарелок с гербом республики и узорами в национальном стиле по цене от 7,5 до 10 тыс. руб. за каждую, 30 фарфоровых чайных сервизов с изображением цветка курая и надписью «от главы Республики Башкортостан» по цене 8 тыс. руб. за штуку, 200 пластин из натурального камня на подставке с нарисованным вручную мамонтом из пещеры «Шульган-таш» по цене 2,5 тыс. руб за каждую.Кроме того, было заказано около 1,4 тыс. сувенирных бочонков и шкатулок меда, в том числе в сотах и в наборе с чаем, бальзамом, пледом стоимостью от 1,4 тыс. до 20 тыс. каждый. Поставщиками были выбраны общества «КХО», «Имидж-консультант», «Юрал Бикипер», производственный центр «Башкирский мед», ИП Равиль Шаймуратов и Амир Галимов.