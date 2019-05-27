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Миллионы на сувенирные цацки

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Хозяйственное управление республики, подведомственное управлению делами главы региона, на тендере 28 июня планирует купить 450 подарочных наручных часов общей стоимостью до 2,2 млн руб. Как следует из информации на сайте госзакупок, управделами закупает мужские и женские часы на кожаном ремешке стоимостью от 3,5 до 7,8 тыс. руб. за каждые. На циферблате и задней стенке часов должен изображаться герб республики, надписи «управление делами главы Республики Башкортостан», «глава Республики Башкортостан» или «правительство Республики Башкортостан».

Миллионы на сувенирные цацки


В апреле-мае ГКУ приобрело различные сувениры на 11,6 млн руб. В их числе — 80 сувенирных тарелок с гербом республики и узорами в национальном стиле по цене от 7,5 до 10 тыс. руб. за каждую, 30 фарфоровых чайных сервизов с изображением цветка курая и надписью «от главы Республики Башкортостан» по цене 8 тыс. руб. за штуку, 200 пластин из натурального камня на подставке с нарисованным вручную мамонтом из пещеры «Шульган-таш» по цене 2,5 тыс. руб за каждую.

Кроме того, было заказано около 1,4 тыс. сувенирных бочонков и шкатулок меда, в том числе в сотах и в наборе с чаем, бальзамом, пледом стоимостью от 1,4 тыс. до 20 тыс. каждый. Поставщиками были выбраны общества «КХО», «Имидж-консультант», «Юрал Бикипер», производственный центр «Башкирский мед», ИП Равиль Шаймуратов и Амир Галимов.

Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 24.06.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как могут Китайские часы стоить от 3,5 до 7,8 тыс. А то что это будут часы из Китая у меня нет сомнений!!!!
Радий далеко пойдет, пока его ФСБ не остановит...



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  • Эксперт
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  • 2 | 24.06.2019, 12:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64519 | Рейтинг: +12184,8
Власти Башкирии отложили строительство нового футбольного стадиона

Об этом Радий Хабиров заявил на инвестфоруме в Сибае.

Как сообщает «Башинформ», деньги, которые планировалось направить на строительство стадиона, лучше направить на «более нужные вещи». По его словам, строительство не отменяется, а откладывается на неопределенный срок – «когда заработаем деньги, то построим и футбольный дворец, от которого все будут рыдать и плакать, в том числе наши соседи».

Напомним, строительство нового стадиона в Уфе обсуждали в мае на стройчасе. Планировалось, что спортивный объект вместимостью 20 тысяч человек появится либо по дороге в Затон, сразу после моста через реку Белую, либо возле ТЦ «Мега».
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Да мы уже давно от всего в Б-стане - рыдаем и плачем, а соседи смеются...
Думаюю. что и на этот раз - рыдать и плакать придется нам, а не соседям.

Убогий жаргон у СРАдия, сказывается спортивное гопничество, пока одни увлекались чтением литературы. образованием. этот как и пуйло тягался в партере. То есть - валялся на матах.



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  • Эксперт
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  • 3 | 24.06.2019, 12:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64519 | Рейтинг: +12184,8
Президент России приедет в Уфу на заседание Госсовета

Как сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве, заседание с участием Владимира Путина пройдет 26 июня.

Хабиров поручил председателю Госкомтранса Тимуру Мухаметьянову подготовить отчет о проделанной работе к Госсовету, который планируется в ближайшее время, чтобы понимать, о чем пойдет разговор. Мухаметьянов ответил, что материалы для Госсовета готовы, он доложит о них сегодня о «транспортном часе».
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Не советую послезавтра ездить по центру - в такую жару торчать в пробках - зарабатывать инсульт. Прогноз, правда, на 26-е +21. но фиг знает...



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3

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  • Эксперт
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  • 4 | 24.06.2019, 14:48 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37627 | Рейтинг: +5525
Вот тут одного психа с ножом вчера застрелили. Может, поторопились?



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  • Гость
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  • 5 | 24.06.2019, 15:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 24.06.2019, 14:48 | Автор: юнг
Публикации: 144 | Комментарии: 37627 | Рейтинг: +5525,4
Вот тут одного психа с ножом вчера застрелили. Может, поторопились?
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____________________________________________________________
________ А ты думаешь, что его кандидатом в Главари РБ надо было выдвинуть? Там выдвинутые все такие, только у них пока ни ножа ни лопаты нет: дадут только победителю! Очень Опытный



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