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Отношение государства к медикам начинает приносить плоды

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«Идите к чертовой матери!»: В Башкирии фельдшер отказалась помогать мужчине с инсультом.

Отношение государства к медикам начинает приносить плоды


Фельдшер отказалась помогать жителю башкирского села Булгаково, которому внезапно стало плохо. Женщина утверждала, что не имеет права оказывать ему медицинскую помощь; в итоге мужчину с приступом инсульта госпитализировала другая бригада скорой помощи.

Судя по всему, медики так и не снизошли до просьб прохожих. На помощь больному человеку приехала другая «скорая». По неподтвержденной информации, у того был инсульт. В минздраве республики по факту случившегося начали проверку.

Видео:



«Комсомольская правда»

Проверку после инцидента с фельдшером начал и Следственный комитет. Женщину также разыскивает региональный профсоюз работников здравоохранения.

«В данном случае права медработника не были нарушены — эта ситуация вне функционала профсоюза, который защищает именно права работников здравоохранения. Здесь встает вопрос этики медика и прав нуждающегося в помощи, если действительно эта женщина является работником здравоохранения», — сказали в ведомстве [профсоюзе].

«Башинформ»

Илья Варламов






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  • Гость
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  • 1 | 26.06.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не отчаевайтесь Россияне, недалек тот час когда все наладится с медициной:
Скоро почтальоны смогут оказывать медицинские услуги. Об этом на Восточном экономическом форуме в интервью "Российской газете" рассказал Николай Подгузов, генеральный директор "Почты России", а Вы только представте если этот почин поддержат, сантехники, электрики, дворники... ну и т.д. то, уверяю вас, проблема с медицинским обслуживанием в россее будет решена окончательно и безповоротно!



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  • Гость
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  • 2 | 26.06.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Добрый день, господа. Я врач проктолог, занимаюсь частной практикой. Начал набирать группу по оказанию первой проктологической помощи. Приглашаю сантехников со стажем, ибо специфика профессии того требует.



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  • 3 | 26.06.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как разнятся действия медиков: врача, пришедшего на помощь раненой около автовокзала, и этой, которую медиком назвать нельзя! Что делала эта бригада из Архангельской ЦРБ в Булгаково? Явно по своим делам приехала! Лишить диплома, чтобы и другие задумались, всё равно от неё толку нет! Очень Опытный



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