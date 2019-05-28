Отношение государства к медикам начинает приносить плоды

«Идите к чертовой матери!»: В Башкирии фельдшер отказалась помогать мужчине с инсультом.Фельдшер отказалась помогать жителю башкирского села Булгаково, которому внезапно стало плохо. Женщина утверждала, что не имеет права оказывать ему медицинскую помощь; в итоге мужчину с приступом инсульта госпитализировала другая бригада скорой помощи.Судя по всему, медики так и не снизошли до просьб прохожих. На помощь больному человеку приехала другая «скорая». По неподтвержденной информации, у того был инсульт. В минздраве республики по факту случившегося начали проверку.Видео:«Комсомольская правда»Проверку после инцидента с фельдшером начал и Следственный комитет. Женщину также разыскивает региональный профсоюз работников здравоохранения.«В данном случае права медработника не были нарушены — эта ситуация вне функционала профсоюза, который защищает именно права работников здравоохранения. Здесь встает вопрос этики медика и прав нуждающегося в помощи, если действительно эта женщина является работником здравоохранения», — сказали в ведомстве [профсоюзе].«Башинформ»