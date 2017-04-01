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Курултаи, делегаты и прочие всемирные пауки в банке

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Главу организации "Башкорт" Фаиля Алсынова исключили из списка делегатов Всемирного курултая башкир.

Курултаи, делегаты и прочие всемирные пауки в банке


V Всемирный курултай башкир пройдет 28-29 июня.

Председатель национальной организации "Башкорт" сообщил о своем исключении из списка делегатов предстоящего Всемирного курултая башкир.

— Я был избран делегатом ВКБ еще весной, на курултае башкир Зилаирского района, откуда я родом, — рассказал Фаиль Алсынов "Idel.Реалии". – Это мероприятие хотели провести незаметно от меня, но я вовремя узнал о нем и туда приехал. На районный курултай, как водится, собрали бюджетников.

Знакомые учителя сказали мне, что за меня не рекомендовано голосовать. Тем не менее, я выступил на собрании, меня поддержали и избрали делегатом Всемирного курултая. Сегодня мне позвонил Борис Султанов, председатель районного курултая, тоже избранный делегатом ВКБ, и сообщил, что меня исключили из списка делегатов. По его словам, председатель исполкома ВКБ Данир Гайнуллин направил письмо, в котором сказано, что я до сих пор не уплатил штраф в 20 тысяч рублей, и поэтому, якобы, не имею право быть делегатом. Но этот штраф, наложенный на меня после митинга в защиту башкирского языка, я уплатил еще в конце 2017 года и на этот счет у меня имеются все документы.

По словам Алсынова, вместе с ним из списков делегатов ВКБ было исключено еще несколько активистов "Башкорта".

— Мы еще весной официально просили оргкомитет ВКБ предоставить нам 50 мест на Курултае, но нам даже не ответили. Позднее председатель исполкома ВКБ Данир Гайнуллин устно заявил нам, что, якобы, мест уже нет. Далее, на районных курултаях делегатами ВКБ были вполне легитимно избраны пятеро активистов "Башкорта", но уже двоим из них сообщили, что они также исключены из списков. Все это, конечно, возмутительно — что кто-то решает, быть ли делегатами или нет людям, которых избрал народ. Это показывает нелегитимность будущего курултая и я, честно говоря, теперь уже не вижу смысла там участвовать, — сказал Фаиль Алсынов.

Сообщения о том, что из списков делегатов ВКБ исключаются неугодные и неудобные люди, периодически появляются в СМИ и соцсетях. Как сообщил "Idel.Реалиям" башкирский активист Сагит Исмагилов, в приезде на курултай уже отказано избранному делегату, докторанту Кардиффского университета в Великобритании Ильсуру Сулейманову, двум сыновьям соратника Заки Валиди. На нынешний Курултай не смогли попасть даже дети Заки Валиди — его дочь Исенбике-тоган и его сын Субедей-тоган. Об этом Радио Азатлык сообщила Гультен Ураллы, руководитель общества татар и башкир Турции "Идель-Урал".

V Всемирный курултай башкир пройдет 28-29 июня. В течение первого дня делегаты, которые соберутся в уфимском Конгресс-холле "Торатау", обсудят и утвердят на пленарном заседании концепцию "Стратегии развития башкирского народа"; на секционных заседаниях предполагается обсудить вопросы образования, демографии, культуры, предпринимательства, сохранения башкирского языка и национальной идентичности. Заключительный день пройдет в Ишимбайском районе у подножия горы Торатау, где состоится фольклорный праздник "Торатау йыйыны".

На днях организация "Свободный Идель-Урал" призвала ВКБ обсудить реальные проблемы башкирского народа — демографическое положение башкир, суверенитет Башкортостана, состояние башкирского языка и культуры — вместо песен и плясок". Также с просьбой "не превращать курултай в очередной партсъезд" обратился к исполкому ВКБ ветеран образования Марат Хафизов, заявивший, что "делегатов в Исполком ВКБ нужно выбирать не по списку от замглавы администрации района по гуманитарным вопросам, а открыто, прямым голосованием".

Напомним также, что прошедший в минувшее воскресенье "Мужской Всебашкирский йыйын", организатором которого выступил "Башкорт", принял наказ к делегатам Всемирного курултая башкир, в участники йыйына потребовали предложить республиканской власти: "немедленно начать диалог с федеральным центром с целью подписания обновленного договора о разграничении полномочий", вернуть в Конституцию республики статью, гласящую, что "все природные ресурсы, земля и недра являются собственностью многонационального народа республики". В наказе ВКБ также были изложены требования вернуть обязательное изучение башкирского языка в школах, обеспечить возможность получение школьного образования на родном языке, а также обязать чиновников среднего и высшего звена сдавать экзамен на знание башкирского языка. Отдельным пунктом в наказе йыйына прозвучало требование освободить известного политика и публициста Айрата Дильмухаметова. Ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации). Российское правозащитное общество "Мемориал" объявило Айрата Дильмухаметова политическим заключенным.

Идель.Реалии
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  • 1 | 26.06.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главу организации "Башкорт" Фаиля Алсынова исключили из списка делегатов Всемирного курултая башкир.
=======================================
О !!! Горре то какое!!! Какое горе!!!
Как страна башкир перенесет эту трагедию, и перенесет ли?!
Да что там срана башкир, весь Мир!



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  • Эксперт
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  • 2 | 26.06.2019, 11:20 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30132 | Рейтинг: -700,9
всемирные пауки
----------------------------
Админобсиратель, ты точно ёпнулся на пауках.

Кажется называется арахнофобией (Людей, страдающих арахнофобией, называют арахнофобами. У некоторых арахнофобов гораздо больший страх может вызывать даже не сам паук, а изображение паука)

Админобсиратель, тебя в детстве покусали пауки? Может какой паук по дури залез в рот? Залез в ухо? В нос? Затем через нос пробрался в мозг и повредил, слегка, не насмерть

Твой страх не сам живой паук и его изображение, а башкиры, особенно если кучкуются по любому поводу. У тебя стойкая ассоциация. На большее твоя убогая фантазия не способна.

Как только башкиры - тебе мерещатся пауки, трясущимися руками похабишь заголовок - тебе вместо валерьянки

полюбуйся в очередной раз на результаты твоей фобии

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  • 3 | 26.06.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Один арахнофоб пишет, другая арахнофобка подсчёт ведёт! Очень Опытный



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  • 4 | 26.06.2019, 11:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64525 | Рейтинг: +12184,3
А при Рахимове как-то иначе было? Нет.Точно так же. Только исключали или не пропускали другого толка делегатов. Не нацистского.



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  • 5 | 26.06.2019, 11:58 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30132 | Рейтинг: -700,9
3 | 26.06.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Один арахнофоб пишет, другая арахнофобка подсчёт ведёт! Очень Опытный
---------------------
третий арахнофоб чуйствительно реагирует. сыпь по телу наблюдается?



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  • 6 | 26.06.2019, 12:00 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30132 | Рейтинг: -700,9
1 | 26.06.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован

О !!! Горре то какое!!! Какое горе!!!
Как страна башкир перенесет эту трагедию, и перенесет ли?!
Да что там срана башкир, весь Мир!
------------------------
Не переживай за срану башкир.

Думай о себе любимом, кабы Линдеман не разлюбил тебя болезного. кроме него кому ты нужон, тупенький дятел. не в зоопарк же тебя



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  • 7 | 26.06.2019, 12:05 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30132 | Рейтинг: -700,9
4 | 26.06.2019, 11:53 | Автор: Кухарка

другого толка делегатов. Не нацистского.
--------------------
Тебе хочецца чтоб интернацистского толка. Чтоб ррруский! А если башкир - то с правильной грамматикой и чистым произношением без никакого акСента. Чтоб дружба народов, чтоб дружил с вами понаехавшими. Имею ввиду не гастарбайтерами



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  • 8 | 26.06.2019, 12:16 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7941 | Рейтинг: +2047
Похоже процесс окукливания "новых башкир" иногда даёт сбои.
То-ли лицом не вышел, то-ли не из той семьи или рода-племени...



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  • 9 | 26.06.2019, 12:21 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7941 | Рейтинг: +2047
Илишева надо на "разборки" звать, у него нюх хороший....



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