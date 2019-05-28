Новый бред очередного попа

Белгородский митрополит назвал жертвой за безбожие гибель красноармейцев в начале войны. Победить немецко-фашистских захватчиков, по мнению Иоанна, удалось лишь выжившим крещенным солдатам.Убитые в первые месяцы войны красноармейцы были атеистами и их гибель была жертвой за безбожие, заявил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны.Видео:"В истории войны есть очень показательный для всех нас урок - в первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодые бойцы, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не было крещенными, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая, это была жертва, которая была принесена за безбожие, и войну выиграли крещенные люди, те, кто призваны были для того, чтобы духовно победить вот эту машину, хорошо отлаженную", - сказал Иоанн. Видео выступления митрополита опубликовано на официальном сайте Белгородской и Старооскольской епархии.В ходе своего выступления митрополит сравнил борьбу с немецко-фашистскими захватчиками с известной картиной советского художника Михаила Авилова "Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле"."Сегодня нам с вами нужно понимать, что основой нашего единения как народа является наша вера, основой единения нас как государства является согласие конфессий, которые традиционно существуют на нашей земле", - добавил Иоанн.***Председатель правления международного историко-просветительского общества «Мемориал» Ян Рачинский в разговоре с РБК прокомментировал заявление митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна о том, что некрещеные бойцы Красной армии, погибшие во время Великой Отечественной войны, стали жертвами, «принесенными за безбожие».«Комментировать высказывания, похожие на бред — довольно неблагодарное дело. Я не знаю, откуда черпает эту информацию автор этих слов и что на него снизошло, но это определенно не коррелирует ни с какими объективными данными», — сказал Рачинский. Он отметил, что среди погибших были не только православные, но и мусульмане, и иудеи, и едва ли не больше, чем всех их вместе взятых, было атеистов.По его словам, подобная позиция довольно далека от христианской. «Считать, что огромное число людей оказались убиты просто за то, что они не крещеные, причем это не по их выбору, а по обстоятельствам времени — это не очень похоже на проповедь любви к ближнему», — заключил Рачинский.22 июня, выступая на вечере памяти, митрополит Иоанн сказал, что в первые месяцы Великой Отечественной войны погибли 3/5 бойцов Красной армии, которые родились в «безбожное время» и были некрещеными. «Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие», — заявил он.