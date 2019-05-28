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Новый бред очередного попа

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Белгородский митрополит назвал жертвой за безбожие гибель красноармейцев в начале войны. Победить немецко-фашистских захватчиков, по мнению Иоанна, удалось лишь выжившим крещенным солдатам.

Новый бред очередного попа


Убитые в первые месяцы войны красноармейцы были атеистами и их гибель была жертвой за безбожие, заявил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны.

Видео:



"В истории войны есть очень показательный для всех нас урок - в первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодые бойцы, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не было крещенными, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая, это была жертва, которая была принесена за безбожие, и войну выиграли крещенные люди, те, кто призваны были для того, чтобы духовно победить вот эту машину, хорошо отлаженную", - сказал Иоанн. Видео выступления митрополита опубликовано на официальном сайте Белгородской и Старооскольской епархии.

В ходе своего выступления митрополит сравнил борьбу с немецко-фашистскими захватчиками с известной картиной советского художника Михаила Авилова "Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле".

"Сегодня нам с вами нужно понимать, что основой нашего единения как народа является наша вера, основой единения нас как государства является согласие конфессий, которые традиционно существуют на нашей земле", - добавил Иоанн.

ТАСС
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***

«Мемориал» ответил на сравнение военных потерь с жертвой за безбожие

Председатель правления международного историко-просветительского общества «Мемориал» Ян Рачинский в разговоре с РБК прокомментировал заявление митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна о том, что некрещеные бойцы Красной армии, погибшие во время Великой Отечественной войны, стали жертвами, «принесенными за безбожие».

«Комментировать высказывания, похожие на бред — довольно неблагодарное дело. Я не знаю, откуда черпает эту информацию автор этих слов и что на него снизошло, но это определенно не коррелирует ни с какими объективными данными», — сказал Рачинский. Он отметил, что среди погибших были не только православные, но и мусульмане, и иудеи, и едва ли не больше, чем всех их вместе взятых, было атеистов.

По его словам, подобная позиция довольно далека от христианской. «Считать, что огромное число людей оказались убиты просто за то, что они не крещеные, причем это не по их выбору, а по обстоятельствам времени — это не очень похоже на проповедь любви к ближнему», — заключил Рачинский.

22 июня, выступая на вечере памяти, митрополит Иоанн сказал, что в первые месяцы Великой Отечественной войны погибли 3/5 бойцов Красной армии, которые родились в «безбожное время» и были некрещеными. «Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие», — заявил он.

РБК
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  • Эксперт
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  • 1 | 26.06.2019, 09:17 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37629 | Рейтинг: +5525
Забыли, как их вразумляли красноармейцы?



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  • Участник
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"....43 Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего.


44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, ....." Матф 5:43-44
.................................

"....18 Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.

19 Не мстите за себя, возлюбленные, НО ДАЙТЕ МЕСТО ГНЕВУ БОЖИЮ. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. ..." Рим 12:19-18
..................

"".....21 Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его водою:
22 ибо,(делая сие),ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе...." Притчи 25: 21-22
........................

"....28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу....." Рим 8:28
........................

"...51 И вот, один из бывших с Иисусом (Петр), простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо.
52 Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут;....."Матф 26 :51-52
...........
"..... Бывшие же с Ним, видя, к чему идет дело, сказали Ему: Господи! не ударить ли нам мечом?
50 И один из них ударил раба первосвященникова, и отсек ему правое ухо.
51 Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, исцелил его. ....." Луки 22:49-51



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  • Гость
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  • 3 | 26.06.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Иисус Христос изгнал торгующих из Храма.
Сейчас же в Церкви не только торгуют, но во время службы бабки с подносами бегают, собирают деньги, чтоб попам обеспечить роскошую жизнь под видом- на храм....
Иисус Христос сказал: "Даром получили- даром давайте".
А сейчас грешные попы продают обряды: 250 рублей- елеосвящение,, 125 рублей экзорцизм про Крещение и Венчание вообще не говорю. Малоимущим россиянам они не по карману. А ведь это всё попы обязаны делать бесплатно.
Да и то, как попы вступают в должность? Может ли малоимущий россиянин стать священником? Сколько надо заплатить за рекомендацию в духовную семинарию? За сан священника или диаконы?
Иисус Христос сказал: " Нельзя служить Богу и Маммоне ( Богатству)." " Богатый не может войти в Царство Небесное".
Попы мнят себя Иисусом Христом, считая, что вправе на исповеди отпускать грехи. Это глубокое заблуждение попов. Им никто такого права не давал. У них нет на то Божьего благословения. А то, что их за взятки рукоположили, не даёт попу права отпускать грехи и служить в Церкви. Это коррупция.
И самый большой грех попов- что они службу в Церкви превратили в бизнес. Сам Иисус Христос в детстве работал вместе с отцом плотником и столярничал. Святой Сергий Радонежский добывал хлеб чёрной работой, а не обирал прихожан, как это делают грешные попы.
Иисус Христос не чуждался Чёрной Работы. Он омывал ноги своим ученикам. А поп хоть один омыл ноги прихожанам? Кто видел попа, добывающего хлеб путём чёрной работы? Кто видел попа, прислуживающего бесплатно бедным и нищим прихожанам, бомжам?
Вывод: " Люди правильно делают, что бросают православные храмы и уходят в секты Свидетелей Иеговы, Баптистов, Евангелистов и прочие. Там заповеди исполняются больше, чем у грешных попов".
Более того, попы, певчие и прочие служки церкви не имеют права жениться. Об этом сказано в 14-15 главах Апокалипсиса. Все служители Агнца обязаны быть девственниками.



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  • 4 | 26.06.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мракобесие расправляет свои крылья над РФ! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 5 | 26.06.2019, 11:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64525 | Рейтинг: +12184,3
Какая же, прости хоссссподи, редкостная омерзительная тварь, гнида и сволочь...Хоть бы кто-нибудь из прихожан ему это прямо в лицо сказал...

Он всех успел опросить - крещеные ли они - живые и мёртвые?
Лишь бы ляпнуть!
И да: в 1944г. на фронт призывались рожденные в 1926. Они-то и стали победителями. а среди них процент крещеных - ничтожен!



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  • 6 | 26.06.2019, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А как же правоверные мусульмане? Их тоже в разряд некрещеных потерь? Или мораль той басни такова- не место мусульманину в одном окопе с православным.



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