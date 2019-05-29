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Общество просыпается: В Уфе прошел пикет в поддержку жертв пыток

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26 июня по решению Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1997 году, отмечается Международный день в поддержку жертв пыток.

Общество просыпается: В Уфе прошел пикет в поддержку жертв пыток


Этот день, как указывается в решении, "направлен на полное искоренение пыток и обеспечение эффективности "Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", принятой в 1984 году. В Уфе отделение Комитета против пыток (КПП) в Башкортостане провело пикет в поддержку людей, подвергшимся истязаниям и издевательствам в правоохранительных органах.

На согласованную акцию возле уфимского Дворца спорта вышло шестеро активистов и людей, непосредственно пострадавших от пыток в отделах полиции.

— Радует, что граждане не остаются безучастными к проблеме пыток, — сказал для "Idel.Реалии" руководитель отделения КПП в республике Евгений Литвинов. — В этот раз на пикет вместе с нами вышли Венер Мардамшин, Денис Юмагулов и другие люди, ставшими жертвами пыток и произвола.

Буквально вчера мне позвонила одна женщина, сказала, что увидела в новостях сообщение о предстоящем пикете и пожелала к нему присоединиться.

Она рассказала, что ее сын столкнулся с произволом полиции в Санкт-Петербурге — его били, пытались подкинуть наркотики. Она заявила, что теперь будет поддерживать наши акции, поскольку не может оставаться равнодушной, когда творятся такие вещи.

— Я вышел на пикет и из чувства солидарности с другими жертвами пыток, и потому, что я сам — такая же жертва, — сообщил Венер Мардамшин, пострадавший от пыток в нефтекамской полиции. — И, благодаря только Комитету против пыток, мое дело удалось довести до суда, поскольку давление полиции на меня и моих свидетелей было очень сильным. Поэтому я сегодня стою вместе со своими защитниками.

— Хотя мое дело доведено до конца и я доказал свою правоту, я решил поддержать правозащитников и выйти на этот пикет из чувства солидарности с теми, кто также пострадал от пыток, как и я, — заявил житель Чишминского района Денис Юмагулов.

Еще один участник пикета, уфимец Айнур Саттаров, сообщил, что вышел на акцию потому, что также оказался жертвой избиения в полиции. По его словам, в начале декабря прошлого года его на остановке "Спортивная" задержали трое сотрудников полиции в гражданской одежде, спутав с кем-то по непонятной ориентировке, при этом полицейские, действуя весьма жестко, сперва даже не представились и не предъявили свои документы.

— Меня отвезли в отдел полиции Советского района Уфы, избили, намекнули, что могут подкинуть наркотики, но потом отпустили. Я зафиксировал телесные повреждения в больнице, но тогда подавать по этому поводу заявление не стал. А через несколько месяцев я узнал, что на меня возбуждено уголовное дело по обвинению в оскорблении полицейских и в сопротивлении им. Тогда я подал заявление о том, что меня избили в полиции и обратился в Комитет против пыток, – рассказал Саттаров.

— В целом ситуация с расследованием пыток в Башкортостане такая же, как и год назад, и поток обращений к нам такой же, — сказал Литвинов. — В производстве сейчас у нас около десятка дел, большинство из них начаты в 2016-2018 годах. Основным делом, которое нас беспокоит, остается дело Венера Мардамшина, которое тянется уже третий год. К тому же следственный комитет на днях вдруг реанимировал старое обвинение против Мардамшина, выдвигавшееся еще в 2015 году, которое как раз и привело к его незаконному задержанию и последующим пыткам в нефтекамском отделе полиции.

Правозащитник подчеркнул, что в Башкортостане превалируют пытки именно в отделах полиции, а жалоб на истязания в других правоохранительных органах практически нет. Среди других особенностей ситуации в республике Литвинов отметил, что дела по пыткам “довольно часто возбуждаются, но, в отличие от других регионов, расследуются не столь интенсивно, как хотелось бы”.

"Левада-центр" опубликовал 26 июня аналитический отчет под названием "Пытки в России: распространенность явления и отношение общества к проблеме". Согласно данным исследования, которое было проведено по заказу КПП, с пытками со стороны силовиков сталкивался каждый десятый опрошенный. При этом, 75% заявивших о пытках респондентов указали, что насилие применялось для унижения и запугивания. Также в половине случаев силовики пытали с целью получить признательные показания или другую информацию от задержанных. В каждом же четвертом конфликте с силовиками на родственников респондентов оказывалось также давление. Аналитики также выяснили, что почти 30% опрошенных допускают применение пыток в исключительных случаях ради спасения чужой жизни и по отношению к совершившим тяжкое насильственное преступление, а 39% респондентов считают, что борьба с пытками ударит по раскрываемости преступлений.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 27.06.2019, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правозащитник подчеркнул, что в Башкортостане превалируют пытки именно в отделах полиции,
=======================================
Ликбез для полицая (Конспект. Подробнее тут bolshoyforum.com)

История российской полиции драматична и, что самое интересное, она сейчас повторяется,
Вы знаете, что случилось с полицией Российской Империи. Её не переименовали и не переаттестовали. Её просто уничтожили. Физически. Очень быстро и предельно жестоко.
Солдаты и рабочие рыскали по всему городу, разыскивая злосчастных городовых и околоточных, выражали бурный восторг, найдя новую жертву для утоления своей ненависти.
Многие полицейские добровольно шли сдаваться в штаб восстания в Таврическом дворце, но по пути их убивали. Аресты и убийства шли на квартирах полицейских. Точное число безвозвратных потерь среди стражей правопорядка доселе неизвестно,
Из всего этого умный человек сделает несколько простых, но важных выводов:
1. Бронежилет, каска, резиновая дубинка и пистолет это, конечно, замечательно, но в случае серьёзной заварушки они не спасут
2. Самые радикальные и трагические события происходят очень быстро: 1-2 дня, и всё кончено. Поэтому «переобуваться» нужно как можно раньше. Слова «полиция должна быть с народом» это не просто красивый лозунг, а буквальный рецепт выживания для полицейского.
3. Всё, на что может сгодиться полиция в случае настоящих беспорядков — ненадолго развлечь своими трупами озверевшую толпу, пока бизнес-джеты чиновников и депутатов вылетают в дальние страны. Беркут сбежал из Украины в Россию, тебе бежать некуда, не с чем, да ты и не успеешь. Не лезь на рожон, береги себя.
4. Интернет всё видит, всё знает и ничего не забывает. Если ты как следует «отличишься», рано или поздно тебя обязательно найдут. В общем, не будь отличником. Если делаешь чёрное дело — делай его плохо.
У тебя — своя голова на плечах, своя жизнь, своя семья. Только не говори потом, что ты просто выполнял приказ, что ничего не знал, что тебя никто не предупреждал. Предупреждаю. Теперь думай.



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  • Гость
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  • 2 | 27.06.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
общество просыпается на соседней ветке. Где общество выставило требования. Эти 6 человек тоже общество. А на УЖ сидит гавно.



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  • 3 | 27.06.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 27.06.2019, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
=======================================
...
Вы знаете, что случилось с полицией Российской Империи. Её не переименовали и не переаттестовали. Её просто уничтожили. Физически. Очень быстро и предельно жестоко.

================

Это ты о чём? "Рождённая революцией" с Евгением Жариковым смотрел?
Специалистов по криминалистике и борьбе с оргпреступностью молодая
республика Советов убеждала оставаться на своих местах и принять
участие в строительстве новой правоохранительной системы.

Разумеется, городового, получавшего от Паниковского ежемесячно 5 рублей
за возможность чистить карманы граждан, просили не беспокоиться.



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