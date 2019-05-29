Общество просыпается: В Уфе прошел пикет в поддержку жертв пыток

26 июня по решению Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1997 году, отмечается Международный день в поддержку жертв пыток.Этот день, как указывается в решении, "направлен на полное искоренение пыток и обеспечение эффективности "Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", принятой в 1984 году. В Уфе отделение Комитета против пыток (КПП) в Башкортостане провело пикет в поддержку людей, подвергшимся истязаниям и издевательствам в правоохранительных органах.На согласованную акцию возле уфимского Дворца спорта вышло шестеро активистов и людей, непосредственно пострадавших от пыток в отделах полиции.— Радует, что граждане не остаются безучастными к проблеме пыток, — сказал для "Idel.Реалии" руководитель отделения КПП в республике Евгений Литвинов. — В этот раз на пикет вместе с нами вышли Венер Мардамшин, Денис Юмагулов и другие люди, ставшими жертвами пыток и произвола.Буквально вчера мне позвонила одна женщина, сказала, что увидела в новостях сообщение о предстоящем пикете и пожелала к нему присоединиться.Она рассказала, что ее сын столкнулся с произволом полиции в Санкт-Петербурге — его били, пытались подкинуть наркотики. Она заявила, что теперь будет поддерживать наши акции, поскольку не может оставаться равнодушной, когда творятся такие вещи.— Я вышел на пикет и из чувства солидарности с другими жертвами пыток, и потому, что я сам — такая же жертва, — сообщил Венер Мардамшин, пострадавший от пыток в нефтекамской полиции. — И, благодаря только Комитету против пыток, мое дело удалось довести до суда, поскольку давление полиции на меня и моих свидетелей было очень сильным. Поэтому я сегодня стою вместе со своими защитниками.— Хотя мое дело доведено до конца и я доказал свою правоту, я решил поддержать правозащитников и выйти на этот пикет из чувства солидарности с теми, кто также пострадал от пыток, как и я, — заявил житель Чишминского района Денис Юмагулов.Еще один участник пикета, уфимец Айнур Саттаров, сообщил, что вышел на акцию потому, что также оказался жертвой избиения в полиции. По его словам, в начале декабря прошлого года его на остановке "Спортивная" задержали трое сотрудников полиции в гражданской одежде, спутав с кем-то по непонятной ориентировке, при этом полицейские, действуя весьма жестко, сперва даже не представились и не предъявили свои документы.— Меня отвезли в отдел полиции Советского района Уфы, избили, намекнули, что могут подкинуть наркотики, но потом отпустили. Я зафиксировал телесные повреждения в больнице, но тогда подавать по этому поводу заявление не стал. А через несколько месяцев я узнал, что на меня возбуждено уголовное дело по обвинению в оскорблении полицейских и в сопротивлении им. Тогда я подал заявление о том, что меня избили в полиции и обратился в Комитет против пыток, – рассказал Саттаров.— В целом ситуация с расследованием пыток в Башкортостане такая же, как и год назад, и поток обращений к нам такой же, — сказал Литвинов. — В производстве сейчас у нас около десятка дел, большинство из них начаты в 2016-2018 годах. Основным делом, которое нас беспокоит, остается дело Венера Мардамшина, которое тянется уже третий год. К тому же следственный комитет на днях вдруг реанимировал старое обвинение против Мардамшина, выдвигавшееся еще в 2015 году, которое как раз и привело к его незаконному задержанию и последующим пыткам в нефтекамском отделе полиции.Правозащитник подчеркнул, что в Башкортостане превалируют пытки именно в отделах полиции, а жалоб на истязания в других правоохранительных органах практически нет. Среди других особенностей ситуации в республике Литвинов отметил, что дела по пыткам “довольно часто возбуждаются, но, в отличие от других регионов, расследуются не столь интенсивно, как хотелось бы”."Левада-центр" опубликовал 26 июня аналитический отчет под названием "Пытки в России: распространенность явления и отношение общества к проблеме". Согласно данным исследования, которое было проведено по заказу КПП, с пытками со стороны силовиков сталкивался каждый десятый опрошенный. При этом, 75% заявивших о пытках респондентов указали, что насилие применялось для унижения и запугивания. Также в половине случаев силовики пытали с целью получить признательные показания или другую информацию от задержанных. В каждом же четвертом конфликте с силовиками на родственников респондентов оказывалось также давление. Аналитики также выяснили, что почти 30% опрошенных допускают применение пыток в исключительных случаях ради спасения чужой жизни и по отношению к совершившим тяжкое насильственное преступление, а 39% респондентов считают, что борьба с пытками ударит по раскрываемости преступлений.