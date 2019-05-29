Грязные технологии из девяностых

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Лучшие комментарии
Курултайщики: Сытые, дово ...

Воры и бездельники. Шустры только в своем бизнесе, которые продвигают ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Орден вместо тюремных нар

Одно говно наградило орденом другое говно
  Рейтинг: +5  natall

Орден вместо тюремных нар

1 | 15.06.2019, 11:56 | Автор: natall Одно говно наградило орденом др ...
  Рейтинг: +5  Зулия

Обсуждаемое за месяц
Ожидается большая ...

Съезд соберет более 700 представителей башкирского народа со всего мира. Это не ...
  27.06.2019   34277    4

Грязные технологии из ...

У координатора уфимского штаба Навального появился двойник на выборах. У ...
  27.06.2019   25702    7

Общество просыпается: В ...

26 июня по решению Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1997 году, отмечается ...
  27.06.2019   15789    3

Междусобойчик с тяжелым ...

Мы, собравшиеся на Всебашкирском йыйыне у подножья шихана Куштау считаем, что ...
  27.06.2019   11538    4

Поближе к сбежавшему ...

Ассоциация Башкортостана появится в Австрии. В Австрии откроется ассоциация, ...
  27.06.2019   30905    9

Последние публикации
Ожидается большая ...

Съезд соберет более 700 представителей башкирского народа со всего мира. Это не ...
  27.06.2019   28267    4

Грязные технологии из ...

У координатора уфимского штаба Навального появился двойник на выборах. У ...
  27.06.2019   25409    7

Общество просыпается: В ...

26 июня по решению Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1997 году, отмечается ...
  27.06.2019   37203    3

Междусобойчик с тяжелым ...

Мы, собравшиеся на Всебашкирском йыйыне у подножья шихана Куштау считаем, что ...
  27.06.2019   18236    4

Поближе к сбежавшему ...

Ассоциация Башкортостана появится в Австрии. В Австрии откроется ассоциация, ...
  27.06.2019   19803    9

Евгения Куцуева: «Выборы ...

Евгения Куцуева – блогер, журналист. Из facebook. Отойдите, работают ...
  26.06.2019   35026    9

Курултаи, делегаты и ...

Главу организации "Башкорт" Фаиля Алсынова исключили из списка делегатов ...
  26.06.2019   19887    18

Отношение государства к ...

«Идите к чертовой матери!»: В Башкирии фельдшер отказалась помогать мужчине с ...
  26.06.2019   23306    8

Разложение трупа ...

Выражение доверия президенту Адвокатской палаты РБ оказалось Пирровой победой. ...
  26.06.2019   18350    4

Новый бред очередного ...

Белгородский митрополит назвал жертвой за безбожие гибель красноармейцев в ...
  26.06.2019   27224    13

Читаемое за месяц
Засидевшиеся старики ...

Назарбаев вручил Путину орден имени Назарбаева. Награду также получил Александр ...
  29.05.2019   39793    14

Бессилие силы Путина ...

Очередной низкий исторический рейтинг Путина – 31,7%, – зафиксированный с ...
  29.05.2019   33983    32

Искандар Бахтияров: ...

Почему происходит деиндустриализация России? В чем ее экономический и ...
  29.05.2019   14906    16

Толкачев выгораживает ...

В защиту единороса-онаниста из Башкирии собирают голоса под петицией. О ...
  29.05.2019   38795    73

В соцсетях поддержали ...

В Башкирии продолжается горячее обсуждение громкой аферы, когда в Салавате ...
  30.05.2019   39823    46



Грязные технологии из девяностых

Оценили
1


У координатора уфимского штаба Навального появился двойник на выборах. У координатора уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой появился двойник-однофамилец на выборах в Уфимский горсовет.

Грязные технологии из девяностых


Как следует из данных, опубликованных в системе “ГАС Выборы”, по избирательному округу № 8 в Ленинском районе Уфы, где баллотируется активистка, на днях также выдвинулась индивидуальная предпринимательница Эльвира Чанышева, ранее не замеченная в какой-либо политической или общественной деятельности.

В случайное совпадение фамилий кандидатов не верят ни в штабе Навального, ни среди экспертов, полагающих, что активистке пришлось столкнуться со старой технологией применения двойников.

— Забавно, что мои противники применяют столь древние технологии, подстраховываясь на тот случай, если меня все же будут вынуждены зарегистрировать кандидатом, — сказала Лилия Чанышева "Idel.Реалии". — Работают трусливо и без всякой фантазии. Получается, они сами не верят в победу своего "единоросса" и надеются, что им удастся элементарно запутать избирателей.

Среди других выдвинувшихся соперников Лилии Чанышевой — бывший вице-мэр Уфы, ныне генеральный директор ООО "Генстройтрест" Артур Хромец, выигравший в мае "праймериз" "Единой России", выдвинутый от ЛДПР студент Башкирского аграрного университета Станислав Шилов, кандидат от КПРФ предприниматель Салават Гизатуллин, а также самовыдвиженцы — тренер уфимской спортивной школы №3 Александр Лисицын и водитель продюсерского центра "Вся Уфа" Руслан Ишмухаметов. Примечательно, что последний осенью 2018 года также принимал участие в конкурсе на должность мэра Уфы, но впоследствии отозвал свое заявление.

Самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий в восьмом округе необходимо собрать 250 подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. Последний срок сдачи подписей в Уфимский горизбирком — 1 июля. Лилия Чанышева сообщила, что сбор подписей прошел успешно и сейчас в штабе идет их тщательная проверка.

— Выдвижение двойников против популярных оппозиционных кандидатов — это весьма старинная технология, из 1990-х годов и давно уже нигде не применяемая, — говорит политтехнолог Андрей Потылицын. —Над тем фактом, что ее применили здесь, уже все посмеялись. Похоже, это “политтехнологические задумки” непосредственно хабировской команды; возможно, Мурзагулова, либо Сидякина, либо их обоих. Их подобную "работу”"на выборах уфимского горсовета в 2005 году хорошо помнят все участники политической жизни тех лет. Сейчас тоже, вот, возможны всякие манипуляции с заменой подписных листов и так далее. Я замечу, что башкирский “Белый дом” никогда не оставлял без внимания и контроля все выборы в столичный горсовет. И, может быть, самое важное: повсеместное противодействие штабам Навального — это, так сказать, федеральная задача, поставленная регионам Кремлем. Естественно, эту директиву в Уфе приняли к моментальному исполнению. И теперь, когда мы уже видим, что выборы по этому округу становятся "грязными", нужно пристально наблюдать, как Лилия Чанышева пройдет этап сдачи и проверки подписей, и других документов в городской избирательной комиссии.

К уфимскому горизбиркому с самого момента его создания весьма часто выдвигались особые претензии, каких не удостаивались другие избирательные комиссии в республике. Помимо скандальных выборов 2005 года, возмущение участников выборов вызывали такие случаи, как отстранение ряда оппозиционных кандидатов от "Справедливой России" от выборов в 2012 году, отказ заверить список кандидатов партии "Яблоко" в горсовет в 2014 году и отказ зарегистрировать яблочника Виктора Золотарева на дополнительных выборах в 2015 году (скандал по этому поводу вышел на уровень ЦИК России, после чего ЦИК республики был вынужден отменить решение уфимской комиссии и сам зарегистрировал кандидата). Не меньшее возмущение вызвало снятие комиссией половины заявленных партийных списков на выборах в горсовет 2016 году, манипуляции с подсчетом процентов голосов, поданных за партию "Справедливая Россия" на тех же выборах, и другие случаи. В конце 2016 года состав горизбиркома был обновлен на две трети, однако, в комиссии остались люди, к которым оппозиция выдвигала персональные претензии в нарушении избирательного законодательства.

Дополнительные выборы в Уфимский горсовет пройдут 8 сентября, одновременно с выборами главы республики.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 27.06.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похоже, это “политтехнологические задумки” непосредственно хабировской команды
=========================
Да не "похоже" а точно!!!
Вспомните прогремевший на всю Россию инцидент с обнаружением в типографии, подчинявшейся управлению делами администрации президента, огромного количества фальшивых бюллетеней. В связи с этой историей впервые прозвучало имя доселе мало кому известного Радия Хабирова, который в сентябре 2003 года, на старте избирательной кампании был назначен руководителем президентской администрации.
А сейчас у него нерграниченные возможности для фальсификации выборов и он ими пользуется



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 27.06.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Грязные технологии от либералов и демократов? Применяются их последователями в 21 веке.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 27.06.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В большой белой юрты выборами Хабирова занимается бывший функционер кпсс и бывший председатель ленинского тика господин м.
Он настолько ангажировано и безнаказанно вел себя в ходе избирательных кампаний, что яблоко того состава обещало судиться с видным башкирским коммунистом, рьяно служащему на иностранному капиталу и башкирской провалидированной элите.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 27.06.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Связь времен через сердце Хабирова?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 27.06.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лилии Чанышевой надо нанимать наблюдателей на УИКи и ТИК, не жлобствовать и денег Ходорковского на это дело не жалеть! Да не сопливых студентов нанимать, которые за чупа-чупс продадутся другому или за угрозу отчисления с учёбы, а солидных людей, которым угрожать и которых перекупать трудно! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 27.06.2019, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Рязани тоже врио,но там всеми ощутимы его старания.
Офигел, увидев в июньскую жару цветомузыкальный фонтан в центре гоода и кучу визжащей от восторга мелюзги, прыгающей в серебрянных водяных струях.
В Красногорске полно старых советских фонтанов, но у местных коммунальщиков как-то руки не доходят.
Даже в музее- усадьбе Голицыных-Юсуповых старинные барочные фонтаны не работают.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 27.06.2019, 12:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64541 | Рейтинг: +12184,7
5 | 27.06.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован

Лилии Чанышевой надо нанимать наблюдателей на УИКи и ТИК, не жлобствовать и денег Ходорковского на это дело не жалеть! Да не сопливых студентов нанимать, которые за чупа-чупс продадутся другому или за угрозу отчисления с учёбы, а солидных людей, которым угрожать и которых перекупать трудно! Очень Опытный
_________________________________
Какой же ты всё же идиот, О_Ошка! Каждый день это подтверждаешь!
1. Какое отношение Ходор имеет к Навальному? НИКАКОГО! И он не финансирует навальнистов!
2. На свое выдвижение Лиля собирает деньги с тех, кто ее поддерживает, добровольно - и это сущие копейки! Хватит ли на черно-белые листовки, чтобы разнести по Ленинскому району - вопрос. А уж на баннеры, такие как у СРАдия - точно не хватит!
Зато - на чо спорим - у спойлера ЭЛЬВИРЫ Чанышевой - средств будет доху-я! И на баннеры, и на цветные буклеты с фоточками с мужем и детьми, и на студентов, ходящих по квартирам/домам(а Лиля сама с Фёдором Теленым и Индирой - втроём - обходит свой район - Ленинский - пешком!) - как это было с Руфинкой Шагаповой - несколько лет назад, которая выдвигалась в курултай от "Альянса зеленых" (токо что ликвидированного), а нынче оказалась в просто "Зеленых" - телепортация-с! Будучи, кстати, помощницей Олега Полстовалова, который от едрисни!!! Вот такие метаморфозы...



Оценили
2






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com