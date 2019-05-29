Грязные технологии из девяностых

У координатора уфимского штаба Навального появился двойник на выборах. У координатора уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой появился двойник-однофамилец на выборах в Уфимский горсовет.Как следует из данных, опубликованных в системе “ГАС Выборы”, по избирательному округу № 8 в Ленинском районе Уфы, где баллотируется активистка, на днях также выдвинулась индивидуальная предпринимательница Эльвира Чанышева, ранее не замеченная в какой-либо политической или общественной деятельности.В случайное совпадение фамилий кандидатов не верят ни в штабе Навального, ни среди экспертов, полагающих, что активистке пришлось столкнуться со старой технологией применения двойников.— Забавно, что мои противники применяют столь древние технологии, подстраховываясь на тот случай, если меня все же будут вынуждены зарегистрировать кандидатом, — сказала Лилия Чанышева "Idel.Реалии". — Работают трусливо и без всякой фантазии. Получается, они сами не верят в победу своего "единоросса" и надеются, что им удастся элементарно запутать избирателей.Среди других выдвинувшихся соперников Лилии Чанышевой — бывший вице-мэр Уфы, ныне генеральный директор ООО "Генстройтрест" Артур Хромец, выигравший в мае "праймериз" "Единой России", выдвинутый от ЛДПР студент Башкирского аграрного университета Станислав Шилов, кандидат от КПРФ предприниматель Салават Гизатуллин, а также самовыдвиженцы — тренер уфимской спортивной школы №3 Александр Лисицын и водитель продюсерского центра "Вся Уфа" Руслан Ишмухаметов. Примечательно, что последний осенью 2018 года также принимал участие в конкурсе на должность мэра Уфы, но впоследствии отозвал свое заявление.Самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий в восьмом округе необходимо собрать 250 подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. Последний срок сдачи подписей в Уфимский горизбирком — 1 июля. Лилия Чанышева сообщила, что сбор подписей прошел успешно и сейчас в штабе идет их тщательная проверка.— Выдвижение двойников против популярных оппозиционных кандидатов — это весьма старинная технология, из 1990-х годов и давно уже нигде не применяемая, — говорит политтехнолог Андрей Потылицын. —Над тем фактом, что ее применили здесь, уже все посмеялись. Похоже, это “политтехнологические задумки” непосредственно хабировской команды; возможно, Мурзагулова, либо Сидякина, либо их обоих. Их подобную "работу”"на выборах уфимского горсовета в 2005 году хорошо помнят все участники политической жизни тех лет. Сейчас тоже, вот, возможны всякие манипуляции с заменой подписных листов и так далее. Я замечу, что башкирский “Белый дом” никогда не оставлял без внимания и контроля все выборы в столичный горсовет. И, может быть, самое важное: повсеместное противодействие штабам Навального — это, так сказать, федеральная задача, поставленная регионам Кремлем. Естественно, эту директиву в Уфе приняли к моментальному исполнению. И теперь, когда мы уже видим, что выборы по этому округу становятся "грязными", нужно пристально наблюдать, как Лилия Чанышева пройдет этап сдачи и проверки подписей, и других документов в городской избирательной комиссии.К уфимскому горизбиркому с самого момента его создания весьма часто выдвигались особые претензии, каких не удостаивались другие избирательные комиссии в республике. Помимо скандальных выборов 2005 года, возмущение участников выборов вызывали такие случаи, как отстранение ряда оппозиционных кандидатов от "Справедливой России" от выборов в 2012 году, отказ заверить список кандидатов партии "Яблоко" в горсовет в 2014 году и отказ зарегистрировать яблочника Виктора Золотарева на дополнительных выборах в 2015 году (скандал по этому поводу вышел на уровень ЦИК России, после чего ЦИК республики был вынужден отменить решение уфимской комиссии и сам зарегистрировал кандидата). Не меньшее возмущение вызвало снятие комиссией половины заявленных партийных списков на выборах в горсовет 2016 году, манипуляции с подсчетом процентов голосов, поданных за партию "Справедливая Россия" на тех же выборах, и другие случаи. В конце 2016 года состав горизбиркома был обновлен на две трети, однако, в комиссии остались люди, к которым оппозиция выдвигала персональные претензии в нарушении избирательного законодательства.Дополнительные выборы в Уфимский горсовет пройдут 8 сентября, одновременно с выборами главы республики.