Грязные технологии из девяностых

Как следует из данных, опубликованных в системе “ГАС Выборы”, по избирательному округу № 8 в Ленинском районе Уфы, где баллотируется активистка, на днях также выдвинулась индивидуальная предпринимательница Эльвира Чанышева, ранее не замеченная в какой-либо политической или общественной деятельности.
В случайное совпадение фамилий кандидатов не верят ни в штабе Навального, ни среди экспертов, полагающих, что активистке пришлось столкнуться со старой технологией применения двойников.
— Забавно, что мои противники применяют столь древние технологии, подстраховываясь на тот случай, если меня все же будут вынуждены зарегистрировать кандидатом, — сказала Лилия Чанышева "Idel.Реалии". — Работают трусливо и без всякой фантазии. Получается, они сами не верят в победу своего "единоросса" и надеются, что им удастся элементарно запутать избирателей.
Среди других выдвинувшихся соперников Лилии Чанышевой — бывший вице-мэр Уфы, ныне генеральный директор ООО "Генстройтрест" Артур Хромец, выигравший в мае "праймериз" "Единой России", выдвинутый от ЛДПР студент Башкирского аграрного университета Станислав Шилов, кандидат от КПРФ предприниматель Салават Гизатуллин, а также самовыдвиженцы — тренер уфимской спортивной школы №3 Александр Лисицын и водитель продюсерского центра "Вся Уфа" Руслан Ишмухаметов. Примечательно, что последний осенью 2018 года также принимал участие в конкурсе на должность мэра Уфы, но впоследствии отозвал свое заявление.
Самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий в восьмом округе необходимо собрать 250 подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. Последний срок сдачи подписей в Уфимский горизбирком — 1 июля. Лилия Чанышева сообщила, что сбор подписей прошел успешно и сейчас в штабе идет их тщательная проверка.
— Выдвижение двойников против популярных оппозиционных кандидатов — это весьма старинная технология, из 1990-х годов и давно уже нигде не применяемая, — говорит политтехнолог Андрей Потылицын. —Над тем фактом, что ее применили здесь, уже все посмеялись. Похоже, это “политтехнологические задумки” непосредственно хабировской команды; возможно, Мурзагулова, либо Сидякина, либо их обоих. Их подобную "работу”"на выборах уфимского горсовета в 2005 году хорошо помнят все участники политической жизни тех лет. Сейчас тоже, вот, возможны всякие манипуляции с заменой подписных листов и так далее. Я замечу, что башкирский “Белый дом” никогда не оставлял без внимания и контроля все выборы в столичный горсовет. И, может быть, самое важное: повсеместное противодействие штабам Навального — это, так сказать, федеральная задача, поставленная регионам Кремлем. Естественно, эту директиву в Уфе приняли к моментальному исполнению. И теперь, когда мы уже видим, что выборы по этому округу становятся "грязными", нужно пристально наблюдать, как Лилия Чанышева пройдет этап сдачи и проверки подписей, и других документов в городской избирательной комиссии.
К уфимскому горизбиркому с самого момента его создания весьма часто выдвигались особые претензии, каких не удостаивались другие избирательные комиссии в республике. Помимо скандальных выборов 2005 года, возмущение участников выборов вызывали такие случаи, как отстранение ряда оппозиционных кандидатов от "Справедливой России" от выборов в 2012 году, отказ заверить список кандидатов партии "Яблоко" в горсовет в 2014 году и отказ зарегистрировать яблочника Виктора Золотарева на дополнительных выборах в 2015 году (скандал по этому поводу вышел на уровень ЦИК России, после чего ЦИК республики был вынужден отменить решение уфимской комиссии и сам зарегистрировал кандидата). Не меньшее возмущение вызвало снятие комиссией половины заявленных партийных списков на выборах в горсовет 2016 году, манипуляции с подсчетом процентов голосов, поданных за партию "Справедливая Россия" на тех же выборах, и другие случаи. В конце 2016 года состав горизбиркома был обновлен на две трети, однако, в комиссии остались люди, к которым оппозиция выдвигала персональные претензии в нарушении избирательного законодательства.
Дополнительные выборы в Уфимский горсовет пройдут 8 сентября, одновременно с выборами главы республики.
Артур Асафьев, Идель.Реалии
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Грязные технологии из девяностых
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