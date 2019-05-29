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Ожидается большая гулянка националистов за бюджетный счет

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Съезд соберет более 700 представителей башкирского народа со всего мира. Это не только избранные делегаты, но и приглашенные гости, участники различных секций, сообщает пресс-служба исполкома Всемирного курултая башкир.

Ожидается большая гулянка националистов за бюджетный счет


Участники форума прилетели из США, Голландии, Израиля, Великобритании, всего из 21 страны мира. Делегатов выбирали из городов и районов республики, а также из регионов России. Основное в повестке дня – утверждение стратегии развития башкирского народа.

В первый день работы секций будет вестись онлайн-трансляция, поэтому любой желающий может следить за ходом обсуждений, даже внести свои предложения. Со всей информацией можно ознакомиться на сайте Всемирного курултая башкир.

Заключительный день съезда пройдет в Ишимбайском районе, у подножия горы Торатау, где делегаты примут участие в республиканском фольклорном празднике «Торатау йыйыны». Известно, что V Всемирный курултай башкир будет трезвым, делегатов вином угощать не будут. Об этом на своей странице заявил председатель исполкома курултая Данир Гайнуллин. Вместо алкоголя гостям форума предложат кумыс -брейк.

Напомним, самым многочисленным был курултай башкир 2010 года, в нем приняли участие 850 делегатов из 35 регионов России и 18 стран. Самым немногочисленным был курултай 2015 года – там участвовало всего 400 делегатов.

Проведение же V Всемирного курултая башкир многие связывают с предстоящими выборами главы республики.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 27.06.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вместо алкоголя гостям форума предложат кумыс -брейк.
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Существует особый способ приготовления крепкого кумыса с содержанием спирта более 40% так называемый буйный кумыс. По всей видимости кумыс -брейк, относится именно к таким. Только надо учесть что после его приема у многих начинается панос, поэтому у участников возникнут трудности в поисках места для испражнений....
Совет:
Завезите к горе Таратау биотуалеты из расчета 1 на 2-х
А то беда будет!!!!



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  • Гость
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  • 2 | 27.06.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1-му.
Биотуалеты- это нарушение валидовских традиций
Все их великое добро потом подчиститься и выльется на БСТ, в енавист к федеральному центру, фанатичную борьбу за чиновничьи кресла, силовое внедрение языка,переименования и памятники и пр.надуманные и высосанные из пальца ценности.



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  • Гость
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  • 3 | 27.06.2019, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кумыс-брейк в националистической голове - это опасное соединение! Потом из этих голов такие националистические лозунги и призывы могут политься, что придётся демократизаторами останавливать! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 4 | 27.06.2019, 12:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64541 | Рейтинг: +12184,7
У нас память не как у аквариумных рыбок - 3 секунды:

Импортное вино вместо кумыса
Опубликовано: Идель.Реалии | 18.06.2019

Делегатов Всемирного курултая башкир угостят импортным вином. Газета "КоммерсантЪ-Уфа" сообщила о результатах тендера Госкомитета по торговле Башкортостана по организации двух банкетов для делегатов пятого Всемирного курултая башкир. Единственным участником и одновременно победителем тендера стало государственное предприятие "Комбинат питания".
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На лету переобуваются или просто от граждан скрывают, что вино уже давно закуплено и наливать его собирались и в обед, и в ужин?

Выльют? Или все же выпьют? Если не выпьют - то тогда еще вопрос - куда денут СТОЛЬКО вина? Уже купленного. По организаторам растащат? Вполне реальный вариант.



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