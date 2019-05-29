Ожидается большая гулянка националистов за бюджетный счет

Съезд соберет более 700 представителей башкирского народа со всего мира. Это не только избранные делегаты, но и приглашенные гости, участники различных секций, сообщает пресс-служба исполкома Всемирного курултая башкир.Участники форума прилетели из США, Голландии, Израиля, Великобритании, всего из 21 страны мира. Делегатов выбирали из городов и районов республики, а также из регионов России. Основное в повестке дня – утверждение стратегии развития башкирского народа.В первый день работы секций будет вестись онлайн-трансляция, поэтому любой желающий может следить за ходом обсуждений, даже внести свои предложения. Со всей информацией можно ознакомиться на сайте Всемирного курултая башкир.Заключительный день съезда пройдет в Ишимбайском районе, у подножия горы Торатау, где делегаты примут участие в республиканском фольклорном празднике «Торатау йыйыны». Известно, что V Всемирный курултай башкир будет трезвым, делегатов вином угощать не будут. Об этом на своей странице заявил председатель исполкома курултая Данир Гайнуллин. Вместо алкоголя гостям форума предложат кумыс -брейк.Напомним, самым многочисленным был курултай башкир 2010 года, в нем приняли участие 850 делегатов из 35 регионов России и 18 стран. Самым немногочисленным был курултай 2015 года – там участвовало всего 400 делегатов.Проведение же V Всемирного курултая башкир многие связывают с предстоящими выборами главы республики.