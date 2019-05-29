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Поближе к сбежавшему сынуле

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Ассоциация Башкортостана появится в Австрии. В Австрии откроется ассоциация, которая будет представлять интересы нашей республики.

Поближе к сбежавшему сынуле


Офис расположится в деловом центре Вены. Новая ассоциация будет заниматься поддержкой двусторонних связей в экономике, культуре и в других сферах, а также продвижением продукции башкирского производства, организацией бизнес-встреч и культурных мероприятий.

Напомним, что в начале июня между Башкирией и Австрией были открыты прямые авиарейсы.

Торговые представительства Башкирии в Австрии и в Турции были закрыты в 2014 году, как экономически неэффективные. Новое руководство республики решило вернуться к идее открытия внешнеэкономических представительств республики за рубежом.

По поручению врио главы РБ, следующее планируется в Стамбуле.

ПроУфу
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  • 1 | 27.06.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
почему поближе к сынуле?там кое у кого и дочь живет



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  • 2 | 27.06.2019, 09:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64541 | Рейтинг: +12184,7
У Уральчега деньги заканчиваются? СРАдий подсластил пилюлю Муртазе. чтобы тот закрыл глаза на СРАдия и его команду варягов, дербанящую Б-стан? Не строил СРАдию козьи морды...

Почему-то ни в Германии, ни в Италии, ни во Франции, ни где либо еще, а именно в Австрии, да еще в Вене...



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  • 3 | 27.06.2019, 09:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64541 | Рейтинг: +12184,7
следующее планируется в Стамбуле
___________________________
Со Стамбулом у СРАдия связь давняя - с начала лихих 90-х...



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  • 4 | 27.06.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Почему-то ни в Германии, ни в Италии, ни во Франции, ни где либо еще, а именно в Австрии, да еще в Вене...
------------------------
Видишь ли Кухня, это тебе тяжело донести свое тело из общаги даже до магазина Метро. А из Вены в любую страну из тобою перечисленных как пальцы об асфальт.



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  • 5 | 27.06.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поближе к сбежавшему сынуле
============================
Ну почему же только к сынуле?
Дочь гадия,- гражданка Австрии!!! Так что он теперь может навещать её за казенный счет хот каждую неделю, типа: "Если меня будут спрашивать скажите я в Австрии по вопросам инвестиций"
За кого этот аульный малайка нас держит?!!!



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  • 6 | 27.06.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие могут быть экономические отношения с Австрией, когда РФ под санкциями? Серьёзный бизнес поэтому с РФ особо связываться пока не может, а со всякой мелочью можно и без представительства обойтись! Очень Опытный



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  • 7 | 27.06.2019, 11:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64541 | Рейтинг: +12184,7
5 | 27.06.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован

Точно! Упустила из виду.



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  • 8 | 27.06.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что не в польском Белостоке?
Там же основной разведцентр НАТО с самым крупным турецким сектором?



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  • 9 | 27.06.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лучше бы бюджетные деньги( деньги налогоплательщиков) потратили на наведение порядка вокруг и в самом башкирском государственном театре кукол, чем на поддержку австрийских производителей?



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