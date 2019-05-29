Поближе к сбежавшему сынуле

Ассоциация Башкортостана появится в Австрии. В Австрии откроется ассоциация, которая будет представлять интересы нашей республики.Офис расположится в деловом центре Вены. Новая ассоциация будет заниматься поддержкой двусторонних связей в экономике, культуре и в других сферах, а также продвижением продукции башкирского производства, организацией бизнес-встреч и культурных мероприятий.Напомним, что в начале июня между Башкирией и Австрией были открыты прямые авиарейсы.Торговые представительства Башкирии в Австрии и в Турции были закрыты в 2014 году, как экономически неэффективные. Новое руководство республики решило вернуться к идее открытия внешнеэкономических представительств республики за рубежом.По поручению врио главы РБ, следующее планируется в Стамбуле.