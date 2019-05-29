Поближе к сбежавшему сынуле

Офис расположится в деловом центре Вены. Новая ассоциация будет заниматься поддержкой двусторонних связей в экономике, культуре и в других сферах, а также продвижением продукции башкирского производства, организацией бизнес-встреч и культурных мероприятий.
Напомним, что в начале июня между Башкирией и Австрией были открыты прямые авиарейсы.
Торговые представительства Башкирии в Австрии и в Турции были закрыты в 2014 году, как экономически неэффективные. Новое руководство республики решило вернуться к идее открытия внешнеэкономических представительств республики за рубежом.
По поручению врио главы РБ, следующее планируется в Стамбуле.
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