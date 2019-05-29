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Междусобойчик с тяжелым названием

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Мы, собравшиеся на Всебашкирском йыйыне у подножья шихана Куштау считаем, что сегодня развитие гражданского общества не мыслимо без гражданской активности и развития местного самоуправления. Мы считаем, что общественность обязана участвовать в жизни республики и выражать свое мнение по самым животрепещущим вопросам, которые касаются судьбы республики и всего многонационального народа Республики Башкортостан.

Междусобойчик с тяжелым названием


Нас беспокоит судьба экологии республики и варварского отношения к ней со стороны олигархических групп. Сегодня остро стоит вопрос судьбы шихана Куштау, он единственный шихан, который не защищен статусом памятника природы и судьба которого висит на волоске, так как его собираются отдать на разработку варварским способом под сырье для БСК Сода.

Нас беспокоит экологическая обстановка в г. Сибае, где до сих пор не решена проблема смога, исходящего из Сибайского карьера. Множество раз переносилась дата окончания ликвидации этого вредного выброса серы, но прошло уже полгода, а угроза жителям г. Сибая не ликвидирована. Зато награжден мэр города Сибая господин Афзалов, который долгое время скрывал от жителей настоящую причину экологической катастрофы.

Нас беспокоит обстановка в республике связанная с лесами и природными ресурсами. Так, в Абзелиловском районе Русская медная компания собирается разрабатывать новый карьер, местные жители против, а значит вновь ситуация может обостриться. Нас беспокоит появившаяся новость, что та же Русская медная компания, собирается рыть канал от башкирской реки Караидель (Уфа), до Шершневского водохранилища Челябинской области для челябинского промышленного узла.

Олигархические группы через своих покровителей в Правительстве РФ без зазрения совести готовы растаскивать наши башкирские природные богатства, не спрашивая разрешения у местного населения, который по Конституции РФ и РБ является истинным хозяином этой земли и всего, что находится под ней и над ней.

Все эти животрепещущие вопросы как: язык, природные ресурсы, экономическое положение республики, вопросы местного самоуправления можно будет решить только тогда, когда Республика Башкортостан станет сама управлять всеми процессами на своей территории без вмешательства федерального центра и различных олигархических группировок. Когда самые важные для многонационального народа республики вопросы будут решаться через референдумы, с учетом мнения местного населения. Для этого сегодня вновь встает вопрос о подписании Федеративного договора о разграничении полномочий между Республикой Башкортостан и Федеральным центром.

28-29 июня в Уфе пройдет V Всемирный курултай башкир, куда съедутся делегаты не только со всех районов республики и соседних областей, но и из различных стран мира.

Мы хотим, чтобы V Всемирный курултай не превратился в очередное театрализованное празднество с принятием дежурных решений, которые никто не будет исполнять. Мы требуем поднять вопросы, которые реально волнуют башкирский народ и направляем наказы от Всебашкирского йыйына:
1) Начать политический диалог между Республикой Башкортостан и Федеральным центром в целях подготовки и подписания обновленного Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между ними. В соответствии с Конституцией РФ федеральные власти не вправе отклонять такую инициативу субъектов федерации.

2) Поднять вопрос о несогласии с установившейся практикой назначения руководителей министерств и ведомств, относящихся к федеральным органам управления в национальных республиках, из числа чиновничьих кадров, не проживающих ранее в этих республиках и не имеющих никакого отношения к ним. Мы воспринимаем это как факт проявления неуважения и недоверия местным специалистам независимо от их национальности.

3) Сегодня, все недра, природные ресурсы и добываемые полезные ископаемые являются федеральной собственностью. Субъекты федерации получают от их хозяйственного использования и добычи весьма малую долю средств, взамен подвергаясь экологическому неблагополучию, отравлению земель и водных ресурсов в катастрофических масштабах. Примером является до сих пор продолжающееся горение сернистых руд под городом Сибаем в Республике Башкортостан. Это возникло из-за того, что лицензии на разработку природных ресурсов выдаются без согласования и без учета интересов местных властей и местного населения. Также, яркий тому пример, выдача лицензии на разведку шихана Куштау, против которого активно выступает все население республики. Мы требуем поднять вопрос о возвращении в Конституцию РБ статьи о том, что все природные ресурсы, земля и недра являются собственностью многонационального народа Республики Башкортостан. Мы требуем прекратить использовать наши природные богатства без учета мнения местного населения.

4) Мы требуем поднять вопрос о возвращении полноценного статуса государственному башкирскому языку. Требуем вернуть в учебные заведения получение полного среднего образования на башкирском языке. Требуем вновь начать подготовку обучения педагогических и других кадров по башкирскому языку на уровне 2005 года. Требуем обязать чиновников среднего и высшего звена сдавать профильный экзамен на знание первого государственного языка Республики Башкортостан, то есть башкирского.

5) Требуем поднять вопрос о придании шихану Куштау статуса памятника природы и включить его наравне с шиханами Торатау и Юрактау в список геопарков Юнеско. Тем самым обезопасить его от попыток разработать на сырье для БСК Сода.

6) Требуем от делегатов поднять перед руководством республики вопрос о запрете продажи алкогольной продукции в священный для мусульман месяц Рамазан.

Также, участники йыйына решили, что Айрат Дильмухаметов, известный общественный и политический деятель, является представителем нашего башкирского народа и мы официально заявляем, что нельзя преследовать за убеждения и свое личное мнение. Мы против преследования, и требуем всесторонне разобраться, снять все обвинения и освободить Айрата Дильмухаметова.

В связи с последними событиями где детей Заки Валиди исключили из списка делегатов, участники йыйына решили объявить недоверие Оргкомитету V Всемирного курултая башкир.

Принято на Всебашкирском йыйыне 23.06.2019 года. Куштау.

Эхо Москвы - Уфа
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  • 1 | 27.06.2019, 09:54 | Автор: назарий
    Публикации: 0 | Комментарии: 9 | Рейтинг: -1
Навозные революционеры , где то это я уже слышал. Прыгать не пробывали.



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  • Гость
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  • 2 | 27.06.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 27.06.2019, 09:54 | Автор: назарий
Публикации: 0 | Комментарии: 9 | Рейтинг: -1

Навозные революционеры , где то это я уже слышал. Прыгать не пробывали.
----------------------------------
А ты кто? Дешека и лизун.



Оценили
1

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  • Гость
  •  
  • 3 | 27.06.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы требуем поднять вопросы....
===================================
Не ошибусь если скажу что башкиры,- это единственные племена, которым все доставалось в нахаляву:
-Сначало царь дал им земли;
- Потом коммунисты дали им земли;
- Потом "демократ" ельцин дал им сЮверенитета столько сколько проглотие...
А им все мало! Они теперь уже не просят а ТРЕБУЮТ!!!



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  • Гость
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  • 4 | 27.06.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой ийын?
Опрос выпускников показал, что все хотят быть продажниками.
Им не важно , чем торговать: родиной, китайским ширпотребом, традициями предков и пр. ликвидным остатками, созданными трудами их предков в советское время.



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