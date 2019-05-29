Скриншот с сайта «Башинформ»
Информационное агентство «Башинформ» разместило на площадке своего сайта материал, содержащий незаконную агитацию к выборам главы Башкирии.
В частности, там говорится: «Каждый житель нашей республики, неравнодушный за свое будущее, должен проголосовать за действующего врио главы республики».
В этом материале усматривается как минимум навязывание собственного мнения, что для средств массовой информации является нарушением законодательства РФ. В этом уверен и кандидат на пост главы Башкирии от партии «Гражданская сила» Владимир Барабаш. Он уже написал обращение о нарушении на имя председателя ЦИК Башкирии Илоны Макаренко.
После этого, как сообщил главный редактор ИА «Башинформ» Артем Валиев, сотрудник агентства, написавший агитационный материал, был уволен, а его заметка удалена с площадки сайта крупнейшего медиа-ресурса в Башкирии.
По нашей информации, «Башинформ» уже пытались привлечь к административной ответственности за агитацию «Единой России». Тогда юристы «Башинформа» смогли отбиться от штрафов.
ПроУфу
Оригинал публикации
Башинформ: Грязная агитка во вред Хабирову
Раздел: Политика | Просмотры: 39323 | Комментарии: 1