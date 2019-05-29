Башинформ: Грязная агитка во вред Хабирову

«Башинформ» начал незаконную агитацию Радия Хабирова на пост главы Башкирии? Кандидат на пост главы Башкирии написал обращение в ЦИК Башкирии.Скриншот с сайта «Башинформ»Информационное агентство «Башинформ» разместило на площадке своего сайта материал, содержащий незаконную агитацию к выборам главы Башкирии.В частности, там говорится: «Каждый житель нашей республики, неравнодушный за свое будущее, должен проголосовать за действующего врио главы республики».В этом материале усматривается как минимум навязывание собственного мнения, что для средств массовой информации является нарушением законодательства РФ. В этом уверен и кандидат на пост главы Башкирии от партии «Гражданская сила» Владимир Барабаш. Он уже написал обращение о нарушении на имя председателя ЦИК Башкирии Илоны Макаренко.После этого, как сообщил главный редактор ИА «Башинформ» Артем Валиев, сотрудник агентства, написавший агитационный материал, был уволен, а его заметка удалена с площадки сайта крупнейшего медиа-ресурса в Башкирии.По нашей информации, «Башинформ» уже пытались привлечь к административной ответственности за агитацию «Единой России». Тогда юристы «Башинформа» смогли отбиться от штрафов.