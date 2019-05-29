Общество без граждан и бесполезные 50 миллионов

В Башкортостане планируют вложить 50 млн рублей в развитие гражданского общества. В Башкортостане объявили конкурс по распределению республиканского гранта в 50 млн рублей на развитие гражданского общества. Деньги получат НКО в рамках программы господдержки социально ориентированных организаций.Организовывает конкурс министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики Башкортостан. Подать заявку можно с 1 по 12 июля.Исполнение обязательств по гранту растянется на год и должно стартовать 1 ноября этого года.Получить грант НКО смогут по трем номинациям. Первая — "Активная республика". Она подразумевает общественно значимые проекты, реализуемые в интересах жителей РБ и направленные на развитие гражданского общества, благотворительности и добровольчества, спорта, содействие развитию семейных ценностей и традиций, формирование доступной среды для граждан с инвалидностью. Также первая номинация обязывает исполнителя способствовать расширению перечня социальных услуг НКО и развивать культурную, творческую, духовно-нравственную, политическую инициативность граждан.Вторая номинация — "Добрососедская республика" — подразумевает общественно значимые проекты, направленные на благоустройство дворов и спортплощадок, организацию детского летнего отдыха и молодежного движения, культурно-досуговых мероприятий. Также исполнителю предстоит создать обещающие программы по управлению проектами формирования комфортной среды и проектированию зеленых зон. Помимо этого грант предполагает содействие победившей НКО охране общественного порядка.Последняя номинация "Дружная республика" включает проекты, направленные на сохранение традиций гостеприимства, уважения к традициям разных народов и конфессий. Отдельно здесь отмечены работы по адаптации и интеграции представителей разных национальностей.На гранты могут претендовать НКО, реализующие общественно значимые проекты. Они не должны быть государственными и муниципальными учреждениями, потребительскими кооперативами, садоводческими, садовыми или дачными товариществами, госкомпаниями или политическими партиями.Также они не должны иметь в составе участников иностранных граждан и юридических лиц с иностранным капиталом.