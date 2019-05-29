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Больше одного не собираться, сидеть по кухням и не рыпаться

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В Башкортостане ужесточают законодательство о митингах. 28 июня Госсобрание Башкортостана должно рассмотреть поправки в республиканский закон “О местах проведения публичных мероприятий”, фактически запрещающие проведение митингов и пикетов в любых местах, где власти считают это нежелательным.

Больше одного не собираться, сидеть по кухням и не рыпаться


Согласно поправкам, публичные мероприятия будут запрещены "на территориях спортивных, физкультурных, научных организаций, организаций отдыха, в том числе детских оздоровительных лагерей", а также на "землях природоохранного, историко-культурного назначения, особо ценных землях, на лечебно-оздоровительные места и курорты, территории аллей, садов, парков, скверов". Более того, предлагается запретить протестные акции в любых местах, "неприспособленных для проведения собраний граждан". Критерии же "приспособленных" мест будут специально устанавливаться правительством республики

По общему мнению, Башкортостан имеет одно из наиболее жестких региональных законодательств о проведении публичных мероприятий даже по сравнению с федеральным законодательством. Так, федеральный закон ФЗ-54 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" к местам, в которых проведение публичного мероприятия запрещается, относит территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам,путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи, а также территории, непосредственно прилегающие к резиденциям президента РФ, к зданиям, занимаемым судами, к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Этот же закон указывает, что законом субъекта РФ перечень таких мест может быть расширен, но лишь "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности".

Инициаторы, фактически, полностью "обнулили" конституционные статьи, гарантирующие гражданам свободу собраний.

— Власти, фактически, решили запретить все публичные мероприятия, в том числе и одиночные пикеты, — заявил депутат Госсобрания от КПРФ Дмитрий Чувилин. — Если будет принята, в числе других, поправка, запрещающая публичные мероприятия в местах "не приспособленных для проведения собраний граждан", то затем к таким местам можно будет отнести абсолютно любую территорию. Вносимые правки противоречат с федеральному закону о публичных мероприятиях, и тем более, Конституциям России и Башкортостана. Но я уверен, что в таком виде закон все же не будет принят, поскольку он противоречит даже элементарному здравому смыслу. В нашей фракции КПРФ все депутаты возмущены этим законопроектом.

Председатель "Конгресса башкирского народа", журналист Рамиль Рахматов считает, что законопроект призван воспрепятствовать, прежде всего, проведению протестных акций у гор-шихан. "Новой и значимой является лишь норма о запрете мероприятий на территориях природоохранного и историко-культурного назначения. Вот тут и раскрывается ларчик. Единственным местом, где в последнее время власти не могли запретить проведение массовых мероприятий, являются шиханы. Активисты различных общественных объединений заявляют о проведении своих акций на шихане Куштау, дабы защитить гору от разработки. Против кого и чего направлен данный законопроект, становится вполне очевидным. Придете вы защищать шиханы, а вас повяжут как участников незаконного митинга", — написал журналист.

— Вполне возможно, что к таким поправкам власти подтолкнули наши йыйыны, — предположил один из ведущих активистов организации "Башкорт" Руслан Габбасов. — В городах давно все зажато, там везде публичные мероприятия запрещаются, а мы постоянно проводили йыйыны вне населенных пунктов, как например, последний —у горы Куштау. Полагаю, что власти хотят воспрепятствовать и будущим протестным акциям у этой горы, которую они хотят передать под разработку содовой компании.

Координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева заявила, что активисты в любом случае продолжат проводить публичные мероприятия на заявляемых ими площадках, в соответствии с конституционным правом на свободу собраний.

— Собственно, нам и так в последнее время не согласовывали никакие публичные мероприятия, и эти отказы были незаконными, даже по действующему законодательству, — сказала Чанышева. — Этими же поправками власти хотят узаконить все будущие отказы.

— Безусловно, инициатива о дальнейшем ужесточении местного законодательства о митингах идет прямиком от Радия Хабирова и его администрации, — полагает политолог Дмитрий Михайличенко. —Нынешний врио главы республики имеет кремлевскую санкцию идти впереди, в авангарде тех запретительных инициатив которые в последнее время заполонили все органы власти в стране. Высокая протестная, в том числе, митинговая активность в Башкортостане времен Рустэма Хамитова воспринималась федеральным центром, как нонсенс для такого региона, выходила за допустимые рамки. Да и сам Хабиров, по своей сути, не приемлет возражений, альтернативного мнения, тем более высказываемое на митингах — он это рассматривает, как публичное покушение на свой авторитет.

Политолог считает, что протесты в республике по поводу принятия законопроекта маловероятны.

Первый секретарь Советского райкома КПРФ в Уфе, правозащитник Альберт Рахматуллин направил врио главы республики Радия Хабирову и депутатам Госсобрания обращение, в котором предложил, наоборот, включить площадь Ленина в Уфе перечень мест, разрешенных для проведения публичных мероприятий, а также выделить подобные площадки в Кировском и Советском районах города и в Уфимском районе республики. В поддержку своих предложений и в знак протеста против принятия "драконовских" поправок коммунист намерен провести одиночный пикет возле здания Госсобрания перед началом пленарного заседания.

Идель.Реалии
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