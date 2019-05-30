Хабиров: «К националистам и расизму я буду просто беспощаден»

Хабиров об инциденте с Фаилем Алсыновым: К этим людям я буду просто беспощаден. Врио главы Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал сегодняшний инцидент, когда лидера организации "Башкорт" Фаиля Алсынова задержали на Всемирном курултае башкир.Вопрос об этом задала директор фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова, пишет "Башинформ".На вопрос как он относится и как жителям республики относиться к инциденту, когда "активисты неизвестной организации пытались ворваться на заседание и говорили, что башкир угнетают", Радий Хабиров ответил:— Я все-таки вижу, что у башкир другой путь. Мы живем большой многонациональной дружной семьей в нашей республике. И с теми людьми, которые проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму, нам не по пути. Более того, хочу сказать, что в рамках своих полномочий к этим явлениям и к этим людям я буду просто беспощаден, — заявил Радий Хабиров.Напомним, сегодня, 28 июня, до начала заседания V Всемирного курултая башкир (ВКБ) был задержан глава организации "Башкорт" Фаиль Алсынов.Накануне его исключили из списка делегатов курултая.​Ранее руководитель организации "Башкорт" говорил о планах принять участие в выборах главы республики.28-29 июня в Уфе проходит V Всемирный курултай башкир. В нем участвуют 512 делегатов — 288 человек из Башкортостана, 157 — из российских регионов, 49 делегатов приехали из других стран. Радио Азатлык ведет текстовую трансляцию мероприятия.