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Хабиров: «К националистам и расизму я буду просто беспощаден»

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Хабиров об инциденте с Фаилем Алсыновым: К этим людям я буду просто беспощаден. Врио главы Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал сегодняшний инцидент, когда лидера организации "Башкорт" Фаиля Алсынова задержали на Всемирном курултае башкир.

Хабиров: «К националистам и расизму я буду просто беспощаден»


Вопрос об этом задала директор фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова, пишет "Башинформ".

На вопрос как он относится и как жителям республики относиться к инциденту, когда "активисты неизвестной организации пытались ворваться на заседание и говорили, что башкир угнетают", Радий Хабиров ответил:

— Я все-таки вижу, что у башкир другой путь. Мы живем большой многонациональной дружной семьей в нашей республике. И с теми людьми, которые проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму, нам не по пути. Более того, хочу сказать, что в рамках своих полномочий к этим явлениям и к этим людям я буду просто беспощаден, — заявил Радий Хабиров.

Напомним, сегодня, 28 июня, до начала заседания V Всемирного курултая башкир (ВКБ) был задержан глава организации "Башкорт" Фаиль Алсынов.

Накануне его исключили из списка делегатов курултая.​

Ранее руководитель организации "Башкорт" говорил о планах принять участие в выборах главы республики.

28-29 июня в Уфе проходит V Всемирный курултай башкир. В нем участвуют 512 делегатов — 288 человек из Башкортостана, 157 — из российских регионов, 49 делегатов приехали из других стран. Радио Азатлык ведет текстовую трансляцию мероприятия.

Идель.Реалии
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  • 1 | 28.06.2019, 17:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Мощные заявления настоящего главы региона, поддерживаем!



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  • 2 | 28.06.2019, 17:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошо отбрил беспокойных товарищей, указав им место. Первый нормальный курултай - это пятый, с Хабировым



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  • 3 | 28.06.2019, 18:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64574 | Рейтинг: +12188,2
Все знают, как я отношусь к башнаци - но подобного рода заявления - это натуральный фашизм! Диктатура, бля!
С любыми наци - нужно спорить. приводить доводы о их неправоте, развенчивать насаждаемые ИМ и ИМИ мифы.

Они имеют право заблуждаться, пока не наносят физический вред свои оппонентам. Или не призывают к экстремистским действиям, как не призывал и Диль. .Взгляды не караются УК РФ!

СРАдиевский приятль Бузыкаев - такой же нацист. как и Алсынов. но СРАдий с ним приятельствует и только слегка пожурил за его нацистскую выходку против татарок на трассе, как будто там нет проституток других национальностей, включая башкирок. которые вахтой там работают плечевыми - от нищеты и безработицы в аулах. Все там стоят - и русские тоже. И башкирки. И татарки. И другие. Кроме евреек - все там...



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4

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  • 4 | 28.06.2019, 18:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полностью поддерживаю. Распустились дальше некуда, порой хлестче чем Западная Украина. Давно было пора. Еще бы и аморальные слои пресекали, нечего на публику свои , распущенности ориентации выставлять, пусть



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  • 5 | 28.06.2019, 18:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Напомним, сегодня, 28 июня, до начала заседания V Всемирного курултая башкир (ВКБ) был задержан глава организации "Башкорт" Фаиль Алсынов.

Накануне его исключили из списка делегатов курултая.​ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А как его исключили? Есть какая-то законная процедура? Кто знает - разъясните! Очень Опытный



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  • 6 | 28.06.2019, 18:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64574 | Рейтинг: +12188,2
4 | 28.06.2019, 18:13 | Автор: Не зарегистрирован

Не правда! По сравнению с теми, кто бил в бочки, по сравнению с СБМ-ОВЦАМИ - нынешние не столь радикальны!
Не те времена, затухли при Рустэмке... финансов не стало - пошли в пчеловоды-кумысоводы, как Идельбаев, а сейчас его - одного из лидеров башнаци, целовавшего сапоги Басаеву - этот же СРАдий возвысил и приблизил! Дал непыльную должность!

Руководитель Центра развития туризма Башкортостана при Государственном комитете Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму - не хухры-мухры!



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  • 7 | 28.06.2019, 20:55 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38528 | Рейтинг: +6471,3
Более того, хочу сказать, что в рамках своих полномочий к этим явлениям и к этим людям я буду просто беспощаден, — заявил Радий Хабиров.
===
Сказанул красивА. Теперь смотрим какой зоопарк в свою команду набрал? )))



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  • 8 | 28.06.2019, 20:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руководству и силовым структкрам надо давно обратить внимание на министра культуры Шафикову Амину. Фанатичная бурзянская националистка .Убирает всех не башкир с руководящих должностей.
Сколько это будет продолжаться одному руководству известно. Такая же тварь Карамурзина Эльза, которая работает в администрации главы региона.
Радий Фаритович молодец, поднял очень больную тему. Удачи Вам!



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  • 9 | 28.06.2019, 21:21 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17834 | Рейтинг: -3105,7
Руководству и силовым структкрам надо давно обратить внимание на министра культуры Шафикову Амину. Фанатичная бурзянская националистка .Убирает всех не башкир с руководящих должностей.
-------
Этот стукачок уже сотый стучит.
Вот слова А.Валиди в адрес татарских деятелей:
Единственная возможность осуществления этой вашей затеи — тот непотребный способ, которым пользовались до сих пор, - интриги и провокации, попытки воспрепятствовать любому полезному начинанию башкир, доносительство при каждом удобном случае русским, как белым, так и красным, изображая башкир как врагов русских, их государства. По существу это и будет методом вашей борьбы.



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2

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  • 10 | 28.06.2019, 21:48 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38528 | Рейтинг: +6471,3
Вопрос об этом задала ....

И с теми людьми, которые проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму, нам не по пути. ..., — заявил Радий Хабиров.
===
"Вот, Василий Иванович, мужики сумлеваются: ..." (с)

Хоть кто-нить спросите у предводителя: записанный, в типа, становой Конституции только исключительно один образующий народ, а остальное население упоминается всё оптом, это расизм или шовинизм?

Или, этот спич предводителя, только для выборов. а "там хоть не рассветай"?



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  • 11 | 28.06.2019, 22:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И с теми людьми, которые проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму, нам не по пути. ..., — заявил Радий Хабиров.
===
УТОЧНИ, АБЗЫЙ рАДИЙ, С ТЕМИ которые обеспечили спад рождаемости за первое полугодие 2017г в 12%, усугубленное в 2018г., на "Куначивание 2015", по признанию Хамитова, Кремль выделил в 20раз меньше средств, чем другим регионам, в результате не построены автодороги, как, к примеру в Свердловской обл с раздельными полосами движения. Также и в большевистскую эпоху ущемляли права народов БАССР, - не строили дороги, не полно обеспечили электроснабжением, ПОДАЧЕЙ воды, канализацией и прочих составляющих инфраструктуры. В некоторых населённых пунктах квартиры не имеют ванной, туалета,..
Для "прикола" в полисах (городах) Древних Греции и Рима была подача воды и канализация!!! Кто знает когда эта цивилизация существовала???!
Нехорошо, г-н Радий. Если эти ребятки призывали "секирбашить", то я против них и за их привлечение к ответственности, но если они за равноправие народов, то я их поддерживаю.
Весьма кстати, имеено Радий фальсифицировал подписи народа в пользу антинародного Рахимова трижды ставленника Путина! Это гнуснейшее преступление против народов РБ!
Так кто же плох, Радий или ребятки требующие Конституционного равноправия народов! 0сновного и самого главного закона РФ!!!
Не обходи приведённое молчанием!



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  • 12 | 28.06.2019, 23:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 28.06.2019, 21:21 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17834 | Рейтинг: -3105,6
****************
киргиз Кац возбудился



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10 | 28.06.2019, 21:48 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 38522 | Рейтинг: +6471,2
Вопрос об этом задала .
============
где батЫра и камуняки?



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  • 14 | 28.06.2019, 23:25 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38528 | Рейтинг: +6471,3
13 | 28.06.2019, 23:17 | Автор: Иннокентий Иванов

Вопрос об этом задала .
============
где батЫра и камуняки?
===
В Киеве у дядьки, который в огороде бузину клюёт.



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