Поводом послужило его задержание в зале заседания, где проходит Всемирный курултай башкир. Журналисты ProUfu.ru вышли на связь с Фаилем Алчиновым. Как он сообщил, его и делегата из Гафурийского района Эльмира Мухамедьянова закрыли в отделе полиции № 9 Кировского района Уфы.
До этого времени никто с ними не разговаривал и не дал каких-либо разъяснений.
Фаиль Алчинов собирается оспаривать в суде свое незаконное задержание.
ПроУфу
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Радикальные «делегаты» оказались за решеткой
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