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Радикальные «делегаты» оказались за решеткой

  • Опубликовано: ПроУфу | 28.06.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 31929 | Комментарии: 10
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Делегаты V Всемирного курултая башкир оказались в отделе полиции Уфы. Сегодня Фаиля Алчинова, лидера БОО «Башкорт», закрыли в одном из отделов полиции столицы.

Радикальные «делегаты» оказались за решеткой


Поводом послужило его задержание в зале заседания, где проходит Всемирный курултай башкир. Журналисты ProUfu.ru вышли на связь с Фаилем Алчиновым. Как он сообщил, его и делегата из Гафурийского района Эльмира Мухамедьянова закрыли в отделе полиции № 9 Кировского района Уфы.

До этого времени никто с ними не разговаривал и не дал каких-либо разъяснений.

Фаиль Алчинов собирается оспаривать в суде свое незаконное задержание.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 28.06.2019, 17:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодцы ребята из органов, давить эту национал-нечисть. В республике все равны, и башкиры, и русские, и татары. Хватит нам старых времен, натепрелись



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2

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  • Гость
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  • 2 | 28.06.2019, 17:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чувствуется, этим товарищам не поздоровится как Дилю, и поделом. Нечего воду мутить, прошло ваше время, займитесь работой лучше



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2

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  • Эксперт
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  • 3 | 28.06.2019, 17:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64574 | Рейтинг: +12188,2
1,2 - какие же вы дураки! Ведь повязали их НИ ЗА ЧТО!!!
Когда вас вязать будут НИ ЗА ЧТО - вспоминайте Диля и вот этих!



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3

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  • Наблюдатель
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  • 4 | 28.06.2019, 17:58 | Автор: natall
    Публикации: 562 | Комментарии: 245 | Рейтинг: +92,9
Ого, десант мигом высадился на сайт. То ли еще будет



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3

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  • Гость
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  • 5 | 28.06.2019, 18:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За что можно задержать официально зарегистрированных делегатов? Хотелось бы услышать и противоположную сторону! Очень Опытный



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2

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  • Эксперт
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  • 6 | 28.06.2019, 18:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64574 | Рейтинг: +12188,2
Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», Кировский райсуд оштрафовал башкирского активиста Эльмира Мухаметьянова на 500 руб. башкирского активиста. Он был задержан прямо в зале заседаний конгресс-холла «Торатау», в котором сегодня проходил Всемирный курултай башкир. Мухаметьянов попытался привлечь внимание делегатов на задержание лидера движения «Башкорт» Фаиля Алчинова.

В итоге обоих активистов доставили в 9 отдел полиции Уфы, где в отношении Мухаметьянова был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. На Алчинова полицейские протокол составлять не стали.

Эльмир Мухаметьянов намерен обжаловать решение суда.
____________________________
В чем выразилось хулиганство? В привлечении внимания к тому, что зарегистрированного депутата не пропустили в зал?

Те, кто радуются подобному. пусть подумают. что НИКАКОГО правосудия в пуйло-судах НЕТ!
И для них, радующихся, ТОЖЕ!!!!



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  • Гость
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  • 7 | 28.06.2019, 20:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти делегаты, молодые, начали говорить правду (о том, что независимым делегатам незаконно не дают выступать), их забрали прямо на месте "преступления". И Хабиров тут же заявил что будет беспощаден к шовинистам и расистам (!)



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  • Участник
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  • 8 | 28.06.2019, 20:20 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5664 | Рейтинг: +1473,3
Если он против шовинистов и расистов,то какого хрена проводит курултаи .Зачем,если все равны ,выделять башкир и для них проводить дорогущие мероприятия



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  • Эксперт
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  • 9 | 28.06.2019, 20:51 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38528 | Рейтинг: +6471,3
Этот коммуняцкий расизм, с делением страны и населения по абсурдным нац признакам, очень дорого обойдётся России, если её в самое ближайшее время не перерисуют в унитарную страну, с единой нацией и гос языком.



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  • 10 | 28.06.2019, 23:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
совсем недавно Путин признал и ручками подручных в Крыму бесплатно раздавал текст Конституции с признанием госязыми сразу три языка. К чему это, а Путина тоже арестовали или нет?!
Весьма странное понимание равенства прав и свобод!!!



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