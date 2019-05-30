Радикальные «делегаты» оказались за решеткой

Делегаты V Всемирного курултая башкир оказались в отделе полиции Уфы. Сегодня Фаиля Алчинова, лидера БОО «Башкорт», закрыли в одном из отделов полиции столицы.Поводом послужило его задержание в зале заседания, где проходит Всемирный курултай башкир. Журналисты ProUfu.ru вышли на связь с Фаилем Алчиновым. Как он сообщил, его и делегата из Гафурийского района Эльмира Мухамедьянова закрыли в отделе полиции № 9 Кировского района Уфы.До этого времени никто с ними не разговаривал и не дал каких-либо разъяснений.Фаиль Алчинов собирается оспаривать в суде свое незаконное задержание.