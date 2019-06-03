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Куда ведет нас товарищ Путин?

  • Опубликовано: юнг | 01.07.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 31492 | Комментарии: 13
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Владимир Владимирович – как типичный отечественный доктор: может произвести осмотр, зафиксировать все симптомы, но не может поставить правильный диагноз. Видали таких докторов? Ну, вот и я о том же.

Куда ведет нас товарищ Путин?


Владимир Владимирович – как типичный отечественный доктор: может произвести осмотр, зафиксировать все симптомы, но не может поставить правильный диагноз. Видали таких докторов? Ну, вот и я о том же.

Он говорит о безобразиях на Западе, не замечая, что говорит на самом деле и в первую очередь о своей собственной стране. Он говорит о крахе либеральной идеи и при этом сообщает об отрыве правящих элит от народа. Он говорит это в тот самый момент, когда наш народ узнает про министра Мантурова, который живет в гостинице за 1,4 млн. рублей в сутки. Подавляющее большинство из нас не заработает таких денег за год! А министр просто переночевал и, небось, еще утром жаловался, что спал плохо и кровать была жесткой.

Это происходит в стране, где либерализм скоро станет уголовным преступлением. И чей же тогда крах пророчит наш президент? Чья элита оторвалась от простого народа? И что вообще знает о простом народе России президент Путин, который с такой жалостью говорит о страданиях граждан на Западе, изнывающих от наплыва мигрантов? Путин прав в том, что в мире действительно есть разочарование в прежних правителях. И Трамп пришел к власти не случайно, и правые и радикальные партии не просто так получают голоса на парламентских выборах в Европе.

Консерваторы, традиционалисты в самом деле популярны, как давно не были. Но либерализм – это в том числе и возможность голосовать на выборах по-настоящему, и выбирать себе ту власть, которая тебе нравится. И это будет честно. И Трамп, и радикалы получили голоса путем свободного волеизъявления, а не потому, что кто-то напихал левых бюллетеней в урны или потому что российские хакеры полезли, куда их не звали. И в этом смысле либеральная идея, происходящая от слова «свобода», никакого краха не потерпела и вряд ли потерпит в ближайшее время. А Владимир Владимирович просто выдает желаемое за действительное. Воспитанный в советское время на советских байках он искренне верит в то, что Америка и примкнувшая к ней Европа загнивают и вот-вот загниют окончательно. Он верит в это, управляя страной, которая сама движется черт знает куда, теряя по ходу детали, узлы и агрегаты.

Антон Орехъ, Эхо Москвы






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  • 1 | 01.07.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коментировать слова путина нет никакого смысла, так как диагноз ему поставлен Ангелой Мркель: "президент России потерял связь с реальностью и живет в своем мире"!
Вы обратили внимание как западные лидеры общаются с путиным?
Они с ним обращаются как с буйным, стараются лишний раз не встечаться, и как можно меньше общаться...



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  • 2 | 01.07.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либерализм - это очень широкое понятие! Европа сейчас захлёбывается от наплыва беженцев из Азии и Африки! Права этих приезжих соблюдаются, а права местных жителей на спокойную жизнь нет! Права всевозможных половых извращенцев отстаиваются, им разрешают проведение различных парадов, а право граждан с традиционной ориентацией не видеть этого - нет!И т.п.! Вот такой либерализм мне и даром не нужен! Очень Опытный



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  • 3 | 01.07.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
живет в гостинице за 1,4 млн. рублей в сутки. Подавляющее большинство из нас не заработает таких денег

за год!
===
за всю жизнь!



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  • 4 | 01.07.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ в выходные видимо хорошо отдохнул и с новыми силами начал жать мои комменты! За это утро два уже зажал! Ждём дальнейшего зажимания! Вот это разве либерализм? Разве Путин меня жмёт? Очень Опытный



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  • 5 | 01.07.2019, 11:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64606 | Рейтинг: +12191,9
86% роиссян. включая самого пуйла - понятия не имеют. что такое либерализм.
Их мозг просто не способен всеобъемлюще понять слово СВОБОДА!
Ибо - не чем! Нет у них мозга, в смысле - разума. Есть только био-объект, для поддержания инстинктов. Природная. генетическая лоботомия - как результат неестественного отбора за 100 лет истребления мыслящих сапиенсов.



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  • 6 | 01.07.2019, 11:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64606 | Рейтинг: +12191,9
Вата уже не обращается "Путин, помоги!", понимая, что это бесполезно, а спрашивают, почему не помогает Навальный? Хочется спросить, где вы, суки, были 18 марта 2018? Где вы отсиживаетесь, когда проходят митинги? Вспоминаете о Навальном лишь тогда, когда ваш дом унесло к еб*ням!



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  • 7 | 01.07.2019, 11:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64606 | Рейтинг: +12191,9
Очень часто находят крупные партии наркотиков то в посольствах России, то на таможнях. А вы слышали хоть об одном деле/суде наркомафии или наркодиллеров у нас в стране? Куда деваются эти крупные партии? Кому они принадлежали?



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  • 8 | 01.07.2019, 12:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64606 | Рейтинг: +12191,9
Истребление наиболее адекватных граждан и их отъезд из страны является главной причиной прогрессирующего слабоумия россиян



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  • 9 | 01.07.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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5?6?7?8? - браво!!!



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  • 10 | 01.07.2019, 12:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64606 | Рейтинг: +12191,9
Куда деваются эти крупные партии?
________________________
Перестали даже публиковать отчеты об уничтожении изъятых наркотиков, хотя и ранее уничтожалась мука. сено, таблетки аспирина и прочее - вместо самих наркотиков. И тем не менее. Даже псевдо-рапортов нет!



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  • 11 | 01.07.2019, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 01.07.2019, 12:00 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64601 | Рейтинг: +12190,1
Истребление наиболее адекватных граждан и их отъезд из страны является главной причиной прогрессирующего слабоумия россиян
===
ещё Великий Наполеон изрёк: "Убери 800 французов и от Франции останется сброд!"
Сводки "Путин-2017": Из РФ на ПМЖ за бугор выехало 88 тысяч инженеров, учёных.
Остались Путины! Впрочем как это, частично, и после ВОВ !

Резюмируя: Есть люди которые смотрят вперёд, - которые творят будущее;
есть которые не способны смотреть вперёд, они смотрят назад, - как бы присвоить то, что создано трудом других!
Первых мало, буквально единицы, вторых много, но если их деятельность направить, то они способны к созидательному труду, а это, в любом случае, направлено на благо общества!!!



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  • 12 | 01.07.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 01.07.2019, 12:00 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64601 | Рейтинг: +12190,1
Истребление наиболее адекватных граждан и их отъезд из страны является главной причиной прогрессирующего слабоумия россиян
===
принаучно оное именуют: Самоодомашиванием!



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  • 13 | 01.07.2019, 13:43 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12483 | Рейтинг: -1910,1
Резюмируя: Есть люди которые смотрят вперёд, - которые творят будущее;
есть которые не способны смотреть вперёд, они смотрят назад, - как бы присвоить то, что создано трудом других!
Первых мало, буквально единицы, вторых много, но если их деятельность направить, то они способны к созидательному труду, а это, в любом случае, направлено на благо общества!!!
_____________________________________________
Ошибка.
Тех, кто присвоил созданное народом, мало.
Они в 90-е и присвоили. И сейчас делят.
Мы называем их либерастами.



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