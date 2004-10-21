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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Сначала ты веселый боец ДНР, а потом

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Главред портала Проуфу Рамиль Рахматов провел в УФСБ более пяти часов. Сотрудники башкирского УФСБ сегодня доставили на беседу в управление главного редактора портала Проуфу - Рамиля Рахматова.

Сначала ты веселый боец ДНР, а потом


Оперативники приехали за ним домой около восьми часов утра, отпущен журналист был после часа дня. Рамиль Рахматов рассказал, что его опрашивали о деятельности башкирского активиста Айрата Дильмухаметова, обвиняемого в публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ.

Однако так как в УФСБ также был доставлен лидер национального движения “Башкорт“ Фаиль Алчинов, журналист полагает, что действия спецслужб были направлены на то, чтобы не допустить участия башкирских активистов во втором дне проведения Всемирного курултая башкир, который сегодня с участием врио главы республики Радия Хабирова проходит у шихана Торатау.

Наталья Павлова, Коммерсант
Оригинал публикации

***

«Воин-освободитель-оккупант» в Украине. Журналист из Башкирии Рамиль Рахматов

Талантливый и смелый журналист - Рамиль Рахматов. Грамотный, энергичный, решительный. Участвовал в выборах и умело обличал махинации. Отлично пишет. Сочно, точно и знает о чем и как рассказать. Он сам и его статьи мне очень нравились. Редкость для Башкирии и Уфы. Улыбается всегда, значит радуется жизни и людям. Переживает за Родину. Человек дела... Молодой и уже зрелый, симпатичный. Мужчина и воин. Но...

Долго я не хотел об этом писать. Но если, мы уважаем себя - Россию, соседей - Украину, просто людей и законы человеческого жития, то писать приходится.

Знаете, как бывает при аварии? Ошибся человек и не вернуть сделанного. И люди ранены или мертвы. Жуть в том, что Рамиль Рахматов, и сейчас не считает свои действия "ошибкой".

Рамиль Рахматов ездил в командировку на Донбасс с февраля по июнь 2015 года. Поехал он журналистом, но там, взял в руки оружие и стал по его словам, работать следователем и оперативником в ДНР. Руководил подразделением. Имели подвал-темницу. Допрашивали людей. В том числе, допрашивали пленных армии Украины, и даже киборгов из Аэропорта Донецка.

Сначала ты веселый боец ДНР, а потом


Фото выложены Рахматовым в открытый доступ. Похоже, сам Рамиль Рахматов, не видит на них ничего преступного. Хотя, на фото, на мой взгляд, рассказывается о совершении преступлений гражданином РФ, на временно окупированной территории Украины. Рассказывается о его личном участии в политическом и международном терроризме.

Там же, на его страничке, Рамиль радуется "смертельной охоте" сербским снайпером на украинских военных, и гордится личным знакомством с ним.

Кому освободитель, а кому и оккупант.

На боевое задание. В оккупированной Украине 2015 года.

Личное оружие. Серьезный набор. Как, видимо, и боевые задачи.

Тень "Воина-освободителя-оккупанта" на земле Украины. Лето 2015 года.

"Плечом к плечу с властью". Тут и до трона - один шаг.

Награжден, как поисковик? Отличный Журналист. В смысле - был, да сплыл.

Виктор Золотарев, специально для Уфимского Журнала






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  • 1 | 01.07.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У этого мепрзавца руки по локоть в Славянской Крови!!!



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  • 2 | 01.07.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Спасибо,Виктор!!! плюсанул
турк



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  • 3 | 01.07.2019, 10:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64606 | Рейтинг: +12191,9
Не люблю, а точнее - презираю Рахматова, неоднозначно отношусь к Саитовой. много спорю с Габбасовым. совсем не интересовалась Алсыновым, но в данном случае гэбёшки еще хуже. Они нарушают ВСЕ права человека! Они беспердельничают и не несут за свои преступления никакой отвестственности! Пока.
Впрочем, как и всегда. НО! Когда нибудь они ответят.

Для тех, кто не видел, не читал мой пост в ФБ - повторю здесь:

Елена Захарова
29 июня в 16:06 ·
В Б-стане с приходом ВРИО установился беспредел силовиков. По его, разумеется, указке.
Про Айрат Дильмухаметов вы, наверное слышали - арестован за свои убеждения и сидит в СИЗО без предъявления обвинений уже несколько месяцев, вчера были выдворены с 5-го Курултая Фаиль Алсынов и Эльмир Мухаметьянов, последний оштрафован за хулиганство, которого не было, на 500 рублей.
Сегодня в ФСБ был вызван Рамиль Рахматов (Ramil Rahmatov), но уже отпущен в отличие от Руслан Габбасов (Ruslan Salavatovich Gabbasov) и Фаиль Алсынов, которые были доставлены без повесток и остаются в ФСБ до сих пор.
И вишенкой на торт испечённого ВРИО Хабировым - силовой захват и доставка в ФСБ без повесток - выдвинутого претендента на пост главы республики от Регионального отделения политической партии "Российская Социалистическая партия" Республики Башкортостан - Рамиля Саитова, применяя к ней болевые приемы - то есть силой тащили вдвоем, а не спокойно сопровождали ее. Она кричала, что ей больно. И в это я вполне себе могу поверить. Очевидно, что на ее руках останутся синяки. Видео захвата ниже.
Всё это для того, чтобы они не смогли принять участие в проведении второго дня 5-го Курултая башкир возле горы Торатау - и не смогли препятствовать разработке Куштау, инициированной Хабировым! Будь ты проклят во веки веков, если это все же случится!
Я требую прекратить этот произвол в ранее относительно спокойной республике! Требую прекратить преследование активистов по политическим мотивам!
P.S.У Хабирова и Мурзагулова я давно забанена - Хабиров забанил меня в октябре 2018 еще, когда я на его сранице под заметкой о передаче Куштау в разработку Соде, где он оболгал Хамитова, не приводя никаких доказательств, что якобы Куштау был отдан Хамитовым в разработку еще в 2016 году - за моё размещение видео конференции Хамтова в ноябре 2015г., где он клятвенно обещал не отдавать ни один из Шиханов Соде, а предоставить им выбор из других месторождений известняка. Мурзагулов - еще раньше, эти правды о себе не любят.
Но я очень надеюсь, что им это и ФСБшникам тоже - обязательно сообщат, заскринят и положат в мою уже давно распухшую папочку - Личное дело №... на уфимской Лубянке.
P.P.S.. Альмира Жукова, я надеюсь вы уже предпринимаете все возможное в том числе и с Лев Пономарев?

Кандидата в главы РБ Саитову Рамилю силой доставили в ФСБ
http://haa.su/Qb2/

И видео Саитовой после выхода из застенков
https://www.youtube.com/watch?v=2kq9sZ2Qlmg&feature=share



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  • 4 | 01.07.2019, 10:19 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4526 | Рейтинг: -717
Кухарка. Ты с себя тоже не снимай ответственности в том, что творится в Республике. Это вы расшатывали обстановку, сея башкирофобскую пропаганду
. Бумеранг всегда возвращается к хозяину.



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  • 5 | 01.07.2019, 10:32 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4526 | Рейтинг: -717
Телеграмм канале безбашенник написали про арест людей в башкирии. Интересные выводы....



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  • 6 | 01.07.2019, 10:55 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3647 | Рейтинг: -292,9
Руки прочь от журналиста Рамиля Рахматова !

И от Рамили Саитовой тоже.



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  • 7 | 01.07.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...опрашивали о деятельности башкирского активиста Айрата Дильмухаметова, обвиняемого в публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ...
===
г-н Путин о чём то, время от времени, базарит с главным японцем, есть утверждения, что у Путина 4 острова спорные. Ране они не были спорными, вдруг откуда ни возьмись появился Путин и стали спорными.
Китаю часть территории отдал, а большую часть отдал "во временно-постоянное" пользование.
Я о чём, а его допросили по "обвиняемого в публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ.".........?



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  • 8 | 01.07.2019, 11:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64606 | Рейтинг: +12191,9
7 | 01.07.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован

Про терр-целостность:
- норвежцам отдан шельф
- китайцам(не считая всю Сибирь) - Даманский, на котором погибло 50 лет назад - 55 наших парней.
Всё - пуйлом, втихушку...



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  • 9 | 01.07.2019, 11:13 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 65 | Комментарии: 595 | Рейтинг: +191,8
Руки прочь от журналиста Рамиля Рахматова !
----------
Ноги, ноги тоже! И печень.



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  • 10 | 01.07.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 01.07.2019, 11:11 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64592 | Рейтинг: +12189,3

7 | 01.07.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован

Про терр-целостность:
- норвежцам отдан шельф
- китайцам(не считая всю Сибирь) - Даманский, на котором погибло 50 лет назад - 55 наших парней.
Всё - пуйлом, втихушку...
--------------------------------------
Либерасты, сэр. Алкашом Борькой вообще огромные территории отданы.



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  • 11 | 01.07.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В наше время так писали "Сперва влюбился а потом лечился"



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  • # 12 | 01.07.2019, 11:44 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17848 | Рейтинг: -3108,2

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  • 13 | 01.07.2019, 11:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64606 | Рейтинг: +12191,9
Горловка. На улице висят объявления о розыске опасного преступника - бывшего коменданта города Юрия Микулина. Долгое время людям рассказывали, что это освободитель, который борется против фашизма. А потом оказалось, что это вор и убийца. Бывает

https://twitter.com/den_kazansky/status/1145412039139045376
____________________________________
ЗЫ. Какашка. Я не буду опровергать твою поганую ложь - не хочу тратить свои нейроны на ее разоблачение. ибо обо всем этом мильён раз писала - про то. кто начал резню. вспарывая животы и топя еще живых, депутату и студенту в лугандонии(ФИО в гугле), и это не бендеро-фашисты, а пуйло-сосы -имперцы-гопота - я просто буду ее скрывать.



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  • 14 | 01.07.2019, 12:07 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17848 | Рейтинг: -3108,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А что так то кукайка? Значит только Золотареву тут можно вести свою пропаганду против России? Имей тучка в виду, в число укропов запишется и твой Тимоня.



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  • 15 | 01.07.2019, 12:07 | Автор: ALMA02
    Публикации: 0 | Комментарии: 25 | Рейтинг: +0,3
И всё же к событиям последних дней. Возмущён задержаниями Р.Саитовой, Р.Рахматова, Э.Мухаметьянова, Ф.Алчинова. Буду и призываю их поддержать в этой ситуации. Особо возмутительно и нагло вели руководители 5-го Курултая башкир по отношению к гражданину, делегату, земляку Э.Мухаметьянову.



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  • 16 | 01.07.2019, 12:10 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17848 | Рейтинг: -3108,2
Ну наконец то кукайка раскрылась как настоящая бандерша. Ты тучка только и дела, что все больше народу настраиваешь вместе с Золотаревым против украинцев. Может в этом ваша задача. Тогда радуйтесь, украинцев всяко станут гнобить.



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  • 17 | 01.07.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 01.07.2019, 11:11 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64601 | Рейтинг: +12190,1
7 | 01.07.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован

Про терр-целостность:
- норвежцам отдан шельф
- китайцам(не считая всю Сибирь) - Даманский, на котором погибло 50 лет назад - 55 наших парней.
Всё - пуйлом, втихушку...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Даманский в 1991 году Китаю отдали, а виноват Путин? В 2008 году подписали только окончательные документы, когда решили вопрос о 3 островах возле Хабаровска! Очень Опытный



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  • 18 | 01.07.2019, 12:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64606 | Рейтинг: +12191,9
Твои сведения. какашка. устарели.

Число жителей России, говорящих о хорошем отношении к украинцам, выросло, настаивают в "Левада-центре" по итогам очередного исследования. Ознакомиться с результатами опроса смогли журналисты "Интерфакса". В сообщении отмечено, 38 процентов респондентов говорят о том, что хорошо относятся к соседнему государству - это против 34 процентов в феврале. Об отрицательном отношении заявили 48 процентов участников исследования - против 56 процентов в феврале.



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  • 19 | 01.07.2019, 12:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64606 | Рейтинг: +12191,9
О_Ошка. как всегда ОБОЛГАЛ Ельцина!

Читай - когда еще лента не была вру:

https://lenta.ru/articles/2004/10/20/island/

21 октября 2004
Россия ушла в Китай
Президент Путин передал КНР острова, расположенные в Хабаровском крае



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  • 20 | 01.07.2019, 13:00 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17848 | Рейтинг: -3108,2
Вашими стараниями кукайка скоро независимо от отношения к украине внутри России укропов начнут всяко гнобит.



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