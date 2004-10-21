Сначала ты веселый боец ДНР, а потом

Главред портала Проуфу Рамиль Рахматов провел в УФСБ более пяти часов. Сотрудники башкирского УФСБ сегодня доставили на беседу в управление главного редактора портала Проуфу - Рамиля Рахматова.Оперативники приехали за ним домой около восьми часов утра, отпущен журналист был после часа дня. Рамиль Рахматов рассказал, что его опрашивали о деятельности башкирского активиста Айрата Дильмухаметова, обвиняемого в публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ.Однако так как в УФСБ также был доставлен лидер национального движения “Башкорт“ Фаиль Алчинов, журналист полагает, что действия спецслужб были направлены на то, чтобы не допустить участия башкирских активистов во втором дне проведения Всемирного курултая башкир, который сегодня с участием врио главы республики Радия Хабирова проходит у шихана Торатау.***Талантливый и смелый журналист - Рамиль Рахматов. Грамотный, энергичный, решительный. Участвовал в выборах и умело обличал махинации. Отлично пишет. Сочно, точно и знает о чем и как рассказать. Он сам и его статьи мне очень нравились. Редкость для Башкирии и Уфы. Улыбается всегда, значит радуется жизни и людям. Переживает за Родину. Человек дела... Молодой и уже зрелый, симпатичный. Мужчина и воин. Но...Долго я не хотел об этом писать. Но если, мы уважаем себя - Россию, соседей - Украину, просто людей и законы человеческого жития, то писать приходится.Знаете, как бывает при аварии? Ошибся человек и не вернуть сделанного. И люди ранены или мертвы. Жуть в том, что Рамиль Рахматов, и сейчас не считает свои действия "ошибкой".Рамиль Рахматов ездил в командировку на Донбасс с февраля по июнь 2015 года. Поехал он журналистом, но там, взял в руки оружие и стал по его словам, работать следователем и оперативником в ДНР. Руководил подразделением. Имели подвал-темницу. Допрашивали людей. В том числе, допрашивали пленных армии Украины, и даже киборгов из Аэропорта Донецка.Фото выложены Рахматовым в открытый доступ. Похоже, сам Рамиль Рахматов, не видит на них ничего преступного. Хотя, на фото, на мой взгляд, рассказывается о совершении преступлений гражданином РФ, на временно окупированной территории Украины. Рассказывается о его личном участии в политическом и международном терроризме.Там же, на его страничке, Рамиль радуется "смертельной охоте" сербским снайпером на украинских военных, и гордится личным знакомством с ним.Кому освободитель, а кому и оккупант.На боевое задание. В оккупированной Украине 2015 года.Личное оружие. Серьезный набор. Как, видимо, и боевые задачи.Тень "Воина-освободителя-оккупанта" на земле Украины. Лето 2015 года."Плечом к плечу с властью". Тут и до трона - один шаг.Награжден, как поисковик? Отличный Журналист. В смысле - был, да сплыл.