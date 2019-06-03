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Бешеный, толкачевский принтер

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Депутаты Курултая Башкирии сегодня на заседании сразу в трех чтениях приняли поправки в региональный закон «О местах проведения публичных мероприятий», вводящие новые запреты в правила проведения демонстраций, митингов и шествий.

Бешеный, толкачевский принтер


Депутаты дополнили статью 10 закона, в которой перечислен список мест, где запрещается проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций. К существующему перечню таких мест добавились территории спортивных и физкультурных объектов, детские лагеря, территории природоохранного и историко-культурного назначения, аллеи, сады, парки и скверы, земли частной собственности, если владелец не дал письменное согласие на проведение акции. Кроме того, в перечень предлагалось внести новый пункт о том, что митинги запрещаются в целом на «территориях, не приспособленных для проведения собраний граждан». Критерии, по которым территории будут отнесены к этой категории, должно установить правительство республики.

Вице-спикер Рустам Ишмухаметов заявил, что фракция «Единой России» поддержит законопроект сразу в трех чтениях. Представители ЛДПР и «Справедливой России» были против принятия поправок. Руководитель фракции ЛДПР Вячеслав Рябов заявил, что «люди выходят на митинги и пикеты не от хорошей жизни». «Что касается трех мест в Уфе (где разрешено проводить митинги — “Ъ-Уфа”), то они находятся далеко друг от друга и неудобны», - сказал он. Депутата перебил спикер Курултая Константин Толкачев. «Вы были депутатом горсовета, надо было там решать этот вопрос», — сказал он.

Вячеслав Рябов повторил, что фракция ЛДПР не поддержит законопроект. Лидер фракции «справоросов» Юрий Игнатьев напомнил, что в прошлом году общественники просили депутатов смягчить региональный закон о митингах. «А мы его наоборот ужесточаем. Наша фракция считает, что это неправильно, надо давать людям возможность самовыражаться», — сказал он. Глава фракции КПРФ Юнир Кутлугужин сообщил, что коммунисты разошлись во взглядах на законопроект, но большинством решено было его поддержать. Впрочем, он предложил не принимать поправки сразу в трех чтениях, а отложить их рассмотрение на осеннюю сессию, чтобы было время на внесение изменений.

Коммерсант
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  • 1 | 01.07.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели они думают что смогут сдержать народный гнев своими законами?!
Если Народ возьмет Дубинушку, то где искать толкачева со товарищами?



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  • 2 | 01.07.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кутлугужин - предатель интересов народа РБ! Ни одного голоса на выборах этому извращенцу! Про ПЖиВ вообще говорить нечего - это антинародная партия! Очень Опытный



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2

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  • 3 | 01.07.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.07.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кутлугужин - предатель интересов народа РБ! Ни одного голоса на выборах этому извращенцу! Про ПЖиВ вообще говорить нечего - это антинародная партия! Очень Опытный
_____________________
Хрулю привет от ОО )))
турк



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  • 4 | 01.07.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.07.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.07.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кутлугужин - предатель интересов народа РБ! Ни одного голоса на выборах этому извращенцу! Про ПЖиВ вообще говорить нечего - это антинародная партия! Очень Опытный
_____________________
Хрулю привет от ОО )))
турк ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Турк! ДУ! Хруль прекрасно знает моё отношение к лидерам КПРФ в Москве и Уфе! Именно из-за них я сейчас не могу поддерживать эту партию, хотя многие их лозунги и идеи мне близки, но не все! Очень Опытный



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  • Участник
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  • 5 | 01.07.2019, 10:58 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3647 | Рейтинг: -292,9
Турка

Коммунизм - это не Кутлугужин и Зюганов.

Ты этого не понимаешь штоле, болван ?



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  • 6 | 01.07.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 01.07.2019, 10:58 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3643 | Рейтинг: -292,6
Турка

Коммунизм - это не Кутлугужин и Зюганов.

Ты этого не понимаешь штоле, болван ?
_____________________________
для тебя по пояс деревянного...найди пару отличий в комуняцких идеях и религиозных заповедях...а до кучи сюда добавь программу ЕдРаи тож поищи отличия...)(ер найдешь, потому как обещать жениться и жениться - 2 большие разницы
турк



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  • Участник
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  • 7 | 01.07.2019, 13:06 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3647 | Рейтинг: -292,9
Вот Турка болван, нахватался верхов, а сам нихера не разбирается.

Самое главное, коммунизм - это отсутствие частной собственности. Ибо пока есть частная собственность, каждый тянет одеяло на себя.

Потому,что человек слаб.



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  • 8 | 01.07.2019, 13:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64606 | Рейтинг: +12191,9
Самое главное, коммунизм - это отсутствие частной собственности. Ибо пока есть частная собственность, каждый тянет одеяло на себя.
Потому,что человек слаб.
__________________________________
Будь сильным! Откажись от частной собственности - квартиры, дома, сада, машины, гаража. Чо там у тебя еще есть? Моторная лодка?
Иначе - ты обычный пи-здобол и демагог. Впрочем - это одно и то же))))



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  • 9 | 01.07.2019, 13:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64606 | Рейтинг: +12191,9
С сегодняшнего дня, охреневшие русофобы, а именно-пиндосы с подпиндосниками, пятая колонна, навальнята, грузины, хохлы, игиловцы с курирующими их ЦРУшниками и моссадовцами, рептилоиды, трансформеры всех мастей и прочая бендеровская сволочь:
повышает нам тарифы на ЖКХ. а с сентября еще и отопление.



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  • 10 | 01.07.2019, 13:40 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12483 | Рейтинг: -1910,2
9 | 01.07.2019, 13:34 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64606 | Рейтинг: +12191

С сегодняшнего дня, охреневшие русофобы, а именно-пиндосы с подпиндосниками, пятая колонна, навальнята, грузины, хохлы, игиловцы с курирующими их ЦРУшниками и моссадовцами, рептилоиды, трансформеры всех мастей и прочая бендеровская сволочь:
повышает нам тарифы на ЖКХ. а с сентября еще и отопление.
___________________________________________
Говори короче - либерасты.
Это и есть ваш рынок. Это и есть ваш капитализм.
Сколько на твоей памяти повышали стоимость ЖКХ в СССР?



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