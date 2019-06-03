Бешеный, толкачевский принтер

Депутаты Курултая Башкирии сегодня на заседании сразу в трех чтениях приняли поправки в региональный закон «О местах проведения публичных мероприятий», вводящие новые запреты в правила проведения демонстраций, митингов и шествий.Депутаты дополнили статью 10 закона, в которой перечислен список мест, где запрещается проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций. К существующему перечню таких мест добавились территории спортивных и физкультурных объектов, детские лагеря, территории природоохранного и историко-культурного назначения, аллеи, сады, парки и скверы, земли частной собственности, если владелец не дал письменное согласие на проведение акции. Кроме того, в перечень предлагалось внести новый пункт о том, что митинги запрещаются в целом на «территориях, не приспособленных для проведения собраний граждан». Критерии, по которым территории будут отнесены к этой категории, должно установить правительство республики.Вице-спикер Рустам Ишмухаметов заявил, что фракция «Единой России» поддержит законопроект сразу в трех чтениях. Представители ЛДПР и «Справедливой России» были против принятия поправок. Руководитель фракции ЛДПР Вячеслав Рябов заявил, что «люди выходят на митинги и пикеты не от хорошей жизни». «Что касается трех мест в Уфе (где разрешено проводить митинги — “Ъ-Уфа”), то они находятся далеко друг от друга и неудобны», - сказал он. Депутата перебил спикер Курултая Константин Толкачев. «Вы были депутатом горсовета, надо было там решать этот вопрос», — сказал он.Вячеслав Рябов повторил, что фракция ЛДПР не поддержит законопроект. Лидер фракции «справоросов» Юрий Игнатьев напомнил, что в прошлом году общественники просили депутатов смягчить региональный закон о митингах. «А мы его наоборот ужесточаем. Наша фракция считает, что это неправильно, надо давать людям возможность самовыражаться», — сказал он. Глава фракции КПРФ Юнир Кутлугужин сообщил, что коммунисты разошлись во взглядах на законопроект, но большинством решено было его поддержать. Впрочем, он предложил не принимать поправки сразу в трех чтениях, а отложить их рассмотрение на осеннюю сессию, чтобы было время на внесение изменений.