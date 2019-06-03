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Поповское мракобесие в школах

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РПЦ продолжает штурмовать среднюю школу. Впихивать себя «под любым соусом». Теперь митрополит Илларион печалится, что старшеклассники на уроках литературы не проходят ни Библию, ни Тору, ни Коран.

Поповское мракобесие в школах


И правильно, что «не проходят». Потому что это уроки литературы, а не уроки изучения религиозных текстов.

Мы тоже печалимся, что митрополит Илларион до сих пор «не прошел» Конституцию, не выучил наизусть то, что там написано. Никак не усвоит статьи 14, которая для него – закон.

1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

«Пройдите» это, наконец, всей РПЦ. И отстаньте со своими поучениями от средней школы. Это – светское учреждение. Что там изучают, вас – РПЦ, не касается. В своих школах можете изучать, что считаете нужным.

Тем более, что Илларион сообщил, что даже среди христиан есть верующие, которые ни разу не брали в руки Евангелие. Вот и вложите им в руку эту книгу. У вас среди своих, оказывается, работы непочатый край. Несите в церковные массы свет Евангелия.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 01.07.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По чём опиум для народа?



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  • 2 | 01.07.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще, по моему разумению все люди верующие, только одни веруют что Бог есть, а другие что Бога нет. Те, кто насаждают в школах религию, оскорбляют чувство веры тех, кто верит что Бога нет, и должны привлечены по УК РФ Статья 148. по которой предусмотренно наказание вплоть до лишения свободы



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  • 3 | 01.07.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Религия отделена от государства и поэтому её незачем изучать в школах за госсчёт! Открывайте свои религиозные школы и обучайте там добровольно! Очень Опытный



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  • 4 | 01.07.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раньше были церковно -приходские школы были. Вот пусть их возрождают, содержат и там обучают. Руки прочь от светских школ



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2

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  • 5 | 01.07.2019, 11:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64606 | Рейтинг: +12191,9
2 | 01.07.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован

Вообще, по моему разумению все люди верующие, только одни веруют что Бог есть, а другие что Бога нет.
______________________________________
Не верно. Есть еще неверующие - агностики. Они говорят - мы этого никогда не узнаем.
Я из них.



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 6 | 01.07.2019, 11:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64606 | Рейтинг: +12191,9
Попы-муллы - забывают. кто первым пал от рук их же паствы - и на сколько жестока была расправа с ними!

Поле граблей, по которому они скачут - не зарастает!



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  • 7 | 01.07.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 01.07.2019, 11:13 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64594 | Рейтинг: +12189,3
2 | 01.07.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован

Вообще, по моему разумению все люди верующие, только одни веруют что Бог есть, а другие что Бога нет.
______________________________________
Не верно. Есть еще неверующие - агностики. Они говорят - мы этого никогда не узнаем.
Я из них. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Никогда не говори никогда! Твой кумир и содержатель тоже говорил, что никогда не встретится с Путиным, пока украинские моряки, нарушители границы РФ, не будут освобождены! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 8 | 01.07.2019, 11:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64606 | Рейтинг: +12191,9
Скажу для ватников неприятную вещь. Вы зае-бали молодое поколение своими Юнармиями, крёстными ходами и ЕГЭ. Если вы думаете, что это воспитание, то нет, это зае-бание.
Молодёжь смотрит на Запад,смотрит их фильмы,смотрит на их возможности и достижения.Вот это воспитание. Пи-здец вам.



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3

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  • Участник
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  • 9 | 01.07.2019, 12:05 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12483 | Рейтинг: -1910,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
8 | 01.07.2019, 11:46 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64599 | Рейтинг: +12189,5

Скажу для ватников неприятную вещь. Вы зае-бали молодое поколение своими Юнармиями, крёстными ходами и ЕГЭ. Если вы думаете, что это воспитание, то нет, это зае-бание.
Молодёжь смотрит на Запад,смотрит их фильмы,смотрит на их возможности и достижения.Вот это воспитание. Пи-здец вам.
_________________________________________________
У ватников было образование СССР.
Самое лучшее, между прочим.
А крёстные ходы, ЕГЭи прочие школьные реформы это от либерастов.
Как и вот это.
Вот так у нас в стране соблюдается запрет пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Форум в Крыму.
https://vk.com/wall-153359470_124095



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1

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  • 10 | 01.07.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кстати Путин чётко ведёт страну по религиозному пути, это Россия проходила, 800 лет православия и никакой науки пока Пётр Великий физиченским перемещением не организовал науку.
Кстати так не любимая мною и государством Российским Ислам был куда прогрессивнее. Это доказал ещё Великий Улугбек! Попытки мракобесов от ислама задушить науку им, на основании ислама, разбивались в пух и прах: Ханства (царства) рассыпаются, религии развеиваются как туман и только творения учёных остаются на вечные времена!
Но ислам весьма неудобная наука в эпоху индустриального общества.

Ислам, православие созданы на базе Древне Иудейской. Основные постулаты Иудейской:.. копи злато, жену и дочь отдавай в наём,.. Христианской:..подставь вторую щёку, ж.., а мусульманская: кунак лицо неприкосновенное, иноверец не имеет права и свободы человека.

Вот и все различия.

Кстати основу нашей цивилизации положила Древние Греция и Рим. К сожалению Московский улус Золотой Орды разгромил Вече Великого Новгорода и...насупило на Руси крепостное рабство. Более бесправное даже чем в эпоху Древние Греция и Рим!
Пережитки крепостного рабства на руси не изжиты и по сей день. Это и б/п служба в армии государства чьи 95% крупных предприятий находятся в иностранной юрисдикции, это МРОТ ниже беспутно установленного прожиточного минимума, это отсутствие реального правосудия, менты-пенты верно служащие, а подчас и сами бандиты,..почти отсутствие здравоохранения. Показателен пример: в одной области губернатор начал б/п выдавать сердечные лекарства и резко упала смерность, но он вскоре оказался не у дел... это на каждом шагу. Через 20 лет понукания Россией Путин признательные показания дал что не всех обеспечивает питьевой водой. Не упомянул канализацию и дороги, а Древние Греция и Рим свои полисы обеспечивали!!! А Путиин не может! Вам нужен такой Путин? Мне нет, и нет с его первых дней, когда необъяснимо с т.зр.здравомыслия вдруг начали взрываться жилые дома без выселения людей, а в Рязани оказались "учения" ФCБ!



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  • 11 | 01.07.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы тоже печалимся, что митрополит Илларион до сих пор «не прошел» Конституцию, не выучил наизусть то, что там написано. Никак не усвоит статьи 14, которая для него – закон.====================
Да потому, что не работает наш великий гарант Конституции, сам ходит останки чьих-то трупов (якобы святых) целует.



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для равновесия - отделите не только религию,
но и лженаучный дарвинизм-эволюционизм на платформе которого базируется атеизм должен быть отделен от государства

и тогда подлинно все религии (в числе которых религия "атеизм" ) будут равны!



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  • # 13 | 01.07.2019, 13:44 | Автор: Корней | На сайте
    Публикации: 5 | Комментарии: 12483 | Рейтинг: -1910,1

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  • 14 | 01.07.2019, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В прошлом году я не верующий, полюбопытствовал, как проходит служба в протестанской церкви.Зашел. Никто не стал указывать куда идти, навязывать свечи, с зашедших следом двух девушек в капри никто не требовал юбку и платок.
Указали место на широкой удобной лакировонной скамье.Началась служба. Молодой парень спортивного вида в черной рубашке с белыми вставками в воротник поприветствовал всех, поднял женщину и все ей заоплодировали. У нее на прошлой неделе был день рождения. Зател поднял группу молодых финнов и сказал, что это студенты, которые приехали привести в порядок полевые кладбища своих соплеменников
Зазвучал орган и под печальные его звуки все стали молча молиться.
Минут через 5 пастор стал называть имена тех прихожан, у которые в эти дни ушли в загробный мир.
Он назвал имя и фамилию и возраст. При этом 1- 3 человека вставали и кланялись во все стороны.
Потом снова читались молитвы за поименных болеющих, служащих и плавающих, сидящих в тюрьмах.
Последнее минуты были посвящены грекам разводов, уклонения от воспитания детей и заботы о старика и неполных.
Затем все пожелали друг другу благополучия и на выходе стали сдавать деньги на еду страждущих и содержание храма.
Достал 200 руб.,передал и, глядя на мой рюкзак, спросили, кто откуда, предложили перекусить . Поднялся на бельэтаж .
Наверху была школа здорового питания. Из рук органистки получил рыбное суфле с морковный пюре и кружку кофе с молоком. Больше на меня никто не обращал внимания. Понаблюдав как учиться готовить дети взрослые через два часа пошел на берег залива. Там в кафешках сидели те же прихожанеи и что то рассказывали друг другу.
Кстати, на входе не заметил ни одного ничего. Да и сидеть им было негде. Ни ворот ни забора вокруг церкви не было.



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