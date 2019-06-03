Поповское мракобесие в школах

РПЦ продолжает штурмовать среднюю школу. Впихивать себя «под любым соусом». Теперь митрополит Илларион печалится, что старшеклассники на уроках литературы не проходят ни Библию, ни Тору, ни Коран.И правильно, что «не проходят». Потому что это уроки литературы, а не уроки изучения религиозных текстов.Мы тоже печалимся, что митрополит Илларион до сих пор «не прошел» Конституцию, не выучил наизусть то, что там написано. Никак не усвоит статьи 14, которая для него – закон.1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.«Пройдите» это, наконец, всей РПЦ. И отстаньте со своими поучениями от средней школы. Это – светское учреждение. Что там изучают, вас – РПЦ, не касается. В своих школах можете изучать, что считаете нужным.Тем более, что Илларион сообщил, что даже среди христиан есть верующие, которые ни разу не брали в руки Евангелие. Вот и вложите им в руку эту книгу. У вас среди своих, оказывается, работы непочатый край. Несите в церковные массы свет Евангелия.