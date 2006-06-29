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Средневековье наяву: Как еще запудрить мозги детям?

  • Опубликовано: ПроУфу | 02.07.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 26896 | Комментарии: 45
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В Башкирии начали работу мусульманские летние лагеря. Впервые мусульманский лагерь для мальчиков открылся в Баймаке.

Средневековье наяву: Как еще запудрить мозги детям?


В Сибае при городской мечети «Такуа» 1 июля открылся мусульманский лагерь для девочек. По словам имам-хатиба мечети Агляметдин хазрата Газизова, родители записали 30 девочек. «Скоро так же откроется лагерь для мальчиков», – говорит он.

В отличие от других городов, в Сибае лагерь для мусульманских детей организовывается каждый год. В программе лагеря стоят изучение основы ислама, арабского языка, каллиграфии, а также посещение музея города, кинотеатра. Для детей организовано регулярное питание.

В Баймаке 1 июля религиозные деятели мечети впервые открыли мусульманский лагерь для мальчиков. «Будем учить суры Корана, слушать вагаз», – говорит имам хатиб мечети «Насихат» Баймака Хамза хазрат Хафизов. Сегодня же туда, в мусульманский лагерь, пришли 8 мальчиков.

Подобные мусульманские лагеря практикуются в Уфе, Оренбурге и в других городах и регионах страны. Срок пребывания от двух недель до месяца. Для воспитанников лагерей проводятся уроки, организовываются познавательные экскурсии, спортивные игры, конкурсы.

ПроУфу
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  • 1 | 02.07.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дибилизация на марше!

Каждый по-своему сходит с ума
Кто по ступеням, а кто – то по трапу,
Жадный скупец, от потери рубля,
Щедрый глупец, пропивая награду.

Каждый по-своему сходит с ума,
Трусы от страха, герои от славы,
Кто - то под вечер, а кто - то с утра,
Руки засунув в пустые карманы

Каждый по-своему сходит с ума,
Нищий бездомный от ветреной стужи,
Кто – то от голода, кто от стыда,
Видя своё отражение в луже.

Каждый по-своему сходит с ума,
Не удержавшись на склонах к вершине,
Встав, и опять устремившись туда,
Где он оставил последние силы.



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  • 2 | 02.07.2019, 10:07 | Автор: юнг
    Публикации: 146 | Комментарии: 37636 | Рейтинг: +5524,5
Куда смотрит прокуратура? И Минобр?



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  • 3 | 02.07.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ, опомнись!!! Куда катимся - это пропасть!!! Я не отрицаю на счёт существования высшего разума, но это и не бог, и не аллах на чего молятся псевдоверующие. Почему думают, что высший разум, который всё и вся создал сидит там где-то и ждёт подачек в виде хаера. Там наши рубли не ходят, все эти ваши рубли идут в карман мулл и попов для их личного обогащения. Сегодня идёт программа оболванивания населения начиная с колыбели, чтобы проще было с них содрать последнее. Религия сегодня костюмированное коммерческое шоу, цель которого НАПУГАТЬ-ОТОБРАТЬ богатства. Как-то так вот.



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  • 4 | 02.07.2019, 10:33 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30172 | Рейтинг: -702
2 | 02.07.2019, 10:07 | Автор: юнг
Публикации: 146 | Комментарии: 37636 | Рейтинг: +5524,6
Куда смотрит прокуратура? И Минобр?
----------------------------
А куда смотрит ФСБ? Или смотрит?



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  • 5 | 02.07.2019, 10:42 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30172 | Рейтинг: -702
впервые открыли мусульманский лагерь для мальчиков.
------------------------
Впервые, значит.

Когда начали открываться православные лагеря в Башкирии?
http://www.bashinform.ru/news/598652-v-bashkortostane-nachal
-rabotu-lager-preobrazhenie77/?sphrase_id=9498453
В Башкирии начнет работать детский православный лагерь

29 июня 2006 г.
Более 100 детей отдохнут в православном летнем лагере «Преображение», который организован Уфимским епархиальным управлением и начнет работать 1 июля в поселке Чишмы (Башкирия).

Отличительной особенностью смены, организованной в этом году, является его яркая миссионерская направленность.

Для справки. Православный лагерь «Преображение» был основан в 1998 году для приобщения детей к христианским и общечеловеческим ценностям.



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  • 6 | 02.07.2019, 10:46 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30172 | Рейтинг: -702
3 | 02.07.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
карман мулл и попов для их личного обогащения.
--------------------
карманы мулл и карманы попов различаются, и по размерам, и по принципу пополнения.



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  • 7 | 02.07.2019, 10:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64639 | Рейтинг: +12193,1
Мальчики - понятно - намерены сделать карьеру. обирая паству. Зуля - не возбуждайся. имею в виду и адептов РПЦ тоже.
А девочки-то накуя?! Их отцы намерены сделать из своих дочерей рабынь для имамов-попов?
Им дочери не нужны? Они их не любили и не любят? Они их намерены продать в рабство за дорого?
Кто-то хочет, чтобы дочери стали врачами - и я понимаю - тут и карьера, и благополучие, и очень нужные для всей семьи знания, профессия, навыки. Не будет проблем с постановкой капельниц на дому, например.
А кто-то готовит дочерей в услужение еще не известному похотливому козлу-диктатору.
Муслимы! Православные! Мир-то изменился за 100 и более лет! Религия - добровольное рабство!
И поверьте - срывание покровов с голов девушек-женщин - опять произойдет. и полетят служки. оболванивающие народ в корыстных интересах с колоколен-минаретов.
История вас никуя ничему не учит.



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  • 8 | 02.07.2019, 11:03 | Автор: Зулия
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7 | 02.07.2019, 10:58 | Автор: Кухарка
Они их намерены продать в рабство за дорого?
---------------------
Пропагандонский бред



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  • 9 | 02.07.2019, 11:07 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30172 | Рейтинг: -702
7 | 02.07.2019, 10:58 | Автор: Кухарка
История вас никуя ничему не учит.
------------------------
История преподала урок - только Ислам противостоит православной экспансии. Ни язычники, ни буддисты не смогли противостоять христианизации. В одном ряду с территориальной экспансии

Евреи же крестились с меркантильными соображениями, причем массово.



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  • 10 | 02.07.2019, 11:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64639 | Рейтинг: +12193,1
Пропагандонский бред
__________________________
Я думала ты умней. Я-то имела в виду замужество за тех. кто требует знание сур Корана. покорности. услужливости и т.д.
А ты - впрочем это и раньше было заметно - дура.



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  • 11 | 02.07.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я пытался своего сын-школьника туда пристроить туда. Но когда узнали, что он не обрезаный отказали. Сейчас сын лежит в хирургии,надеюсь на следующую смену успеет.



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  • 12 | 02.07.2019, 11:17 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30172 | Рейтинг: -702
10 | 02.07.2019, 11:12 | Автор: Кухарка

замужество за тех. кто требует знание сур Корана. покорности. услужливости и т.д.
-----------------------
замужество НЕ за тех - возможно?

и вобще откуда и при чем тут покорность? Где ты наслышалась, от пропагандонов



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  • 13 | 02.07.2019, 11:20 | Автор: Зулия
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10 | 02.07.2019, 11:12 | Автор: Кухарка

замужество за тех. кто требует знание сур Корана. покорности. услужливости
--------------------
Муж обязан содержать семью, жена обязана служить семье.

В состав семьи входят супруги, дети, родители, а также родственники на содержании.

Каждый член семьи имеет обязанности.



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  • 14 | 02.07.2019, 11:21 | Автор: Зулия
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11 | 02.07.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я пытался своего сын-школьника туда пристроить туда. Но когда узнали, что он не обрезаный отказали. Сейчас сын лежит в хирургии,надеюсь на следующую смену успеет.
-----------------------------
Тебе подрезали мозги.



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  • 15 | 02.07.2019, 11:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64639 | Рейтинг: +12193,1
11 | 02.07.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован

Тебе сын не простит НИКОГДА!

Обрезание - либо во младенчестве, когда у ребенка не останется в памяти этот болезненный процесс в силу того, что до определенного возраста память не фиксируется, либо ДОБРОВОЛЬНОЕ обрезание с полным осознанием болезненности и самого обрезания, и заживления. То есть - по личному убеждению, а не по уговорам папки-мамки!



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  • 16 | 02.07.2019, 11:50 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3652 | Рейтинг: -293,5
Между прочим, мусульманское духовенство не замешано в педерастии, развращении несовершеннолетних и т.д., а отличии от попов.

На бабло конечно разводят лохов, но в остальном честь блюдут.



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  • 17 | 02.07.2019, 11:51 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30172 | Рейтинг: -702
Готовится православный джихадчик.
Выборка на тему православных лагерей с военно-патриотическим уклоном:

Православные лагеря для детей в России

«Горний посад»
• участие в импровизированных Крестовых походах;

У каждого есть возможность развиваться в наиболее интересующем направлении:

• военно-патриотическом;

Православно-ориентированный военно-патриотический лагерь “Ратная Застава”

Создан в 2003 году, входит в перечень одних из профильных лагерей. Награжден правительственными и конкурсными наградами, отмечается во многих авторитетных православных СМИ

• Обучение стрельбе из разных видов оружия;

Источник: http://molitva-info.ru/duhovnaya-zhizn/pravoslavnye-detskie-
lagerya.html



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  • 18 | 02.07.2019, 11:56 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30172 | Рейтинг: -702
11 | 02.07.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я пытался своего сын-школьника туда пристроить туда. Но когда узнали, что он не обрезаный отказали. Сейчас сын лежит в хирургии,надеюсь на следующую смену успеет.
---------------------
Киздишь!



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  • 19 | 02.07.2019, 12:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64639 | Рейтинг: +12193,1
Между прочим, мусульманское духовенство не замешано в педерастии, развращении несовершеннолетних и т.д., а отличии от попов.
__________________________________
Угу. только е-бут 9-летних девочек, согласно Корана и по примеру с пророка... но почему-то это не считается развращением несовершеннолетних...



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  • 20 | 02.07.2019, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зуля, щас расскажу тебе о семейных обязанностях в РЧ...не видел ни одного РАБОТАЮЩЕГО мужчины. наблюдающих , за работой жены -видел,работающего -нет. и наоборот,все женщины и штукатуры и маляры и торгуют... расскажи, как там обязанности по содержанию семьи распределены, как мужчина содержит семью???
турк



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