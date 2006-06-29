Средневековье наяву: Как еще запудрить мозги детям?

В Башкирии начали работу мусульманские летние лагеря. Впервые мусульманский лагерь для мальчиков открылся в Баймаке.В Сибае при городской мечети «Такуа» 1 июля открылся мусульманский лагерь для девочек. По словам имам-хатиба мечети Агляметдин хазрата Газизова, родители записали 30 девочек. «Скоро так же откроется лагерь для мальчиков», – говорит он.В отличие от других городов, в Сибае лагерь для мусульманских детей организовывается каждый год. В программе лагеря стоят изучение основы ислама, арабского языка, каллиграфии, а также посещение музея города, кинотеатра. Для детей организовано регулярное питание.В Баймаке 1 июля религиозные деятели мечети впервые открыли мусульманский лагерь для мальчиков. «Будем учить суры Корана, слушать вагаз», – говорит имам хатиб мечети «Насихат» Баймака Хамза хазрат Хафизов. Сегодня же туда, в мусульманский лагерь, пришли 8 мальчиков.Подобные мусульманские лагеря практикуются в Уфе, Оренбурге и в других городах и регионах страны. Срок пребывания от двух недель до месяца. Для воспитанников лагерей проводятся уроки, организовываются познавательные экскурсии, спортивные игры, конкурсы.